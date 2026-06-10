"Lula conseguiu tirar a picanha até dos europeus!"

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AtlasIntel virou divulgador de áudio para Vorcaro

O estranhíssimo questionário da pesquisa AtlasIntel (registrada sob nº BR-06939/26), de tão mal explicado, acabou vetado pelo presidente do TSE, ministro Nunes Marques e colocou o instituto no papel de difusor da mensagem de áudio do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao banqueiro Daniel Vorcaro, e não de aferidor de suas consequências, que é papel de pesquiseiro. Na avaliação de especialistas e juristas como André Marsiglia, o formulário de perguntas do AtlasIntel parece obra de ativista.

Perguntas ativistas

Marsiglia chamou atenção, na BandNewsTV, para expressões valorativas no formulário da pesquisa, tipo “esquema”, abandonando a neutralidade.

Olho na manipulação

Para o jurista, o TSE deve trazer clareza quanto ao que pode ou não nas pesquisas, sob risco de virarem ferramentas de marqueteiros picaretas.

É tudo relativo

Soa estranho a ordem de opções como partido preferido, com o PT em primeiro, mas um petista em terceiro, quando é para avaliar a rejeição.

Agora sabe

A última questão do formulário online é um vídeo com foto de Vorcaro e Flávio, além de legenda do diálogo entre o banqueiro e o senador.

Prisão na 2ª instância continua parada no Congresso

Projetos de lei que preveem o reestabelecimento da prisão de réus após condenação em segunda instância estão parados no Congresso desde que o Supremo Tribunal Federal decidiu reverter o próprio entendimento. O STF determinou que casos como o do então carcerário Lula (PT) precisavam ter todos os recursos julgados antes do cumprimento de prisão. Um dos projetos, apresentado em 2019, está parado há sete anos. De lá para cá, outros foram apresentados, mas mofam na gaveta.

Congelou

A PEC199/19 foi aprovada em comissões da Câmara, mas nunca conseguiu chegar à análise do plenário. Está parada desde 2021.

Não andam

Em 2023, o senador Sergio Moro (PL-PR) pediu o desarquivamento de dois projetos que retomariam a prisão após a segunda instância.

Mesma história

Em 2024 o deputado Pazuello (PL-RJ) apresentou novo projeto sobre a prisão (PLS 619/24). Andou até o ano passado, mas parou.

Era bom, mas...

Viralizou nas redes vídeo de Alexandre Padilha (Saúde) prometendo “o maior programa de vacinação do mundo contra a dengue” com a vacina do Butantan, que agora o próprio governo petista foi obrigado a proibir.

Contas na pauta

O Tribunal de Contas da União analisa hoje (10), pela manhã, as contas da presidência de Lula relativas a 2025. O relator do processo é o ministro Benjamin Zymler, ministro da corte de contas desde 2001.

É vermelha

Ainda sobre o debate das facções, o senador Sergio Moro (PL-PR) diz que Lula revelou “suas verdadeiras cores” ao se posicionar contra a designação dos EUA do CV e do PCC como organizações terroristas.

Santo Lula

Carlos Jordy (PL-RJ) desmascarou o fingimento de Lula após o petista tentar convencer que sempre teve respeito por igrejas: “Agora envia carta aos evangélicos. Vale tudo pelo voto, até enganar quem ele zombou!”

Perseguir e difamar

Mário Frias (PL-SP) acusa Lula de usar a estrutura do Estado para perseguir e difamar Flávio Bolsonaro. O deputado lembra que o petista tem orientado ministros a chamar o senador de “traidor da pátria”.

Retrocesso petista

Flávio Bolsonaro avalia que “a cada dia de governo Lula é um retrocesso a mais para o País”. A cutucada ocorre após o petista cortar verba do Exército. “O que o presidente do Brasil quer fazendo isso?”, questiona.

Arroxo europeu

Com o embargo europeu à carne brasileira batendo à porta, o deputado Zucco (PL-RS) soou o alerta para impactos sobre empregos, a cadeia produtiva e a competitividade das exportações.

De olho

A CAE do Senado aprovou um "mostra os documentos aí" direcionado ao TCU sobre a atuação da CVM nos casos Ambipar e Master. Iniciativa de Damares (Rep-DF), questiona se o TCU realmente analisou operações.

Pergunta na lógica

A proibição europeia às carnes brasileiras não é interferência nas eleições e na soberania?

PODER SEM PUDOR

Tricolor doente

Além da salutar irreverência, o genial pianista Arthur Moreira Lima é reconhecido, talvez, como o mais ‘doente’ dos torcedores do Fluminense do Rio. Certa vez, ao ser apresentado a um conhecido e respeitado embaixador brasileiro, o músico ouviu do diplomata: “Muito prazer, Vasco Leitão da Cunha”. Arthur respondeu de ‘bate-pronto’: “Prazer, Fluminense Moreira Lima”.