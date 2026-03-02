"[Lula] não consegue organizar a própria gestão e quer dar pitaco em convocação da Seleção?"

Giba Um

...e apoiam o outro na rede social, só que estão com amnésia aí. Eu não vi nenhum apoio da Michelle, nenhum post a favor de Flávio", de Eduardo Bolsonaro, reclamando dessa nova 'parceria'.

Virginia Fonseca saiu do SBT onde comandava o "Sabadou" com sucesso e depois desfilou na Grande Rio (seu tapa-sexo soltou), onde os jurados reclamaram que ela não teve tanto espaço como merecia. Agora, anda conversando com a Globo. Ela mesma brinca: "São tantas emoções". Virginia tem um patrimônio estimado em mais de R$ 500 milhões.

MAIS: o seu patrimônio inclui uma mansão em Goiás e tem ido a emissora dos Marinho a bordo de seu jatinho e recebida no aeroporto por limusine. Sua empresa "We Pink" dá mais de R$ 170 milhões anuais. A novidade é que Amaury Soares tem assumido: "Eu é que vou levar Virgínia para a Globo" , se bem que não sabe ainda onde colocar.

5 x 2 será campeão

Uma pesquisa qualitativa feita com eleitores do Sudeste, Sul e Nordeste mostra que a proposta de fim da escala de trabalho 6x1 é uma das últimas unanimidades no país. É apoiada independente de posição política, religião ou gênero. Eduardo Sincofsky, condutor da pesquisa, diz que "poder folgar dois dias por semana é visto como um ganho de dignidade que todos reconhecem". Diante dessa maioria, a oposição verá a repetição da armadilha que o governo fez com a isenção de IR: embora os bolsonaristas fossem contra a proposta, na hora da votação, não tiveram a coragem de se opor.

Não ajuda Bananinha 1

Analistas apostam que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro não será beneficiado pela decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de derrubar tarifas aplicadas por Donald Trump contra o Brasil (e outros países). "A ação no STF verifica se houve violência ou grave ameaça com a finalidade de interferir no processo judicial", explica o criminalista Berlinque Cantelmo. "Mudança no cenário político ou econômico não desfaz automaticamente a conduta", esclarece.

Não ajuda Bananinha 2

Cantelmo avalia, entretanto, que o fim do tarifaço pode ter reflexos na análise da gravidade da acusação de grave ameaça. "A linha divisória entre retórica política dura e ameaça juridicamente relevante é um dos pontos centrais “do julgamento, avalia Cantelmo. Resumo da ópera: todas as ameaças que Trump fez no passado, com Eduardo Bolsonaro ao lado, com super tarifas a favor da liberdade do ex-presidente ficaram no passado. Agora, Bananinha está longe e pegando carona no cotidiano de Flávio.

Grosso calibre 1

Entre os mais próximos de Tarcísio de Freitas, há quem sinta um cheiro de pólvora bolsonarista na artilharia contra o vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (PSD). O próprio clã Bolsonaro está insuflando, nos bastidores, as denúncias contra Ramuth e a esposa Vanessa por lavagem de dinheiro de US$ 1,8 milhão em conta mantida no AndBank, de Andorra. O ex-presidente e sua prole estão interessados na criminalização do vice-governador, malgrado Tarcísio já tenha dito que "tudo isso é fofoca". Eles querem impor o companheiro de Tarcísio na chapa que disputará a reeleição.

Grosso calibre 2

Mais: o bem cotado é o atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André do Prado (PL). Nos últimos dias, contudo, circula que o clã Bolsonaro teria outro nome guardado no bolso. é o também deputado estadual Conte Lopes (PL). Policial militar aposentado e ex-integrante da famosa Rota, Lopes é um dos representantes mais linha dura da bancada da bala da Alesp. Ficou famoso ao escrever o livro "Matar ou morrer", em resposta à obra "Rota 66", do jornalista Caco Barcellos, que denunciou casos de violência policial em São Paulo. Em alguns, o próprio Conte estava envolvido.

Focar no futuro

A modelo mais bem paga de 2025 Kendall Jenner está na capa e recheio da Vogue França onde fala de forma aberta sobre o que de fato é importante para ela neste instante: seu papel como empresária à frente da marca de tequila 818, seus cavalos e seu círculo mais íntimo, no qual descreve como as bases de um equilíbrio singular, um nítido contraste com a hiperexposição. Em entrevista contou que entrou no mundo da moda porque se interessava por fotografia e que seus pais ou suas irmãs mais velhas nunca a influenciaram, pelo contrário deixou ela seguir seus próprios passos.

“Sempre tive um espírito criativo e era fascinada por arte . Mas, quando criança, minha verdadeira paixão era o esporte . Comecei a me interessar por moda na adolescência, através das modelos icônicas da época. E esse interesse surgiu principalmente da fotografia . Fiz um curso de fotografia no ensino médio e, enquanto comparava câmeras, comecei a pedir para minhas amigas posarem para mim. Então, uma coisa levou à outra e, um dia, me vi do outro lado da lente”.

Kendall também revelou que uma das coisas que mais gosta além da arte são cavalos (possui 6) adora passar tempo com eles quando pode, aliás garante que no tempo livre prefere ficar ao ar livre. Sobre casamento e filhos é direta: “Quero ter alguns, mas não agora. Quero ter certeza de que poderei dedicar bastante tempo a eles e, por enquanto, ainda estou muito ocupada. Jenner também confessou que quer se dedicar mais tempo a sua marca de bebida.

“Sempre fui fascinada por tequila, tanto como consumidora quanto por ter testemunhado a ascensão e o crescimento de outras marcas. Tive a oportunidade de aprender mais sobre a cultura da tequila. Aprendi muito sobre mim mesma nessa posição de liderança. Isso me permitiu me tornar uma empresária mais perspicaz”. E completa: “Sei exatamente o que quero e como quero que seja feito, e acho que isso inspira confiança na minha equipe. Diria que meu maior ponto forte é a minha autoconfiança. Não sou particularmente severa, mas sei ser firme e forte quando necessário”.

Contra punhalada, rachar a direita

“Traição" se paga com "vendeta": o senador Esperidião Amin trabalha nos bastidores para que o PP, seu partido, lance um candidato próprio ao governo de Santa Catarina, tendo a seu lado o União Brasil. Seria à resposta à punhalada que recebeu nas costas do PL e, em especial, do governador do estado, Jorginho Mello. Na leitura de Amin, Mello lavou as mãos e nada fez para brecar a intentona conduzida pela família do clã Bolsonaro, que impôs a dupla candidatura da deputada federal Carol de Toni e do rebento Carlos Bolsonaro ao Senado pelo PL. Havia um acordo anterior, endossado pelo governador, para que o partido apoiasse Amin na disputa pela reeleição à Casa Alta do Congresso. O tempo mostrou que era um trato escrito à lápis. Amin garante que manterá sua candidatura, mas agora sai de um cenário confortável, com uma recondução quase certa, para o desafio de enfrentar dois bolsonaristas raiz, um deles com Bolsonaro no sobrenome, em um estado em que o clã tem notório recall eleitoral.

Afastando intrigas

Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato ao Planalto, manifestou-se de forma indireta sobre os desentendimentos públicos envolvendo figuras de seu partido e núcleo familiar. A declaração ocorre após embates que expuseram divisões entre Michelle Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Valdemar Costa Neto. Através de sua conta oficial na plataforma X, Flávio tentou redirecionar o foco dos correligionários para o pleito:" Está todo mundo querendo vencer a discussão. Mas o que precisamos é vencer a eleição. Gostaria de contar com todas, todos, todes, todys e todXa!". A tentativa de apaziguamento não produziu resultados até agora.

Não é luxo

Conhecida por apresentar o programa “Beija Sapo” e por seu casamento relâmpago com o Ronaldo Fenômeno, Daniella Cicarelli optou por se distanciar do universo artístico em 2013 para se dedicar à prática do triatlo. Hoje também influenciadora usa seu Instagram para dar dicas de bem-estar e exercícios. Recentemente postou algumas fotos dentro de uma sauna e na legenda foi logo explicando. “Sauna não é luxo. É estratégia. Enquanto muita gente vê a sauna como relaxamento, eu vejo como performance, recuperação e longevidade. A sauna seca: acelera a recuperação muscular, melhora a circulação e a performance, estimula a liberação de endorfina, ajuda na eliminação de toxinas, reduz estresse, pode melhorar qualidade do sono e ativa proteínas de choque térmico (ligadas à longevidade). É como um treino invisível para o seu corpo. Calor é desconforto. Desconforto é adaptação. Adaptação é evolução". E a postagem mostrou sua plena forma física aos 47 anos deixando moças na faixa dos 20 anos de queixo caído.

Cinco pessoas

A candidatura de Flávio Bolsonaro ao Planalto para se viabilizar para valer, depende de cinco pessoas. A mais importante, do pai Jair, ele já tem (foi quem inventou a candidatura, mas precisa de reforço especial). O segundo apoio é de Tarcísio de Freitas, que diz que apoia, que está no barco dele, mas rema sem nenhum entusiasmo. O terceiro nome é de Nikolas Ferreira, que tem uma agenda própria e não inclui nela Flávio (acha que ele não é protagonista). A quarta é Silas Malafaia, que também está com o ex-presidente na goela por ter sido deixado de lado na escolha e a última é Michelle. Os enteados queriam que ela tivesse um papel recatado e do lar, como boa madrasta. O que já não acontece.

Alegrias e dores 1

"Quanto tempo demora para se diagnosticar um câncer no SUS? Quanto tempo se demora para tratar um câncer ou fazer uma cirurgia ortopédica? A gente não tem o menor controle sobre isso". Era Gonzalo Vecina, ex- presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) falando no evento de 35 anos do SUS que, para ele, enfrenta grande desafio em relação ao acesso. Nos transplantes, o quadro é melhor: 95% deles são realizados pelo SUS, mesmo 25% da população coberta pelos planos privados. É um modelo baseado em duas premissas fundamentais, gravidade e ordem de inscrição.

Alegrias e dores 2

Vecina ainda lembrou que o avanço do SUS ainda não alcançou todos os brasileiros. "Nesses quase 40 anos de SUS, ganhamos 20 anos de expectativa de vida, mas esses 20 anos não chegaram a todos. Moro no Alto da Lapa (em São Paulo) onde a expectativa de vida é de 85 anos; a 70 quilômetros dali, na Cidade Tiradentes, é de 65. Essa desigualdade é o desastre que precisamos combater".

Mistura Fina

O Ministério Público do Rio de Janeiro decidiu reabrir uma investigação contra o ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) para apurar a prática da rachadinha em seu mandato na Câmara Municipal da cidade. Um parecer da assessoria criminal da Procuradoria-Geral de Justiça apontou a necessidade de "prosseguimento das investigações" envolvendo o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 25 pessoas. Em 2024, o próprio MP havia decidido arquivar o caso contra Carlucho.

O MP quer saber muitas coisas: quem pagava o plano de saúde de Carlos Bolsonaro (em nove anos, ele só pagou um boleto), a compra de um apartamento em Copacabana em 2009, declarando a aquisição do imóvel por R$ 70 mil; e acesso frequentes a um cofre de agência bancária, num país onde esses cofres se destinam à guardar joias, documentos importantes e sigilosos ou grandes somas em dinheiro.

O Supremo Tribunal Federal (STF) continua emitindo sinais de que vive tempos muito estranhos, como diz o ministro aposentado Marco Aurélio. Após o ministro Edson Fachin arquivar a alegação de suspeição de Dias Toffoli, mandando para a cesta o relatório de mais de 200 páginas da Polícia Federal sobre as relações do banqueiro Daniel Vorcaro, coube ao ministro Cristiano Zanin permitir silêncio para mais um suspeito. É ao menos a 29ª decisão do STF criando dificuldades para a CPMI do INSS.

O STF concedeu várias vezes o direito de investigados e suspeitos como Vorcaro, de ignorar a convocação da CPMI. Quando obrigou os investigados a comparecer na CPMI o STF associou a medida à pegadinha que lhes concede o direito à boca fechada. Toffoli vetou acesso aos sigilos de Vorcaro à própria CPMI do INSS que os quebrou, reforçando o papel da Corte de criar dificuldades. Muda tudo a decisão do novo relator, ministro André Mendonça, de dar acesso dos sigilos à CPMI. Na prática, põe fim ao sigilo da investigação.

A oito meses da eleição, Tarcísio de Freitas abriu licitação para reforçar a comunicação da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. O valor é de R$ 18,2 milhões por 15 meses, embora a praxe é que o vencedor dê desconto de até 40%. Mesmo assim, será um acréscimo de R$ 6,7 milhões sobre o contrato atual. A área é das mais sensíveis para Tarcísio, ainda mais em ano eleitoral. Homicídios e roubos têm caído, mas feminicídios, furtos de celular e letalidade policial geram desgaste para o governo.

In – Soda Italiana de maçã verde

Out – Soda italiana de melão