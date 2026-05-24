"Lula transformou a caderneta da gestante em cartilha ideológica"

Giba Um

...de IA. A Justiça Eleitoral atuará com serenidade, firmeza e responsabilidade. Será vigilante, sem ser autoritária"

José Dirceu, que já deixou o Hospital Sírio-Libanês, fará sessões de quimioterapia de quatro em quatro meses. A princípio, a rotina do tratamento do linfoma pouco afetará a campanha a deputado federal. Pelo relato da equipe médica — Raul Cutait, Roberto Kalil e Celso Arrais — o quadro clínico é animador.

Mais: fora do Hospital, Dirceu vem disparando telefonemas e articulando encontros. Mergulhará nas campanhas de Lula à Presidência (agora, com números melhores) e de Fernando Haddad ao governo paulista. E na sua própria candidatura à Câmara: eleito, o voo seguinte será a presidência da própria Câmara.

Trajetória de vida

A modelo e empresária Hailey Bieber entrou para a lista das 100 pessoas mais influentes do mundo da revista Time e mostrou que a Rhode nasceu de algo muito maior do que fama. A marca surgiu da mistura entre visão de negócios, redes sociais e uma paixão verdadeira por skincare — o que parecia improvável virou um fenômeno. Em apenas três anos, a Rhode foi comprada pela e.l.f. Beauty em um acordo de US$ 1 bilhão. Hailey conta que sempre quis ir além do “nome famoso”. O objetivo era criar um universo de beleza, lifestyle e conexão real com o público. Mesmo enfrentando críticas, ela apostou na autenticidade, mostrando bastidores, erros e mudanças da marca. Ao mesmo tempo, viveu um dos anos mais intensos da vida: a maternidade. Entre o nascimento do filho Jack, a venda da empresa e a expansão global da Rhode, ela admite ter se sentido sobrecarregada. “Muita coisa mudando ao mesmo tempo”. Prestes a completar 30 anos, Hailey celebra a nova fase com orgulho. “Nem me pagando eu voltaria aos 20 anos. Mal posso esperar para fazer 30 e descobrir o que o futuro me reserva”. Neste mês, Hailey é o rosto de quatro marcas famosas: Saint Laurent, Victoria’s Secret, Calzedonia e Alaïa.

Flávio sai ou não: quem decide é o pai

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, espalhou que o partido iria decidir, em 15 dias, se Flávio Bolsonaro iria permanecer como candidato à Presidência ou não, dependendo especialmente de novas e graves revelações envolvendo suas ligações com Daniel Vorcaro, no episódio do dinheiro supostamente destinado ao filme “Dark Horse”. Teve de desmentir tudo o que disse e jurar que estava se referindo ao “crescimento” de Flávio nas pesquisas. E também não falar mais sobre a hipótese de Michelle substituir o enteado na corrida ao Planalto. Quem comandou toda essa determinação, e um tanto irritado, foi Jair Bolsonaro, que criou a candidatura do “01” e manda mais no PL do que Valdemar: só o ex-presidente é quem decidirá o que acontecerá (ou não) ao filho. Valdemar que fique na dele, tentando eleger grandes bancadas no Congresso. Quanto maior a bancada, maior a fatia do dinheiro público que vai para o partido, via fundo eleitoral. Só neste ano, Valdemar terá à disposição R$ 880 milhões. Ou seja: é melhor obedecer Bolsonaro pai, que lançará Flávio justamente para impedir a candidatura de Tarcísio à Presidência. E, em momento algum, o ex-presidente assumirá que Flávio tem culpa no cartório. Para o PT, a manutenção de Flávio é o melhor dos mundos.

Ainda a vice

O clima na sede do PL, depois de Flávio Bolsonaro ter confessado a visita a Daniel Vorcaro já de tornozeleira, é mais do que instável. Valdemar Costa Neto aguentou a determinação de Jair Bolsonaro, depois de descartada a hipótese de Michelle assumir, e tenta achar um vice ou uma vice. O Centrão recuou e não se interessa pela vaga de vice. Republicanos (Tarcísio de Freitas) e MDB devem manter “neutralidade”. No PL, surgiu o nome da deputada Roberta Roma (BA), mulher do ex-ministro da Cidadania, mas o partido ainda avalia abrir vaga para o Progressistas. Também a deputada federal Simone Marquetto, grande liderança católica na Câmara, foi deixada de lado — os evangélicos poderiam não gostar.

Nova fase

A apresentadora Xuxa está passando por uma fase mais leve e contente em relação à sua aparência. Um pouco mais de um ano após realizar um transplante capilar devido à alopecia androgenética, que herdou da mãe, ela comemorou os resultados. “Me fazia muito mal. Eu já estava tirando foto, estava vendo uns buracos em mim. Agora que eu fiz transplante capilar, pra mim foi tão bom”. Depois de 12 horas de cirurgia, ela relata que recuperou sua autoestima e, com bom humor, acrescentou: “Continuo com meu pouco cabelo, mas agora não tô com falha. Não dá pra jogar para um lado e para o outro, mas tô de boa”. A apresentadora também deixou claro que pretende manter os cabelos curtos. “Cabelo comprido não combina mais comigo”. Prestes a iniciar a turnê “O Último Voo da Nave”, Xuxa também quis motivar outras mulheres que enfrentam a alopecia a se informarem e buscarem tratamento: “Poucas mulheres falam sobre isso, mas mulheres que têm alopecia, mulheres que têm qualquer problema de androgenética na vida, por favor, procurem um bom médico, se informem. É dolorido? É. Para algumas mais, para outras menos, mas o resultado é sempre muito bom, porque é ruim você ficar com uma coisa com a qual você não se sente bem”.

Aécio tem chance

Quem diria: o PSDB está avaliando apresentar o nome do deputado federal Aécio Neves como pré-candidato à Presidência da República, depois do recuo de Ciro Gomes. Na semana que vem, PSDB e Cidadania, que formam uma federação partidária, estarão reunidos para examinar a ideia. Paulinho da Força, do Solidariedade, e Alex Manente, do Cidadania, pediram que Aécio entre na disputa. Acham que, diante da crise que desabou sobre Flávio Bolsonaro, há espaço aberto para Aécio. E eles apostam que a tendência de Flávio é piorar.

De camarote

Analistas de plantão acham que Lula enfrenta um adversário enfraquecido pelas denúncias e pelas mentiras contadas. Julia Duailibi é uma dessas analistas. O governo assiste de camarote ao senador ser engolido pelos tentáculos de Vorcaro e toca seu pacote eleitoreiro, contando que as entregas da véspera da eleição fortaleçam Lula. Esta semana, foi anunciado crédito para motorista de aplicativo comprar carro, lembrando o auxílio-taxista de Bolsonaro em 2022. Filme sobre Bolsonaro e “capinhas de celular” serão considerados pelo governo “bens básicos da população”, como disse um ministro palaciano defendendo o fim da “taxa das blusinhas”.



Pérola

“Ameaça às eleições é uma mentira tecnicamente otimizada e criada a partir de IA. A Justiça Eleitoral atuará com serenidade, firmeza e responsabilidade. Será vigilante, sem ser autoritária”,

de Nunes Marques, novo presidente do TSE, depois da festa de R$ 640 mil da posse.

Lavagem de dinheiro

A Polícia Federal não desiste e investiga se o filme dos Bolsonaros foi usado para lavar dinheiro. Só a bolada pedida ao ex-banqueiro pagará três vezes “Ainda Estou Aqui”, vencedor do Oscar em 2025. Quem enfrentou o trailer de “Dark Horse” sabe que a única semelhança entre as produções é a presença de supostos atores diante de uma câmera. Até o americano Jim Caviezel, que interpretou Bolsonaro, fugiu com medo de ser assassinado por faca (como quase aconteceu com o ex-presidente em sua campanha presidencial) e por algum segurança escondido no set. Foi substituído por um “figurante” de costas.

“Estranha no ninho”

Até integrantes que atuaram na produção de “Dark Horse” souberam que a empresa responsável pelo polêmico filme nunca lançou um no Brasil ou no exterior. Uma é a Go Up Entertainment, cuja dona, a jornalista Karina Ferreira da Gama, ganhou o apelido de “Estranha no Ninho”, uma gozação inspirada em “Um Estranho no Ninho”, famoso filme de Milos Forman, protagonizado por Jack Nicholson. Outras empresas em nome de Karina são Go7 Assessoria e ONG Instituto Conhecer Brasil, que jamais registraram ou lançaram qualquer produção em território nacional, seja em cinema, TV aberta ou fechada. São informações da Ancine.

Quem evaporou

Karina Ferreira da Gama entrou no projeto do filme pelas mãos do deputado federal Mário Frias, que assina o roteiro de “Dark Horse”, que enfrenta problemas de lançamento e distribuição. Está no centro da crise criada por Flávio Bolsonaro, que cobrou milhões do ex-banqueiro Daniel Vorcaro para a produção e conseguiu levar R$ 61 milhões, aos quais Mário Frias teve acesso, malgrado administrados por uma empresa de um advogado amigo de Eduardo Bolsonaro (teria levado também uma parte). E aí, surpresa: para escapar, Eduardo e Mário viajaram para o Bahrein, longe da crise.

Crise mineira

Lideranças do PT de Minas Gerais avaliam que Lula precisa recalcular a rota caso seja realmente obrigado a escalar um correligionário para encabeçar a chapa no estado. A leitura é que o presidente cometeu um equívoco ao acreditar que poderia contar com Rodrigo Pacheco para a disputa. Ele nunca quis, de fato, sair candidato ao governo mineiro: sempre teve pesquisas com percentuais pouco favoráveis. Ficou conversando com Lula durante meses, achando que o presidente poderia virar o jogo. Ao contrário: o mineiro não gosta de Lula. Hoje, Rodrigo já sacramentou que está fora.

Quieto demais

Até agora, o candidato ao governo do Paraná, senador Sérgio Moro (PL), tem defendido o presidenciável de seu partido, Flávio Bolsonaro. Perfis da esquerda no X disseram que o ex-juiz da Lava Jato “estaria sendo leniente” com “suspeitas de corrupção” em relação ao aliado, diante dos desdobramentos do caso Master. E ressaltam diferenças em relação à sua atuação na Lava Jato e ao período em que esteve rompido com o bolsonarismo. Ex-ministra e candidata ao Senado, Gleisi Hoffmann diz que Moro exibe “um silêncio ensurdecedor”.

Mistura Fina

O governo Lula abriu as comportas das emendas parlamentares e já pagou R$ 4 bilhões aos congressistas neste ano. Há duas semanas, o valor era de “apenas” R$ 2,7 bilhões, quase metade do total atual. Emendas parlamentares individuais representam R$ 4,1 bilhões, enquanto as emendas de bancada custaram R$ 1,2 bilhão aos contribuintes.

Maio é o mês com maior número de emendas pagas pelo governo Lula em 2026, aponta o Tesouro Nacional: R$ 2,6 bilhões. Já o Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União revela que já foram pagos R$ 11,34 bilhões em emendas parlamentares neste ano. O Portal da Transparência também aponta que o governo reservou R$ 28,3 bilhões para pagar emendas em 2026.

Eugênio Aragão não quis participar de um teatro. O advogado preferiu abandonar a defesa do ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa por não concordar com o andamento das tratativas para uma eventual delação premiada. O ex-ministro da Justiça não teria aceitado fazer parte de uma “delação cenográfica”, quase uma “ópera bufa”. O desconforto aumentou depois que Costa começou a fazer chegar informações à PF e à PGR sem apresentar provas robustas. Até agora, muito papo e pouca documentação.

Estão em São Paulo os quatro municípios com as pontuações mais altas no Índice de Progresso Social (IPS) de 2026, que mede a qualidade de vida, pela ordem: Gavião Peixoto, Jundiaí, Osvaldo Cruz e Pompéia. Quando o ranking do IPS considera as unidades da federação, o Distrito Federal fica no topo. São Paulo vem logo atrás, seguido por Santa Catarina. O pior resultado é do Pará, seguido por Maranhão e Acre.

In — Vinílico WPC

Out — Carpete modular