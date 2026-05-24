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CLÁUDIO HUMBERTO

"Lula transformou a caderneta da gestante em cartilha ideológica"

Deputada Carol de Toni (PL-SC) sobre termos lacradores no material usado pelo SUS

CLÁUDIO HUMBERTO

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24/05/2026 - 07h12
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Com Zambelli, recusa de extradições se multiplicam

A decisão da Corte de Cassação de Roma, última instância da Justiça italiana, de rejeitar o pedido de extradição da ex-deputada Carla Zambelli feita pelo governo brasileiro se soma a pelo menos outros quatro casos de grande relevância, onde governos estrangeiros se recusam a mandar de volta ao Brasil figuras da direita brasileira.

O primeiro foi o jornalista Allan dos Santos (EUA); depois outro jornalista, Oswaldo Eustáquio (Espanha); Joel Borges Corrêa, condenado no 8/jan, que ganhou refúgio político na Argentina; e o ex-deputado Alexandre Ramagem (EUA).

Lá não tem isso

No caso de Allan dos Santos, para os EUA os crimes apontados contra ele no Brasil seriam “crime de opinião”, que não existem por lá.

Evidente motivação

A Audiência Nacional da Espanha entendeu que o pedido brasileiro contra Oswaldo Eustáquio tinha “evidente conexão e motivação política”.

O primeiro

Em março, Joel Corrêa, com pena de 13 anos, se tornou o primeiro condenado pelo 8/jan a ganhar status de refugiado na Argentina.

Ouvidos moucos

O caso de Ramagem, o governo Lula pediu extradição no fim de 2025. Até hoje não andou, mesmo após a detenção por questões migratórias.

Comilança de lideranças da Câmara soma R$278 mil

Entre uma votação e outra na Câmara, a poucos metros do Plenário, a boca livre rola solta nas lideranças partidárias. Não corre o risco de os parlamentares rodarem uma vaquinha e bancarem os próprios quitutes.

Sem dó, empurram ao pagador de impostos a fatura. PDT, Podemos, PSD, Psol, Solidariedade, União Brasil, Progressistas, PSDB e PT foram os partidos que serviram banquetes ao custo de R$278 mil.

Mortadela série ouro

O maior gasto vem da liderança do PT, que torrou, de fevereiro até agora, R$75.790 em canapés, conforme levantamento da coluna.

Larica petista

Só em março, foram R$33.735 gastos com buffet, cobrado por cabeça. As notas bancaram almoços e jantares das excelências.

Ta liberado

O União Brasil vem logo atrás, R$55.250 em fevereiro e abril. Em abril, gastou R$40.750. O buffet foi cobrado por cabeça, R$250.

Tende a aumentar

Com o STF agindo como parte interessada em um lado do espectro político, casos como o de Carla Zambelli se multiplicarão, denunciando lá fora o autoritarismo judicial disfarçado de “defesa das instituições”.

À la vontê

O Podemos também bancou jantares e almoços para os nobres deputados ao preço de R$42.910, apenas entre fevereiro e abril. Só em abril, o gasto com buffet bateu os R$17,6 mil.

Blá blá blá

Rogério Marinho (PL-RN) desmontou falatório de Fernando Haddad (PT) sobre ter feito o Brasil crescer. O senador lembrou a carestia no mercado e a inadimplência, “o governo Lula dá com uma mão e tira com as duas”.

Não tem essa

Após o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, negar, outro quadro do partido diz que não há movimento para reavaliar pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. O senador Marcos Rogério (RO) negou esse papo.

Free Zambelli

Eduardo Bolsonaro celebrou decisão da justiça italiana que rejeitou extradição de Carla Zambelli, “dia ruim para Moraes e ditadores de toga”, comemorou o ex-deputado que mora nos Estados Unidos.

Candidato a ministro?

Pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro (PL), reuniu-se com o ex-ministro de Minas e Energia do governo Bolsonaro, Adolfo Sachsida e classificou o encontro como “raro e produtivo”.

Sem vergonha

Após editar decreto que a oposição classifica como censura às redes sociais; Lula (PT) esteve no programa “Sem Censura”, apresentado por Cissa Guimarães, que recebe R$100 mil por mês da estatal EBC.

Errou na fala

Daniel Vorcaro pode ter perdido o bonde. Em cortes inferiores, há diversos exemplos de delações premiadas rejeitadas, mas é caso raro no STF, que tipicamente homologa acordos com órgãos como MPF e PF.

Pensando bem...

...pode ser especial, mas é cela.

PODER SEM PUDOR

Falta de memória

Jânio Quadros percorria o País, na campanha presidencial de 1960, a bordo de um avião Convair e sempre na companhia do vice, Milton Campos. Dono de uma memória prodigiosa, Jânio repetia o mesmo discurso em todos os comícios, sublinhados por gestos teatrais.

O vice, ao contrário, sempre mudava o tema. Certa vez em Governador Valadares (MG) Jânio o elogiou: “Dr. Milton, que maravilha! Um discurso para cada comício. Que cultura!”. “Não é cultura”, respondeu Campos, modesto “é falta de memória mesmo”.

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Giba Um

"Ameaça às eleições é uma mentira tecnicamente otimizada e criada a partir...

...de IA. A Justiça Eleitoral atuará com serenidade, firmeza e responsabilidade. Será vigilante, sem ser autoritária"

22/05/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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José Dirceu, que já deixou o Hospital Sírio-Libanês, fará sessões de quimioterapia de quatro em quatro meses. A princípio, a rotina do tratamento do linfoma pouco afetará a campanha a deputado federal. Pelo relato da equipe médica — Raul Cutait, Roberto Kalil e Celso Arrais — o quadro clínico é animador.

Mais: fora do Hospital, Dirceu vem disparando telefonemas e articulando encontros. Mergulhará nas campanhas de Lula à Presidência (agora, com números melhores) e de Fernando Haddad ao governo paulista. E na sua própria candidatura à Câmara: eleito, o voo seguinte será a presidência da própria Câmara.

Giba Um

Trajetória de vida

A modelo e empresária Hailey Bieber entrou para a lista das 100 pessoas mais influentes do mundo da revista Time e mostrou que a Rhode nasceu de algo muito maior do que fama. A marca surgiu da mistura entre visão de negócios, redes sociais e uma paixão verdadeira por skincare — o que parecia improvável virou um fenômeno. Em apenas três anos, a Rhode foi comprada pela e.l.f. Beauty em um acordo de US$ 1 bilhão. Hailey conta que sempre quis ir além do “nome famoso”. O objetivo era criar um universo de beleza, lifestyle e conexão real com o público. Mesmo enfrentando críticas, ela apostou na autenticidade, mostrando bastidores, erros e mudanças da marca. Ao mesmo tempo, viveu um dos anos mais intensos da vida: a maternidade. Entre o nascimento do filho Jack, a venda da empresa e a expansão global da Rhode, ela admite ter se sentido sobrecarregada. “Muita coisa mudando ao mesmo tempo”. Prestes a completar 30 anos, Hailey celebra a nova fase com orgulho. “Nem me pagando eu voltaria aos 20 anos. Mal posso esperar para fazer 30 e descobrir o que o futuro me reserva”. Neste mês, Hailey é o rosto de quatro marcas famosas: Saint Laurent, Victoria’s Secret, Calzedonia e Alaïa.

Flávio sai ou não: quem decide é o pai

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, espalhou que o partido iria decidir, em 15 dias, se Flávio Bolsonaro iria permanecer como candidato à Presidência ou não, dependendo especialmente de novas e graves revelações envolvendo suas ligações com Daniel Vorcaro, no episódio do dinheiro supostamente destinado ao filme “Dark Horse”. Teve de desmentir tudo o que disse e jurar que estava se referindo ao “crescimento” de Flávio nas pesquisas. E também não falar mais sobre a hipótese de Michelle substituir o enteado na corrida ao Planalto. Quem comandou toda essa determinação, e um tanto irritado, foi Jair Bolsonaro, que criou a candidatura do “01” e manda mais no PL do que Valdemar: só o ex-presidente é quem decidirá o que acontecerá (ou não) ao filho. Valdemar que fique na dele, tentando eleger grandes bancadas no Congresso. Quanto maior a bancada, maior a fatia do dinheiro público que vai para o partido, via fundo eleitoral. Só neste ano, Valdemar terá à disposição R$ 880 milhões. Ou seja: é melhor obedecer Bolsonaro pai, que lançará Flávio justamente para impedir a candidatura de Tarcísio à Presidência. E, em momento algum, o ex-presidente assumirá que Flávio tem culpa no cartório. Para o PT, a manutenção de Flávio é o melhor dos mundos.

Ainda a vice

O clima na sede do PL, depois de Flávio Bolsonaro ter confessado a visita a Daniel Vorcaro já de tornozeleira, é mais do que instável. Valdemar Costa Neto aguentou a determinação de Jair Bolsonaro, depois de descartada a hipótese de Michelle assumir, e tenta achar um vice ou uma vice. O Centrão recuou e não se interessa pela vaga de vice. Republicanos (Tarcísio de Freitas) e MDB devem manter “neutralidade”. No PL, surgiu o nome da deputada Roberta Roma (BA), mulher do ex-ministro da Cidadania, mas o partido ainda avalia abrir vaga para o Progressistas. Também a deputada federal Simone Marquetto, grande liderança católica na Câmara, foi deixada de lado — os evangélicos poderiam não gostar.

Giba Um

Nova fase

A apresentadora Xuxa está passando por uma fase mais leve e contente em relação à sua aparência. Um pouco mais de um ano após realizar um transplante capilar devido à alopecia androgenética, que herdou da mãe, ela comemorou os resultados. “Me fazia muito mal. Eu já estava tirando foto, estava vendo uns buracos em mim. Agora que eu fiz transplante capilar, pra mim foi tão bom”. Depois de 12 horas de cirurgia, ela relata que recuperou sua autoestima e, com bom humor, acrescentou: “Continuo com meu pouco cabelo, mas agora não tô com falha. Não dá pra jogar para um lado e para o outro, mas tô de boa”. A apresentadora também deixou claro que pretende manter os cabelos curtos. “Cabelo comprido não combina mais comigo”. Prestes a iniciar a turnê “O Último Voo da Nave”, Xuxa também quis motivar outras mulheres que enfrentam a alopecia a se informarem e buscarem tratamento: “Poucas mulheres falam sobre isso, mas mulheres que têm alopecia, mulheres que têm qualquer problema de androgenética na vida, por favor, procurem um bom médico, se informem. É dolorido? É. Para algumas mais, para outras menos, mas o resultado é sempre muito bom, porque é ruim você ficar com uma coisa com a qual você não se sente bem”.

 

Giba Um

Aécio tem chance

Quem diria: o PSDB está avaliando apresentar o nome do deputado federal Aécio Neves como pré-candidato à Presidência da República, depois do recuo de Ciro Gomes. Na semana que vem, PSDB e Cidadania, que formam uma federação partidária, estarão reunidos para examinar a ideia. Paulinho da Força, do Solidariedade, e Alex Manente, do Cidadania, pediram que Aécio entre na disputa. Acham que, diante da crise que desabou sobre Flávio Bolsonaro, há espaço aberto para Aécio. E eles apostam que a tendência de Flávio é piorar.

De camarote

Analistas de plantão acham que Lula enfrenta um adversário enfraquecido pelas denúncias e pelas mentiras contadas. Julia Duailibi é uma dessas analistas. O governo assiste de camarote ao senador ser engolido pelos tentáculos de Vorcaro e toca seu pacote eleitoreiro, contando que as entregas da véspera da eleição fortaleçam Lula. Esta semana, foi anunciado crédito para motorista de aplicativo comprar carro, lembrando o auxílio-taxista de Bolsonaro em 2022. Filme sobre Bolsonaro e “capinhas de celular” serão considerados pelo governo “bens básicos da população”, como disse um ministro palaciano defendendo o fim da “taxa das blusinhas”.
 

Pérola

Ameaça às eleições é uma mentira tecnicamente otimizada e criada a partir de IA. A Justiça Eleitoral atuará com serenidade, firmeza e responsabilidade. Será vigilante, sem ser autoritária”,

de Nunes Marques, novo presidente do TSE, depois da festa de R$ 640 mil da posse.

Lavagem de dinheiro

A Polícia Federal não desiste e investiga se o filme dos Bolsonaros foi usado para lavar dinheiro. Só a bolada pedida ao ex-banqueiro pagará três vezes “Ainda Estou Aqui”, vencedor do Oscar em 2025. Quem enfrentou o trailer de “Dark Horse” sabe que a única semelhança entre as produções é a presença de supostos atores diante de uma câmera. Até o americano Jim Caviezel, que interpretou Bolsonaro, fugiu com medo de ser assassinado por faca (como quase aconteceu com o ex-presidente em sua campanha presidencial) e por algum segurança escondido no set. Foi substituído por um “figurante” de costas.

“Estranha no ninho”

Até integrantes que atuaram na produção de “Dark Horse” souberam que a empresa responsável pelo polêmico filme nunca lançou um no Brasil ou no exterior. Uma é a Go Up Entertainment, cuja dona, a jornalista Karina Ferreira da Gama, ganhou o apelido de “Estranha no Ninho”, uma gozação inspirada em “Um Estranho no Ninho”, famoso filme de Milos Forman, protagonizado por Jack Nicholson. Outras empresas em nome de Karina são Go7 Assessoria e ONG Instituto Conhecer Brasil, que jamais registraram ou lançaram qualquer produção em território nacional, seja em cinema, TV aberta ou fechada. São informações da Ancine.

Quem evaporou

Karina Ferreira da Gama entrou no projeto do filme pelas mãos do deputado federal Mário Frias, que assina o roteiro de “Dark Horse”, que enfrenta problemas de lançamento e distribuição. Está no centro da crise criada por Flávio Bolsonaro, que cobrou milhões do ex-banqueiro Daniel Vorcaro para a produção e conseguiu levar R$ 61 milhões, aos quais Mário Frias teve acesso, malgrado administrados por uma empresa de um advogado amigo de Eduardo Bolsonaro (teria levado também uma parte). E aí, surpresa: para escapar, Eduardo e Mário viajaram para o Bahrein, longe da crise.

Crise mineira

Lideranças do PT de Minas Gerais avaliam que Lula precisa recalcular a rota caso seja realmente obrigado a escalar um correligionário para encabeçar a chapa no estado. A leitura é que o presidente cometeu um equívoco ao acreditar que poderia contar com Rodrigo Pacheco para a disputa. Ele nunca quis, de fato, sair candidato ao governo mineiro: sempre teve pesquisas com percentuais pouco favoráveis. Ficou conversando com Lula durante meses, achando que o presidente poderia virar o jogo. Ao contrário: o mineiro não gosta de Lula. Hoje, Rodrigo já sacramentou que está fora.

Quieto demais

Até agora, o candidato ao governo do Paraná, senador Sérgio Moro (PL), tem defendido o presidenciável de seu partido, Flávio Bolsonaro. Perfis da esquerda no X disseram que o ex-juiz da Lava Jato “estaria sendo leniente” com “suspeitas de corrupção” em relação ao aliado, diante dos desdobramentos do caso Master. E ressaltam diferenças em relação à sua atuação na Lava Jato e ao período em que esteve rompido com o bolsonarismo. Ex-ministra e candidata ao Senado, Gleisi Hoffmann diz que Moro exibe “um silêncio ensurdecedor”.

Mistura Fina

O governo Lula abriu as comportas das emendas parlamentares e já pagou R$ 4 bilhões aos congressistas neste ano. Há duas semanas, o valor era de “apenas” R$ 2,7 bilhões, quase metade do total atual. Emendas parlamentares individuais representam R$ 4,1 bilhões, enquanto as emendas de bancada custaram R$ 1,2 bilhão aos contribuintes.

Maio é o mês com maior número de emendas pagas pelo governo Lula em 2026, aponta o Tesouro Nacional: R$ 2,6 bilhões. Já o Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União revela que já foram pagos R$ 11,34 bilhões em emendas parlamentares neste ano. O Portal da Transparência também aponta que o governo reservou R$ 28,3 bilhões para pagar emendas em 2026.

Eugênio Aragão não quis participar de um teatro. O advogado preferiu abandonar a defesa do ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa por não concordar com o andamento das tratativas para uma eventual delação premiada. O ex-ministro da Justiça não teria aceitado fazer parte de uma “delação cenográfica”, quase uma “ópera bufa”. O desconforto aumentou depois que Costa começou a fazer chegar informações à PF e à PGR sem apresentar provas robustas. Até agora, muito papo e pouca documentação.

Estão em São Paulo os quatro municípios com as pontuações mais altas no Índice de Progresso Social (IPS) de 2026, que mede a qualidade de vida, pela ordem: Gavião Peixoto, Jundiaí, Osvaldo Cruz e Pompéia. Quando o ranking do IPS considera as unidades da federação, o Distrito Federal fica no topo. São Paulo vem logo atrás, seguido por Santa Catarina. O pior resultado é do Pará, seguido por Maranhão e Acre.

In — Vinílico WPC
Out — Carpete modular

Cláudio Humberto

"O Brasil já caiu no conto da picanha"

Senador Carlos Portinho (PL-RJ) alerta para as lorotas eleitoreiras de Lula

21/05/2026 07h00

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Cláudio Humberto

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Karina Gama atuou em campanha de Mário Frias

Dona da Go Up, produtora responsável pelo filme Dark Horse, sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, Karina Gama aparece como sócia de outra produtora, a Conhecer Brasil Assessoria, Produção e Marketing Cultural. A empresa está entre as maiores despesas da campanha para deputado federal de Mário Frias (PL-SP), em 2022, e recebeu R$ 54 mil. Não há mais detalhes sobre o serviço prestado. À justiça eleitoral, o pagamento foi classificado como despesas “diversas a especificar”.

Velho conhecido

No mesmo ano, a produtora também trabalhou na campanha para deputado estadual de Felipe Carmona Cantera, que virou suplente.

Já te vi

Cantera atuou como Secretário Nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual. Pagou R$13 mil à produtora de Karina.

Tudo em casa

Frias foi secretário especial da Cultura entre 2020 e 2022. À época, Cantera era diretor de departamento subordinado ao ex-ator.

À revelia

A coluna não conseguiu contato com Karina Gama, mas procurou a assessoria de Mário Frias, que não respondeu.

Cartões corporativos: Governo torra R$172,9 milhões

Segue sem freio a farra com cartões corporativos no governo Lula, que já ultrapassou os R$172,92 milhões este ano. O cobiçado item foi distribuído para 3.762 servidores do executivo federal, que parecem não ter dó de esbanjar à vontade. Servidor Henrique Araujo Hohne, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, é quem mais gastou, conforme dados do Portal da Transparência, mais de R$357,3 mil.

Segue a lista

Colado em Henrique está Wander Lima Carvalho, do Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, torrou R$343,4 mil.

Esbanja sem dó

A Presidência da República de Lula não fica atrás na gastança, torrou mais de R$2,4 milhões em 2.770 pagamentos realizados com os cartões.

Por nossa conta

Ano passado, a gastança com os cartões deixou amarga fatura para o pagador de impostos, que banca tudo: R$434,48 milhões.

São Paulo no topo

Estão em São Paulo os quatro municípios com as pontuações mais altas no Índice de Progresso Social (IPS) de 2026, que mede a qualidade de vida, pela ordem: Gavião Peixoto, Jundiaí, Osvaldo Cruz e Pompeia.

DF vai bem

Quando o ranking do IPS considera as unidades da federação, o Distrito Federal fica no topo. São Paulo vem logo atrás, seguido por Santa Catarina. O pior resultado é do Pará, seguido por Maranhão e Acre.

Tá errado

O Partido Novo acusa a Petrobras de promover o governo Lula e acionou o TCU contra uso indevido da estrutura de comunicação institucional da petroleira. Quer que a publicidade seja suspensa.

O inimputável reincide

Fala de Lula sobre a plateia “dar votos” a Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) foi vista como propaganda eleitoral antecipada pela deputada Rosângela Moro (PL-SP), que acionou o TSE.

Toque de caixa

Não estava na pauta de votação da Câmara o vergonhoso projeto que afrouxou regras para punições financeiras de partidos. A manobra contou com intensa participação de Hugo Motta (Rep-PB), presidente da Casa.

Distorceram

Não tem nada de “reavaliar”, em 15 dias, a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, disse que o prazo é estimativa para retomada do crescimento do senador.

Olho no relógio

A Câmara dos Deputados tem 48 horas para explicar viagem de Mário Frias ao exterior. O Supremo tenta, sem sucesso, notificar o deputado para explicar emendas destinadas à ONG de Karina Gama.

Iceberg

Não foi péssimo, mas ainda assim bem ruim o novo encontro entre Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Foi ontem (20) na posse de Odair Cunha como ministro do TCU.

Pensando bem...

...cartão corporativo é quase tão bom quanto cartão do Vorcaro.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Sem explicações

Paulo Maluf perdeu a eleição para prefeito de São Paulo, em 1990, apesar do gênio criativo do marqueteiro Duda Mendonça – que fez, a rigor, seu primeiro trabalho importante na área. Duda decidiu explicar as razões da derrota e até pedir desculpas. Maluf não o permitiu:

- Meu caro Duda, nunca se explique: para os amigos, não precisa e, para os inimigos, não adianta!

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