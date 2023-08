“Meu foco é São Paulo, Não tenho interesse nenhum, ambição nenhuma a concorrer a nada diferente, não preciso ser candidato à presidência, não serei e vou apoiar quem o Bolsonaro apoiar”,

de TARCÍSIO DE FREITAS // governador de São Paulo, negando mais uma vez que irá concorrer ao Planalto em 2026.

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) também teve seu processo arquivado no Conselho de Ética. Ela era acusada de ofender o deputado Duarte Jr (PSB-MA), após discussão entre governistas e opositores em abril deste ano, quando teria mandado o maranhense “tomar no c...”.

Mais: João Leão (PP-BA) relator do processo, afirmou que a situação deveria ser resolvida “republicanamente” e na hora e decidiu pelo arquivamento. Vale lembrar que Duarte Jr é aliado do ministro da Justiça Flavio Dino (PSB-MA). Zambelli garante que pediu desculpas.

Quando o nome de Márcio Pochmann foi anunciado para assumir a presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua posse passou quase desapercebida (foi na terça-feira (8) no Diário Oficial da União), muito se especulou sobre a volta de Guido Mantega. Agora já há fortes indícios que Mantega assumirá a presidência da Vale, no lugar de Eduardo Bartolomeo. Apesar da Vale ser privatizada, a Previ, fundo de pensão do Banco do Brasil, é a maior acionista com 8,72%, e pode facilmente convencer outros sócios com relevância a aprovarem a decisão. Além do mais este movimento feito pelo governo Lula, é um sinal mais do que claro, que existe uma disposição para reestatizar a empresa.

O QUE PREOCUPA



Ainda sobre a vale: o que mais tem preocupado os diretores da Vale são as supostas ações que Guido Mantega pretende fazer se de fato assumir a presidência da companhia. Ele já fez chegar até a diretoria da empresa, que com seu ingresso na Vale levará dois nomes para as vice-presidências. E o mais amedrontador foi quando afirmou que se já estivesse no comando da Vale, não teria permitido a venda de parte da operação de metais básicos, ou seja, a Vale Base Metals (VBM). A VBM vendeu as duas semanas transferência de 13% do negócio para a Manara Minerais, uma joint-venture do fundo soberano da Arábia Saudita e a companhia de mineração estatal Ma’adenne e o fundo californiano Engine No.

Arquivado



O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) teve seu processo arquivado no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O deputado foi acusado por transfobia (que foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios), quando no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, subiu na tribuna do plenário vestiu uma peruca loira e disse que naquele momento se identificava como mulher e que se chamaria “deputada Nicole”, atacando o ganho de protagonismo de mulheres trans. O relator do processo Alexandre Leite (União-SP) rendeu aos apelos dos colegas e depois de votação o processo foi arquivado por 12 votos contra 5.

CONTRA A CORRUPÇÃO



Fernando Villavicencio, que foi assassinado em Quito, capital Equador, com três tiros na cabeça, dentro de seu carro após deixar um evento, estava em quinto lugar nas pesquisas com 7,5% das intenções de votos (liderado por Luisa Gonzáles, 29,2%) segundo pesquisa feita pela ClickReport, era jornalista formado na Universidade Cooperativa da Colômbia. Tinha como bandeiras acabar com a corrupção e a repressão às facções criminosas no país. Em um de seus últimos posts na redes sociais decretou: “Este país não precisa de dinheiro, este país tem muitos ladrões. Vamos acabar com as máfias”.



Mais do que

uma heroína

A atriz e modelo Gal Gadot acaba de confirmar que protagonizará novamente a Mulher Maravilha no terceiro filme (e último). Sua participação era dúvida, mas depois de conversar com James Gunn e Peter Safran na DC Studios ela aceitou. No primeiro filme (foi um sucesso tanto financeiro como de crítica) a escolha de Gal foi criticada por ela ser de origem israelense.

Antes de começar filmar, Gal poderá ser vista em outros papeis. Primeiro em Agente Stone (no qual trabalha como coprodutora também) que estreia hoje na Netflix, onde encara a agente de inteligência internacional Rachel Stone que tem de impedir que um hacker de roubar uma IA muito poderosa, capaz de obter acesso e controlar as informações de todos os aparelhos do mundo.

Na vida real, Gadot revelou achar a Inteligência artificial “assustadora”; ela também viverá a Rainha Má, na nova versão de Branca de Neve que será interpretado por Rachel Zegler, numa versão mais moderna que exclui a clássica frase: ‘Espelho, Espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu”, que tem estreia prevista para 2024. A atriz ainda viverá Cleópatra, que mudou de estúdio da Paramount para a Universal, mas que está parado devido à greve de roteiristas e atores em Hollywood.

Movimentação

do governo

O Palácio do Planalto mexeu seus pauzinhos para esvaziar a CPI do MST. O primeiro movimento foi acionar o presidente da Câmara, Arthur Lira, para cancelar convocação de Rui Costa, atual ministro da Casa Civil.

A Comissão queria ouvi-lo porque Costa era o governador da Bahia na época das invasões, que estava pautada desde junho. Só para se ter uma ideia o estado baiano tem 156 ocupações do MST. O segundo movimento foi a troca dos componentes da CPI, com partidos que estão negociando assumir algum ministério na minirreforma que será promovida pelo governo.

Deixaram a comissão os deputados Diego Garcia (PR) e Messias Donato (ES), do Republicanos; do União Brasil saíram Alfredo Gaspar (AL) e Nicoletti (RR),; do PP, Ana Paula Leão (MG) e Clarissa Tércio (PE) deixaram a comissão assim como Magda Mofatto (GO) e Coronel Meira (PE) do PL.

Trabalho

em família

A vida de uma das mais queridas e exemplares dublas sertanejas acaba de virar série: As Aventuras de José e Durval, da Globoplay em parceria com a O2 Filmes, que conta a trajetória de Chitãozinho e Xororó.

Para interpretar a dupla na fase jovem o diretor Hugo Prata também resolveu escalar dois irmãos: Rodrigo e Felipe Simas, que protagonizaram respectivamente, Chitãozinho e Xororó. Na pré-estreia da série Rodrigo falou da experiência: “A preparação não foi só com eles, mas de irmãos, entre o Felipe e eu. Nossa preparação era 24 horas por dia, na consistência, treino de violão, fonoaudióloga. Foi um processo por inteiro e sempre como dupla. Era um trabalho muito físico”. Já Felipe brincou que ganhou uma cicatriz na corda vocal com muita honra, por tentar alcançar as altas notas de Xororó.

Sem prorrogação



A CPI do MST tem até dia 14 de setembro para encerrar os trabalhos, mas teriam a possibilidade de pedir uma prorrogação de mais 60 dias. Só que diante das mudanças, tanto o presidente da Comissão o Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS), quanto o relator Ricardo Salles (PL-SP), optaram por não prorrogarem a CPI e criticaram a pressão vinda do Palácio do Planalto. Salles ainda descrente do movimento do governo, garante que: “Nós já temos muito material a indicar o envolvimento político do PT, do PSOL e de representantes desses partidos nas invasões de propriedades, o envolvimento do governo até o pescoço. Nós íamos aprofundar mais, com quebras de sigilo para mostrar onde o dinheiro que foi indevidamente para cooperativas, no bolso de quem foi parar. Isso sem a quebra de sigilo bancário não é possível”.



“Amputadas”

Ainda sobre o não prorrogamento da CPI: o relator e o presidente da comissão, respectivamente, Ricardo Salles (PL-SP) e Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS), se mostram revoltados com a movimentação. Salles explicou o porquê não seria possível seguir com as investigações: “Diante dessas manobras regimentais e a clara arregimentação de partidos que estão negociando espaços no governo, claramente não é mais o caso de prorrogar a CPI. Não podemos querer prorrogar algo cujas pernas foram amputadas”.



Renascida



A nova geração pode nunca ter ouvido falar, mas que viveu os anos 80 e 90 com certeza deve ter tido algum eletrônico da marca Gradiente. Após uma recuperação judicial de 5 anos e mudança de comando a marca está de volta, após quitar suas dívidas depois de negociar com seus credores um pagamento à vista no valor total de R$ 140 milhões.

Há quem garanta que além da saída da recuperação judicial os donos da empresa têm outro motivo para comemorar: após o encerramento da recuperação eles ainda têm um bom caixa, que dará muito folego para futuros investimentos.

A marca quer investir em outros setores, como na fabricação e desenvolvimento de drones e equipamentos para mapear biomas. E os aplausos para a saída recuperação judicial e o novo folego deve ser dado ao Eugênio Staub, que soube reestruturar a empresa.

SÓ PARA RICOS



Enquanto não sai a negociação, Neymar segue tranquilo a vida e vê seu porquinho ficar mais cheio. Tudo porque sua estreia em viagens de cruzeiro batizada de “Ney em Alto Mar” já está no terceiro lote de venda. O Cruzeiro durará 4 dias (26 a 29 de dezembro) partirá de Santos até Búzios e retornando após a cidade do litoral paulista. Os preços da cabine podem variar de R$ 13 mil mais barata, que podem acomodar de 2 a 4 pessoas (há quem garanta que está opção não está mais disponível) até R$ 28 mil a mais cara. A compra do “passaporte” lhe dá direito a ingresso para show, festas e alimentação, mas não está incluído no pacote algumas atrações do navio, como simulador de fórmula 1, cinema e bebidas.

MISTURA FINA



UMA pesquisa feita com 185 deputados federais entre 13 de junho e 6 de agosto (resposta coletadas presencialmente ou virtualmente) pela Genial/ Quaest mostra que o ministro Fernando Haddad, da Fazenda é o mais bem avaliado. 52% dos entrevistados veem Haddad de forma positiva; 24% de forma regular; 20% de forma negativa e 4% não quiseram responder.

AINDA a pesquisa da Genial Quaest: o segundo melhor avaliado é o ministro Flávio Dino (Justiça), seguido por Simone Tebet (Planejamento); Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Alexandre Silveira (Minas e Energia). Já Rui Costa (Casa Civil) é considerado o pior. Sua desaprovação no Congresso é de 41%, 28% o consideram regular; 25% bem avaliado e 7% preferiram não responder.

NO final da Cúpula da Amazônia, dia 9, o presidente Lula confirmou que Belém como sede da Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-30) que acontecerá em 2025. Ambientalistas acenam que a escolha da cidade foi errada, porque o Pará é o estado que mais desmata a região amazônica. Em 2022 foi desmatado 4,2 mil km², quase 36% do total. Nas últimas três décadas o estado paraense desmatou 167 mil Km².

O SEGUNDO estado que mais desmata a região amazônica fica com o estado de Mato Grosso, que desde 1988 destruiu cerca de 152 mil Km² da floresta. Ao receber a crítica dos ambientalista o presidente Lula, esquivou de perguntas aos dados e ainda tentou encontrar um culpado para o tamanho do desmatamento: “Os culpados são os madeireiros de São Paulo ou do Rio”.

AINDA sobre Nikolas Ferreira, ele está entre os 25 deputados eleitos em 2022 mais jovens. Foi o mais votado deputado federal do ano e o mais votado de Minas com 1.492.047 votos, batendo o recorde mineiro que era de Patrus Ananias (PT) que obteve cerca de 520 mil votos em 2002. Nikolas também é o segundo deputado mais votado da história do país, só perde para Eduardo Bolsonaro (PL-SP) que teve 1.814.443 votos em 2018 quando ainda era do PSL.

MESMO com a assassinato de um dos candidatos Fernando Villavicencio, as eleição presidenciais no Equador está mantida. O atual presidente equatoriano Guillermo Lasso, decretou estado de exceção (mecanismo constitucional em que os poderes do Executivo são reforçados em relação aos poderes do Legislativo e do Judiciário, que deve ser utilizado em contextos de grande calamidade) onde as Forças Armadas são mobilizadas para garantir as eleições. Neste caso para que ocorram em 10 dias.

