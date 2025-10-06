Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Nada de emboscada. Lula jamais se deixará humilhar por Trump. Essa possibilidade não existe..

pode tirar da cabeça", de Celso Amorim, ex-chanceler e assessor especial para assuntos internacionais sobre suposta 'armadilha' num encontro Trump-Lula.

06/10/2025 - 05h00
No Brasil, a embaixada dos Estados Unidos cujo governo entrou em "shutdown", a emissão de vistos para brasileiros vai continuar enquanto "a situação permitir?". Tudo o mais foi suspenso. Motivo: o Congresso de lá não aprovou o orçamento para o novo ano fiscal até o prazo final;

MAIS:  resultando uma paralisação a partir de 1º de outubro. O governo de Trump pode dispensar 750 mil servidores por dia, segundo o CBO (Escritório de Orçamento do Congresso dos EUA) e impacto econômico diário de US$ 400 milhões. Detalhe: no primeiro mandato de Trump já aconteceu a mesma coisa.

Dívidas rurais

O agronegócio cobra do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, um novo aumento no número de municípios beneficiados pela MP das dívidas rurais.

Há dias, o governo já havia anunciado um "puxadinho" das pouco mais de mil cidades previstas inicialmente para cerca de 2,1 mil.

A maior pressão vem de ruralistas de Mato Grosso e da Amazônia, que alegam que as duas regiões também têm sido duramente afetadas por mudanças climáticas.

Mais de um terço dos municípios contemplados na MP está no Rio Grande do Sul, devastada pelas enchentes de 2024. A Medida Provisória cria uma linha de financiamento especial para a renegociação de débitos em créditos rurais.

"Nada de emboscada. Lula jamais se deixará humilhar por Trump. Essa possibilidade não existe, pode tirar da cabeça",

de Celso Amorim, ex-chanceler e assessor especial para assuntos internacionais sobre suposta ‘armadilha’ num encontro Trump-Lula.

Na contramão

Na contramão das últimas pesquisas da Quaest (não chega a ser novidade os embates entre percentuais dessas empresas), o Poderdata, braço do Poder 360, revela que 51% dos brasileiros ainda reprovam o governo de Lula e "reforçam confiança na oposição na disputa de 2026".

Mesmo assim, 44% ainda apoiam o presidente petista, enquanto 43% o consideram "ruim". Já há levantamentos no mercado, hoje, que sinalizam que Lula poderá bater em Tarcísio de Freitas, no ano que vem, caso os dois disputassem o Planalto, incluindo segundo turno.

O mesmo PoderData acha que Trump deu a Lula a chance de subir no palanque em "defesa da soberania".

IR coroa virada

Por outro lado, analistas de plantão acham que a euforia do governo com a aprovação da forma como se deu na Câmara, na semana passada, o projeto que isenta de pagamento de IR quem ganha até R$ 5 mil é tamanha que nem as poucas mudanças do texto original parecem preocupar Planalto e Fazenda.

E os mesmos analistas insistem que, se passar desse jeito também no Senado, estará ótimo para Lula. O governo até se surpreendeu com a unanimidade favorável de 493 deputados. "A realidade superou as expectativas", sentenciou Vera Magalhães.

Um lado circense

A Câmara aprovou por unanimidade a proposta que amplia isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil por mês. O placar foi mais do que surpreendente: 493 a 0.

Contudo, muitos deputados avisaram que votariam a contragosto (pensando que, se contra, enfrentariam sequelas nas próximas eleições). Não faltaram os que disseram bobagens.

"Ninguém aguenta mais pagar imposto", falou o Cabo Gilberto Silva (PL) na defesa de 140 mil contribuintes de alta renda que só pagam 2,5% de imposto.

“É um projeto eleitoreiro", disse Luiz Carlos Hauly (Podemos), emendando a seguir: "Eu vou votar a favor. Quem votar contra é bobo, vai pagar nas urnas". Outro foi Luiz Lima (Novo): é mais uma fake news do governo Lula. Vender como presente é enganar a população". Parecia um circo 

Escolhendo com calma

n Com 25 anos de carreira a atriz e modelo Juliana Paes, reconhece hoje que a maturidade (tem 46 anos)
lhe trouxe o poder de escolha de seus trabalhos. Posando pela 51ª vez para capa da revista Quem, conta sobre esta experiência: “A maturidade me trouxe mais facilidade para dizer não. Esse sempre foi o maior desafio da minha vida. Hoje, com três anos de terapia, tenho essa certeza. Aceitava todos os convites, todos os trabalhos, ia para todos os lugares e não questionava se aquilo era um desejo meu ou não. Eu só ia e pagava o preço".

E ainda completa que hoje pensa mais e tem mais sabedoria para saber o que pretende. “Quero que apareçam para mim os desafios tão estimulantes quantos os que tive até aqui. Quero conseguir produzir mais coisas minhas, ter a chance de tirar ideias minhas do papel e levá-las à TV, ao streaming, ao cinema… Batalhei muito para ter esse lugar de poder escolher e hoje que posso, quero fazer essas escolhas com calma. É isso que eu quero para os próximos 25 anos”.

Juliana ainda garante que como o Brasil ainda é um país machista, misógino e patriarcal, é muito bom poder dar vida a personagens fortes, que dão a cara a tapa e que tenho o poder de se defender, sem o medo de  enfrentar quaisquer adversidades.

Mais: de volta ao posto de rainha de bateria da Viradouro garante que aceitou o convite porque venho  envolvido de emoção. “Foi um convite tão auspicioso, tão sedutor e doce ao mesmo tempo. Esse ‘sim’ tem muitos pilares emocionais envolvidos.

As pessoas costumam dizer que as escolas convidam os artistas para levar visibilidade, mas eu sinto pela Viradouro o caminho inverso".

Pão e sonda na mesma gôndola

Há um novo personagem, candidato a protagonista, na novela de venda do Pão de Açúcar. O Advent, que compra empresas para aumentar seu valor e vendê-las no futuro, abriu conversações com o Casino para compra de sua participação na rede varejista.

Os franceses estão pedindo 90 milhões de euros (R$ 560 milhões) pela sua fatia acionária de 22,5% - um ágio de 28% sobre o atual valor da ação em bolsa.

Existem mais pretendentes ao negócio, como Roldão Atacadista, Supermercados BH e a chilena Cencosud e emissários das duas últimas têm feito visitas a lojas do Pão de Açúcar. 

A Advent pretende montar uma vertical no varejo brasileiro, com um arco de participações no setor. O primeiro pingente é mais conhecido: o Advent está em negociações avançadas para comprar o controle do Supermercados Sonda por algo em torno de R$ 3,5 bilhões. Juntar Sonda e Pão de Açúcar sob o mesmo guarda-chuva seria um promissor ponto de partida para planos do Advent no varejo brasileiro.

As duas empresas somam 778 lojas e um faturamento combinado superior a R$ 25 bilhões por ano.

Composição de forças

No caso do Pão de Açúcar, o que está sobre o balcão, não é controle acionário. Hoje, o Casino sequer é o maior acionista da companhia.

O Advent deveria fazer uma composição de forças com os demais sócios, a começar pela família Diniz, dona de rede de supermercados em Minas Gerais, que detém atualmente a maior participação, de 24,6% do Grupo Pão de Açúcar.

Não seria um sacrifício. Ao contrário, teria vantagens para ambas as partes. A intenção do Advent é estar na linha de frente dos negócios. E um acordo com os Diniz lhe daria poder de influência sobre a gestão do Pão de Açúcar.

Contando um segredo

No próximo dia 15 o tradicional Victoria’s Secret Fashion show irá agitar o mundo da moda, mais ainda não se sabe muito sobre quais serão as atrações musicais, quantas modelos irão desfilar.

O que se sabe até agora é que a brasileira Adriana Lima continua sendo  uma das estrelas do desfile que conta agora com Adam Selman na direção criativa.

Mãe de três filhos (Valentina, de 15 anos; Sienna, 13 e Cyan de 3) Adriana revelou estes dias um dos seus segredos, na passarela.

“O grande segredo é como você posa ao final da passarela”. Entre suas marcas registradas no final de seu catwalk estão a mão no peito próximo ao coração, um símbolo de paz, sinal de coração com as mãos, mandando beijo.

Mais: Adriana acaba de ser escolhida para nova campanha da grife inglesa de roupas esportivas e casuais Adanola que apresenta a sua nova coleção batizada de "Ultimate Uniform".

Escreva a legenda aqui

Ex-ministra na vice

Nos últimos dias, o nome da senadora Tereza Cristina (PP-MS) ganhou força entre representantes do agronegócio para ser vice de uma possível chapa encabeçada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao Planalto no ano que vem, com aval possível de Jair Bolsonaro.

Ela foi ministra da Agricultura durante o governo do Capitão e a parlamentar é vista como um nome capaz de atrair o eleitorado feminino e conservador.

Ela integra a federação e entre União Brasil e PP e seu nome já foi aventado para integrar a chapa de Bolsonaro em 2022 (ele optou por Walter Braga Netto, hoje na prisão).

Maior mansão 1

A maior mansão do Brasil está avaliada em R$ 1 bilhão: é um verdadeiro símbolo de grandiosidade, luxo e exclusividade.

Desperta curiosidade não só pelo tamanho, mas também pelos detalhes arquitetônicos e pela quantidade de recursos extravagantes que possui.

Pertence a Amilcare Dallevo Jr., dono da Rede TV e à apresentadora Daniela Albuquerque, que  dividem 17.800 metros quadrados de área construída, em Alphaville, com dois filhos. A área é equivalente a dois campos de futebol, num projeto de Ruy Ohtake.

Maior mansão 2

A suíte master da mansão sozinha tem 1.200 metros quadrados, com piscina privativa e heliponto. O imóvel tem 18 quartos, 14  banheiros, spa, salão de festas, piscina interna e imenso aquário de 81 metros de comprimento e hangar para quatro helicópteros.

Os jardins foram inspirados nos Jardins de Luxemburgo, em Paris. Dallevo tem 67 anos e tinha 27 anos ao deixar o Citibank, sua primeira empresa, a TechNet e criou um sistema para emisão de contas telefônicas por ramais e um sistema pelo qual o público poderia interagir em tempo real com a TV. Daniela começou como babá aos 13 anos, depois virou vendedora ambulante de roupas.

Mistura fina

Partidos puxadinhos do PT, PDT e PSB disputam cargos ocupados pelo União Brasil e Progressistas, que vazaram das proximidades do governo Lula.

O posto mais cobiçado é o de Lucas Felipe de Oliveira, diretor-presidente da Codevasf, estatal sempre enrolada com denúncias.

Tem também diretorias na Caixa, além da CBTU, estatal de trens urbanos, cujos orçamentos deixam políticos com água na boca.
 
No Codevasf, o cobertor é curto. Lucas Felipe é indicação de Davi Alcolumbre, presidente do Senado (e chegado a Lula).

Diretorias da Caixa são ocupadas por indicação de Arthur Lira (PP-AL) e sobrou até para o PT, que tem a Sudene, hoje irrelevante. E o PSB exige compensação pela perda do Banco do Nordeste e outras boquinhas.

Depois de registros de falta de energia por longos períodos, em decorrência das últimas chu-atingindo igualmente bairros de São Paulo considerados nobres (Jardins, Itaim, Pinheiros, Vila Olímpia e outros), a Prefeitura da cidade pediu intervenção judicial para que a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) não renove a concessão com a Enel, que vai até 2028.

A gestão Ricardo Nunes move ação pública contra a empresa italiana, União e agência que já considera a Enel apta para prorrogação do contrato na região metropolitana.
 
O empresário argentino Marcelo Mindlin, fundador do Grupo Emes, está perto de colocar a mão na Loma Negra, a controlada da Intercement no país vizinho. Mindlin chega com munição dobrada para a assembleia geral dos acionistas no dia 6.

Há dias, ele comprou mais uma fatia da dívida da cimenteira da Mover Participações, antiga Camargo Corrêa e já havia adquirido créditos do Itaú  e do Banco do Brasil contra a Intercement, no valor de R$ 4,2 bilhões.

Os detentores de bons detém o equivalente a 80% do passivo total da companhia e devem assumir o controle acionário. A Loma Negra reúne 23 fábricas de cimento, com capacidade de 28 milhões de toneladas por ano, além de 14 unidades de produção de concreto. 

In - Relógio feminino pequeno

Out -  Relógio feminino grande
**(colaboração: Paula Rodrigues)
 

CLAÚDIO HUMBERTO

"Tudo foi relativizado para enterrar Bolsonaro vivo"

Senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ) sobre o tratamento cruel ao pai ex-presidente

04/10/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Presença fake na Câmara sugere quebra de decoro

A Câmara registrou como “presente” em Brasília a deputada Luizianne Lins (PT-CE) enquanto ela era detida a 10 mil quilômetros de Brasília quando, em busca de holofotes, tentava chegar à Faixa de Gaza junto a outros ativistas de extrema-esquerda na “flotilha” da ecochata Greta Thunberg, para manifestar apoio aos terroristas do Hamas. Registrada do seu celular, a falsa “presença” nas sessões extraordinárias de terça (30) e quarta (1º) pode render processo por quebra de decoro.

Foco era outro

Luizianne não votou na análise de isenção do IR, principal projeto do ano para Lula e o PT na Câmara. Sua prioridade era outra: Gaza.

Irresponsabilidade

Como já aconteceu antes, Israel jamais permitiria que o grupo ativista cometesse a irresponsabilidade de furar bloqueio em zona de guerra.

Essa conta fecha?

O presidente da Câmara, Hugo Motta, abriu a votação da isenção do imposto de renda às 21h17 no horário de Brasília, de quinta-feira (1º).

Horário de Gaza

Para votar pelo celular a isenção do IR, Lins teria de ouvir mais de 8h horas de discussões até poder votar às 3h17 da madrugada do dia 2.

Caso Mariana será julgado este mês em Londres

O caso envolvendo as vítimas do rompimento da barragem de Mariana (MG) ganha novos contornos à medida que a justiça inglesa prepara seu veredito, ainda este mês. O afastamento de Tom Goodhead do escritório de advocacia Pogust Goodhead, que cuida dessa ação de Mariana no Reino Unido, deixou de sobreaviso as vítimas e prefeituras que aderiram ao processo, abrindo mão do Programa de Indenização Definitiva no Brasil, que lhes garantiria a maior indenização da História.

Perdeu, mané

Pesou também a recente rejeição, por um tribunal holandês, de todas as alegações de uma ação coletiva também conduzida pelo PG.

Ops, deu chabu

Os autores buscavam indenização por supostos danos à saúde pelas indústrias Hydro e Norsk Hydro ASA. no município de Barcarena.

Corrida de volta

No Brasil, prefeituras correm para renegociar acordos dentro do PID, com medo de não receberem nada ou bem menos do que pensavam.

T de trilhão

Gastos dos governos municipais, estaduais e – especialmente – federal ultrapassam a marca de R$4 trilhões, esta semana, segundo o Gasto Brasil, da Confederação de Associações Comerciais do Brasil (CACB).

Lei e silêncio sórdidos

Lula (PT) e o Itamaraty fazem o silêncio dos covardes, diante da nova lei de Portugal que maltrata imigrantes, incluindo 513 mil brasileiros. Dada a falta de coragem de aplicar o princípio da reciprocidade, Lula ao menos poderia ter sido solidário às famílias. Zero à esquerda.

2 mil e subindo

Ainda com muita lenha para queimar e meses de trabalho pela frente, a CPMI que apura a gatunagem no INSS deve ser uma das que mais teve requerimentos protocolados. Passou dos 2 mil nesta semana.

Ladeira abaixo

Enquanto Canhoba amarga a 67ª posição considerando o PIB dos 75 munícipios de Sergipe, o prefeito Chrystophe Divino (União) achou de bom tom divulgar um ensaio usando só cueca para celebrar 40 anos.

Boia de salvação

Com filme queimado na Câmara e no Senado, Hugo Motta (Rep-PB) tenta se agarrar ao governo. O presidente da Câmara tem até prometido votar o tal SUS da Segurança ainda este ano.

Justiça em xeque

O afrouxamento da legislação para beneficiar criminosos acaba colocando o Judiciário em xeque. Em Santa Catarina, sujeito violou as regras de uso da tornozeleira eletrônica mais de 150 vezes em 90 dias.

Pedra cantada

Sérgio Moro (União-PR) tem tudo para sofrer um revés no STF. A semana fechou com dois (de cinco) votos contra o senador no caso sobre calúnia contra Gilmar Mendes. Faltam os votos de três ministros.

Prevenção é remédio

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciou que o pai não dará entrevistas “por orientação de seus advogados”, considerando as medidas cautelares. Segundo o senador, “do jeito atual, me parece uma pegadinha”.

Pensando bem...

...“flotilha” de aposentados não caberia em Brasília.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Dose para cavalo

Durante entrevista coletiva, certa vez, um repórter de TV provocou o então líder do PMDB no Senado, Ney Suassuna (PB), sobre as denúncias contra o governo Lula: “As denúncias chegam em doses homeopáticas. Vêm mais por aí?” O senador governista respondeu: “Discordo da sua medida. As denúncias estão aparecendo mesmo em doses cavalares...”

CLAÚDIO HUMBERTO

"Quem mais será que vai aparecer?"

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre os nomes ligados ao PT na fraude do INSS

03/10/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

PT em pânico veta testemunha-bomba na CPMI

O governo Lula (PT) entrou em pânico com a quase convocação de Edson Claro, ex-funcionário de Antônio Camilo Antunes, o Careca do INSS. Foi Edson quem contou à Polícia Federal que Careca pagava propina em dinheiro vivo, para roubar aposentados, e decidiu “contar tudo” após ser ameaçado de morte pelo ex-patrão. Isso ligou o alerta. O deputado Rogério Correia (PT-MG) protagonizou situação bizarra: desistiu 17 dias depois do próprio pedido para convocar a testemunha.

Nitroglicerina

A ruidosa ação petista contra o depoimento da testemunha levantou suspeitas. “Chegamos ao cara”, concluiu Adriana Ventura (Novo-SP).

Edson é o cara

Dos 90 requerimentos de convocação ou de quebra de sigilo votados ontem na CPMI, só 2 não passaram, ambos para ouvir Edson.

Cerne do trambique

A blindagem petista estarreceu o relator, que já foi promotor, deputado Alfredo Gaspar (União-AL): “testemunha boa é de dentro do esquema”.

Muito a dizer

Marcel van Hattem (Novo-RS) diz não ver razão para ignorar a “testemunha mais importante”. Vai pedir novamente sua convocação.

Petista em flotilha obtém os holofotes que buscava

Petistas cearenses celebram o êxito de uma “operação holofotes”, que deu visibilidade à deputada Luizianne Lins entre os ativistas, formados e pós-graduados em oportunismo político, que integravam a flotilha abordada em alto mar pelas Forças de Defesa de Israel. A deputada deixou gravação reproduzindo a frase de ficção policial ruim: “se estão vendo este vídeo é porque fui sequestrada”. Seria o primeiro sequestro da História sem resgate e com garantia de segurança das “vítimas”.

Era previsível

A deputada gravou vídeo porque sabia que Israel jamais deixaria que a excursão de apoio aos terroristas do Hamas chegasse ao destino.

Jogada ensaiada

Políticas de extrema-esquerda de outros países como Rima Hassan (França) e Mariana Mortágua (Portugal) fizeram a mesma jogada.

Escondem o quê?

Provocou enorme estranheza imagens de extremistas de esquerda jogando os próprios celulares ao mar, antes da abordagem israelense.

Lira exibiu bíceps

A aprovação unânime da isenção de IR foi dupla vitória de Arthur Lira (PP-AL): resposta arrasadora à molecagem do Senado, que tentar passar-lhe a perna, e provou que ainda é a maior liderança da Câmara.

Cintra disse bem

O economista Marcos Cintra prevê fuga de capital do Brasil após a aprovação da isenção do IR, empurrada por Lula (PT) & cia. Chamou de “despautério” e lamentou: “vale tudo para ganhar as eleições”.

Sem amanhã

Osmar Terra (PL-RS), que votou favorável à redução do IR para ganhos até R$5 mil mensais, lembra que o governo não corta despesas para financiar a redução: “Lula gasta como se não houvesse amanhã”.

Sempre os holofotes

Não que seja novidade, mas o Ministério da Saúde aprontou mais uma trapalhada e precisou voltar no que disse sobre o cantor Hungria ter sido intoxicado por metanol. O anúncio veio antes do diagnóstico.

Dois meses

Bolsonaro completa amanhã dois meses preso, em Brasília, sem ter sido acusado pela PGR no caso que motivou a prisão. Pediu agora para falar livremente ao telefone com seus advogados, de São Paulo.

Explica aí

A Universidade Brasil, que teve “aula magna” de José Dirceu, diz que a grana do governo federal é do Fies e destinada ao pagamento das mensalidades dos alunos. E que a isenção fiscal é relacionada ao Prouni, gerenciado pela Secretaria de Educação Superior, do MEC.

Silêncio na Lacrolândia

Ainda não saiu nota de repúdio dos ministérios lacradores de Lula após o prefeito petista de Ararendá (CE) atacar religiões de matriz africana com barbaridades reveladoras de ignorância e preconceito.

A jato

A expectativa, ao menos do lado do governo, é que o projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda tenha tramitação mais rápida no Senado. Contam com a votação da proposta até o início de novembro.

Pensando bem…

…isenção não rima com Taxxad.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

A feiura da inflação

José Maria Alckmin era ministro da Fazenda de Juscelino Kubitscheck quando condicionou sua presença num programa de entrevistas, na TV, à ausência de perguntas sobre inflação. E explicou: “Inflação é como feiura de mulher. Quanto mais se comenta, mais cresce.”

