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Giba Um

"Não deixaremos pedra sobre pedra para a gente apurar tudo o que fizeram, dando um rombo de...

...$ 50 bilhões neste país", de Lula, sobre o caso do Master, aproveitando um ano que a compra de banco foi anunciada pelo BRB e querendo tirar do colo qualquer respingo do escândalo.

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26/03/2026 - 06h00
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O senador Sérgio Moro oficializou sua adesão ao Partido Liberal com a intenção de se candidatar ao governo do Paraná em outubro. Durante sua apresentação, Moro enalteceu o governa Ratinho Jr, mas enfatizou a necessidade de mudanças no estado.

MAIS: filiação sugere também um distanciamento do PL em relação ao governador, que impactou a decisão de Ratinho Junior de não participar da corrida presidencial. Barros e Deltan Dallagnol serão os concorrentes ao Senado na chapa de Moro.

500 clientes em um ano

O advogado Kevin de Carvalho Marques, de 25 anos, filho do ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, teria conquistado, no primeiro ano na advocacia, mais de 500 clientes e "resolvido" pelo menos mil processos. O próprio Kevin anunciou o feito (o pai, segundo alguns, teria se escondido atrás da toga) e seu site oficial, apagando a história depois de apenas poucas horas. O feito teria ido ao ar por uma versão publicada por engano, e uma nova página será republicada assim que a construção estiver concluída. Nos corredores, alguns irônicos diziam que "o rapaz promete".

Imóveis antigos 1

O plano dos Correios de levantar R$ 1,5 bilhão com a venda de imóveis começa a ser tratado dentro da própria estatal como "impossível de acontecer". O ceticismo decorre do descompasso entre a meta financeira e a qualidade do portfólio disponível para alienação. Um primeiro levantamento mostrou que uma parcela expressiva de imóveis é antiga, exige reformas pesadas e está localizada em áreas  que perderam o valor de mercado ao longo do tempo. Uma amostra: nas próximas semanas, os Correios pretendem levar a leilão o primeiro lote de prédios e terrenos estimados em R$ 600 milhões.

Imóveis antigos 2

A própria companhia prevê um um deságio que poderá chegar a 80%. Ou seja, as cifras levantadas não passarão de R$ 120 milhões. O problema é que o plano de desinvestimento imobiliário é um dos pilares da estratégia de reestruturação dos Correios. Outras medidas em curso não são a renegociação das dívidas com credores financeiros e fornecedores , é um plano de demissões voluntárias que tem como meta reduzir o efetivo em até 10 mil funcionários. Comperdas recorrentes no ano passado estimadas em R$ 9 bilhões , a estatal tornou-se uma "caloteira" contumaz. No ano passado, os Correios não quitaram R$ 3,7 bilhões, distribuídos em várias áreas.

Recuo

Com Ratinho Jr. desistindo do Planalto e permanecendo no governo do Paraná até o fim para tentar impedir que Sergio Moro vire o futuro governador do Paraná, o PSD de Gilberto Kassab deverá lançar Ronaldo Caiado à presidência da República. Há dias, Flávio Bolsonaro anunciou apoio ao ex-desafeto Sérgio Moro e o ex-juiz agora filiado ao PL para a disputa (Ratinho Jr. que quer fazer o secretário estadual Guto Silva seu sucessor). Se Ronaldo Caiado for mesmo o candidato do PSD, a primeira coisa que fará será não repetir que "se eleito, assinará o indulto para o ex-presidente preso."

Ainda quer

Eduardo Leite (PSD), governador do Rio Grande do Sul, anunciou que  sua pretensão de se candidatar à presidência continua viva. Essa declaração aconteceu após Ratinho Jr., governador do Paraná e também do PSD, revelar que não irá participar do pleito, decidindo permanecer à frente do estado até o final de seu mandato. Leite manifestou seu respeito pela escolha do colega e destacou que Ratinho poderá contribuir na elaboração do projeto partidário para as próximas eleições. O governador gaúcho sublinhou seu empenho em ser a voz de uma opção centrista, com o objetivo de reduzir a polarização política no Brasil.

2026 à todo vapor

Apontada como  novo affair da cantora Anitta, a atriz Alice Carvalho, que também é roterista, dramaturga e escritor, ganhou fama internacional ao integrar o elenco de “O agente secreto”, onde fez uma participação especial, aparecendo somente por quatro minutos. Para se ter  noção do impacto  provocado pela atriz, o diretor de Pecadores e Pantera Negra, Ryan Coogler, fez questão de saber quem era a atriz aclamada por toda a sala de cinema em Cannes. Capa da Glamour Brasil digital,  contou que é uma pessoa superativa, mas reconhece que os amigos e sua família sempre serão seu porto seguro. Diagnosticada com TDAH ainda criança, sente a necessidade de expressar. “Eu vou buscando, nas diferentes formas de expressão, a linguagem que me faça ser mais clara no momento do discurso”.  Em momentos (raros) de pausa, que sempre busca para se reconectar, confessa: “Eu desenho muito. E o violão. Sempre, sempre, sempre. Eles me desligam do pensamento, me evocam uma presença que me tira do nervosismo. Desenhar, principalmente”.

Criada pelos avôs no Rio Grande do Norte, ela credita ao avô, professor universitário, grande parte da formação de seu caráter, que a ajudou na forma como ela navega pelo mundo, com consciência de classe, raça e gênero. Assumidamente como bissexual, um aspecto que compartilhou com sua família aos 17 anos, hoje apoia abertamente a vivência de relacionamentos não monogâmicos. Quanto à carreira, 2026 está repleto de projetos. Ela dará vida a Marta, a rainha do futebol, na cinebiografia dirigida por Andrucha Waddington, um trabalho mantido em sigilo tanto por ela quanto pela própria Marta por meses. Além disso, participará de Nara Normande, adaptação da obra Oração para Desaparecer, e se apresentará com a banda Baiana System no Navio Pirata em turnê pelo Brasil. Alice também marca presença na sexta temporada de Sessão de Terapia e está envolvida na produção de um novo disco em parceria com seus antigos amigos, Russo Passapusso e o produtor musical Gabriel Souto. "Me comprometi com eles. Espero não amarelar".

Lula fora de si: ameaça de derrota

A expressão não poderia ser outra: Lula anda apoplético. Ministros e auxiliares se queixam do nervosismo e descontrole que ataca o presidente, mais ainda pelas subidas de intenções de voto de Flávio Bolsonaro nas últimas semanas. O desgaste gerado pelo preço do diesel, apurado em tracking diário, deixou o chefe do Governo literalmente fora de si. Lula não entende exatamente o que está ocorrendo e culpa os "incompetentes" que o cercam. Ministros até tentaram explicar o caso do aumento dos combustíveis e ele quase chegou a urrar, incluindo um festival de palavrões. O presidente também culpa a Secom por não ter conseguido garantir os dividendos eleitorais que imaginava com a "benção do Imposto de Renda". Lula vê contaminação eleitoral e acha que o caso do diesel ainda pode provocar uma greve dos caminhoneiros. E, claro, o pior não é o fracasso do governo, mas da reeleição. Perde o prumo diante do risco de derrota para Flávio Bolsonaro.

Surra esperada

Sem histórico de vitórias em São Paulo, o PT não conta que Fernando Haddad, com carisma duvidoso, vença Tarcisio de Freitas. A meta é não apanhar tão feio e ter um palanque para Lula. Carta de dentro do PSol sugerindo que Guilherme Boulos vai meter o pé no partido e se filiar ao PT mostra como anda o clima na sigla. Ele já negou e fica na legenda. Agora, tomou conta das redes sociais o cancelamento do voo com André Mendonça (STF), relator do caso Master. A turma lembrou logo de Teori Zavascki, que morreu num acidente aéreo.

Atacando como modelo

A influenciadora, atriz e empresária Jade Picon é a protagonista da nova campanha da Hope. Jade ficou nacionalmente conhecida após sua participação no Big Brother Brasil 22 e por estrear como atriz em Travessia. A nova coleção que apresenta uma abordagem moderna para o uso da renda no dia a dia. A marca busca unir a elegância desse tecido clássico com tecnologia de ponta, garantindo peças sem marcas no corpo e reafirmando seu compromisso com a inovação no mercado de lingerie. Duas décadas após lançar sua icônica linha de lingerie de microfibra sem costura, projetada para ser invisível sob a roupa, a Hope apresenta a coleção Nude Lace. Essa nova linha utiliza renda com acabamento flat, criada para oferecer discrição e conforto. Jade, como estrela da campanha, simboliza a praticidade e a modernidade das peças pensadas para acompanhar a rotina. Essa iniciativa reflete uma transformação no comportamento do consumidor: antes restrita a momentos especiais, a renda agora se consolida como parte do vestuário diário, combinando beleza e funcionalidade. Disponível nas lojas por R$ 59,90, a linha Nude Lace oferece modelos fio dental e biquíni, em tons sofisticados como preto, rosa collant, caramelo sallon e bege ballet.

Última turnê

Assim como outros grandes da música brasileira, como Milton Nascimento e Gilberto Gil, também Martinho da Vila fará neste ano sua última grande turnê. Serão shows em Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Goiânia, Salvador, além das principais cidades do Nordeste. As duas primeiras apresentações serão em maio, em São Paulo e Rio de Janeiro. Martinho, aos 88 anos, subirá aos palcos acompanhado de Mart'nalia. Pai e filha já se apresentaram juntos, mas numa turnê, será a primeira vez.

Pole position da BYD 1

Os planos da BYD de entrar no automobilismo, notadamente na Fórmula 1, passam obrigatoriamente pelo Brasil. O projeto envolve a contratação de um piloto brasileiro. O alvo principal seria Gabriel Bortoleto, que está no segundo ano da categoria e que tem contrato com a Audi até o fim do ano. Outro nome seria o de Rafael Câmara, piloto de Fórmula 2. A BYD amadurece a ideia de ter sua própria equipe de F-1, com aquisição de uma escuderia ou criação de um time do zero.

Pole position da BYD 2

O Brasil tornou-se peça central na engrenagem de negócios da BYD. O país é o pilar da estratégia global da montadora. Trata-se do segundo maior mercado da companhia, atrás apenas da própria China. No ano passado, a companhia comercializou cerca de 113 mil veículos no Brasil. Seu market share no segmento de automóveis elétricos é de 70%. Esse peso não é apenas comercial. A companhia fez no Brasil uma de suas principais apostas industriais fora da China, com a fábrica de Camaçari (BA), projetada para produzir inicialmente 150 mil veículos por ano. Soma-se ainda o retorno dos direitos da F-1 ao maior conglomerado de mídia da América Latina, com transmissões tanto na Globo quanto na Sportv.

Mistura Fina

Desde que foi lançado candidato, Flávio Bolsonaro passa tanto tempo no exterior quanto no Brasil. A estratégia do candidato invisível  está dando certo, a se julgar pelas pesquisas. Sem dar entrevistas, fugindo de questionamentos sobre o que seria seu governo e gastando mais tempo na composição de chapas nos estados, Flávio se privilegia de ser o maior beneficiário dos erros do governo Lula. Por enquanto, tem dado certo, dizem os analistas, mas apenas uma vez um candidato venceu sem nenhum escrutínio público. Foi de Jair Bolsonaro, em 2018.

A relicitação do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, prevista para o próximo dia 30, é um voo que se cruza com o cenário político e eleitoral do estado. A Changi, de Cingapura, atual concessionária, e a espanhola Aerne procuraram escutar do  próprio Eduardo Paes quais são seus planos para o Galeão em caso de vitória pelo governo do Rio. Gostaram do que ouviram: sobre a mesa planos para aumentar a movimentação do terminal para 25 milhões de passageiros em até dois anos.

Na avaliação das duas empresas, o potencial de expansão do aeroporto está, em razoável medida, indexado à eleição de Paes. Como prefeito, Paes empenhou-se pessoalmente para restringir o movimento no Santos Dumont e redirecionar voos para o Galeão (o fluxo de passageiros subiu de oito milhões para 17 milhões entre 2023 e 2025). Além da Changi, que não vai participar do leilão ao lado da Vinci Compass, sua sócia, e da Aena, concessionária de Congonhas, a Zurich Air or também é apontada como candidata à relicitação do aeroporto carioca.

 O ministro Alexandre de Moraes concedeu prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão, que tem validade de 90 dias, será revisada ao término desse período. Bolsonaro poderá cumprir a medida em casa assim que receber alta hospitalar, necessária para sua recuperação de uma broncopneumonia. Internado no Hospital DF Star desde o dia 13 de março, após passar mal enquanto estava preso, os médicos informaram que ele já saiu da UTI, mas ainda não há previsão para sua alta definitiva.

In - Braços torneados (nova moda)

Out - Braços sem músculos

Giba Um

"Não aceito viver em um país tão desigual. Dedicar parte da minha vida a essa causa jamais será...

...visto por mim como sacrifício. Quando vejo a notícia de que Haddad está indo para o sacrifício, digo que essa pessoa não sentou comigo para um chope", de Fernando Haddad, lançado oficialmente ao governo.

24/03/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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Donald Trump decidiu dar sapatos iguais a todos os seus aliados na Casa Branca. Não pediu o número de cada um e o resultado não foi legal: o que se viu foi troca por causa de modelo pequeno e sapato folgado com o pé escapando. No primeiro dia, nenhum deles se atreveu a não usar o presente (todos pretos com cordões).

MAIS: apenas um aliado tinha um pé visivelmente pequeno, modelo 37, e Trump fez piada: "Sabe, dá para saber muito sobre um homem pelo número de sapato. Muitos associam o tamanho do calçado ao tamanho do órgão genital". Muitos ficaram imaginando o tamanho do sapato de Trump. Ele tem 1,90 m de altura.

Padilha candidato

A decisão do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, de não disputar eleições em 2026 está longe de ser um consenso dentro do próprio PT. Embora o auxiliar de Lula sustente que permanecerá no cargo para reforçar a gestão e a campanha à reeleição do presidente, sua ausência nas urnas tem gerado incômodo entre lideranças partidárias de São Paulo. Com a visibilidade potencializada pelo cargo de ministro, dirigentes do PT entendem que Padilha pode vir a ser o segundo ou terceiro maior puxador de votos da legenda para a Câmara. O primeiro deverá ser José Dirceu, de volta depois de 24 anos. Padilha reúne ainda valioso ativo: notadamente junto a prefeitos, está à frente do cobiçado orçamento da saúde.

Lugar guardado

Se não conseguiu encantar Ratinho Junior com um convite para ser candidato a vice-presidente em sua chapa (não conseguiu porque manteve-se fiel ao acordo celebrado no PSD), o pré-candidato Flávio Bolsonaro já queria agora colocar Ronaldo Caiado, com antecedência, na posição de ministro da Segurança Pública Nacional. Caiado tem elevados índices de bom trabalho em dois mandatos, especialmente na captura de bandidos em Goiânia e em todo o Estado. Não deu; Caiado poderá ser o vice da chapa de Ratinho Jr. E, se eleito, também lhe ofereceria o ministério sonhado por Flávio - e sem deixar a vice-presidência.

2ª maior taxa

O Banco Central anunciou uma redução na taxa básica de juros, mas o movimento não foi suficiente para retirar o Brasil da segunda posição entre as maiores taxas de juros reais do mundo. Com um índice de 9,51%, o país permanece atrás apenas da Turquia, que lidera o levantamento global com 10,38%. A decisão do Copom estabeleceu um corte de 0,25 ponto percentual, fixando a Selic em 14,75% ao ano. O atual cenário de guerra no Oriente Médio, envolvendo EUA, Israel e Irã, gerou uma onda de desconfiança na economia global.

De volta

O empresário Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Lula (PT), informou oficialmente, através de seus advogados ao ministro do STF André Mendonça, que está pronto para voltar ao Brasil (está morando na Espanha) para depor no inquérito que investiga irregularidades em descontos do INSS. O advogado que aconselha Lulinha, Marco Aurélio de Carvalho, está convencido de que não existe nenhum risco de prisão do filho do presidente, já que ele está se colocando voluntariamente à disposição da Justiça.

Livro de Guedes

Prestes a ser lançado, o novo livro de Paulo Guedes, "O caminho da prosperidade", deverá ser a "bíblia econômica" de Flávio Bolsonaro na campanha. Alguns irônicos acham que virá com pequenos detalhes de autoajuda. Guedes já lançou outros livros, entre eles "Política Econômica Brasileira - 2019-2022", "O que importa é o resultado" e "Brasil no espelho". Detalhe: Flávio também gostaria de escrever sobre seu primeiro governo – se vencer a eleição, claro.

Giba Um

 Sem prisão

Antes de se tornar atriz, Camila Queiroz foi modelo, após ganhar o concurso Pernambucanas Faces, e posteriormente assinou contrato com a Ford Models, onde foi descoberta por Walcyr Carrasco para interpretar Angel em Verdades Secretas, já ganhando notoriedade. Apesar de dedicar grande parte de sua vida à atuação e à apresentação, Camila nunca deixou de modelar; tanto que seu primeiro trabalho, três meses após o nascimento de sua primeira filha, foi como modelo para apresentar a nova coleção de outono/inverno da Flor de Lis, da qual é embaixadora. Sobre moda, Camila é direta sobre seu estilo e diz que sua marca registrada é calça jeans, camiseta branca e jaqueta de couro, que pode ser complementada com tênis, bota ou sapato de salto alto, dependendo da ocasião. Camila também revelou que é apaixonada pelas semanas de moda, mas que isso não a impede de fazer adaptações ao que elas ditam como tendência. "Moda é se divertir e brincar com os estilos, não ser refém dela".

A atriz revelou também que essa adaptação foi a chave em sua gestação. "O maior desafio, se posso chamar assim, foi readaptar o meu estilo para as novas formas. Usei bastante o guarda-roupa do Klebber nessa fase, foi divertido!". A atriz relembra também que, no começo de sua carreira, deixou muita opinião influenciá-la em seu modo de vestir. Sinto que, em alguns momentos, acabei me vestindo mais como gostariam que eu estivesse e menos como eu gostaria de estar. Foi bem no início; hoje aprendi a respeitar mais meus desejos. Sobre sua volta para a campanha, Camila se derrete: "Participar de uma campanha como essa, após a maternidade, tem um significado muito profundo para mim.A nova coleção Flor de Lis celebra a mulher em constante transformação. Com vestuário que conversa entre o clássico e o contemporâneo, incluindo trench coats, conjuntos sob medida e tecidos como couro e denim, a coleção destaca tonalidades intensas como vinho e marrom.

Desenrola Brasil volta: 80% de endividamento

A disparada da inadimplência das famílias está no centro do debate econômico e eleitoral do governo. O Planalto discute a reedição do Desenrola Brasil, o programa de renegociação de dívidas encerrado em maio de 2024. No núcleo político de colaboradores do presidente Lula, a medida é considerada de urgência. O endividamento já atinge 80,2% dos lares brasileiros, o maior patamar histórico. No Palácio já se fala, inclusive, da necessidade de um dispêndio financeiro maior do que o feito para viabilizar o Desenrola Brasil entre 2023 e 2024. Por dispêndio, entenda-se o lastro do Fundo Garantidor de Operações (FGO), instrumento criado para oferecer garantias a operações de crédito, reduzindo o risco de inadimplência para bancos credores. Na prática, o FGO funciona como um seguro estatal que cobre parte das perdas caso o devedor não pague o empréstimo ou dívida renegociada. Na primeira edição, o fundo recebeu R$ 5 bilhões em recursos públicos.

Dinheiro de onde?

Agora, pode redobrar a dose, chegando a R$ 16 bilhões. De onde sairia esse dinheiro? A equipe econômica acha que poderia lançar a despesa no balaio parafiscal. Lula tem usado e abusado desses expedientes, não contabilizados para efeito da meta fiscal, e já ultrapassam os R$ 350 bilhões. Ou seja: para a lógica do governo, R$ 16 bilhões a mais ou a menos não fariam diferença, ainda mais em ano eleitoral. O contingente de famílias endividadas cerca de 73% estão inadimplentes, o que equivale a quatro em cada dez adultos no país.

Giba Um

Noite de representatividade

A Na quinta (19), celebridades se reuniram no Rio de Janeiro, mais precisamente no Copacabana Palace, com a proposta de celebrar a presença negra em ambientes de grande prestígio e luxo para a estreia carioca do evento Jantar Preto. Este evento já passou por ocasiões em Salvador, São Paulo e Brasília e, ao chegar à capital fluminense, destacou a relevância da representatividade. Fundado em 2023 pela comunicóloga Bárbara Brito e seu marido, o publicitário Levis Soares, que ganharam notoriedade na mídia por serem o primeiro casal negro a realizar sua cerimônia de casamento no Copacabana Palace em 2024, o evento ressaltou a importância de iniciativas que promovem a visibilidade e o reconhecimento de talentos negros em diversas áreas da sociedade. O Jantar Preto visa reunir artistas, líderes, empresários e criadores negros em um espaço significativo, estimulando novas narrativas e ampliando a presença em locais que historicamente tiveram acesso restrito. A noite também enfatizou a interligação entre cultura e audiovisual, prestigiando "A Nobreza do Amor", uma novela que apresenta histórias influenciadas por reinos africanos, disputa de poder, luta por justiça e um romance que conecta continentes e heranças. A escolha dos convidados destacou-se pelos looks brancos como predominância do vestuário. Entre tantos presentes estavam Erika Januza, Juliana Alves e Bella Campos.

Giba Um

Falta de dinheiro

Segundo a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços, 29,2% têm débitos negociados já em atraso. Há um comprometimento da renda doméstica que estima que 12,6% dessas famílias não vão pagar por falta de dinheiro. Estimativas da CNC indicam que um terço da renda mensal das famílias é destinada ao pagamento das dívidas. O Desenrola Brasil é a única arma de Lula para esses brasileiros, até porque o governo está diante de uma grande bola de neve.

Shakira outra vez

A Globo está oferecendo ao mercado publicitário o pacote comercial para a transmissão do Todo Mundo Rio. Neste ano, o evento contará com a colombiana Shakira, que se apresenta dia 2 de maio na praia de Copacabana. Somando todos os espaços, a Globo espera faturar R$ 36 milhões. No ano passado, com Lady Gaga, o faturamento foi maior: R$ 47 milhões. Há quem diga que o faturamento será menor porque Shakira já é uma figura conhecida no Brasil. No ano passado, ela abriu sua turnê mundial no Rio e fez shows em São Paulo (sempre com casa cheia).

Memória

Há poucos anos, a cantora Shakira provocou uma polêmica mundial. Foi fotografada e gravada durante uma cena íntima, toda nua, e o material percorreu o mundo, em jornais, revistas e até em "material resumido" para celulares. A multidão que também cultua a colombiana, além de seus atributos de cantora, guarda com orgulho o material extraído do celular. Detalhe: não aconteceu nada com a imagem de Shakira. Continua sendo uma das mais bem pagas do show business.

Mistura Fina

O ministro André Mendonça (STF) autorizou a transferência de Daniel Vorcaro para a carceragem da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, marco do início do processo de uma delação premiada. O banqueiro chegou de helicóptero no início da noite, depois de firmar um termo de confidencialidade com a PF e a Procuradoria-Geral da República. Na mesma decisão, Mendonça negou pedido de prisão domiciliar. Resumo da ópera: vão começar a alcançar muitas figuras bem conhecidas.

Após breve e constrangedor silêncio, entidades dos magistrados e do Ministério Público passaram a defender abertamente, em notas públicas, os chamados "penduricalhos" que garantem remuneração acima do teto constitucional de R$ 46 mil mensais, agora ameaçados por liminares dos ministros do STF Flávio Dino e Gilmar Mendes. A lista de vantagens impressiona. Só no âmbito do Judiciário, somam ao menos 21, com itens do tipo alimentação, saúde, pré-escolar, funeral e moradia.

Todos usufruem de ganhos incompreensíveis para quem paga a conta, tipo "abono de permanência" e ainda têm o "abono pecuniário de férias", "licença-prêmio" não usufruída, "diferença por substituição" e até mesmo "indenização decorrente de uso de veículo próprio". Tome-se outras gratificações: "função eleitoral", "comarca de difícil provimento", magistério, exercício cumulativo e o rico "peru de Natal". As entidades alegam que são "conquistas históricas" (!?).

Alvo da Polícia Federal e do desdobramento da Operação Sem Desconto, que investiga esquema bilionário de fraudes no INSS, Cecília Rodrigues Maia é pensionista do instituto há quase 40 anos. Em junho de 1990, Cecília passou a receber pensão justamente do instituto que hoje aparece como ferramenta da gatunagem. A generosa pensão foi deixada por Vicente Rodrigues de Souza, que era técnico de serviço social. Cecília foi presa na semana passada por ordem de André Mendonça.

Em fevereiro, Cecília recebeu a pensão de exatos R$ 8.954,37 brutos. Com os descontos, conseguiu ficar com R$ 7.498,21. Cecília esteve no CPMI do INSS em novembro, mas pouco falou. Estava blindada com habeas corpus do ministro Flávio Dino (STF). Mensagem de Cecília citada pelo ministro mostra a robustez do esquema: "bora comprar um jatinho", disse a outro investigado, ex-INSS.

In - Tênis coloridos

Out - Tênis em animal print

CLAÚDIO HUMBERTO

"Deve ter mais de 5 mil páginas, com mais de 200 indiciados"

Deputado Alfredo Gaspar, sobre seu relatório final da CPMI da ladroagem do INSS

23/03/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Ministros reclamam de tratamento grosseiro de Lula

Ministros e auxiliares próximos a Lula se queixam do nervosismo do petista, agravado nas últimas duas semanas. O grupo relata reuniões tensas, descontrole e gritos de palavrões ouvidos fora do gabinete. A irritação pirou após as pesquisas apontado a subida do adversário Flávio Bolsonaro (PL). Na última semana, ficou apoplético com o desgaste gerado pelo preço do diesel, apurado em tracking (pesquisa) diário. Lula não entende o que se passa e culpa os “incompetentes” que o cercam.

Ele não entende

Ministros contam que até tentam explicar que casos como o aumento dos combustíveis, são questões multisetoriais, incluindo Estados... em vão.

Sem dividendos

Ele culpa a área de Comunicação por não haver garantido os dividendos eleitorais que imaginava com a suposta “isenção do Imposto de Renda”.

É o que importa

Lula vê contaminação eleitoral no caso do diesel e lembra do desgaste que pode virar uma eventual greve dos caminhoneiros.

O maior temor

O maior temor não é do fracasso do governo, mas da reeleição. Lula perde o prumo diante do risco de eventual derrota para Flávio Bolsonaro.

Mendonça impôs PGR e PF na delação de Vorcaro

Juristas têm destacado a solução do ministro do STF André Mendonça para concretizar a delação de Daniel Vorcaro, unindo pela primeira vez a Polícia Federal e o ministério público, por meio da Procuradoria-Geral da República (PGR), no mesmo acordo de colaboração. Além de evitar eventuais questionamentos que poderiam levar a nulidades, segundo esses juristas, a medida “prende o rabo” da própria PGR, cujo titular Paulo Gonet foi criticado por não haver endossado a prisão de Vorcaro.

Desqualificou

Na ocasião, Gonet não considerou haver motivos robustos, tampouco urgência, para se manifestar pela prisão no prazo de 72 horas.

Havia urgência

O prazo fixado por Mendonça foi motivado pelo flagrante em que Vorcaro tramava com amigos agressões a um jornalista e uma ex-empregada.

Clube do uísque

Pegou mal, na ocasião, a notícia da presença de Gonet na degustação de R$3,3 milhões no “clube de uísque”, em Londres, paga por Vorcaro.

Surra esperada

Sem histórico de vitória no governo de São Paulo, o PT não conta que Fernando Haddad, com carisma de um tijolo, vença Tarcísio de Freitas (Rep). A meta é não apanhar tão feio e ter um palanque para Lula.

Só boataria

Carta de dentro do Psol sugerindo que Guilherme Boulos vai meter o pé no partido e se filiar ao PT mostra bem como anda o clima na sigla. Mas o ministro da Secretaria-Geral de Lula negou a saída e fica no partido.

Todo cuidado

Tomou conta das redes sociais o cancelamento do voo com André Mendonça (STF), relator do caso do Banco Master. A turma online lembrou logo de Teori Zavascki, que morreu em um acidente aéreo.

Caso é grave

Com mais de uma semana de internação em UTI, o ex-presidente Jair Bolsonaro precisou de três antibióticos diferentes para começar a apresentar alguma melhora da pneumonia bacteriana bilateral.

Quanta diferença

O cubículo que hospeda Daniel Vorcaro, de 12m² na Superintendência da PF em Brasília, nem de longe lembra a mansão de R$36 milhões em que o banqueiro recebeu Alexandre de Moraes, com 1,7mil m².

Café em SP

Teve reunião entre Aécio Neves (PSDB) e Michel Temer (MDB) na última sexta-feira (20). Foi em São Paulo. Os caciques entendem que o cenário eleitoral não está totalmente definido e querem aproximar os partidos.

JHC ausente

Prefeito de Maceió, JHC optou por sua agenda de inaugurações e não foi ao lançamento do aliado Arthur Lira ao Senado. O ato reuniu 83 dos 102 prefeitos, mas a ausência do provável cabeça-de-chapa deu o que falar.

Prefeito mucilon

O novo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere (PSD), aos 31 anos, é o mais novo a assumir o Palácio da Cidade. Substitui Eduardo Paes (PSD), que, mesmo negando antes, vai disputar o governo estadual

Pensando bem...

...Lula tem razão: está claro que não vai sobrar pedra sobre pedra.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Passando a sacolinha

Jânio Quadros reuniu empresários para pedir dinheiro para sua campanha. Advertiu para o “perigo comunista” (Eduardo Suplicy, do PT, e Fernando Henrique Cardoso, PMDB, eram os adversários na disputa para prefeito de São Paulo) e pediu apoio “para salvar os próprios pescoços” dos empresários, que, no entanto, permaneciam relutantes. Jânio radicalizou:

- Os senhores são tão usurários, tão miseráveis, que quando vêem um pobre lhe pedem as horas!

Eles deram muitas risadas. E muito dinheiro.

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