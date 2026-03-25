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CLAÚDIO HUMBERTO

"Nada é mais justo"

Governador Tarcísio de Freitas (Rep-SP), sobre a concessão de prisão domiciliar a Bolsonaro

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

25/03/2026 - 07h00
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Domiciliar tem preço: o isolamento de Bolsonaro

A decisão de Alexandre de Moraes de vincular a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro ao estado de saúde, devido à pneumonia, deixou felizes os inimigos do ex-presidente no Planalto. É que a decisão impede que ele receba aliados políticos, limitando espaço de articulação em momento crucial para alianças com vistas as eleições no Senado, prioritárias para a direita porque é ali onde se pode deflagrar impeachment de ministros do STF. Moraes limitou as visitas só a advogados, médicos e familiares.

Tudo costurado

O ministro amarrou a domiciliar à condição de saúde e justifica a suspensão das visitas com “evitar risco de sepse e controle de infecções”

Tarde piaste

Se Começar hoje (25), a domiciliar termina a menos de um mês do início das convenções partidárias, quando partidos oficializam os candidatos.

Mãos atadas

Na Papudinha, Bolsonaro podia receber aliados. A depender da prorrogação da domiciliar, só volta após candidaturas já registradas.

Ainda pior

Sem poder receber outras visitas, eventual prorrogação da domiciliar, como apontado no despacho, segura Bolsonaro até o fim de setembro.

Lula manda PT priorizar palanque em Minas Gerais

Com o palanque em São Paulo definido, o presidente Lula quer que o PT priorize uma solução para Minas Gerais. Em agenda no Estado, semana passada, Lula esteve com Rodrigo Pacheco (PSD), que já se mostra menos resistente e deve migrar de partido, com mais chance de ir para o União Brasil ou PSB. O petista quer aproveitar a indefinição do palanque da oposição para consolidar o nome governista no Estado e “compensar” eventuais votos perdidos no palanque paulista de Fernando Haddad (PT)

Metido a independente

O “plano B” de Lula não agrada o diretório mineiro do PT: Alexandre Kalil (PDT). O partido não coloca a mão no fogo pelo ex-prefeito de BH.

Vice, ok

Kalil tem menos resistência no PT para vice de Pacheco, com quem mantém boa relação, ou até uma das vagas ao Senado.

Chama o centrão

Outra chance é o MDB ficar com a vice. O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Leite, seria o escolhido.

Motivo real

“O motivo real é político-institucional: reduzir desgaste, aliviar a pressão sobre o Supremo”, disse à coluna, sobre a prisão domiciliar de Bolsonaro o deputado príncipe Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP).

Negócios abertos

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, em inglês) dos EUA autorizou, ontem (24), transações financeiras para a Embaixada da Venezuela e outras missões diplomáticas em território americano.

De volta

Anthony Garotinho quer voltar à política. Diz que, por ora, é pré-candidato a deputado federal. Mas falou com a cúpula do Republicanos e acertou que, se crescer nas intenções de voto, tenta o governo do Rio.

Migalha celebrada

Sobre a prisão domiciliar temporária de Jair Bolsonaro, o vice-líder do PL na Câmara, Rodolfo Nogueira, celebra “a migalha do estado totalitário”, mas avalia que “a verdadeira comemoração seria a absolvição total”.

Veja bem

Carlos Bolsonaro diz que está sim aliviado com a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, mas cobra que isso não seja visto como justiça e diz que é um “processo repleto de ilegalidades” contra o pai.

Espelho meu

Gilberto Kassab, dono do PSD, levou 10 dias para confirmar publicamente o que leitores da coluna souberam com antecedência: o partido vai fechar o nome do candidato ao Planalto ainda este mês.

Alguém vai negar?

O Senado analisa nesta quarta (25) projeto, já aprovado na Câmara, que cria 232 cargos de analista judiciário, 242 de técnico judiciário, 75 cargos comissionados e 245 funções comissionadas na Justiça Eleitoral.

Melhora ao contrário

O deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS), ironizou o envolvimento de Fábio Luís, filho do presidente Lula (PT), em mais um escândalo: “A coisa só ‘melhora’ para Lulinha”.

Pensando bem...

...a decisão é ‘sabor’ prisão domiciliar.

PODER SEM PUDOR

Ano sabático, segundo Arraes

O mítico político Miguel Arraes acumulou experiências de vida que gostava de compartilhar. Certa, durante bate-papo, o ex-senador Álvaro Dias, que governou o Paraná enquanto Arraes governava Pernambuco, confessou sua curiosidade sobre o período em que o líder nordestino esteve preso na ilha de Fernando de Noronha, durante o regime militar. Arraes respondeu, segundo contou o ex-senador ao podcast Direto de Brasília, de Magno Martins: “Acho que todo político deveria ficar preso ao menos durante um ano”. Diante do espanto de Álvaro Dias, Arraes explicou: “Nunca li tanto, nunca me preparei tanto quanto naquele período de prisão”.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Deve ter mais de 5 mil páginas, com mais de 200 indiciados"

Deputado Alfredo Gaspar, sobre seu relatório final da CPMI da ladroagem do INSS

23/03/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Ministros reclamam de tratamento grosseiro de Lula

Ministros e auxiliares próximos a Lula se queixam do nervosismo do petista, agravado nas últimas duas semanas. O grupo relata reuniões tensas, descontrole e gritos de palavrões ouvidos fora do gabinete. A irritação pirou após as pesquisas apontado a subida do adversário Flávio Bolsonaro (PL). Na última semana, ficou apoplético com o desgaste gerado pelo preço do diesel, apurado em tracking (pesquisa) diário. Lula não entende o que se passa e culpa os “incompetentes” que o cercam.

Ele não entende

Ministros contam que até tentam explicar que casos como o aumento dos combustíveis, são questões multisetoriais, incluindo Estados... em vão.

Sem dividendos

Ele culpa a área de Comunicação por não haver garantido os dividendos eleitorais que imaginava com a suposta “isenção do Imposto de Renda”.

É o que importa

Lula vê contaminação eleitoral no caso do diesel e lembra do desgaste que pode virar uma eventual greve dos caminhoneiros.

O maior temor

O maior temor não é do fracasso do governo, mas da reeleição. Lula perde o prumo diante do risco de eventual derrota para Flávio Bolsonaro.

Mendonça impôs PGR e PF na delação de Vorcaro

Juristas têm destacado a solução do ministro do STF André Mendonça para concretizar a delação de Daniel Vorcaro, unindo pela primeira vez a Polícia Federal e o ministério público, por meio da Procuradoria-Geral da República (PGR), no mesmo acordo de colaboração. Além de evitar eventuais questionamentos que poderiam levar a nulidades, segundo esses juristas, a medida “prende o rabo” da própria PGR, cujo titular Paulo Gonet foi criticado por não haver endossado a prisão de Vorcaro.

Desqualificou

Na ocasião, Gonet não considerou haver motivos robustos, tampouco urgência, para se manifestar pela prisão no prazo de 72 horas.

Havia urgência

O prazo fixado por Mendonça foi motivado pelo flagrante em que Vorcaro tramava com amigos agressões a um jornalista e uma ex-empregada.

Clube do uísque

Pegou mal, na ocasião, a notícia da presença de Gonet na degustação de R$3,3 milhões no “clube de uísque”, em Londres, paga por Vorcaro.

Surra esperada

Sem histórico de vitória no governo de São Paulo, o PT não conta que Fernando Haddad, com carisma de um tijolo, vença Tarcísio de Freitas (Rep). A meta é não apanhar tão feio e ter um palanque para Lula.

Só boataria

Carta de dentro do Psol sugerindo que Guilherme Boulos vai meter o pé no partido e se filiar ao PT mostra bem como anda o clima na sigla. Mas o ministro da Secretaria-Geral de Lula negou a saída e fica no partido.

Todo cuidado

Tomou conta das redes sociais o cancelamento do voo com André Mendonça (STF), relator do caso do Banco Master. A turma online lembrou logo de Teori Zavascki, que morreu em um acidente aéreo.

Caso é grave

Com mais de uma semana de internação em UTI, o ex-presidente Jair Bolsonaro precisou de três antibióticos diferentes para começar a apresentar alguma melhora da pneumonia bacteriana bilateral.

Quanta diferença

O cubículo que hospeda Daniel Vorcaro, de 12m² na Superintendência da PF em Brasília, nem de longe lembra a mansão de R$36 milhões em que o banqueiro recebeu Alexandre de Moraes, com 1,7mil m².

Café em SP

Teve reunião entre Aécio Neves (PSDB) e Michel Temer (MDB) na última sexta-feira (20). Foi em São Paulo. Os caciques entendem que o cenário eleitoral não está totalmente definido e querem aproximar os partidos.

JHC ausente

Prefeito de Maceió, JHC optou por sua agenda de inaugurações e não foi ao lançamento do aliado Arthur Lira ao Senado. O ato reuniu 83 dos 102 prefeitos, mas a ausência do provável cabeça-de-chapa deu o que falar.

Prefeito mucilon

O novo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere (PSD), aos 31 anos, é o mais novo a assumir o Palácio da Cidade. Substitui Eduardo Paes (PSD), que, mesmo negando antes, vai disputar o governo estadual

Pensando bem...

...Lula tem razão: está claro que não vai sobrar pedra sobre pedra.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Passando a sacolinha

Jânio Quadros reuniu empresários para pedir dinheiro para sua campanha. Advertiu para o “perigo comunista” (Eduardo Suplicy, do PT, e Fernando Henrique Cardoso, PMDB, eram os adversários na disputa para prefeito de São Paulo) e pediu apoio “para salvar os próprios pescoços” dos empresários, que, no entanto, permaneciam relutantes. Jânio radicalizou:

- Os senhores são tão usurários, tão miseráveis, que quando vêem um pobre lhe pedem as horas!

Eles deram muitas risadas. E muito dinheiro.

Cláudio Humberto

"A esquerda só se mantém no poder censurando a população"

Eduardo Bolsonaro sobre investida do governo Lula para regulamentar as big techs

21/03/2026 06h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Lei federal não dá espaço para delação seletiva

A lei federal 2850/13, que normatiza acordos de colaboração, não deixa margem a manobras para poupar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) ou o presidente da República, por exemplo, de eventuais relações incriminadoras com o banqueiro Daniel Vorcaro. A lei é clara quando impõe ao delator a obrigação de dizer a verdade e de renunciar ao direito ao silêncio, ciente de que mentindo ou omitindo fato importante, o acordo será rescindido. A lei prejudica delator que poupar envolvidos no caso.

 

Hipótese rechaçada

Antes de trocar de advogado, Vorcaro chegou a oferecer delação em que entregaria um dos ministros do STF e livraria o outro. Foi rechaçado.

 

Nem pensar

Conhecedor da lei, o ministro relator André Mendonça nem perderia tempo analisando uma proposta indecorosa de delação seletiva.

 

Dura lex, sed lex

O magistrado segue um norte: a aplicação da lei não pode ser instrumento de negociação política.

 

Fazendo a coisa certa

Com sua atitude, Mendonça fecha as portas a nulidades processuais e age no sentido de preservar a instituição STF, sem corporativismo.

 

Petistas tramam traição à chapa de João Campos

Dentro do PT, está longe de consenso o apoio a João Campos (PSB) para o governo de Pernambuco. Estrelas graúdas do partido contam que a costura foi um “atropelo” no diretório pernambucano, ignorado nas tratativas, para impedir Marília Arraes (PDT) na chapa de Raquel Lyra (PSD). Só que boa parte dos petistas preferem palanque duplo, apoiando também a governadora e arrastando de apoio dos 70 prefeitos do PSD.

 

Não prosperou

Houve conversas para a chapa de Campos ter Humberto Costa e Silvio Costa Filho (Republicanos), mas o ministro de Lula acabou escanteado.

 

Cafezinho

Em agenda em Brasília, Raquel se moveu e bateu no gabinete de Rui Costa (Casa Civil). A disputa no Estado esteve na pauta da reunião.

 

Chapa poderosa

Alas do PT-PE até andaram de conversa com a quase federação União Progressista, que aceitou bem a aliança, mas só se envolver Raquel.

 

Casa nova

O senador Sergio Moro confirmou sua filiação ao PL no próximo dia 24 de março, em solenidade marcada para às 11h, no auditório Juca Chaves, no Complexo Brasil 21, sede do Partido Liberal em Brasília.

 

Postura admirável

A postura do ministro André Mendonça (STF), tem gerado elogios no Congresso. O deputado Carlos Jordy (PL-RJ) ressaltou: “É assim que deve se portar um ministro do STF. Sem vaidades, sem egocentrismo”.

 

Tem que falar

Relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar voltou a defender a convocação de Leila Pereira, blindada por Gilmar Mendes: “Deve explicar sua relação com a Crefisa que ficou com 25 dos 26 lotes do INSS”.

 

Expectativas

O deputado federal Bibo Nunes (PL-RS) está ansioso para saber os envolvido no Caso Master, com a delação do banqueiro Daniel Vorcaro: “A expectativa agora é que toda a verdade venha à tona”.

 

Acordo avançado

A transferência de Vorcaro atende a pedido da defesa, que diz que a permanência na Superintendência na Polícia Federal “facilita as rodadas de conversas e entrevistas necessárias para o avanço de um acordo”.

 

Clima incerto

A jornalista cubana Yoani Sanchez relatou nas suas redes sociais que “sexta-feira foi um dia fresco em Havana, onde a atmosfera predominante continua a ser definida por uma única palavra: incerteza”.

 

Mínimo é fortuna

Onze partidos nanicos que não têm representantes na Câmara, já excluídos da propaganda eleitoral e do fundo partidário, como UP, PCB etc., ainda levarão este ano o mínimo do fundão eleitoral: R$3,3 milhões.

 

Oposição cresce

O PL já tem a maior bancada do Senado, com 15 representantes. Com a chegada de Sergio Moro, sobem para 16 os filiados do partido na Casa Alta do Congresso. O PSD tem 12 senadores; MDB, dez e o PT, nove.

 

Pergunta histórica

O que veio primeiro o ovo ou a serpente?

 

PODER SEM PUDOR

Milagre italiano

Após uma longa viagem à Europa, após sua eleição para o governo paulista, Jânio Quadros relatou seu passeio a um grupo de estudantes. Elogiou a Alemanha, dez anos antes derrotada na II Guerra Mundial, e atribuiu sua recuperação ao Plano Marshall e “ao esforço patriótico do povo alemão”. Um estudante perguntou, então, sobre “o milagre da recuperação da Itália”. Jânio coçou o queixo e concluiu: “Ali foi milagre mesmo...”

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