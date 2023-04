"Não conheço a loja virtual Shein, só conheço a Amazon, porque compro lá todo dia um livro"

A CBIC está revelando, em novo estudo, que o crescimento do setor não acontecerá nos próximos anos. A estimativa é que apenas em 2032 a indústria da construção conseguirá retomar o ponto alto de suas atividades, registrado entre 2013 e 2014.

Mais: Segundo a Confederação Brasileira da Indústria da Construção, malgrado em São Paulo se observe um verdadeiro festival de novos prédios (não significam vendas), o desempenho do setor está 17% inferior ao patamar de uma década atrás.

Quem paga

Ainda a taxação dos sites chineses, muito populares no Brasil (especialmente Shein, Shopee e AliExpress, entre outros): na semana passada, durante o voo de ida para a China, a primeira-dama Janja respondeu no Twitter às críticas sobre a taxação de produtos de pequeno valor adquiridos por brasileiros nesses sites, afirmando que o imposto “só será cobrado das empresas e não do consumidor”. Desconhece, pelo que se deduz, regra elementar: o imposto é incorporado ao valor do produto, para quem o consome. Pior: ela disse que recebeu essa explicação de Fernando Haddad (Fazenda).

SUCESSORA

A Procuradoria-Geral Eleitoral está defendendo em parecer que Jair Bolsonaro fique inelegível por oito anos porque mobilizou a população a se insurgir contra o sistema eleitoral e usou o Estado em benefício pessoal na eleição. Nos bastidores do PL, não existe nenhum pânico diante dessa possibilidade. Ao contrário, muitos acreditam, que se isso acontecer, o ex-presidente se transformaria num super cabo eleitoral, podendo eleger quem quisesse. Valdemar Costa Neto, dono do PL, está atento: acha que Michelle Bolsonaro poderia ser a sucessora de uma candidatura do maridão ao Planalto em 2026.

Fiel da balança

O PL, partido do ex-presidente, ficou relegado à terceira força da Câmara depois da formação de dois blocos partidários e trabalha para não perder o protagonismo. Tem 99 deputados e acha que pode se tornar uma espécie de “fiel da balança” na disputa interna da Câmara, na escolha do sucessor de Arthur Lira (PP-AL) em 2025. Por enquanto, o partido já trata de enterrar qualquer plano de candidatura própria. E quer receber a fatura em cargos e posições de destaque na Câmara. Detalhe: as federações do PT/PCdoB/PV e PSOL/Rede somam 95 parlamentares e podem frustrar os planos do PL.

ELA VOLTOU

Por conta das atrapalhadas cometidas em seu discurso em Xangai, na semana passada, na posse da presidência do Novo Banco de Desenvolvimento, o banco dos Brics, as redes sociais espalharam nos últimos dias, na cola do slogan “O Brasil voltou”, outra versão para a ex-presidente: “Ela voltou”. Dilma chamou o banco de “uma organização para países do sul (tem duas potências no Hemisfério Norte) e depois piorou ao tentar consertar. E emendou: “... necessidades do, dos, desses países do Sul, do Sul Global, ou seja, do Sul, que é esse, esse Sul que quer emergir e conta também com países do Norte...”. discursos desconexos de Dilma ficaram famosos no passado, especialmente o da proposta de “estocar vento” e a famosa “saudação à mandioca”.

Nome em alta na moda

A estilista e modelo Sasha Meneghel, 24 anos, mostra que seu nome está cada vez mais forte no mundo fashion. Ela tem sido muito convidada para estrelar campanhas publicitárias, sem contar que ela é (junto com a cantora Iza) embaixadora da marca Fendi no Brasil. Capa da revista L’Officiel Brasil, ela contou que divide seu consumo entre peças com boa durabilidade e de brechós. Sasha também é o rosto da campanha de 30 anos da grife brasileira Morena Rosa. Nestes dias ela brincou com a sua mãe: “Hahahahaha não é possível. Tá feliz né Xuxa?”.

Tudo por conta de uma brincadeira no TikTok onde um filtro sorteia seus próximos três anos”, ou seja, em 2024, 2025 e 2026, e nos três a mesma imagem: uma mulher grávida. Em entrevista ela fala o quanto sua mãe é importante na sua vida e conta que por volta dos 13 anos sofreu muito por ter a cara bem redonda e por isso recebeu o apelido de ‘rosto de Trakinas”, e diante críticas acabou desenvolvendo bulimia. “Eu desenvolvi bulimia. Porque eu não soube, de fato, lidar. Eu não conseguia. Não sou de expor minha vida dessa forma, mas acho importante porque outras pessoas passaram por isso. Eu escolhi focar no negativo por muitos anos da minha vida, e foi por isso que eu fugia da fama, eu não sabia olhar só o positivo. Por isso que eu acho que eu tive esses distúrbios”, atribuindo que a ajuda da mãe foi essencial para superar a bulimia.

Protegendo as escolas

O ministro Camilo Santana quer discutir com empresas da área de educação e entidades representatividades do setor, a exemplo da Federação Nacional das Escolas Particulares, medidas para aliviar o risco de ataques a colégios. Santana pretende elaborar, com apoio do Ministério da Justiça, um plano de ações padronizado que possa ser adotado em todo o país tanto na rede pública quanto em escolas privadas. A iniciativa decorre da sequência de tragédias em estabelecimentos de ensino, como o assassinato de uma professora em São Paulo e de quatro crianças em uma creche de Blumenau (SC). A questão é tratada com urgência porque a experiência internacional, notadamente dos Estados Unidos, mostra que há um efeito alimentador em crimes dessa natureza: uma invasão costuma estimular outra invasão. Pior: todos os dias, a mídia acompanha rumores de ameaças de novos crimes nas escolas.

Grande fortuna

A atriz, produtora e empresária Jennifer Aniston, aos 54 anos fez sua fortuna. Há quem garanta que sua fortuna é de cerca de US$ 320 milhões. E isso é possível se levarmos em conta tudo o que ela ganha. Segundo levantamento ela ganha por volta de US$ 20 milhões por ano com atuação e publicidade; nas duas últimas temporadas de Friends, US$ 1 milhão por episódio (as duas temporadas juntas tiveram 30 episódios) e até hoje, quase duas décadas após série, Aniston e seus companheiros continuam recebendo por royalties, variando entre US$ 10 a 20 milhões anuais. Mas o grande responsável pela sua fortuna é a sua linha de xampus é LolaVie, criada em 2021, que arrecadou em seu segundo ano, cerca de US$ 50 milhões.

Policiamento armado

Alguns Estados estão reforçando a segurança nas escolas sem nenhum plano aprovado que deve ser seguido. O ministro Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) chega a admitir policiamento armado em todas as escolas. Seria difícil: o país tem 112.927 escolas de ensino infantil e 123.585 de ensino fundamental. Em 2020 (dados disponíveis), a educação básica teve 47,3 milhões de matrículas e o ensino médio mais 7,55 milhões. Especialistas apostam que não é possível arcar com seguranças em todo esse universo.

Cabeleira

Entre conversas produtivas que teve com o presidente da China, Xi Jinping, 69 anos, nos últimos dias e óculos de realidade virtual que experimentou na empresa Huawei, outra área que surpreendeu o presidente Lula foi a cabeleira do líder chinês. Era quase um acoite diante da reduzida quantidade de cabelos brancos que ele ainda possui. Depois, com aliados, Lula apostava que Xi pinta seus cabelos.

Retrato

Uma média de 73 mil pacientes com câncer não tem acesso à radioterapia no SUS a cada ano. De 2008 a 2022, a soma chega a 1,1 milhão, o que pode ter sido a causa direta de mais de 110 mil mortes, conforme estudo da Sociedade Brasileira de Radioterapia. Nesse período, a incidência acumulada de todos os tipos de câncer no Brasil foi de 6,2 milhões de novos casos. Em alguma fase da doença, cerca de 60% dos pacientes precisam de radioterapia. A ministra da Saúde, Nísia Trindade Lima, não sabe por onde começar: não consegue nem reduzir a fila do SUS para consultas, exames e cirurgias.

MUITA GENTE

O Planalto quer inflar a participação sindical dentro do novo Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão. Além das grandes centrais, a ideia é rechear o bloco com representantes da classe trabalhadora de segmentos expressivos da indústria. Já convidou o presidente da Federação dos Trabalhadores das Indústrias Químicas e Farmacêuticas de São Paulo, Sérgio Luiz Leite e a Federação Única dos Petroleiros também terá assento lá. Mais: o governo ainda quer chamar entidades ligadas a servidores públicos. Até agora, o Conselhão já tem quase 200 integrantes.

MISTURA FINA

ALEXANDRE Padilha (Relações Institucionais) agora se apresenta como “mediador” escalado por Lula para atuar na disputa entre os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, para definir o funcionamento das comissões mistas que examinarão as medidas provisórias. Pacheco quer definir a solução, mas nada anda sem concordância de Lira. Detalhe: o “mediador” e Pacheco são parceiros nessa jogada.

A SEMANA tem feriado na sexta-feira, dia 21 de abril, em homenagem a Tiradentes. Habitualmente, haverá um feriadaço, com muita gente emendando com o fim de semana. E também ministros de Lula estarão fora do país: Carlos Fávaro (Agricultura) e Simone Tebet (Planejamento) estarão em Londres para nova reunião do Lide, empresa de João Doria, e Renan Filho (Transportes) viajará para Buenos Aires para o 2º Diálogo Regional sobre Transportes na América Latina. Na semana passada, outros ministros estavam na China com Lula.

INDICADO por Lula para assumir a Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Luiz Fernando Corrêa, foi procurar o senador Renan Calheiros (MDB-AL) para tentar destravar sua sabatina na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional no Senado. A resistência do alagoano e outros governistas está ligada à permanência do número 2 dele na Abin, Alessandro Moretti, que trabalhou com o ex-ministro bolsonaristas Anderson Torres (ainda na prisão). Renan avisou que não marca a sabatina enquanto Moretti estiver na função.

ESPECIALMENTE entre principiantes, aumentam as queixas de investidores do mercado financeiro, que se sentem enganados por assinaturas de serviços que se revelam verdadeiras arapucas. Não são poucos que, vira e mexe, muitas são alvo de operação da Polícia Federal: não informam em sua propaganda que o cliente ficará preso em períodos de fidelidade dos quais, para se livrar, custa caro. Também não informam ao cliente que ele fica amarrado em “renovação automática”, só para começo de conversa.

SERGEY Lavrov, chanceler russo, começa a semana em Brasília. O enviado de Vladimir Putin inicia uma série de visitas oficiais por países da região e se encontra com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, no Itamaraty. A Rússia é um parceiro comercial relevante do Brasil. Durante o governo Bolsonaro, Moscou se comprometeu a manter o envio de fertilizantes ao país, assim como iniciou negociações para exportação de diesel. Lavrov ainda visitará Caracas e Havana.

