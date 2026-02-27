Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Giba Um

"Nikolas e Michelle estão jogando o mesmo jogo. Você vê que um, lado a lado, compartilham o outro...

...e apoiam o outro na rede social, só que estão com amnésia aí. Eu não vi nenhum apoio da Michelle, nenhum post a favor de Flávio", de Eduardo Bolsonaro, reclamando dessa nova 'parceria'. 

Giba Um

Giba Um

27/02/2026 - 06h00
Virginia Fonseca saiu do SBT onde comandava o "Sabadou" com sucesso e depois desfilou na Grande Rio (seu tapa-sexo soltou), onde os jurados reclamaram que ela não teve tanto espaço como merecia. Agora, anda conversando com a Globo. Ela mesma brinca: "São tantas emoções". Virginia tem um patrimônio estimado em mais de R$ 500 milhões.

MAIS: o seu patrimônio inclui uma mansão em Goiás e tem ido a emissora dos Marinho a bordo de seu jatinho e recebida no aeroporto por limusine. Sua empresa "We Pink" dá mais de R$ 170 milhões anuais. A novidade é que Amaury Soares tem assumido: "Eu é que vou levar Virgínia para a Globo" , se bem que não sabe ainda onde colocar.

5 x 2 será campeão

Uma pesquisa qualitativa feita com eleitores do Sudeste, Sul e Nordeste mostra que a proposta de fim da escala de trabalho 6x1 é uma das últimas unanimidades no país. É apoiada independente de posição política, religião ou gênero. Eduardo Sincofsky, condutor da pesquisa, diz que "poder folgar dois dias por semana é visto como um ganho de dignidade que todos reconhecem". Diante dessa maioria, a oposição verá a repetição da armadilha que o governo fez com a isenção de IR: embora os bolsonaristas fossem contra a proposta, na hora da votação, não tiveram a coragem de se opor.

Não ajuda Bananinha 1

Analistas apostam que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro não será beneficiado pela decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de derrubar tarifas aplicadas por Donald Trump contra o Brasil (e outros países). "A ação no STF verifica se houve violência ou grave ameaça com a finalidade de interferir no processo judicial", explica o criminalista Berlinque Cantelmo. "Mudança no cenário político ou econômico não desfaz automaticamente a conduta", esclarece.

Não ajuda Bananinha 2

Cantelmo avalia, entretanto, que o fim do tarifaço pode ter reflexos na análise da gravidade da acusação de grave ameaça. "A linha divisória entre retórica política dura e ameaça juridicamente relevante é um dos pontos centrais “do julgamento, avalia Cantelmo. Resumo da ópera: todas as ameaças que Trump fez no passado, com Eduardo Bolsonaro ao lado, com super tarifas a favor da liberdade do ex-presidente ficaram no passado. Agora, Bananinha está longe e pegando carona no cotidiano de Flávio.

 

Grosso calibre 1

Entre os mais próximos de Tarcísio de Freitas, há quem sinta um cheiro de pólvora bolsonarista na artilharia contra o vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (PSD). O próprio clã Bolsonaro está insuflando, nos bastidores, as denúncias contra Ramuth e a esposa Vanessa por lavagem de dinheiro de US$ 1,8 milhão em conta mantida no AndBank, de Andorra. O ex-presidente e sua prole estão interessados na criminalização do vice-governador, malgrado Tarcísio já tenha dito que "tudo isso é fofoca". Eles querem impor o companheiro de Tarcísio na chapa que disputará a reeleição.

Grosso calibre 2

Mais: o bem cotado é o atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André do Prado (PL). Nos últimos dias, contudo, circula que o clã Bolsonaro teria outro nome guardado no bolso. é o também deputado estadual Conte Lopes (PL). Policial militar aposentado e ex-integrante da famosa Rota, Lopes é um dos representantes mais linha dura da bancada da bala da Alesp. Ficou famoso ao escrever o livro "Matar ou morrer", em resposta à obra "Rota 66", do jornalista Caco Barcellos, que denunciou casos de violência policial em São Paulo. Em alguns, o próprio Conte estava envolvido.

 Focar no futuro

A modelo mais bem paga de 2025  Kendall Jenner está na capa e recheio da Vogue França onde fala de forma  aberta sobre o que de fato é importante para ela neste instante: seu papel como empresária à frente da marca de tequila 818, seus cavalos e seu círculo mais íntimo, no qual  descreve como as bases de um equilíbrio singular, um nítido contraste com a hiperexposição.  Em entrevista contou que entrou no mundo da moda porque se interessava por fotografia e que seus pais ou suas irmãs mais velhas nunca a  influenciaram, pelo contrário deixou ela seguir seus próprios passos.

“Sempre tive um espírito criativo e era fascinada por arte . Mas, quando criança, minha verdadeira paixão era o esporte . Comecei a me interessar por moda na adolescência, através das modelos icônicas da época. E esse interesse surgiu principalmente da fotografia . Fiz um curso de fotografia no ensino médio e, enquanto comparava câmeras, comecei a pedir para minhas amigas posarem para mim. Então, uma coisa levou à outra e, um dia, me vi do outro lado da lente”.

Kendall também revelou que uma das coisas que mais gosta além da arte são cavalos  (possui 6) adora passar tempo com eles quando pode, aliás garante que no tempo livre prefere ficar ao ar livre.  Sobre casamento e filhos é direta: “Quero ter alguns, mas não agora. Quero ter certeza de que poderei dedicar bastante tempo a eles e, por enquanto, ainda estou muito ocupada. Jenner também confessou que quer se dedicar mais tempo a sua marca de bebida.

“Sempre fui fascinada por tequila, tanto como consumidora quanto por ter testemunhado a ascensão e o crescimento de outras marcas. Tive a oportunidade de aprender mais sobre a cultura da tequila. Aprendi muito sobre mim mesma nessa posição de liderança. Isso me permitiu me tornar uma empresária mais perspicaz”. E completa: “Sei exatamente o que quero e como quero que seja feito, e acho que isso inspira confiança na minha equipe. Diria que meu maior ponto forte é a minha autoconfiança. Não sou particularmente severa, mas sei ser firme e forte quando necessário”.

Contra punhalada, rachar a direita

“Traição" se paga com "vendeta": o senador Esperidião Amin trabalha nos bastidores para que o PP, seu partido, lance um candidato próprio ao governo de Santa Catarina, tendo a seu lado o União Brasil. Seria à resposta à punhalada que recebeu nas costas do PL e, em especial, do governador do estado, Jorginho Mello. Na leitura de Amin, Mello lavou as mãos e nada fez para brecar a intentona conduzida pela família do clã Bolsonaro, que impôs a dupla candidatura da deputada federal Carol de Toni e do rebento Carlos Bolsonaro ao Senado pelo PL. Havia um acordo anterior, endossado pelo governador, para que o partido apoiasse Amin na disputa pela reeleição à Casa Alta do Congresso. O tempo mostrou que era um trato escrito à lápis. Amin garante que manterá sua candidatura, mas agora sai de um cenário confortável, com uma recondução quase certa, para o desafio de enfrentar dois bolsonaristas raiz, um deles com Bolsonaro no sobrenome, em um estado em que o clã tem notório recall eleitoral.

Afastando intrigas

Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato ao Planalto, manifestou-se de forma indireta sobre os desentendimentos públicos envolvendo figuras de seu partido e núcleo familiar. A declaração ocorre após embates que expuseram divisões entre Michelle Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Valdemar Costa Neto. Através de sua conta oficial na plataforma X, Flávio tentou redirecionar o foco dos correligionários para o pleito:" Está todo mundo querendo vencer a discussão. Mas o que precisamos é vencer a eleição. Gostaria de contar com todas, todos, todes, todys e todXa!". A tentativa de apaziguamento não produziu resultados até agora.

Não é luxo

Conhecida por apresentar o programa “Beija Sapo” e por seu casamento relâmpago com o Ronaldo Fenômeno, Daniella Cicarelli optou por se distanciar do universo artístico em 2013 para se dedicar à prática do triatlo. Hoje também influenciadora usa seu Instagram para dar dicas de bem-estar e exercícios.  Recentemente postou algumas fotos dentro de uma sauna e na legenda foi logo explicando.  “Sauna não é luxo. É estratégia. Enquanto muita gente vê a sauna como relaxamento, eu vejo como performance, recuperação e longevidade. A sauna seca: acelera a recuperação muscular, melhora a circulação e a performance, estimula a liberação de endorfina, ajuda na eliminação de toxinas, reduz estresse, pode melhorar qualidade do sono e ativa proteínas de choque térmico (ligadas à longevidade). É como um treino invisível para o seu corpo. Calor é desconforto. Desconforto é adaptação. Adaptação é evolução".  E a postagem mostrou sua plena forma física aos 47 anos deixando moças na faixa dos 20 anos de queixo caído.

 Cinco pessoas

A candidatura de Flávio Bolsonaro ao Planalto para se viabilizar para valer, depende de cinco pessoas. A mais importante, do pai Jair, ele já tem (foi quem inventou a candidatura, mas precisa de reforço especial). O segundo apoio é de Tarcísio de Freitas, que diz que apoia, que está no barco dele, mas rema sem nenhum entusiasmo. O terceiro nome é de Nikolas Ferreira, que tem uma agenda própria e não inclui nela Flávio (acha que ele não é protagonista). A quarta é Silas Malafaia, que também está com o ex-presidente na goela por ter sido deixado de lado na escolha e a última é Michelle. Os enteados queriam que ela tivesse um papel recatado e do lar, como boa madrasta. O que já não acontece.

Alegrias e dores 1

"Quanto tempo demora para se diagnosticar um câncer no SUS? Quanto tempo se demora para tratar um câncer ou fazer uma cirurgia ortopédica? A gente não tem o menor controle sobre isso". Era Gonzalo Vecina, ex- presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) falando no evento de 35 anos do SUS que, para ele, enfrenta grande desafio em relação ao acesso. Nos transplantes, o quadro é melhor: 95% deles são realizados pelo SUS, mesmo 25% da população coberta pelos planos privados. É um modelo baseado em duas premissas fundamentais, gravidade e ordem de inscrição.

Alegrias e dores 2

Vecina ainda lembrou que o avanço do SUS ainda não alcançou todos os brasileiros. "Nesses quase 40 anos de SUS, ganhamos 20 anos de expectativa de vida, mas esses 20 anos não chegaram a todos. Moro no Alto da Lapa (em São Paulo) onde a expectativa de vida é de 85 anos; a 70 quilômetros dali, na Cidade Tiradentes, é de 65.  Essa desigualdade é o desastre que precisamos combater".

Mistura Fina

O Ministério Público do Rio de Janeiro decidiu reabrir uma investigação contra o ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) para apurar a prática da rachadinha em seu mandato na Câmara Municipal da cidade. Um parecer da assessoria criminal da Procuradoria-Geral de Justiça apontou a necessidade de "prosseguimento das investigações" envolvendo o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 25 pessoas. Em 2024, o próprio MP havia decidido arquivar o caso contra Carlucho.

 O MP quer saber muitas coisas: quem pagava o plano de saúde de Carlos Bolsonaro (em nove anos, ele só pagou um boleto), a compra de um apartamento em Copacabana em 2009, declarando a aquisição do imóvel por R$ 70 mil; e acesso frequentes a um cofre de agência bancária, num país onde esses cofres se destinam à guardar joias, documentos importantes e sigilosos ou grandes somas em dinheiro.

 O Supremo Tribunal Federal (STF) continua emitindo sinais de que vive tempos muito estranhos, como diz o ministro aposentado Marco Aurélio. Após o ministro Edson Fachin arquivar a alegação de suspeição de Dias Toffoli, mandando para a cesta o relatório de mais de 200 páginas da Polícia Federal sobre as relações do banqueiro Daniel Vorcaro, coube ao ministro Cristiano Zanin permitir silêncio para mais um suspeito. É ao menos a 29ª decisão do STF criando dificuldades para a CPMI do INSS.

 O STF concedeu várias vezes o direito de investigados e suspeitos como Vorcaro, de ignorar a convocação da CPMI. Quando obrigou os investigados a comparecer na CPMI o STF associou a medida à pegadinha que lhes concede o direito à boca fechada. Toffoli vetou acesso aos sigilos de Vorcaro à própria CPMI do INSS que os quebrou, reforçando o papel da Corte de criar dificuldades. Muda tudo a decisão do novo relator, ministro André Mendonça, de dar acesso dos sigilos à CPMI. Na prática, põe fim ao sigilo da investigação.

 A oito meses da eleição, Tarcísio de Freitas abriu licitação para reforçar a comunicação da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. O valor é de R$ 18,2 milhões por 15 meses, embora a praxe é que o vencedor dê desconto de até 40%. Mesmo assim, será um acréscimo de R$ 6,7 milhões sobre o contrato atual. A área é das mais sensíveis para Tarcísio, ainda mais em ano eleitoral. Homicídios e roubos têm caído, mas feminicídios, furtos de celular e letalidade policial geram desgaste para o governo.

In – Soda Italiana de maçã verde

Out – Soda italiana de melão

Giba Um

"Se a rede elétrica permanece desse jeito, nas árvores, só tem um capaz de gerenciar, mas não é...

...humano, é Jesus Cristo porque não é possível, de outro jeito, evitar o apagão", de Flavio Cattaneo, CEO do grupo Enel, reclamando da "festa de fios" que assola postes e árvores de São Paulo.

26/02/2026 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

A queda do Santos no Campeonato Paulista apertou o relógio de Neymar na corrida por uma vaga na Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo. Fora das semifinais do Estadual, ele terá apenas três partidas para tentar convencer Carlo Ancelotti - sendo que a última, o clássico com o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

MAIS: o jogo acontece no próximo dia 15 de março, um dia antes da lista da próxima convocação Já quase inconformado, Neymar tem dito que deverá se aposentar logo para tratar de seus negócios. Considerando salários, patrocínios e prêmio acumulados, Neymar tem um patrimônio estimado em cerca de R$ 6,2 bilhões.

Amigo de Lula

O veterano José Luiz Datena, depois das mais recentes passagens pelo SBT e pela RedeTV, parece ter encontrado a tranquilidade em seu novo contrato (R$ 120 mil mensais ou R$ 1,44 milhão por ano)na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Já está em campo com noticiário diário na Rádio Nacional com o programa "Alô, Alô, Brasil" e na TV Brasil Uma vez por semana, com "Na mesa com Datena", com entrevistas é o que ele sempre queria fazer. Por enquanto, Datena está gostando muito da produção de seus programas e das equipes técnicas. Mais: todos sabem que ele é amigo de Lula.

Olho na banana

Na semana passada, Michelle Bolsonaro postou no Instagram uma banana frita que levou para o marido, Jair Bolsonaro, preso na Papudinha por tentativa de golpe de Estado. A postagem foi entendida como resposta às críticas de Eduardo Bolsonaro pela falta de empenho dela na campanha de Flávio. Desde os tempos do governo do pai, Eduardo carrega o apelido de "Dudu Bananinha", que lhe foi dado pelo então vice Hamilton Mourão. Ainda Flávio: Silas Malafaia até agora não quer nada com a campanha dele, diz que "falta experiência". Malafaia queria ter sido consultado, mas o ex-presidente preferiu ser o único "pai da criança".

Atendimento psicológico

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entrou com pedido junto ao Supremo pedindo autorização para receber atendimento psicológico na Papudinha, onde cumpre pena por tentativa de golpe. Os advogados solicitam que o psicólogo Ricardo Caiado possa comparecer à Sala do Estado Maior de Bolsonaro três vezes por semana, ao fim do dia, para também receber atendimento de neuromodulação não invasiva por Estímulo Elétrico Craniano (CES). A neuromodulação não invasiva é uma técnica que utiliza estímulos elétricos de baixa intensidade para modular a atividade cerebral. Quem decide é Alexandre de Moraes.

Vice para o PL

Valdemar Costa Neto, dono do PL, não desistiu de ver seu favorito André do Prado , presidente da Assembleia Legislativa (Alesp) - e do PL também - na vice da chapa de Tarcísio de Freitas à sua reeleição. Está organizando um documento (quer 40 nomes em duas semanas) para pedir a vaga de vice a Tarcísio, alegando que "o PSD já teve sua chance". Refere-se ao atual vice Felício Ramuth, que apareceu nos jornais sob suspeita de lavagem de dinheiro em Andorra (usaria sua mulher, Vanessa Ramuth, como titular da dinheirama lá fora. Tarcísio, à propósito, considerou a denúncia como "fofoca". Quer manter Felicio na vice.

Gerando ruídos

A Polícia Federal recebeu com alívio as decisões do ministro André Mendonça (STF) sobre a novela do Banco Master e avalia que ele restabeleceu o "fluxo ordinário" da investigação, com o afastamento de Dias Toffoli. Só que as decisões de Mendonça também podem gerar ruídos. O ministro determinou que apenas autoridades diretamente envolvidas na análise dos procedimentos devem ter conhecimento das informações acessadas. Detalhe a decisão impede, por exemplo, que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, tenha acesso ao que é analisado.

Giba Um

Homenagem a cometa

Uma das modelos mais requisitadas para campanhas publicitárias Hailey Bieber, praticamente cresceu sob os holofotes por conta de seu pai o ator, diretor, produtor Stephen Baldwin com a designer gráfica brasileira Kennya Deodato Baldwin. Capa da revista Vogue australiana ela abriu seu coração para falar de carreira, maternidade, relacionamento, família e amigos, aliás respondeu algumas perguntas vinda justamente de amigos. Hoje ainda com mais notoriedade por conta de seu casamento com o cantor Justin Bieber, disse que por conta da obsessão da mídia e de seguidores  por sua vida privada e do marido lhe causou momentos bem conturbados.  “Acho que nunca fica realmente mais fácil, para ser honesta. Acho que é sempre difícil lidar com tanto ruído, tantas opiniões e perspectivas externas, e ser constantemente julgada. As coisas tendem a passar despercebidas, mas isso nunca torna a situação menos intensa ou menos dolorosa”. 

Apesar de tudo Hailey acredita que sua vida está pronta para mudar. “Novos começos, porque acho que estou realmente entrando em uma nova fase da minha vida. Acredito muito em numerologia. Tenho 29 anos e faço 30 este ano. Sinto uma grande mudança de energia na minha vida, em mim mesma e na minha família. Estamos navegando em águas desconhecidas e a sensação é de muita paz e tranquilidade.” Sobre se sentir realizada é direta: “Honestamente, me sinto mais realizada quando estou com minha família, com meu marido e com meu filho. É definitivamente quando me sinto mais completa, quando minha família está unida e estamos juntos”.

Sobre estilo e influência ela conta que sempre se inspirou em pessoas que moldaram a cultura e cita a Princesa Diana e atualmente fala que Rihanna é uma dessas pessoas. “As pessoas a amam e o estilo dela é uma grande representação de si mesma e de quem ela é. Para mim, eu me guio por como me sinto e pelo meu instinto, e sempre quero que meu estilo seja uma expressão de mim e de como me sinto”. Curiosidade que poucos sabem seu nome é uma homenagem ao Cometa Halley.

Menos desemprego: dados produzidos

Além de controlar beneficiários do Bolsa Família, sem lhes oferecer meios para saí rem da pobreza, o governo Lula ainda dá ao IBGE, comandado pelo polêmico Marcio Poch mann, forma de falsear os indicadores do desem prego. Pesquisadores perguntam se o entrevis tado procura emprego há mais de uma semana. Instruídos a dizerem "não", para evitar o risco de perder a Bolsa, inscritos nos programas sociais são dados como "empregados". Aí, o governo trombeteia queda acentuada no desemprego. Ainda que pobres desempregados dependam só do Bolsa Família como quer o governo, eles pas sam a recusar empregos com carteira assinada. Hoje, perto de 14 milhões inscritos no Bolsa Famí lia não entram nas estatísticas de desemprego, são considerados um "exército de invisíveis". Em 2005, o Bolsa Família assistia 8,7 milhões e 20 anos depois atende a mais de 19 milhões de famí lias: equivale a dois Portugal.

Flávio não vai

O ato de 1º de março na Avenida Paulista, em São Paulo, convocado pelo deputado Nikolas Ferreira, pode ficar sem a participação de Flávio Bolsonaro, malgrado a pressão de aliados mais radicais. O intuito é pedir o impeachment de Lula e dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Auxiliares de Flávio acham que ele deveria se manter distante, devido à possibilidade de ataques de mais radicais devido ao escândalo do Master. E há o receio de afugentar eleitores mais ligados ao centro na campanha contra Lula.

Giba Um

Enfim casados

No sábado, (21) o prefeito do Recife, João Campos, e a deputada federal Tabata Amaral, se casaram na icônica Capela de São Benedito, na Praia dos Carneiros, em Pernambuco. Cerca de 500 convidados estiveram presentes, incluindo personalidades influentes da política (nacional e estadual), além de membros do Judiciário e líderes partidários. Embora a área ao redor não tenha sido completamente isolada, houve um reforço na segurança e o acesso dos convidados foi controlado por um QR Code, e por pulseiras específicas para o evento. João Campos fez sua entrada na capela ao lado de sua mãe, Renata Campos, ao som da canção "De Janeiro a Janeiro", interpretada por Roberta Campos e Nando Reis, enquanto Tabata foi levada ao altar por seu irmão, Allan Thales Amaral, começando sua entrada com a tradicional marcha nupcial e seguida por "Céu de Santo Amaro", uma adaptação da Cantata 156 de J.S. Bach, executada por Flávio Venturini. Um dos momentos mais marcantes ocorreu quando as mães dos noivos entraram segurando uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, enquanto a cantora Fafá de Belém entoava "Ave Maria". Ao deixar a igreja como recém-casados, João e Tabata celebraram com a famosa canção "Beleza Rara", um clássico do axé eternizado pela Banda Eva.

Giba Um

Único confirmado

Se é grande a chance de Flávio Bolsonaro não dar as caras na manifestação de 1º de março na Paulista, até agora o Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, é o único pré-candidato à Presidência que já confirmou presença. Ronaldo Caiado (PSD-GO) já avisou que não irá porque tem outro compromisso. Zema tem planos de tomar dos bolsonaristas a pauta das críticas ao STF. O governador de Minas, nas últimas semanas, está um tanto à deriva: sabe, pelas pesquisas, que não tem chance de vitória no Planalto e tenta ser o vice de Ratinho Jr.

Gilmar ganha cidade

Decano do Supremo, o ministro Gilmar Mendes pode batizar uma nova cidade de Mato Grosso, que acaba de ser lançada pelo empresário Eraí Maggi, o chamado "rei da soja". A criação de um distrito administrativo ganhou o nome informal de "Gilmarlandia" e agora empresários, políticos e amigos do ministro querem oficializar o nome. A cidade planejada com o novo nome provisório de Nova Aliança do Norte, será construída em área limite de Diamantino, onde Gilmar nasceu.

Camburão recheado

Há no STF, forte expectativa para os novos relatórios da Polícia Federal que serão apresentados sobre mais achados no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Por outro lado, decretada por Alexandre de Moraes, a operação contra auditores da Receita pegou ministros de surpresa por ter sido colocada na rua sem participação de Fachin. Cabe ao presidente da Corte decidir em casos semelhantes. Nos próximos dias, ministros do Supremo devem autorizar nova leva de ações da PF contra políticos. Um bem-humorado apostou que "o camburão vai ficar recheado".

Mistura Fina

Líder do PP no Senado e ex-ministra da Agricultura no governo Bolsonaro, Tereza Cristina (MS) aposta em nova eleição polarizada e defende que a União Progressista esteja na chapa de Flávio Bolsonaro ou de outro candidato da direita. Ela reconhece que muita gente defende seu nome para a vaga de vice, uma discussão para a qual teria "bons olhos" futuramente, caso seja o desejo de seus correligionários.

O presidente Lula chega hoje de sua viagem à Índia e quer anunciar o papel do ministro Fernando Haddad (Fazenda) como candidato ao governo de São Paulo. Ele não quer, prefere trabalhar na campanha de Lula à reeleição. O núcleo central da campanha lulista, contudo, estará formado pelo presidente nacional do PT, Edinho Silva, e pelos ministros da Secretaria da Comunicação da Presidência, Sidônio Palmeira e da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. Sidônio vai se afastar da Pasta e assumir papel de marqueteiro em julho, quando oficialmente começa a campanha eleitoral.

O presidente interino da Eletronuclear, Alexandre Caporal, balança no cargo, ou melhor, nos cargos, porque acumula a diretoria financeira da estatal. Sua declaração comparando a empresa aos Correios em razão do risco de um colapso financeiro, teve o efeito de um curto-circuito no Ministério de Energia. A fala soou como um ataque direto ao ministro Alexandre Silveira, que prometeu anunciar até o fim de 2025 uma solução para o impasse de Angra 3 - as obras estão paralisadas desde 2015.

Mais: o ano acabou e as palavras de Silveira foram levadas pelo vento. Caporal também reivindicou publicamente a suspensão da cobrança de R$ 7 bilhões em dívidas referentes à usina junto a bancos públicos. Jogou luz sobre algo que já gera faíscas nos bastidores. Aos olhos da Eletronuclear, Silveira tem se empenhado pouco ou quase nada em relação ao assunto.

A Suprema Corte dos EUA dá novas lições de conduta ética. Acaba de adotar um software que auxilia os ministros a identificar possíveis conflitos de interesse. O software compara dados sobre advogados e partes em disputa com informações sobre gabinetes de magistrados. O software não custou bilhões: foi desenvolvido por funcionários do seu Departamento de Tecnologia de Informação. Nem precisava, mas a Suprema Corte aprovou seu primeiro código de conduta em 2023.

In – Exercício: Arnold Press

Out – Exercício: Crucifixo Inverso

 

 

CLAÚDIO HUMBERTO

"O PT não quer prorrogar a CPMI do INSS!"

Marcel van Hattem (Novo-RS), após membros do PT não assinarem pedido de prorrogação das investigações

25/02/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Lula não destruiu Toffoli, agora terá de aguentar

Petistas experientes, com gabinete no Planalto, já avaliam que Lula (PT) errou tentando interferir no Supremo Tribunal Federal (STF) para destruir e conseguir o afastamento do ministro Dias Toffoli do cargo. Imaginou até que o relatório de 200 páginas entregue ao ministro Edson Fachin pelo diretor-geral da Polícia Federal seria “tiro de misericórdia”. Não foi como imaginava. Ele não contava com o espírito de corpo do STF e nem com a decisão do presidente do STF de arquivar e anular o relatório da PF.

Ele sobreviveu

Ministros são unânimes: Toffoli já não tem o que temer. O arquivamento do relatório da PF teve significado de “atestado de renascimento”.

Isso não se esquece

Toffoli sabe como Lula, que não esconde seu rancor pelo ministro, tentou desestabilizá-lo, nomear Rodrigo Pacheco e acalmar Davi Alcolumbre

Operação desapego

O Planalto refaz contas e projeções de decisões do STF: já não poderá contar com Toffoli, que finalmente se afasta das origens petistas.

Olho na 2ª Turma

Lula sabe que, na 2ª Turma, atuam André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Fux, Gilmar Mendes e seu dileto amigo Dias Toffoli.

Viagens do governo Lula: R$33,5 milhões em 40 dias

Em apenas 40 dias, o governo Lula (PT) torrou R$33,5 milhões com viagens. Foram mais de R$16,2 milhões com diárias pagas aos funcionários e outros R$17 milhões gastos com passagens aéreas. Os dados do Portal da Transparência de 2026 contabilizam apenas viagens realizadas até 9 de fevereiro. Em 2025, Lula e cia. conseguiram bater o recorde histórico em despesas com viagens pelo terceiro ano seguido.

Só no exterior

As viagens internacionais do governo petista custaram R$4,6 milhões nos primeiros 40 dias de 2026. Desde então dados não são atualizados.

Sete bilhões!

Em 2025, o governo Lula torrou R$2,41 bilhões com viagens. Em 2024, R$2,38 bilhões; em 2023, R$2,29 bilhões. Total: R$7,08 bilhões.

Tem muito mais

O custo das viagens não inclui gastos de Lula, Janja e as demais autoridades que aproveitam os jatinhos da Força Aérea Brasileira.

Muito estranho

Eduardo Girão (Novo-CE) disse estranhar o trabalho no Senado ter ficado paralisado durante o mês de fevereiro. “Nós tivemos apenas uma sessão [no início do mês] e foi remota! Excluindo os debates de escândalos fragorosos”, disse ele, ao citar o INSS e o Banco Master.

Brasil beneficiado

Na avaliação do Financial Times, o Brasil será o maior beneficiado pelo fim das altas tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump. Produtos brasileiros terão ‘desconto’ de 13,6%, mesmo se a nova taxa fosse 15%.

Interesse gradual

Começou com apenas 106 deputados a sessão do plenário da Câmara, ontem (24), para analisar o projeto antifacção, relatado por Guilherme Derrite (PP-SP). Após 1h30, eram 233; após 3h30, 335 parlamentares.

Senhor da razão

“O tempo tem mostrado o quanto Jair Bolsonaro foi perseguido e injustiçado”, disse o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após o MPF do Rio arquivar ação contra o ex-presidente por supostas ‘falas golpistas’.

Curioso

Pesquisa Nexus/FSB no Nordeste aponta: 46% da população admite nunca ter ouvido falar na proposta do fim da escala 6x1, mas 48% dizem que diminuem chances de votar em político que for contrário ao projeto.

Em horário nobre

O desfile-bajulação a Lula no Carnaval pode ser propaganda eleitoral antecipada, explica o advogado eleitoral Newton Lins, e renderia multa de R$5 mil a R$25 mil “ou valor equivalente ao custo da divulgação”.

Devolve aí

A gigante de logística FedEx foi a primeira grande empresa a processar o governo americano após o fim das tarifas, determinado pela Suprema Corte dos EUA. A empresa pede “reembolso completo” da fortuna gasta.

Situação difícil

O advogado Gustavo Ferreira avalia que a queda das tarifas nos EUA não afasta a acusação contra Eduardo Bolsonaro, réu no STF pela tal ‘coação’. Entretanto, diz que a cassação do mandato poderia fazer com que a ação fosse enviada à 1ª instância, mas há precedentes contrários.

Pergunta na interpretação

Pré-campanha é campanha antecipada?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Fontes secretas

Certa vez entrevistando ao vivo o então presidente do PT, Tarso Genro, para a rádio CBN, o âncora Estevão Damásio testou o bom humor do político gaúcho:

“Como o PT fará, agora, para arrecadar recursos para suas campanhas?”.

A reação de Genro foi de surpresa:

“Isto é pergunta que se faça?...”.

Depois, ambos caíram na gargalhada.

