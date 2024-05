"Nós avisamos"

Giba Um

Envolvidos nos ataques de 8 de janeiro, 51 bolsonaristas que estão com mandado de prisão em aberto, fugiram depois de inutilizar suas tornozeleiras eletrônicas. Pelo menos 10 deles fugiram para o exterior nesse ano pelas fronteiras de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para Argentina e Uruguai.



Mais: agora, o PGR Paulo Gonet pediu a inclusão dos 51 foragidos na difusão vermelha da Interpol, organização policial criminal composta por 196 países, que o Brasil integra por meio da Polícia Federal. Se acatada a difusão vermelha faz dessas pessoas foragidos internacionais.



Mais segura

A atriz Solange Couto, 67 anos, que foi uma das mulatas de Sargentelli, está pronta para mais um trabalho. A atriz espera ansiosamente pela estreia da série de humor Toda família tem, prevista para o segundo semestre, no Prime Video. Nas redes sociais sempre que pode compartilha fotos bem sensuais refletindo sobre a maturidade e de certa forma combatendo o etarismo. “A idade não me limita! A maturidade me deixou mais segura, livre, corajosa e “um pouco abusada!”, brincou ela em uma das postagens completando: “A idade só nos traz mais segurança de quem somos, de como somos bonitas, de como podemos romper limites que a sociedade nos impõe”. Suas postagens também servem como um incentivo para a autoaceitação, principalmente de mulheres mais maduras, numa delas escreveu: “Estar bem com você mesma te torna a mais bonita, a mais segura e a menos vulnerável ao que os outros pensam”. Solange contou que o único arrependimento foi confiar em Jorge Lafond (interprete de Vera Verão, na Praça É Nossa.) no qual desabafa sobre uma rasteira que levou dele e de uma conhecida dele, que lhe roubaram todo o dinheiro investido em um espetáculo.

Tom errado é vício de Lula

Ele já usava no passado declarações erradas em horas erradas e em circunstâncias erradas. E achava que as pessoas gostavam. Agora, tem aumentado a dose. Vem repetindo o tom errado nas mais diversas situações, ninguém entende o que Lula pretende com isso e tampouco sua necessidade. Na maioria das vezes, provoca sequelas, especialmente quando acha que está certo fazer humor em momentos mais do que delicados. Poderia ser uma mania, mas virou vício: o presidente não consegue se conter. Esta semana em São Leopoldo, depois da gafe de “Sou Grêmio e Internacional”, quando pisou no Rio Grande do Sul transformado em calamidade, tentou fazer graça sobre eleições no meio da tragédia. “Eu vou viver até os 120 anos e vou demorar. Já falei para o homem lá de cima: não estou a fim de ir embora. Preciso disputar umas dez eleições. O Lula de bengala disputando”. Ninguém riu, nem entendeu.



Força de Pimenta

Lula estava em São Leopoldo para anunciar medidas de socorro aos gaúchos atingidos pelas águas e apresentar oficialmente Paulo Pimenta (ex-Secom) como Autoridade Federal no Estado criando a Secretaria Extraordinária da Presidência da República de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, o que já provocou reação contrária. Na avaliação estadual estaria apostando na figura política de Pimenta para capitalizar o nome do ministro para uma, possível candidatura ao governo do Rio Grande do Sul em 2026. Será “a cara do governo federal” na região gaúcha, se sobrepondo ao governador Eduardo Leite. Pimenta se defende: “Não serei um ministro executor, serei articulador. Quem executa é cada ministério”.



Trabalho em família

As irmãs e modelos Lily Aldridge, 38 anos e Ruby Aldridge, 32 anos acabam de posar para a campanha da nova coleção (limitada), da união de duas grifes norte-americanas a GAP e Dôen que incluem 51 peças que vão desde conjuntos, vestidos, jeans, tops e saias combinando, loungewear e acessórios com estampas florais, ilhós e silhuetas fluidas, que custam de US$ 19,95 (R$ 102,35) a US$ 158 (R$ 810). Numa espécie de brincadeira feito pelas marcas elas tiveram que revelar se uma conhecia bem a outra. Entre tantas perguntas estava: “Como vocês descreveriam o estilo uma da outra em três palavras?”, e as respostas foram: “Ruby Aldridge: Lily é chique, atemporal e orgânica” e “Lily Aldridge: Ruby é clássica, cool e fácil”.



In – Vidro impresso

Out – Vidro float





De volta

A nomeação de Magda Chambriard para a presidência da Petrobras abre caminho para ressurreição de Graça Foster. Sua volta à estatal já teria sido tratada na conversa que Lula manteve com Dilma Rousseff ante do anúncio de demissão de Jean Paul Prates. Uma das possibilidades seria a indicação da Graça para o comando da Agência Nacional de Petróleo (o mandato de Rodolfo Saboia termina apenas em dezembro próximo e ele poderia renunciar). Outra hipótese seria a indicação para uma diretoria da estatal.

Macacão laranja

Com Jean Paul Prates derrubado, Lula quer voltar a usar macacão laranja como nos tempos em que mandava na Petrobras sem maiores problemas, quando a estatal despejava bilhões em projetos como a refinaria Abreu e Lima ou o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Na época, a Petrobras respondia por 34% do investimento do PAC e a economia chegou a crescer 7,5% em um ano. A nova CEO, Magda Chambriard, prometeu trazer todo esse passado de volta. Nas conversas com os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Rui Costa (Casa Civil), ela pensa em investir no setor naval, ampliação da Refinaria Abreu e Lima (seu custo era R$ 2 bilhões e já consumiu R$ 22 bilhões) gasodutos ou fábrica de fertilizantes da falida Unigel, de um amigo de Costa.



Pérola



“Havia expectativa de que Lula compreendesse que venceu a eleição porque adotou um papel mais ao centro. O que mais incomoda não é cometer um erro, mas repetir os erros”,

de RODRIGO MAIA // presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras.

NÃO RECUPERADO

Sobre a farra do passado da Petrobras, os números são do TCU: Abreu e Lima torrou US$ 19 bilhões, o Complexo do Rio, mais US$ 8 bilhões. A Sete Brasil, criada para financiar estaleiros nacionais, derreteu US$ 25 bilhões. Tudo somado, o rombo foi de US$ 56 bilhões ou quase R$ 300 bilhões que, segundo o mesmo TCU, nunca mais serão recuperados. A única exceção corre por conta dos R$ 6,1 bilhões devolvidos por pessoas físicas e empresas que confessaram ter desviado dinheiro da Petrobras (propina e superfaturamento). De quebra, a política do uso do caixa da Petrobras para subsidiar combustíveis: US$ 40 bilhões.



Reforma

A demissão de Jean Paul Prates e a transferência de Paulo Pimenta anteciparam os planos de Lula de uma reforma ministerial. As mudanças, contudo, não serão feitas de uma só vez. A cadeira de Pimenta na Secom será ocupada interinamente pelo jornalista Laércio Portela, que já trabalhou com Lula anteriormente. Mas o tom da comunicação do governo será dado, cada vez mais, pelo publicitário Sidônio Palmeira, marqueteiro da campanha de Lula em 2022. O prefeito de Araraquara, Edinho Silva, é o mais cotado para o cargo que era de Pimenta ou para presidir o PT, mas só em 2025 quando Gleisi Hoffmann deixa a posição. Sidônio, a propósito, também está cuidando da imagem da ministra Nísia Trindade (Saúde).

SUBIU NO TELHADO

Faltando apenas uma sessão de discussão para ser votada a proposta que ressuscita os marajás no serviço público sumiu da pauta. O quinquênio reajustaria automaticamente em 5% a cada cinco anos, salários já elevados do Judiciário, Ministério Público e mais 13 carreiras. A proposta de Rodrigo Pacheco “não passa”, garante o senador Márcio Bittar (União-AC), falta apoio na oposição e no governo. Ciro Nogueira (PP-PI) concorda. Alguns acham que foi “um recuo estratégico”; outros que “subiu no telhado” – iria custar R$ 42 bilhões.

Falta engenharia - 1

Para falar sobre a maior tragédia do Sul do país, só ouviram ambientalistas, parlamentares, cientistas sociais e ninguém escutou os engenheiros. Um dos mais conhecidos não entende por que não foi estudada uma solução para escoar a água da Lagoa dos Patos, algo como um canal com comporta ou bombeamento, como no sistema Cantareira ou na transposição do Rio São Francisco. No Cantareira, água de vários reservatórios sobe a serra para bombeamento e depois desce pelo outro lado da serra, por gravidade, para abastecer São Paulo.

FALTA ENGENHARIA - 2

Exemplo: construído na década de 70 pelo governo Laudo Natel, o Cantareira tem túneis da elevatória enormes; passaria, segundo os engenheiros, “um caminhão por dentro”. Aí, convém ressaltar que o Guaíba não é um rio, é um estuário de vários rios – Jacuí, Taquari, Caí, dos Sinhos, Paranhana e Gravataí, que já tiveram enchentes. A água do Guaíba escoa para a Lagoa dos Patos, onde fica travada por efeito de ventos e marés até sua saída para o mar, a 250 km ao sul, em Rio Grande. O nível da Lagoa subiu cinco metros com a enchente. Engenheiros não entendem por que não se propôs uma saída norte, por bombeamento.

MISTURA FINA

ALVO de uma ação no TSE que pode levar à sua cassação, o senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) conta com uma ajuda para manter seu mandato. Em cima da hora, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) procurou o ministro Alexandre de Moraes, presidente da Corte e demais integrantes do tribunal para defender a absolvição do ex-juiz da Lava Jato. Queria preservar a vontade de quase 2 milhões de eleitores que votaram nele – e sem se importar com a torcida de Lula. Pacheco ainda disse que uma cassação poderia aumentar os desgastes entre o Congresso e o Poder Judiciário.

REPERCUSSÕES das enchentes do Rio Grande do Sul ou demais tragédias provocadas por desastres ambientais estão gerando uma angustia coletiva sobre o futuro que ganhou nome oficial e recebe uma atenção cada vez maior no meio científico: ecoansiedade ou ansiedade climática. Psicólogos descrevem como “um medo crônico de sofrer um cataclismo ambiental que ocorre ao observar o impacto, aparentemente irrevogável, das mudanças climáticas”.

ENQUANTO Jean Paul Prates diz que foi “humilhante” a maneira (conversa de menos de 20 minutos) pela qual Lula o demitiu da Petrobras, dizendo que ele “o afrontou”, assessores do presidente petista dizem que Prates não pode reclamar porque sempre foi acariciado pela sorte “por ser do PT”. Lembram que Prates, suplente, foi um senador sem votos – e abandonou um mandato que não era seu para presidir a estatal, Lula hoje fala mal de Prates, como se não fosse dele o erro de designar Prates para o cargo, apesar do currículo demasiado.

ESCORRAÇADO da Petrobras, Jean Paul Prates, quer deixar o PT, mas agora entende que o PT já o havia abandonado faz tempo. Mais especificamente, desde quando iniciou sua queda de braço com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD). Ele viu o petista Rui Costa (Casa Civil), não suportado por outros petistas devido sua arrogância, se unir com o ministro de Minas e Energia apenas para apeá-lo da Petrobrás. Não tinha nenhum motivo especial: para Prates, só queria mesmo derrubá-lo.

O CONSELHO Federal de Medicina (CFM) contabilizou mais de 1.600 inscrições de médicos dispostos a trabalhar como voluntários no atendimento às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A maior parte, mais de 700 cadastros, é composta de jovens de 26 a 35 anos. A relação será enviada ao Ministério da Saúde e à Defesa Civil. Em caráter emergencial, o CFM já suspendeu exigência de registro do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, para que médicos possam trabalhar no estado.

