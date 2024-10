Nosso amanhã

CLÁUDIO HUMBERTO

Deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) e a novela de R$110 milhões com artistas petistas

Eles abusam dos jatos da FAB: 1,3 mil voos este ano

Os ministros do governo Lula, os presidentes do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados e do Senado e os comandantes militares já desfrutaram este ano de 1.303 voos nos jatinhos do Grupo de Transporte Especial da Força Aérea Brasileira (FAB). É um privilégio que suas excelências amam. O campeão na utilização dessa regalia é o presidente do STF, Luis Roberto Barroso: foram 104 viagens por conta do pagador dos impostos que bancam essas e outras no Brasil.

Viajante do mês

Em outubro, ninguém utilizou mais a mordomia de jatinhos da FAB do que Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado: oito viagens.

Clube dos 100

Barroso foi o único a superar o recorde de 99 viagens de jatinho estabelecido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

AirEsplanada

No governo, o ministro da Defesa, José Múcio, bateu asas 92 vezes e Fernando Haddad (Fazenda) se refestelou no privilégio em 88 voos.

Ficaram no chão

Entre as 45 autoridades que requisitam jatinhos, só o Chefe do Estado Maior, o Comandante da Aeronáutica e o chefe do GSI não o fizeram.

PDT evita pedir voto para o PT e irrita Lupi, o dono

O dono do PDT, Carlos Lupi, está irritado com diretórios estaduais do partido que dão apoio envergonhado ao PT. É a aliança com os petistas que garante ao pedetista a confortável cadeira de ministro da Previdência de Lula. As duas praças tidas como “problemáticas” são Fortaleza (CE), onde o PT trava acirrada disputa contra o PL, e Porto Alegre (RS), onde a disputa se dá entre MDB e PT. Nas duas capitais os pedetistas tiveram candidatura, mas não avançaram. O partido ficou em terceiro em ambas.

Na linha

Lupi é cobrado para tomar as rédeas do partido e apoiar o PT. Apesar de “licenciado da presidência nacional”, ele é quem manda e desmanda.

Sacode

Em Porto Alegre, o PDT precisou tomar um pedala da executiva nacional para finalmente mostrar tímido apoio a Maria do Rosário (PT).

No muro

Em Fortaleza, é ainda pior. Além do prefeito José Sarto não estar no 2º turno, opedetista Ciro Gomes apóia o candidato do PL, André Fernandes.

Passando pano

O PT Nacional se faz de morto diante da prisão de Wilmar Lacerda, que dirige o PT-DF, acusado de abusar de crianças. Nada de repúdio no site ou redes sociais, deixou tudo só com o desaplaudido diretório distrital.

Dinheiro na mão

Confirmada a história circulando em Brasília, de que só serão admitidos artistas ligados ao PT na novela de R$110 milhões, a ser financiada com dinheiro público na TV estatal, será o maior gasto em cachês do mundo.

Quem é mais útil

Enquanto no Brasil jogavam a polícia contra políticos de oposição, Elon Musk favorecia nos Estados Unidos um passo largo para a humanidade: seu foguete SpaceX resgatava astronautas presos na estação espacial.

Seu nome é vitória

A senadora Teresa Cristina (PP) é danada. Derrotou o atual e dois ex-governadores do MS, dois senadores, o ex-presidente Bolsonaro e quase toda bancada na Câmara. Sozinha, levou ao 2º turno a atual prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), que chega ao Dia D como favorita.

Insatisfeitos

O último levantamento Paraná Pesquisas em São Paulo apontou que, após quase três meses de campanha, mais de 5% dos eleitores preferem anular o voto ou não comparecer às urnas no dia da eleição.

Eles amam dólares

Defensor da “desdolarização”, Vladimir Putin “moderou expectativas” no Brics, diz o Business Insider. Participantes do encontro foram orientados a levar dólar ou euros, aceitos pelos bancos russos. Pelo sim, pelo não, as reservas cambiais da Rússia já somam 600 bilhões... de dólares.

Lula, 79

O presidente Lula (PT) celebra neste domingo (27) 79 anos. É uma das datas de nascimento do petista, que tem duas. A outra é em 6 de outubro. A mãe demorou para registrar o petista, daí as duas datas.

Mais coincidências

Duas aeronaves da American Airlines apresentaram problemas técnicos no mesmo dia, esta semana, durante voos nos EUA. Ambos são Airbus A319, o mesmo modelo do Aerolula, que sofreu pane no México.

Pensando bem...

...importante não confundir artista de novela com petista de novela.

PODER SEM PUDOR

Foi sem nunca ter sido

1967. Numa cerimônia de casamento, no Rio, Nininha Leitão, mulher do embaixador Vasco Leitão da Cunha, encontrou Artur Lima Cavalcanti: “O senhor é o deputado Artur Lima?” Ele respondeu secamente: “Era. Fui cassado.” Ela quis saber: “Por ser deputado?” Ele estava em dúvida: “Não sei. Talvez por ter sido prefeito do Recife.” D. Nininha estava disposta a conversar: “O senhor me permite perguntar uma coisa? Com esses cabelos louros, os olhos verdes, um Lima Cavalcanti... o senhor é comunista?” Ele respondeu: “Minha senhora, antes eu não era. Agora me nego a dizer que não sou.”