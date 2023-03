“Nunca pratiquei ilegalidade. Veja o meu cartão corporativo pessoal. Nunca saquei, nem peguei, nenhum centavo nesse cartão”, de JAIR BOLSONARO // garantindo que nada tem a ver com as joias da Arábia Saudita.

O presidente Lula deve ir à China em visita oficial na última semana de março. Ainda não há datas marcadas. Será a primeira viagem de Lula nesse mandato ao maior parceiro econômico do Brasil e a terceira ao exterior.

Mais: Em janeiro, foi a Argentina para participar da cúpula da Calec e ao Uruguai, onde se encontrou em fracassada tentativa de dissuadi-lo de acordo com livre comércio com a China. Em fevereiro, Lula se reuniu com Joe Biden.

A gradativa recomposição do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia começa a surtir efeito. Nos dois primeiros meses do ano, houve um aumento de 30% nos pedidos de bolsa para pesquisas cientificas em comparação a igual período de 2022.

O número de projetos para estudos na Antártida, por exemplo, já supera em três vezes o limite de vagas para pesquisadores da Estação Comandante Ferraz, base brasileira na região. No início do ano, Lula anunciou correção de 40% nos valores para bolsas de mestrado e doutorado do Capes e do CNPq.

A meta do ministério é conceder 54 mil bolsas para mestrados neste ano, seis mil a mais do que no ano passado.

ANULADA

O governo Lula se baseia em voto do ex-senador Vital do Rego, do Tribunal de Contas da União (TCU) para sepultar a Lei das Estatais, que veta por três anos na direção de estatais, políticos com mandato e pessoas que tenham participado de campanha eleitoral.

São os casos do senador Jean Paul Prates na Petrobras e de Aloízio Mercadante no BNDES. Vital do Rego chegou ao TCU indicado por Renan Calheiros (MDB-AL). Mercadante estaria impedido mas, segundo Vital do Rego, se não teve remuneração, tudo bem.

Fora dos trilhos

Uma das primeiras missões de Bernardo Figueiredo à frente da TAV Brasil será resolver uma briga internacional. A estatal já cogita a recontratação da italiana Itaiplan Engineering como consultora do trem-bala, fetiche do governo Dilma Rousseff ressuscitado por Lula III.

O litígio se arrasta há quase dez anos e a empresa cobra do governo brasileiros perto de 260 milhões de euros sobre serviços de consultoria prestados à Empresa de Planejamentos Logístico do governo Dilma.

A Itaiplan não desiste da cobrança e vai recorrer a uma Corte de Arbitragem Internacional.

“ARAPUCA”

O governo postergou o prazo de implantação da Carteira de Identidade Nacional (CIN) em todo país. O Ministério da Justiça teria identificado irregularidades no processo de produção da CNI. Na Pasta, muitos se referem ao projeto como uma “arapuca” deixada por Bolsonaro.

O ministro Flávio Dino (Justiça) apura denúncias de que os requisitos estabelecidos pela Câmara Executiva Federal de Identificação do Cidadão (Cefic) teriam sido feitas sob medida.

Entre as companhias habilitadas pelos estados para produzir as CNIs, apenas duas atendem a todos os critérios técnicos exigidos.

Em plena forma

Não é qualquer mulher que, aos 53 anos com filhos gêmeos, que acabam de completar 15 anos (Maximilian David e Emme Maribel, fruto do relacionamento com o cantor Marc Anthony) chega a essa idade em plena forma. Esta é Jennifer Lopez, hoje casada com o ator Ben Affleck, após 17 anos do primeiro namoro e vários outros relacionamentos.

Além de cantora JLo também é compositora, produtora musical, dançarina, atriz, estilista e empresária, além de muitas vezes devido ao seu prestígio (tem 236 milhões de seguidores no Instagram) ser garota-propaganda de algumas grifes. Apresentando a nova coleção primavera/verão 2023 se tornou embaixadora global da grife italiana Intimissimi.

Ela comentou que se sente honrada por representar a marca: “Eu amo a Itália - as pessoas, a moda, a cultura, a comida e a história lendária. Quando descobri a Intimissimi, fui imediatamente atraída por suas sedas preciosas, românticas rendas, belos cortes, cinturas lisonjeiras e padrões intrincados. Tenho orgulho de ser uma embaixadora da Intimissimi e honrada por eles me verem como alguém que iguale suas próprias qualidades de confiança, vivacidade e força”.

Michelle no comando

Nesses dias em que as joias dadas pela Arábia Saudita no valor de 3 milhões de euros (cerca de R$ 16,5 milhões) ocupam as páginas dos jornais e dos principais noticiosos de TV do país, as reuniões na sede do PL para discutir a crise e tentar saídas estão sendo comandadas pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, a quem a maior parte das joias seriam destinadas.

À sua volta – no gabinete do PL Mulher, sede do partido em Brasília – sentam-se políticos e militares aliados, de Valdemar Costa Neto ao general da reserva Walter Braga Netto. De início, Bolsonaro disse que não tinha nada a ver com isso; agora, revela-se tentativa da Presidência, às vésperas do término de seu mandato, para recuperá-las numa estratégia do faz tudo tenente- -coronel Mauro Cid.

Nessas reuniões, tenta-se definir novos passos depois de novas revelações na mídia. Michelle queria dar uma entrevista única a um grande veículo, contando sua versão (e do marido) nessa novela.

Os parceiros da cúpula do PL logo trataram de tirar a ideia de sua cabeça: ao contrário, deveria se poupar. Michelle também pensou em devolver as joias, o que poderia acabar criando um incidente diplomático com a ditadura saudita. Os aliados que estão à sua volta, todos os dias, são os mesmos que acham que, em 2026, Michelle seria a solução para a Presidência.

Carreira internacional

Com apenas 20 anos, Agnes Nunes, que cantou com Elza Soares aos 17 anos (revela que Elza é sua inspiração) se prepara para sua segunda turnê pela Europa com oito shows (entre as cidades estão Barcelona, Londres, Lisboa Berlim e Dublin) entre março e abril.

Sua música de trabalho no momento Terezinha foi inspirada em sua avó. Sobre a turnê fala: “Eu nunca imaginei que minha música pudesse ultrapassar as fronteiras do meu próprio país. Eu vim de uma cidade pequena lá do Nordeste, e as expectativas para mim não eram tantas. Mas tudo isso é reflexo de muito trabalho, obviamente, mas também de muita música, arte, representatividade, sobretudo”.

Sobre seu trabalho em geral fala: “Se meu coração abre e faz sentido para mim, estou dentro, caso contrário, não fico onde não me sinto bem, e isso serve pra tudo na minha vida”

Almanaque

Na história política do país, um dos mais surpreendentes foi a criação do Partido da Mulher Brasileira, em 2015, que atraiu nos primeiros meses de funcionamento 23 membros do Congresso Nacional.

A bancada, contudo, tinha apenas duas congressistas. Detalhe: o Partido da Mulher Brasileira era uma legenda formada majoritariamente por homens. A incoerência custou caro e rapidamente o PMB desidratou.

Em 2022, elegeu apenas três deputados estaduais – todos homens, mantendo viva a piada pronta.

Perda de tempo

Na Associação Comercial de São Paulo, esta semana, o presidente da Câmara, Arthur Lira, lembrou ao presidente Lula que sua base no Congresso é insuficiente e salientou que o governo está sem rumo.

Para Lira, o chefe do Executivo perde tempo insistindo em atacar Jair Bolsonaro e atrasando sua própria articulação política. Acha que Lula fala muito e seu discurso é de ódio. E que mostrar que os tempos são outros e que o Congresso já não depende do “toma lá, dá cá”.

“Gola que escapa”

Uma grande parte dos parlamentares da Câmara e do Senado e também muitos ministros do governo Lula que compra seus ternos em lojas de costumes pré-prontos exibem um visível defeito na cola do paletó, atrás da nuca.

São chamadas “golas que voam”, ou seja, não encostam, como deveria ser, naquela região. Figuras políticas elegantes, como o ex-presidente Michel Temer, que faz suas roupas em alfaiates, não exibem esses defeitos em seus paletós.

Hoje, na cena nacional, um campeão de roupas com “golas que voam” é Fernando Haddad. Só perderia, num ranking, para o ex-presidente João Figueiredo.

AINDA É POUCO

Um novo aceno de capitalização na Americanas, desta vez chegando a R$ 10 bilhões e bancada pelo trio de bilionários Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, ainda foi considerado pouco para destravarem as conversas com os bancos credores.

Não está claro se serão suficientes para recuperar a saúde da empresa. Parte dos credores calcula que a companhia precisa de mais de R$ 12 bilhões de capitalização do trio de acionistas. Mesmo assim, as instituições financeiras começaram a sinalizar à varejista que tinha chegado a hora das conversas avançarem.

MISTURA FINA

DEPOIS do lançamento da campanha de nova vacinação no Brasil dia 27, perfis nas redes sociais bolsonaristas alegaram que o presidente Lula que recebeu a dose bivalente do vice-presidente Geraldo Alckmin na cerimônia, não teria se imunizado de verdade.

Afirmam que Alckmin teria “jogado o conteúdo da seringa fora” antes da aplicação. Contudo, o momento, capturado em vídeo, mostra que o vice, médico por formação, apenas moveu o êmbolo para retirar o ar da seringa antes de administrar a vacina, como é recomendado.

A MARINHA, pela primeira vez, abriu vagas para as mulheres no tradicional Corpo de Fuzileiros Navais. Foram 96 vagas para um número de inscritas superior – quem diria – a 7,2 mil candidatas.

A FEDERAÇÃO do União Brasil com o PP, se fosse analisada hoje, não teria os 60% dos votos necessários na Executiva para ser formalizada. A estrutura está inchada e ainda não foi digerida de fato a junção do DEM com o PSL.

Caso a federação se concretize, o presidente do PP, Ciro Nogueira, é o preferido para assumir o comando. O posto também lhe daria destaque e atrapalharia os planos de Davi Alcolumbre (União-AP) de suceder Rodrigo Pacheco no comando da Casa.

ANTES de sua viagem à China, Lula vai convocar todos os líderes dos partidos da Câmara e do Senado para uma reunião no próprio Congresso, o que daria um peso simbólico e uma dimensão maior ao encontro.

O presidente que conclamar os parlamentares a apreciar pautas de “interesse do Brasil”, como o novo salário-mínimo, a correção da tabela do IR e a MP da reoneração dos combustíveis e do imposto sobre a exportação do petróleo bruto. Ou seja: quer chamar os aliados às falas.

PARA muitos analistas políticos e também para muitos integrantes do grupo central do governo Lula, os constantes ataques de Gleisi Hoffmann, que até 2025 permanecerá na presidência nacional do PT, em Fernando Haddad (indicado por outros como possível sucessor de Lula), tem a intenção de minar o ministro para se tornar presidenciável.

Em círculos muito íntimos do próprio PT, alguns já brincaram com a possibilidade dela ser candidata em 2026 – hipótese que ela sempre afastou e seriamente.

A PODEROSA chinesa do e-commerce Jingdong, também conhecida como JD.com, vai desembarcar no Brasil. Sua chegada seria acompanhada da construção de centro de distribuição como já fizeram as concorrentes Shein e Shopee. A JD.com é uma gigante do segmento, com mais de 250 milhões de acessos/ mês.