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Cláudio Humberto

"O Brasil já caiu no conto da picanha"

Senador Carlos Portinho (PL-RJ) alerta para as lorotas eleitoreiras de Lula

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

21/05/2026 - 07h00
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Karina Gama atuou em campanha de Mário Frias

Dona da Go Up, produtora responsável pelo filme Dark Horse, sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, Karina Gama aparece como sócia de outra produtora, a Conhecer Brasil Assessoria, Produção e Marketing Cultural. A empresa está entre as maiores despesas da campanha para deputado federal de Mário Frias (PL-SP), em 2022, e recebeu R$ 54 mil. Não há mais detalhes sobre o serviço prestado. À justiça eleitoral, o pagamento foi classificado como despesas “diversas a especificar”.

Velho conhecido

No mesmo ano, a produtora também trabalhou na campanha para deputado estadual de Felipe Carmona Cantera, que virou suplente.

Já te vi

Cantera atuou como Secretário Nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual. Pagou R$13 mil à produtora de Karina.

Tudo em casa

Frias foi secretário especial da Cultura entre 2020 e 2022. À época, Cantera era diretor de departamento subordinado ao ex-ator.

À revelia

A coluna não conseguiu contato com Karina Gama, mas procurou a assessoria de Mário Frias, que não respondeu.

Cartões corporativos: Governo torra R$172,9 milhões

Segue sem freio a farra com cartões corporativos no governo Lula, que já ultrapassou os R$172,92 milhões este ano. O cobiçado item foi distribuído para 3.762 servidores do executivo federal, que parecem não ter dó de esbanjar à vontade. Servidor Henrique Araujo Hohne, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, é quem mais gastou, conforme dados do Portal da Transparência, mais de R$357,3 mil.

Segue a lista

Colado em Henrique está Wander Lima Carvalho, do Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, torrou R$343,4 mil.

Esbanja sem dó

A Presidência da República de Lula não fica atrás na gastança, torrou mais de R$2,4 milhões em 2.770 pagamentos realizados com os cartões.

Por nossa conta

Ano passado, a gastança com os cartões deixou amarga fatura para o pagador de impostos, que banca tudo: R$434,48 milhões.

São Paulo no topo

Estão em São Paulo os quatro municípios com as pontuações mais altas no Índice de Progresso Social (IPS) de 2026, que mede a qualidade de vida, pela ordem: Gavião Peixoto, Jundiaí, Osvaldo Cruz e Pompeia.

DF vai bem

Quando o ranking do IPS considera as unidades da federação, o Distrito Federal fica no topo. São Paulo vem logo atrás, seguido por Santa Catarina. O pior resultado é do Pará, seguido por Maranhão e Acre.

Tá errado

O Partido Novo acusa a Petrobras de promover o governo Lula e acionou o TCU contra uso indevido da estrutura de comunicação institucional da petroleira. Quer que a publicidade seja suspensa.

O inimputável reincide

Fala de Lula sobre a plateia “dar votos” a Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) foi vista como propaganda eleitoral antecipada pela deputada Rosângela Moro (PL-SP), que acionou o TSE.

Toque de caixa

Não estava na pauta de votação da Câmara o vergonhoso projeto que afrouxou regras para punições financeiras de partidos. A manobra contou com intensa participação de Hugo Motta (Rep-PB), presidente da Casa.

Distorceram

Não tem nada de “reavaliar”, em 15 dias, a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, disse que o prazo é estimativa para retomada do crescimento do senador.

Olho no relógio

A Câmara dos Deputados tem 48 horas para explicar viagem de Mário Frias ao exterior. O Supremo tenta, sem sucesso, notificar o deputado para explicar emendas destinadas à ONG de Karina Gama.

Iceberg

Não foi péssimo, mas ainda assim bem ruim o novo encontro entre Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Foi ontem (20) na posse de Odair Cunha como ministro do TCU.

Pensando bem...

...cartão corporativo é quase tão bom quanto cartão do Vorcaro.

PODER SEM PUDOR

Sem explicações

Paulo Maluf perdeu a eleição para prefeito de São Paulo, em 1990, apesar do gênio criativo do marqueteiro Duda Mendonça – que fez, a rigor, seu primeiro trabalho importante na área. Duda decidiu explicar as razões da derrota e até pedir desculpas. Maluf não o permitiu:

- Meu caro Duda, nunca se explique: para os amigos, não precisa e, para os inimigos, não adianta!

Giba Um

"O filme sobre meu pai é uma obra-prima, uma "masterpiece", tem atores renomadíssimos...

...ele é chamado de "real hero" na tela, vai ser exibido em todos os cinemas do Brasil, uma "true story", um marco"

20/05/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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A revelação do relacionamento entre Flávio e Vorcaro caiu como bomba dentro do PL. A ala mais contrariada passou a ver alternativas de plano B, e Michelle foi apontada como um nome competitivo. Pouca gente falou rapidamente de seus obstáculos.

Mais: a picuinha com os enteados foi creditada como um aviso. Fora a falta de aval de Jair Bolsonaro ao nome dela na chapa presidencial. Michelle contra-ataca: não move uma palha a favor da candidatura de Flávio. Para Carlucho e Eduardo, não emite nem sinais.

Giba Um

Raquetes intactas

Como acontece com muitos atletas de elite, a história de Aryna Sabalenka começou com uma criança cheia de energia. Nascida em Minsk, na Belarus, ela pegou numa raquete aos seis anos.

“Na nossa região, os esportes mais populares são hóquei no gelo e tênis. Meu pai escolheu o tênis”. A infância foi tranquila, cercada pelo apoio da família e pela admiração que tinha pelo pai, ex-jogador de hóquei que virou empresário após um acidente interromper sua carreira. Sabalenka cresceu ouvindo que era “forte demais” e até “sem inteligência para o tênis”.

Muitos treinadores diziam que ela nunca chegaria ao topo. Mas ela insistiu. Entre gritos, emoção à flor da pele e até raquetes quebradas, transformou a intensidade em marca registrada. Dentro de quadra, virou uma das jogadoras mais explosivas do circuito. Fora dela, mostra um lado leve, divertido e emocional.

“Eu perdia completamente o controle. Podia estar ganhando a partida e, de repente, surtar e deixar tudo escapar”. Ainda assim, aprendeu a lidar melhor com a pressão sem deixar de ser autêntica. Na fase zen de Sabalenka, as raquetes finalmente respiram aliviadas e sobrevivem intactas aos jogos. “Quando foi a última vez que quebrei uma raquete? Na verdade, não me lembro”.

A perda do pai, em 2019, mudou tudo. Até hoje, ela se emociona ao imaginar como ele reagiria às suas vitórias. “Eu sei o quanto ele estaria feliz com meu sucesso”. Com personalidade forte, milhões de fãs e uma carreira marcada por superação, Sabalenka segue mostrando que emoção e força podem caminhar juntas. A atual número 1 do tênis feminino contou sua história para a Vogue.

Alcolumbre contra Messias (de novo)

O presidente Lula avisou a ministros que pretende indicar novamente o advogado-geral da União, Jorge Messias, à vaga aberta no Supremo. O presidente disse que, desta vez, pretende “entrar em campo”, conversando diretamente com os senadores.

Até mesmo seus auxiliares acham que Lula prefere transformar o episódio emdisputa institucional e política, em vez de recuar diante do Congresso e de Davi Alcolumbre, que coordenou a recusa de Jorge Messias no Senado, na votação, misturando Centrão e bancada bolsonarista. Contudo, um dia depois, o mesmo Alcolumbre tratou de espalhar que o regimento interno do Senado proíbe a apreciação de uma autoridade já rejeitada pela Casa no mesmo ano, o que pode ser um obstáculo para a pretensão de Lula de reenviar o nome de Messias.

Trata-se de um ato de 2010, publicado pela Secretaria de Gestão de Informação e Documentação, que regulamentou a apreciação, pelo plenário, na mesma sessão legislativa, da autoridade rejeitada pelo Senado. Lula não tem certeza de como seria uma segunda votação, tampouco antes de se acertar com Alcolumbre, mas promete “guerra”.

“Deus proverá”

Quem conversou com Jorge Messias nas últimas semanas ficou convencido de que o chefe da AGU tem esperança de ser novamente indicado por Lula para o Supremo Tribunal Federal. Ele está de férias até o próximo dia 25 e tem respondido que “Deus proverá” (ele é evangélico). Messias teve 34 votos a favor, sete a menos do que o necessário. E foram 42 votos contrários. O resultado, em voto secreto, também foi visto como um recado à cúpula do Judiciário, em meio às crises entre os Três Poderes.

Giba Um

Atriz do mundo

Aos 43 anos, a atriz Alice Braga vive uma fase intensa na carreira e também no amore contou tudo para revista Ela. Nascida em São Paulo, ela segue conquistando espaço dentro e fora do Brasil, com projetos como o curta “Vitória Régia”, o filme “No Jardim do Ogro” e a série “Homem em Chamas”, da Netflix, sucesso em dezenas de países. Engajada em causas climáticas e indígenas, Alice afirma: “Tudo o que faço vem de um lugar de paixão”.

A atriz também revelou vontade de dirigir e destacou o orgulho de representar mulheres fortes nas telas. Sobre sua tia, Sonia Braga, é direta: “Minha tia também é um patrimônio latino. Admiro sua trajetória pioneira em Hollywood, abrindo caminhos para artistas como Salma Hayek, Jennifer Lopez, Wagner Moura e Fernanda Torres”. Na vida pessoal, vive um relacionamento feliz com a produtora Renata Brandão.

“Estou num momento maravilhoso”, contou. Ao falar sobre amor, destacou que os sentimentos se transformam com o tempo, mas continuam importantes. Alice ainda falou sobre ansiedade, terapia e espiritualidade, além de reforçar sua conexão com o candomblé e a busca por uma vida mais simples e verdadeira.

Giba Um

Aldo quer guerra”

O anúncio da pré-candidatura ao Planalto de Joaquim Barbosa, ex-presidente do STF pelo Democracia Cristã, escanteou o ex-ministro Aldo Rebelo, que até então ocupava o posto de presidenciável da sigla. O fraco desempenho de Aldo nas pesquisas (ele tinha 2%, passou para 1% e zerou) abriu um racha no partido, com demonstrações públicas de insatisfação de outros membros da legenda. Aldo está furioso: “Se houver ameaça à minha pré-candidatura, nessa hipótese, a questão será judicializada”.

Para colecionar

Muita gente se diverte colecionando frases mais antigas de Jair Bolsonaro; outros preferem colecionar frases antigas e recentes de Lula. Agora, novo concorrente da área é o senador Flávio Bolsonaro, que ainda pode disputar a liderança da “categoria”. Alguns exemplos: “Aqui tem sangue de Bolsonaro. Não vou desistir”; “Acordei com um versículo da Bíblia: quem é fraco numa dificuldade é realmente fraco”; “Quando a verdade está do nosso lado, quando a gente sabe que fez a coisa certa, isso nos motiva”; “Fazer filme está na moda, gente. O Bolsonaro merece ou não merece um filme? Merece”; “Novos registros de minha relação com Vorcaro podem vir à tona. Algum videozinho, encontro que possa ter tido com ele”.

Pérola

“O filme sobre meu pai é uma obra-prima, uma “masterpiece”, tem atores renomadíssimos, ele é chamado de “real hero” na tela, vai ser exibido em todos os cinemas do Brasil, uma “true story”, um marco”,

 de Flávio Bolsonaro, em mais uma de suas frases sobre o filme “Dark Horse” (“Azarão”)..

“Blefe de Ometto” 1

Entre os credores da Raízen, há quem interprete a possibilidade de a Cosan deixar a companhia, informação que correu na semana passada, como um blefe de Rubens Ometto. O empresário estaria usando a ameaça para tentar inverter a correlação de forças da negociação justamente no momento em que cresce a pressão dos bancos bondholders para que ele deixe a presidência da Raízen como parte da reestruturação financeira da empresa. É quase uma bala de prata. Por essa lógica, a hipótese de saída seria um artifício para forçar credores, Shell e mercado a se perguntarem quem assumiria o ônus político, financeiro e operacional da companhia sem a Cosan.

“Blefe de Ometto” 2

A avaliação de aliados é que, apesar da crise, a presença de Ometto ainda funciona como uma espécie de âncora de estabilidade institucional para a empresa. Sua deserção poderia agravar a percepção de risco da Raízen, dificultar a captação de recursos, pressionar ainda mais os títulos da companhia e elevar o custo da reestruturação. Esta semana, Ometto não comentou a possibilidade de deixar a companhia, mas avisou que “não sai do comando da empresa, nem seus familiares”.

“Prêmio” a estudantes

A equipe econômica deve finalizar, nos próximos dias, o desenho de um novo braço do “Desenrola 2”, que “premiará” os estudantes que são adimplentes, pagam em dia, mas estão sufocados financeiramente. É o tema do momento na Fazenda. A expectativa é colocar a proposta na rua na primeira quinzena de julho. Por outro lado, aliados dizem que é preciso “faturar mais” com o fim da “taxa das blusinhas” e que Sidônio Palmeira deve falar diretamente ao bolso dos mais pobres, sem utilizar o dólar, moeda que vinha sendo usada na divulgação.aposentado do STF Marco Aurélio Mello é só elogios a André Mendonça: “Ele pratica atos que robustecem o Supremo”.

“Dono do Santos” 1

Mesmo que não fosse convocado para a Copa do Mundo, Neymar já virou uma espécie de acionista informal do Santos. O camisa 10 é credor, parceiro comercial e beneficiário direto de receitas do clube. Oficialmente, o Santos reconhece uma dívida de R$ 90,5 milhões com Neymar, notadamente com sua empresa NR Sports. Porém, no entorno do atleta, a informação é de que o valor total já passa dos R$ 100 milhões. Entre outras rubricas, há R$ 26 milhões de contrato vencido, além de R$ 64 milhões em 43 parcelas de R$ 1,5 milhão, a partir de junho, corrigidas por índice de inflação.

“Dono do Santos” 2

E mais: neste momento, Neymar é o virtual proprietário do CT Meninos da Vila, dado como garantia aos passivos. Mas não é só. O jogador teria participações de até 80% em contratos de marketing firmados pelo clube. São receitas que estão empenhadas em nome do atleta. Ou seja: a rigor, o Santos nem precisou formalizar uma SAF para ter um acionista. Neymar manda e desmanda no clube que o formou — e seu pai, Neymar da Silva Santos, que controla a área financeira, já ensinou o filho a falar sobre dinheiro na Vila Belmiro.

Mistura Fina

Também o irmão de Flávio, Eduardo que mora nos Estados Unidos, na cidade de Arlington, no estado do Texas, numa casa comprada pelo fundo Mercury Legal Trust (ele aparece como membro da empresa de gestão do advogado Paulo Calixto), diz que investiu US$ 50 mil (cerca de R$ 350 mil) na produção do filme “Dark Horse” com receita de um curso e teria recebido de volta esse aporte (não diz de quem nem quando). E garante que “não exerceu qualquer posição de gestão ou emprego no fundo”, afirmando que só cedeu seus “direitos de imagem”. Contradições e revelações surpreendentes, pelo que se vê, são uma verdadeira mania do clã.

Às vésperas da Copa, com a procura por camisas e outros artigos da seleção em alta, a Receita Federal entrou em campo numa região central de São Paulo, o bairro do Brás, numa operação que interditou dois tradicionais centros comerciais em uma ação contra a venda de produtos falsificados ligados ao Mundial e outras mercadorias irregulares, como cigarros eletrônicos. Os shoppings 25 Brás, na Rua Barão de Ladário, e o Stunt, na Rua Conselheiro Belisário, que juntos reúnem duas mil lojas, permanecerão fechados por duas semanas.

Enquanto os dois shoppings estiverem fechados, os auditores realizarão uma fiscalização detalhada das mercadorias comercializadas no local. Segundo a Receita, a expectativa é que o valor das apreensões possa chegar a R$ 300 milhões ao longo da operação, batizada de “Desvio da Rota”. O foco é verificar produtos sem comprovação fiscal, incluindo camisas falsificadas de seleções participantes da Copa, tênis e outras mercadorias. Ao todo, 95 fiscais participam da fiscalização.

In — Exercícios: Rosca alternada
Out — Exercícios: Rosca isométrica

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CLAÚDIO HUMBERTO

"O PT vive de mentiras, corrupção, perseguição..."

Senador Rogério Marinho (PL-RN), vê o partido de Lula preocupado apenas com o poder

19/05/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Lula ignora ataque aos brasileiros em Portugal

Entra em vigor nesta terça (19) a nova lei migratória de Portugal, que cumpre o objetivo de inviabilizar a permanência dos cerca de 500 mil brasileiros no país. A lei impede regularização de turistas, alonga prazos para reagrupamento familiar, limita vistos de trabalho, eleva requisitos para cidadania etc. Muitos dos negligenciados deixaram o Brasil fugindo de crise e da insegurança geradas, em boa medida, por sucessivos governos do PT. Lula faz silêncio – e isso não é diplomacia, é omissão.

Tibieza na pauta

Na visita de Lula a Portugal, em abril, prevaleceu a tibieza: o primeiro-ministro Luís Montenegro tratou do tema com mais clareza do que Lula.

Futuro incerto

Agora veem seu futuro ameaçado muitos que construíram raízes, pagam impostos e contribuem para a economia portuguesa.

E a ‘reciprocidade’?

É constrangedor o contraste com a rapidez da retaliação aos Estados Unidos, após a expulsão de um delegado que extrapolou funções.

Retribuição

Portugal “retribui” desse modo o histórico de acolhimento de portugueses pelo Brasil, em momentos de dificuldades econômicas ou políticas.

Governo Lula torrou R$489 milhões com viagens

As despesas do governo Lula (PT) com viagens saltaram para R$489,3 milhões, em 2026. Após quase dois meses sem atualizar os dados do Portal da Transparência, a administração petista revelou gastos de R$ 219,4 milhões com passagens aéreas e outros R$ 267,2 milhões apenas para bancar as diárias dos funcionários. Em pouco mais de um mês e meio, o governo conseguiu torrar R$256 milhões com as viagens.

Comparação

Em 27 de março, data da última divulgação das despesas do governo Lula com viagens, o total gasto com viagens era de R$233 milhões.

Nem cinco meses

Viagens internacionais de integrantes do governo Lula custaram R$59,4 milhões aos pagadores de impostos entre 1º de janeiro e 15 de maio.

A sete chaves

Essas despesas não incluem o custo de viagens de Lula e da primeira-dama Janja, que são protegidos por sigilo por “motivo de segurança”.

Chupa, Trump

Donald Trump encerrou sua visita de a China celebrando novos contratos de US$17 bilhões para o agro americano. O agro brasileiro, tão hostilizado por Lula, vende até US$60 bilhões para a China a cada ano.

Jogo de empurra

Em evento-palanque em São Paulo, Lula (PT) defendeu a Petrobras explorar petróleo na margem equatorial. O motivo da enrolação dessa exploração no governo petista tem nome: a ex-ministra Marina Silva.

Cavalo isolado

Entre os 25 assuntos mais procurados da internet no Brasil nos últimos sete dias, apenas um não tem a ver com futebol, diz o Google Trends: “Dark Horse”, o filme sobre Jair Bolsonaro com o ator Jim Caviezel.

Neymar vai

O Brasil celebrou Neymar na Copa do Mundo de maneira emocionante. Os fogos de artifício em Brasília e em inúmeras cidades brasileiras calaram “especialistas” que não queriam nosso maior craque na Seleção.

Não sabe ouvir não

Rosangela Moro (PL-SP) avalia que a insistência de Lula em tentar emplacar Jorge Messias ao STF, mesmo com a rejeição histórica no Senado, é um “desrespeito ao Parlamento e à Constituição”.

Tá entregue

Carlos Viana ironizou a promessa de Hugo Motta, presidente da Câmara, de dar “tratamento regimental” à CPI do Master. A expressão é sinônimo de gaveta em Brasília, avalia o senador: “pelo jeito, já se entregou”.

É amanhã

A PF marcou para quarta (20), por videoconferência, o depoimento de Roberta Luchsinger, suspeita de intermediar repasses do “Careca do INSS” a Lulinha. Tem petista torcendo para o Wi-Fi da PF ‘sair do ar’.

Lava-Jato 2.0

Sergio Moro (PL-PR) quer recolocar a pauta anticorrupção no centro do debate político nacional a partir do Paraná. A proposta é criar uma agência estadual anticorrupção, servindo como modelo nacional.

Pensando bem...

...ainda não é possível reverter convocação da Seleção no STF.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Negócios à parte

Deputados do PSD, José Maria Alkmin, Sebastião Paes de Almeida (o “Tião Medonho”), Carlos Murilo e Bias Fortes Filho jogavam pôquer, nos anos 1960, para tricotar sobre política. Certa vez, altas horas, o anfitrião Tião Medonho pediu para encerrar a jogatina, estava cansado. Também dono da banca, Tião fez as contas: Alkimin devia Cr$17. Ele revirou os bolsos e pediu: “Tião, me empresta Cr$ 20,00? Pago a mesa e fico com algum no bolso...” O anfitrião reagiu: “Para você? Nunca! Eu sei que você não vai pagar, por isso prefiro que fique me devendo Cr$17 do que Cr$20.

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