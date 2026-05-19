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CLAÚDIO HUMBERTO

"O PT vive de mentiras, corrupção, perseguição..."

Senador Rogério Marinho (PL-RN), vê o partido de Lula preocupado apenas com o poder

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

19/05/2026 - 07h00
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Lula ignora ataque aos brasileiros em Portugal

Entra em vigor nesta terça (19) a nova lei migratória de Portugal, que cumpre o objetivo de inviabilizar a permanência dos cerca de 500 mil brasileiros no país. A lei impede regularização de turistas, alonga prazos para reagrupamento familiar, limita vistos de trabalho, eleva requisitos para cidadania etc. Muitos dos negligenciados deixaram o Brasil fugindo de crise e da insegurança geradas, em boa medida, por sucessivos governos do PT. Lula faz silêncio – e isso não é diplomacia, é omissão.

Tibieza na pauta

Na visita de Lula a Portugal, em abril, prevaleceu a tibieza: o primeiro-ministro Luís Montenegro tratou do tema com mais clareza do que Lula.

Futuro incerto

Agora veem seu futuro ameaçado muitos que construíram raízes, pagam impostos e contribuem para a economia portuguesa.

E a ‘reciprocidade’?

É constrangedor o contraste com a rapidez da retaliação aos Estados Unidos, após a expulsão de um delegado que extrapolou funções.

Retribuição

Portugal “retribui” desse modo o histórico de acolhimento de portugueses pelo Brasil, em momentos de dificuldades econômicas ou políticas.

Governo Lula torrou R$489 milhões com viagens

As despesas do governo Lula (PT) com viagens saltaram para R$489,3 milhões, em 2026. Após quase dois meses sem atualizar os dados do Portal da Transparência, a administração petista revelou gastos de R$ 219,4 milhões com passagens aéreas e outros R$ 267,2 milhões apenas para bancar as diárias dos funcionários. Em pouco mais de um mês e meio, o governo conseguiu torrar R$256 milhões com as viagens.

Comparação

Em 27 de março, data da última divulgação das despesas do governo Lula com viagens, o total gasto com viagens era de R$233 milhões.

Nem cinco meses

Viagens internacionais de integrantes do governo Lula custaram R$59,4 milhões aos pagadores de impostos entre 1º de janeiro e 15 de maio.

A sete chaves

Essas despesas não incluem o custo de viagens de Lula e da primeira-dama Janja, que são protegidos por sigilo por “motivo de segurança”.

Chupa, Trump

Donald Trump encerrou sua visita de a China celebrando novos contratos de US$17 bilhões para o agro americano. O agro brasileiro, tão hostilizado por Lula, vende até US$60 bilhões para a China a cada ano.

Jogo de empurra

Em evento-palanque em São Paulo, Lula (PT) defendeu a Petrobras explorar petróleo na margem equatorial. O motivo da enrolação dessa exploração no governo petista tem nome: a ex-ministra Marina Silva.

Cavalo isolado

Entre os 25 assuntos mais procurados da internet no Brasil nos últimos sete dias, apenas um não tem a ver com futebol, diz o Google Trends: “Dark Horse”, o filme sobre Jair Bolsonaro com o ator Jim Caviezel.

Neymar vai

O Brasil celebrou Neymar na Copa do Mundo de maneira emocionante. Os fogos de artifício em Brasília e em inúmeras cidades brasileiras calaram “especialistas” que não queriam nosso maior craque na Seleção.

Não sabe ouvir não

Rosangela Moro (PL-SP) avalia que a insistência de Lula em tentar emplacar Jorge Messias ao STF, mesmo com a rejeição histórica no Senado, é um “desrespeito ao Parlamento e à Constituição”.

Tá entregue

Carlos Viana ironizou a promessa de Hugo Motta, presidente da Câmara, de dar “tratamento regimental” à CPI do Master. A expressão é sinônimo de gaveta em Brasília, avalia o senador: “pelo jeito, já se entregou”.

É amanhã

A PF marcou para quarta (20), por videoconferência, o depoimento de Roberta Luchsinger, suspeita de intermediar repasses do “Careca do INSS” a Lulinha. Tem petista torcendo para o Wi-Fi da PF ‘sair do ar’.

Lava-Jato 2.0

Sergio Moro (PL-PR) quer recolocar a pauta anticorrupção no centro do debate político nacional a partir do Paraná. A proposta é criar uma agência estadual anticorrupção, servindo como modelo nacional.

Pensando bem...

...ainda não é possível reverter convocação da Seleção no STF.

PODER SEM PUDOR

Negócios à parte

Deputados do PSD, José Maria Alkmin, Sebastião Paes de Almeida (o “Tião Medonho”), Carlos Murilo e Bias Fortes Filho jogavam pôquer, nos anos 1960, para tricotar sobre política. Certa vez, altas horas, o anfitrião Tião Medonho pediu para encerrar a jogatina, estava cansado. Também dono da banca, Tião fez as contas: Alkimin devia Cr$17. Ele revirou os bolsos e pediu: “Tião, me empresta Cr$ 20,00? Pago a mesa e fico com algum no bolso...” O anfitrião reagiu: “Para você? Nunca! Eu sei que você não vai pagar, por isso prefiro que fique me devendo Cr$17 do que Cr$20.

Cláudio Humberto

"Transformaram um projeto cultural em narrativa política"

Flávio Bolsonaro após escândalo envolvendo o filme Dark Horse, sobre Jair Bolsonaro

17/05/2026 06h30

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Forasteira’ Tebet provoca irritação no PSB em SP

Veteranos do PSB, principalmente os filiados ao partido em São Paulo, mal escondem a irritação com Lula (PT) e Geraldo Alckmin. Esses socialistas, ligados a Márcio França e a Tabata Amaral, falam cobras e lagartos da “forasteira” Simone Tebet, que não tem história no PSB e muito menos estrada política no Estado. Como não se elegeria nem a deputada no Mato Grosso do Sul, seu Estado, ela obteve bênção de Lula e Alckmin para disputar vaga ao Senado, sacrificando os “veteranos”.

 

Gente demais

Desde 2024, o PSB vivia a expectativa da candidatura de Márcio França ao governo ou ao Senado, mas Simone “atropelou” a todos.

 

Ingenuidade

França abriu mão de sua candidatura e 2022 sob a garantia de que seria apoiado pelo PT ao governo em 2024. Novamente passaram-lhe a perna.

 

Ninguém quer

França tentou uma solução amigável, despachando Tebet ou Marina Silva para vice de Fernando Haddad (PT) ao governo, mas foi inútil.

 

Partido chuchu

Contra Alckmin, entusiasta da filiação de Tebet, sobram críticas tipo “tucanização” do PSB e acusações de afastar o partido da esquerda.

 

Senado paga horas extras ‘fixas’ R$9,5 mil mensais

Como na Câmara, servidores do Senado só faltam se estapear para saber quem entrará na folha de pagamento de horas extras, com valores sempre obesos. Em abril, foram preenchidas 408 páginas com a lista de “sortudos” contemplados com “serviços extraordinários” garantindo, em média, a cerca de R$9,5 mil ao mês. Um servidor que atua em comissão do Senado contou haver recebido R$10.385,98 somente em horas extras. E ainda havia R$9.545,60 de “pendência” relativa a fevereiro.

 

Bandeira 2

O servidor lotado em comissão trabalhou 2 horas e 25 minutos a mais em 2 de março. Faturou mais de meio salário mínimo: R$840,38.

 

Pequena fortuna

Outro servidor, que fez a “proteção de comissões” levou outra bolada: R$9.488,74. Foram 33h48 que disse ter trabalhado a mais, em março.

 

Mundo real

Segundo o IBGE, mais de um terço dos trabalhadores no Brasil recebe até um salário mínimo. O valor diário é de R$54,04, ou R$7,37 por hora.

 

Só orgulho

O agronegócio continua enchendo o Brasil de orgulho. As exportações bateram recorde para abril e chegou aos US$16,6 bilhões, melhor resultado já registrado para o mês. As estrelas foram carne bovina e soja.

 

Sem dó

A arrecadação da odiada e rentável taxa das blusinhas, que somou R$1,85 bilhão aos caixas da União em 2026, não seria suficiente para bancar os gastos com viagens do governo Lula em 2025, R$2,5 bilhões.

 

RSVP

Convidado foi, mas Lula ainda não confirmou ida à Marcha dos Prefeitos, esta semana. O ambiente não é exatamente controlado e muito menos amigável ao petista, que costuma ser alvo de vaias bem robustas.

 

Gastança sem freio

Por enquanto, lá se foram quase R$173 milhões gastos por meio dos cobiçados cartões corporativos do governo federal. Quem lidera a gastança é o Ministério da Justiça, mais de R$12,1 milhões este ano.

 

Vem aí

O Brasil amoleceu e deu sinal verde para participação da Venezuela na Cúpula do Mercosul. Com o ditador amigão de Lula Nicolás Maduro preso, a ditadora em exercício é Delcy Rodriguez, pouco menos perversa

 

Primas em festa

Casas de tolerância em Brasília redobraram entrega de panfletos e reforçaram a mão de obra. É que começa nesta segunda (18) a marcha dos prefeitos. O evento é considerado o “Natal” nos prostíbulos da capital

 

Curiosidade

O ator Jim Caviezel, estrela do filme sobre Jair Bolsonaro, entrou para os top 10 temas mais procurados da semana no Brasil. Quinto lugar, diz o Google Trends. Todos os outros são, como sempre, sobre futebol.

 

Lotes afetados

A Ypê abriu pedido de reembolso de produtos de lotes afetados após decisão da Anvisa, que depois voltou a determinar a suspensão da venda dos produtos. Por isso, o ressarcimento também foi suspenso.

 

Pensando bem...

...também tem muito político que está fazendo hora extra.

 

PODER SEM PUDOR

Humor na feira

Maurício Fruet era uma figuraça. Sem mandato, em 1994, resolveu reformar sua loja, em Curitiba. Vestia roupas velhas e metia a mão na massa. Certo dia, foi caminhando da obra ao escritório. Encontrou um velho amigo, que pareceu chocado com sua roupa surrada. Fruet resolveu pregar uma peça: “A coisa não está boa. Perdi a eleição, estou desempregado, mas vou tocando: vendo laranjas na feira...” Comovido, o amigo enfiou discretamente em seu bolso uma nota de cem reais. No dia seguinte, às gargalhadas, Fruet o convidou para jantar e pagou a conta usando a mesma nota.

Cláudio Humberto

"Era mais elegante do que você"

Ministro Gilmar Mendes (STF) compara a presidência de Fachin a de Barroso na Corte

16/05/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Fico’ de Ciro preocupa campanha do PT no Ceará

O PT no Ceará espera contar com a participação mais ativa de Lula nas eleições no estado, este ano. A leitura do partido é que a decisão de Ciro Gomes (PSDB) de disputar o executivo cearense piorou o cenário para Elmano de Freitas, que tenta a reeleição. Com Ciro no pleito, o partido espera que a eleição tenha caráter mais emocional, fugindo da esfera administrativa tradicional. E aí Elmano aparece em desvantagem. Nos bastidores, os arranjos seguem sob orientação de Camilo Santana.

Mundo perfeito

O sonho petista era Ciro Gomes na corrida presidencial, como aventado pelo presidente tucano Aécio Neves. Ciro não topou.

No aquecimento

Ex-governador, Camilo segue como “plano B” se a campanha de Elmano não engrenar de vez. O governador, inclusive, acelerou entregas.

Ajudinha

O PT conta ainda com Cid Gomes para garantir a musculatura do PSB na chapa. O senador precisa renovar o mandato este ano.

Aprova, mas não vota

Pesquisas de governistas desenham um perfil para Elmano menos defensivo para tentar transformar aprovação em votos.

Bilionário quer anular leilão de energia que perdeu

O deputado Danilo Forte (PP-CE) tem insistido na suspensão do Leilão de Reserva de Capacidade, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e Ministério de Minas e Energia. Ele é presidente da Frente Parlamentar de Energias Renováveis, espécie de lobby oficial do setor, e amigo do bilionário Mário Araripe, das renováveis, que perderam. Só a Petrobras obteve contratos para 8 usinas. Forte alega “risco de prejuízo” bizarro de R$500 bilhões.

Dano reverso

A Advocacia Geral da União defendeu a legalidade do leilão, alertando que a suspensão traria risco de dano reverso à segurança energética.

Segurança

O leilão objetivou segurança energética nos próximos dez anos, aumentando a capacidade instalada para suprir os picos de demanda.

Extras

Forte é alvo de críticas no setor pela criação de subsídios extras de R$33 bilhões para eólicas e solares do Nordeste, ao relatar MP de 2022.

A luz à espera

Petistas divulgam Lucas (8:17): “não há nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz”, sobre Flavio Bolsonaro omitir as relações com Vorcaro. Serve também para Lula, que ainda não contou o que tanto conversou com o banqueiro em dezembro de 2024 por uma hora e meia.

Vai piorar

Presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), Jorge Gonçalvez Filho prevê um 2026 desafiador para o setor, que já começou o ano morno. Para piorar, há riscos ainda com eventual fim da escala 6x1

Vacas gordas

Bateu os R$50 mil já nas primeiras horas de lançamento a vaquinha da pré-campanha de Marcel van Hattem (Novo-RS), que vai disputar uma vaga no Senado. A grana veio de doações de 330 colaboradores.

Sessão miojo

Sexta-feira (15) foi mais um dia de excepcionalidade na Câmara dos Deputados: teve sessão deliberativa. Como ninguém é de ferro, ainda mais numa sexta-feira, a sessão durou apenas três minutos.

Boca de sacola

Deu ruim pra Matheus Simões (PSD), apoiado por Romeu Zema (Novo) na disputa pelo governo de Minas Gerais. Depois que Zema falou de Flávio Bolsonaro, o PL deve apoiar Cleitinho, do Republicanos.

Divórcio

Se no plano nacional a coisa entre PT e PSB tem até um bom andamento, no Maranhão o negócio desanda. Petistas vão rifar os socialistas no estado e terão até candidatura própria ao governo.

Troca suspeita

A bancada no Novo na Câmara quer que o Ministério da Justiça explique a substituição do delegado da Polícia Federal Guilherme Figueiredo Silva. Ele investigava possíveis desvios de Lulinha no escândalo do INSS

Só o filme

Flávio Bolsonaro (PL) admitiu que pode vazar algum vídeo dele com o enrolado banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. Mas o senador garante que é tudo sobre o filme “Dark Horse”, sem “surpresinha”.

Pensando bem...

…agora a promessa não é só picanha; tem filé, maminha, alcatra…

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Pegadinha do malandro

Lula, deputado, e Jair Meneghelli, presidente da CUT, seguiam para Brasília no mesmo avião, quando havia serviço de bordo decente, com talheres inox e taças. Jair almoçou e dormiu. Lula meteu os talheres no bolso do amigo. Chamou a comissária e entregou. Ela o cutucou, pediu os talheres e Meneghelli voltou a dormir. No desembarque, a aeromoça-cúmplice encarou o sindicalista: “O senhor poderia devolver a taça, por favor?” Ele estranhou: “Que taça?” A comissária apontou: “Esta que está no bolso de seu paletó.” Lula havia colocado a taça no bolso de Meneghelli, que só percebeu a pegadinha quando era tarde.

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