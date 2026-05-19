"O PT vive de mentiras, corrupção, perseguição..."

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Lula ignora ataque aos brasileiros em Portugal

Entra em vigor nesta terça (19) a nova lei migratória de Portugal, que cumpre o objetivo de inviabilizar a permanência dos cerca de 500 mil brasileiros no país. A lei impede regularização de turistas, alonga prazos para reagrupamento familiar, limita vistos de trabalho, eleva requisitos para cidadania etc. Muitos dos negligenciados deixaram o Brasil fugindo de crise e da insegurança geradas, em boa medida, por sucessivos governos do PT. Lula faz silêncio – e isso não é diplomacia, é omissão.

Tibieza na pauta

Na visita de Lula a Portugal, em abril, prevaleceu a tibieza: o primeiro-ministro Luís Montenegro tratou do tema com mais clareza do que Lula.

Futuro incerto

Agora veem seu futuro ameaçado muitos que construíram raízes, pagam impostos e contribuem para a economia portuguesa.

E a ‘reciprocidade’?

É constrangedor o contraste com a rapidez da retaliação aos Estados Unidos, após a expulsão de um delegado que extrapolou funções.

Retribuição

Portugal “retribui” desse modo o histórico de acolhimento de portugueses pelo Brasil, em momentos de dificuldades econômicas ou políticas.

Governo Lula torrou R$489 milhões com viagens

As despesas do governo Lula (PT) com viagens saltaram para R$489,3 milhões, em 2026. Após quase dois meses sem atualizar os dados do Portal da Transparência, a administração petista revelou gastos de R$ 219,4 milhões com passagens aéreas e outros R$ 267,2 milhões apenas para bancar as diárias dos funcionários. Em pouco mais de um mês e meio, o governo conseguiu torrar R$256 milhões com as viagens.

Comparação

Em 27 de março, data da última divulgação das despesas do governo Lula com viagens, o total gasto com viagens era de R$233 milhões.

Nem cinco meses

Viagens internacionais de integrantes do governo Lula custaram R$59,4 milhões aos pagadores de impostos entre 1º de janeiro e 15 de maio.

A sete chaves

Essas despesas não incluem o custo de viagens de Lula e da primeira-dama Janja, que são protegidos por sigilo por “motivo de segurança”.

Chupa, Trump

Donald Trump encerrou sua visita de a China celebrando novos contratos de US$17 bilhões para o agro americano. O agro brasileiro, tão hostilizado por Lula, vende até US$60 bilhões para a China a cada ano.

Jogo de empurra

Em evento-palanque em São Paulo, Lula (PT) defendeu a Petrobras explorar petróleo na margem equatorial. O motivo da enrolação dessa exploração no governo petista tem nome: a ex-ministra Marina Silva.

Cavalo isolado

Entre os 25 assuntos mais procurados da internet no Brasil nos últimos sete dias, apenas um não tem a ver com futebol, diz o Google Trends: “Dark Horse”, o filme sobre Jair Bolsonaro com o ator Jim Caviezel.

Neymar vai

O Brasil celebrou Neymar na Copa do Mundo de maneira emocionante. Os fogos de artifício em Brasília e em inúmeras cidades brasileiras calaram “especialistas” que não queriam nosso maior craque na Seleção.

Não sabe ouvir não

Rosangela Moro (PL-SP) avalia que a insistência de Lula em tentar emplacar Jorge Messias ao STF, mesmo com a rejeição histórica no Senado, é um “desrespeito ao Parlamento e à Constituição”.

Tá entregue

Carlos Viana ironizou a promessa de Hugo Motta, presidente da Câmara, de dar “tratamento regimental” à CPI do Master. A expressão é sinônimo de gaveta em Brasília, avalia o senador: “pelo jeito, já se entregou”.

É amanhã

A PF marcou para quarta (20), por videoconferência, o depoimento de Roberta Luchsinger, suspeita de intermediar repasses do “Careca do INSS” a Lulinha. Tem petista torcendo para o Wi-Fi da PF ‘sair do ar’.

Lava-Jato 2.0

Sergio Moro (PL-PR) quer recolocar a pauta anticorrupção no centro do debate político nacional a partir do Paraná. A proposta é criar uma agência estadual anticorrupção, servindo como modelo nacional.

Pensando bem...

...ainda não é possível reverter convocação da Seleção no STF.

PODER SEM PUDOR

Negócios à parte

Deputados do PSD, José Maria Alkmin, Sebastião Paes de Almeida (o “Tião Medonho”), Carlos Murilo e Bias Fortes Filho jogavam pôquer, nos anos 1960, para tricotar sobre política. Certa vez, altas horas, o anfitrião Tião Medonho pediu para encerrar a jogatina, estava cansado. Também dono da banca, Tião fez as contas: Alkimin devia Cr$17. Ele revirou os bolsos e pediu: “Tião, me empresta Cr$ 20,00? Pago a mesa e fico com algum no bolso...” O anfitrião reagiu: “Para você? Nunca! Eu sei que você não vai pagar, por isso prefiro que fique me devendo Cr$17 do que Cr$20.