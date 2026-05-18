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CLAÚDIO HUMBERTO

"O Governo Lula deve explicações"

Sérgio Moro (PL-PR) após troca de delegado da PF que apurava suspeitas contra Lulinha

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

18/05/2026 - 07h00
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Petista lidera ranking da gastança na Câmara

É do deputado Carlos Veras (PT-PE) o título de gabinete que mais torrou dinheiro do pagador de impostos este ano, até agora. Levantamento feito pela coluna, considerando dados da Câmara dos Deputados com registro de gastos com a cota parlamentar, aponta que o petista já queimou R$260.130,54. Em ano eleitoral, a maior despesa do parlamentar foi com “Divulgação da atividade parlamentar”, lá se foram R$78.912,80. Com aluguel de carrões, outra pequena fortuna, R$$60 mil por nossa conta.

A banca do distinto

O irmão de Veras controla a Contag, entidade acusada na CPMI do INSS de haver subtraído R$3,4 bilhões de aposentados sem autorização.

Bico desregulado

A “manutenção do escritório” do deputado, que custou R$42.753,40, beirou o que foi gasto com combustíveis por Veras, R$40.454,87.

Segue a lista

Uns trocados atrás, o ranking segue com Zé Adriano (PP-AC), que gastou R$260.119,08. Só com propaganda do mandato, R$126,7 mil.

Gastam sem dó

Entre as lideranças partidárias, o PT também aparece esbanjando. É a que mais gastou, mais de R$112 mil entre janeiro e meados de maio.

Viagens em jatinhos da FAB chegam a 400, em 2026

Apenas entre janeiro e abril, autoridades do governo Lula (PT) realizaram 400 viagens nos jatinhos administrados pelo Grupo de Transporte Especial da Força Aérea Brasileira. Somente no mês passado, os folgados voaram 117 vezes nos jatinhos da FAB, recorde no ano até agora. Mesmo sem um único voo em abril, o ministro da Educação de Lula, Camilo Santana, é o recordista de voos em jatinhos em 2026: 52 viagens. E nem por isso consegue firmar reputação de competência.

Empate na prata

Este ano, Hugo Motta, presidente da Câmara, voou 43 vezes, mesmo número de viagens dos ministros do STF por conta dos impostos.

Abril nos ares

Quem mais viajou em abril foi Alexandre Padilha (Saúde), com 18 voos nos jatinhos da FAB. Mauro Vieira (Itamaraty), dez.

Por nossa conta

Cerca de 60 autoridades do governo têm autorização para pedir jatinhos; presidentes de Poderes, ministros de Estado e do STF e chefes militares.

Pluripartidário

A Praça dos Três Poderes ainda pega fogo com denúncias e escândalos, mas vai parar nesta segunda (18) para ouvir a lista final de convocados de Carlo Ancelloti para a Seleção. Começa pontualmente às 17h.

Humm

Alfredo Gaspar (PL-AL) cobrou explicação do Ministério da Justiça sobre a troca do delegado da Polícia Federal que investigava Lulinha e a gatunagem no INSS. Relator da CPMI do INSS, Gaspar vê “estranheza”.

Dark Horse

Eduardo Bolsonaro negou ter recebido dinheiro de Vorcaro para o filme sobre Jair Bolsonaro. Segundo ele, o contrato era com a produtora, que condicionou o investimento ao risco assumido por ele na produção.

Explica aí

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, volta ao Senado, na terça-feira (19), para participar de reunião da Comissão de Assuntos Econômicos e tratar novamente do Caso Master, o banco-escândalo.

Derrapada

O setor de serviços, principal motor da economia brasileira, tropeçou em março: o volume de atividades caiu 1,2%, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços divulgados pelo IBGE.

Preconceito virou moda

Primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez voltou a defender boicote ao Eurovision, disputa europeia de cantores, por causa da participação de Israel. Diz agir com a “convicção de estar do lado correto da história”.

Bem na fita

A vaquinha da pré-campanha de Marcel van Hattem (Novo-RS) ao Senado arrecadou mais de R$50 mil nas primeiras horas e assumiu a liderança nacional de arrecadação na plataforma “Quero Apoiar”.

Benedito no CNJ

A CCJ do Senado analisa nesta semana a indicação de Benedito Gonçalves, ministro do STJ, para compor o Conselho Nacional de Justiça. Deve passar com facilidade.

Pensando bem...

...petista liderar ranking de gastança parece notícia velha.

PODER SEM PUDOR

Esporte de político

Em visita a Uberaba (MG), certa vez, o então governador tucano Aécio Neves, deu uma de “joão-sem-braço” e alterou a disposição dos nomes, à mesa do almoço, para ficar ao lado de Lula (PT), de quem tentava se aproximar para melhorar as chances de acesso às verbas federais. O petista percebeu a manobra e fez uma gozação: “Ô, Aécio, pode ficar tranquilo que eu não vou falar mal de você, não. O Zé Serra já fala...”

Cláudio Humberto

"Era mais elegante do que você"

Ministro Gilmar Mendes (STF) compara a presidência de Fachin a de Barroso na Corte

16/05/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Fico’ de Ciro preocupa campanha do PT no Ceará

O PT no Ceará espera contar com a participação mais ativa de Lula nas eleições no estado, este ano. A leitura do partido é que a decisão de Ciro Gomes (PSDB) de disputar o executivo cearense piorou o cenário para Elmano de Freitas, que tenta a reeleição. Com Ciro no pleito, o partido espera que a eleição tenha caráter mais emocional, fugindo da esfera administrativa tradicional. E aí Elmano aparece em desvantagem. Nos bastidores, os arranjos seguem sob orientação de Camilo Santana.

Mundo perfeito

O sonho petista era Ciro Gomes na corrida presidencial, como aventado pelo presidente tucano Aécio Neves. Ciro não topou.

No aquecimento

Ex-governador, Camilo segue como “plano B” se a campanha de Elmano não engrenar de vez. O governador, inclusive, acelerou entregas.

Ajudinha

O PT conta ainda com Cid Gomes para garantir a musculatura do PSB na chapa. O senador precisa renovar o mandato este ano.

Aprova, mas não vota

Pesquisas de governistas desenham um perfil para Elmano menos defensivo para tentar transformar aprovação em votos.

Bilionário quer anular leilão de energia que perdeu

O deputado Danilo Forte (PP-CE) tem insistido na suspensão do Leilão de Reserva de Capacidade, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e Ministério de Minas e Energia. Ele é presidente da Frente Parlamentar de Energias Renováveis, espécie de lobby oficial do setor, e amigo do bilionário Mário Araripe, das renováveis, que perderam. Só a Petrobras obteve contratos para 8 usinas. Forte alega “risco de prejuízo” bizarro de R$500 bilhões.

Dano reverso

A Advocacia Geral da União defendeu a legalidade do leilão, alertando que a suspensão traria risco de dano reverso à segurança energética.

Segurança

O leilão objetivou segurança energética nos próximos dez anos, aumentando a capacidade instalada para suprir os picos de demanda.

Extras

Forte é alvo de críticas no setor pela criação de subsídios extras de R$33 bilhões para eólicas e solares do Nordeste, ao relatar MP de 2022.

A luz à espera

Petistas divulgam Lucas (8:17): “não há nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz”, sobre Flavio Bolsonaro omitir as relações com Vorcaro. Serve também para Lula, que ainda não contou o que tanto conversou com o banqueiro em dezembro de 2024 por uma hora e meia.

Vai piorar

Presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), Jorge Gonçalvez Filho prevê um 2026 desafiador para o setor, que já começou o ano morno. Para piorar, há riscos ainda com eventual fim da escala 6x1

Vacas gordas

Bateu os R$50 mil já nas primeiras horas de lançamento a vaquinha da pré-campanha de Marcel van Hattem (Novo-RS), que vai disputar uma vaga no Senado. A grana veio de doações de 330 colaboradores.

Sessão miojo

Sexta-feira (15) foi mais um dia de excepcionalidade na Câmara dos Deputados: teve sessão deliberativa. Como ninguém é de ferro, ainda mais numa sexta-feira, a sessão durou apenas três minutos.

Boca de sacola

Deu ruim pra Matheus Simões (PSD), apoiado por Romeu Zema (Novo) na disputa pelo governo de Minas Gerais. Depois que Zema falou de Flávio Bolsonaro, o PL deve apoiar Cleitinho, do Republicanos.

Divórcio

Se no plano nacional a coisa entre PT e PSB tem até um bom andamento, no Maranhão o negócio desanda. Petistas vão rifar os socialistas no estado e terão até candidatura própria ao governo.

Troca suspeita

A bancada no Novo na Câmara quer que o Ministério da Justiça explique a substituição do delegado da Polícia Federal Guilherme Figueiredo Silva. Ele investigava possíveis desvios de Lulinha no escândalo do INSS

Só o filme

Flávio Bolsonaro (PL) admitiu que pode vazar algum vídeo dele com o enrolado banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. Mas o senador garante que é tudo sobre o filme “Dark Horse”, sem “surpresinha”.

Pensando bem...

…agora a promessa não é só picanha; tem filé, maminha, alcatra…

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Pegadinha do malandro

Lula, deputado, e Jair Meneghelli, presidente da CUT, seguiam para Brasília no mesmo avião, quando havia serviço de bordo decente, com talheres inox e taças. Jair almoçou e dormiu. Lula meteu os talheres no bolso do amigo. Chamou a comissária e entregou. Ela o cutucou, pediu os talheres e Meneghelli voltou a dormir. No desembarque, a aeromoça-cúmplice encarou o sindicalista: “O senhor poderia devolver a taça, por favor?” Ele estranhou: “Que taça?” A comissária apontou: “Esta que está no bolso de seu paletó.” Lula havia colocado a taça no bolso de Meneghelli, que só percebeu a pegadinha quando era tarde.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Mais uma vez, quem vai pagar a conta é o povo brasileiro"

Senador Jorge Seif (PL-SC) sobre reajuste no preço da gasolina que se avizinha

15/05/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Blusinhas: Medida eleitoreira de Lula pode caducar

Líderes da oposição se movimentam para que Davi Alcolumbre (União-AP) imponha nova derrota a Lula e não ande com o plano do petista de derrubar a “taxa das blusinhas”, inventada pelo próprio presidente e azeitada pelo ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad. Cresce a pressão, inclusive com lobby de federações da indústria, para que o presidente do Congresso devolva a Medida Provisória (MP), ideia que encontra resistência de Alcolumbre. Outra opção é deixar “caducar”.

Vai deixando

O Congresso tem 120 dias para apreciar a MP. Passado o prazo, sem votação, a medida perde a validade, ou seja, caduca.

Sem digitais

Deixar a medida mofar até perder a validade é a opção que mais agrada na oposição, assim, ninguém carrega a pecha de defender o imposto.

Motivos...

Empresários pressionam para que Alcolumbre devolva sob pretexto de falta de urgência e relevância para que Lula tenha editado a medida.

...de sobra

Outro argumento é a afronta à segurança jurídica e ao princípio da previsibilidade tributária, já que o Congresso aprovou a taxa em 2024.

Escândalo não liquida candidatura, Lula que o diga

O áudio de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pedindo dinheiro a Daniel Vorcaro, para um filme sobre o pai, fez parecer o fim da sua candidatura. Mas o Brasil recomenda cautela. Lula (PT) que o diga. No Mensalão, em 2005, com parlamentares aliciados mediante propina, a prisão de Lula era dada como certa, e a oposição o queria “sangrando” até a eleição de 2006. O resultado é conhecido: Lula foi reeleito com folga. O petista adotou a narrativa cara-de-pau de ser “vítima” das elites conservadoras e colou.

Repeteco com Dilma

Quatro anos depois, novo escândalo de corrupção, o Petrolão, mais de 200 condenações. E Lula conseguiu reeleger Dilma Rousseff (PT).

Da prisão ao poder

O capítulo final é ainda pior: após quase dois anos preso por corrupção e lavagem de dinheiro, o petista foi “reabilitado” pelo STF e eleito em 2022.

Pequenas causas?

O caso de Flávio Bolsonaro e Vorcaro não está no mesmo patamar de gravidade de um mensalão ou de um petrolão. Ao menos por enquanto.

País a ser estudado

A lição da História é clara: candidaturas não morrem por escândalos isolados, ainda que ruidosos. Até renascem quando possuem base eleitoral fiel, narrativa eficaz e capacidade de se fingir se de “vítima”.

Ninguém tasca

Flávio Bolsonaro (PL), que pediu uma grana ao banqueiro Daniel Vorcaro para o filme do pai, respondeu sem rodeios ao ser perguntado se a ex-primeira-dama disputaria a presidência: “Michele não será candidata”.

Ficou feio

Envelheceu como leite no sol a fala de Romeu Zema (Novo) sobre Flávio Bolsonaro (PL) pedir dinheiro a Daniel Vorcaro, do Master. Campanha de Zema para o governo mineiro levou R$1 milhão do pai do banqueiro.

Bom exemplo

Ministro aposentado do STF, Marco Aurélio Mello foi só elogios a André Mendonça, relator do caso Master na Corte. Disse que o ministro, indicado por Jair Bolsonaro, pratica “atos que robustecem o Supremo”.

Velho Oeste

Tá feia a coisa entre Amauri Ribeiro e Major Araujo, dois deputados estaduais do PL em Goiás. Após trocas de ameaças, Araújo pediu à presidência da assembleia para ficar armado no plenário. Foi negado.

Só enrolação

Eduardo Girão (Novo-CE) acusa o “Desenrola 2.0” de ser politicagem paliativa e eleitoreira, o que não resolve o endividamento da população. O senador cobrou de Lula um programa de educação financeira.

Ponte aérea

Quem deu as caras na sede do PL, em Brasília, nesta quinta-feira (14), foi o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro. Pré-candidato ao Senado, Castro reafirmou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro.

Engana bobo

Osmar Terra (PL-RS) não comprou a lorota de Lula de combate ao crime organizado. O deputado lembra que o petista tem três mandatos como presidente da República e só agora diz que vai enfrentar o problema.

Pergunta no Congresso

Davi Alcolumbre vai sair de cima da CPMI do Master?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Marvada conselheira

O então líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio (AM), pediu vista e retirou da pauta, na Comissão de Assuntos Econômicos, de um projeto sobre isenção de IPI para aguardente de cana-de-açúcar. “O PSDB votará contra”, adiantou. E não resistiu a uma alfinetada em Lula (PT), que na época era presidente: “Temo que decisões de certos presidentes vizinhos possam ter sido tomadas sob o efeito desse produto brasileiro de exportação...”

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