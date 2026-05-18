"O Governo Lula deve explicações"

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Petista lidera ranking da gastança na Câmara

É do deputado Carlos Veras (PT-PE) o título de gabinete que mais torrou dinheiro do pagador de impostos este ano, até agora. Levantamento feito pela coluna, considerando dados da Câmara dos Deputados com registro de gastos com a cota parlamentar, aponta que o petista já queimou R$260.130,54. Em ano eleitoral, a maior despesa do parlamentar foi com “Divulgação da atividade parlamentar”, lá se foram R$78.912,80. Com aluguel de carrões, outra pequena fortuna, R$$60 mil por nossa conta.

A banca do distinto

O irmão de Veras controla a Contag, entidade acusada na CPMI do INSS de haver subtraído R$3,4 bilhões de aposentados sem autorização.

Bico desregulado

A “manutenção do escritório” do deputado, que custou R$42.753,40, beirou o que foi gasto com combustíveis por Veras, R$40.454,87.

Segue a lista

Uns trocados atrás, o ranking segue com Zé Adriano (PP-AC), que gastou R$260.119,08. Só com propaganda do mandato, R$126,7 mil.

Gastam sem dó

Entre as lideranças partidárias, o PT também aparece esbanjando. É a que mais gastou, mais de R$112 mil entre janeiro e meados de maio.

Viagens em jatinhos da FAB chegam a 400, em 2026

Apenas entre janeiro e abril, autoridades do governo Lula (PT) realizaram 400 viagens nos jatinhos administrados pelo Grupo de Transporte Especial da Força Aérea Brasileira. Somente no mês passado, os folgados voaram 117 vezes nos jatinhos da FAB, recorde no ano até agora. Mesmo sem um único voo em abril, o ministro da Educação de Lula, Camilo Santana, é o recordista de voos em jatinhos em 2026: 52 viagens. E nem por isso consegue firmar reputação de competência.

Empate na prata

Este ano, Hugo Motta, presidente da Câmara, voou 43 vezes, mesmo número de viagens dos ministros do STF por conta dos impostos.

Abril nos ares

Quem mais viajou em abril foi Alexandre Padilha (Saúde), com 18 voos nos jatinhos da FAB. Mauro Vieira (Itamaraty), dez.

Por nossa conta

Cerca de 60 autoridades do governo têm autorização para pedir jatinhos; presidentes de Poderes, ministros de Estado e do STF e chefes militares.

Pluripartidário

A Praça dos Três Poderes ainda pega fogo com denúncias e escândalos, mas vai parar nesta segunda (18) para ouvir a lista final de convocados de Carlo Ancelloti para a Seleção. Começa pontualmente às 17h.

Humm

Alfredo Gaspar (PL-AL) cobrou explicação do Ministério da Justiça sobre a troca do delegado da Polícia Federal que investigava Lulinha e a gatunagem no INSS. Relator da CPMI do INSS, Gaspar vê “estranheza”.

Dark Horse

Eduardo Bolsonaro negou ter recebido dinheiro de Vorcaro para o filme sobre Jair Bolsonaro. Segundo ele, o contrato era com a produtora, que condicionou o investimento ao risco assumido por ele na produção.

Explica aí

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, volta ao Senado, na terça-feira (19), para participar de reunião da Comissão de Assuntos Econômicos e tratar novamente do Caso Master, o banco-escândalo.

Derrapada

O setor de serviços, principal motor da economia brasileira, tropeçou em março: o volume de atividades caiu 1,2%, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços divulgados pelo IBGE.

Preconceito virou moda

Primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez voltou a defender boicote ao Eurovision, disputa europeia de cantores, por causa da participação de Israel. Diz agir com a “convicção de estar do lado correto da história”.

Bem na fita

A vaquinha da pré-campanha de Marcel van Hattem (Novo-RS) ao Senado arrecadou mais de R$50 mil nas primeiras horas e assumiu a liderança nacional de arrecadação na plataforma “Quero Apoiar”.

Benedito no CNJ

A CCJ do Senado analisa nesta semana a indicação de Benedito Gonçalves, ministro do STJ, para compor o Conselho Nacional de Justiça. Deve passar com facilidade.

Pensando bem...

...petista liderar ranking de gastança parece notícia velha.

PODER SEM PUDOR

Esporte de político

Em visita a Uberaba (MG), certa vez, o então governador tucano Aécio Neves, deu uma de “joão-sem-braço” e alterou a disposição dos nomes, à mesa do almoço, para ficar ao lado de Lula (PT), de quem tentava se aproximar para melhorar as chances de acesso às verbas federais. O petista percebeu a manobra e fez uma gozação: “Ô, Aécio, pode ficar tranquilo que eu não vou falar mal de você, não. O Zé Serra já fala...”