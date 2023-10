O primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu não quer conversar com o presidente Lula. O premiê não atendeu um telefonema do presidente brasileiro e está indignado com a relação do petista com o grupo Hamas.



Mais: Daniel Zonshine, embaixador de Israel no Brasil, disse que seu país não concorda com a posição do governo brasileiro que se mostrou insensível com a execução de civis, e que o Brasil não ficou ao lado dos bons, e repete seu erro como fez na guerra da Ucrânia-Rússia.

Em alta

de novo



Aos 40 anos a modelo Raquel Zimmermann que tem dedicado parte de seu tempo para as artes plásticas aos poucos vai voltando a ocupar as capas das revistas e campanhas publicitárias. Este mês aparece nas capas de WSJ Magazine, Vogue Espanha, revista D do jornal italiano La Repubblica, V Magazine e campanhas da Pucci, Hermes e Chloé entre outras. Com 26 anos de carreira ela conta que escolheu ser modelo para ter e dar um futuro melhor para ela e sua família. “A ideia de ser modelo surgiu para mim como uma oportunidade de um futuro melhor para mim e minha família no Brasil. Minhas primeiras tentativas não deram muito certo. Eu não falava inglês e meu estilo era questionável. Eu não estava ciente das tendências e não tinha conhecimento de moda. Mas eu estava determinada a aprender e não desistir desta oportunidade única de segurança financeira e potencialmente de viajar pelo mundo”. E resume sua carreira: “Eu absolutamente vejo a modelagem como arte performática. À medida que minha carreira se desenvolveu, fiquei muito interessada no processo criativo da moda. Colaborar com a equipe para entender o que eles queriam que fosse expresso e depois colocar isso em ação. Minha maior inspiração é Cindy Sherman e sua capacidade de ir além de um senso pessoal de identidade. Já fiz muitas sessões de fotos onde interpretei personagens diferentes, o que é muito divertido! Mas também é ótimo ser eu mesma de vez em quando”.



Novo

atrito

Além do atrito entre Congresso e STF, um novo embate (outro) começa surgir no governo Lula. Marina Silva (Meio Ambiente) está novamente mostrando as garras para o agronegócio (área que o governo Lula está tentando se aproximar). A bancada ruralista tem pressionado o governo para novas concessões de licença ambiental para dragagem de 592 quilômetros entre Corumbá e a foz do Rio Apa, em Ponta Porã. Tanto para o Ministério do Meio Ambiente quanto para o Ibama existem sérias restrições para a obra. A Frente Parlamentar da Agricultura já solicitou uma reunião com Renan Filho (Transportes) para tratar do assunto, e tentam também uma audiência com Rodrigo Agostinho, presidente do Ibama e com Regis Fontana, coordenador-geral de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Fluviais e Pontuais Terrestre do Ibama. Por parte do Instituto a restrição apresentada seria a qualidade da água que será fornecida para a população ribeirinha com a obra. Já por parte da Pasta do Meio Ambiente existe um estudo feito por cientistas da Embrapa Pantanal, ICMBio, Instituto de Pesquisas Ecológicas e pela Panthera (organização global de conservação de felinos selvagens) de que a dragagem traria uma queda nos sedimentos e nutrientes e diminuição dos habitats dos peixes, que causaria sequelas na subsistência e na atividade econômica da pesca da região.



Dia das

Bruxas



A drag queen Glória Groove é dos artistas mais aplaudidos dos últimos anos. Seu nome de batismo é Daniel, é filho de Gina Garcia, backing vocal do grupo Raça Negra e começou aos 6 anos fazendo comercial e aos 7 anos fez parte do grupo Galera do Balão. Entre um show e outro de sua nova turnê ‘Noites de Glória’, que estreou no palco do 1º The Town, vem tirando um tempo neste mês de outubro, para prestar algumas homenagens a artistas que encarnaram bruxas em seus trabalhos. A primeira homenagem foi para a saudosa Rita Lee e a segunda para Rosi Campos (na pele de Morgana do Castelo Ra-tim-bum).



Outro prejuízo



Ainda sobre a queda de braço entre o Ministério do Meio Ambiente e a bancada ruralista: os parlamentares alegam que a diminuição de chuvas, desta época de estiagem que vai até dezembro, está potencializando os prejuízos provocado pela constante interrupção no tráfego de navios carregados. No outro atrito entre o Meio Ambiente e Congresso, meses atrás, que conta com a pressão do estado do Amazonas e da Petrobras, vem por conta da dragagem do Rio Paraguai. Congressistas fazem questão de lembrar que apesar das condições que prejudicam a navegabilidade de navios houve uma crescente em relação ao ano passado, tanto no setor de grãos que cresceu 258%, comparado a 2022, quanto no setor de mineração (o transporte do minério de ferro aumentou quase 60%).

In – Caju

Out – Cidra

Esquecida

O governo Lula (o terceiro do petista) ainda não completou um ano de administração, mas já existem levantamentos não oficiais para saber quem tem mais chances de se tornar presidente em 2026. O nome da ministra do Meio Ambiente Marina Silva (apesar de estar sempre em evidência, por causa de briga com o agronegócio), não está sendo citado em pesquisas espontâneas, como sempre acontecia. As novidades nos levantamentos são os nomes citados espontaneamente de Michelle Bolsonaro, Tereza Cristina (ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro), do senador Sérgio Moro e do governador do Paraná Ratinho Jr.

Mudanças

Rodrigo Pacheco (PSD-MG) presidente do Senado Federal, esteve em Paris para participar do I Fórum Esfera Internacional, onde afirmou que não existe divergências entre o Poder Legislativo e Judiciário. E que a obrigação do Legislativo é fazer mudanças em coisas que não andam bem e deu como exemplo o mandato do STF. “Esse é o caso do mandato de ministros do STF, a elevação da idade mínima para ingresso na Suprema Corte, uma disciplina maior em relação às decisões monocráticas, por exemplo. É muito importante que a manifestação de poder que dá a palavra final a conflitos jurídicos e sociais pelo Poder Judiciário se dê através de sua colegialidade, ou seja, seja o pleno do STF que decida aquele precedente ou jurisprudência, e não uma decisão monocrática sobre a qual pode haver um alongamento de uma definição que gera uma insegurança jurídica”.

HONESTAS



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que não existe intenção nenhuma de criar um mal-estar com o Judiciário, muito menos retaliação. Pacheco disse que as decisões que estão sendo tomadas, inclusive envolvendo o STF, são feitas para o país andar melhor. “O que nós estamos deliberando e discutindo não é uma retaliação, como é no caso de uma pretensão de um impeachment sem nenhuma justa causa, ou uma revisão das decisões do Supremo pelo Congresso Nacional. São medidas honestas, já discutidas, adotadas em outros países, e que serão debatidas exaustivamente até uma definição do Parlamento”.

Em resposta



Também participando do I Fórum Esfera Internacional, o ministro Gilmar Mendes (STF) resolveu opinar sobre as palavras de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que garantiu que não estão atacando o Supremo. E sutilmente alfinetou alguns políticos, incluindo o presidente Lula. “Muitos dos personagens que hoje estão aqui, de todos os quadrantes políticos, só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Eles não estariam aqui. Inclusive o presidente do Supremo da República, por isso é preciso compreender o papel que o Tribunal desempenhou”.

ROMPIMENTO



O Governo de Lula também está de olhos nas eleições do Congresso (Senado e Câmara) em 2025 e pretende apoiar o candidato que o MDB lançar que poderá ser Renan Calheiros (AL) ou Eduardo Braga (AM). Com a decisão do Planalto Davi Alcolumbre (União-AP) que esperava receber o apoio do governo, pode se afastar de vez do Planalto. Ainda existe a possibilidade (mesmo que pequena) de Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado, recuar de sua posição de apoio a Alcolumbre para sua sucessão. O PSD poderá lançar a candidatura de Otto Alencar (BA).



Mais 5



Já pensando nas Olimpíadas de 2028, que acontecerá em Los Angeles (EUA) o COI – Comitê Olímpico Internacional – anunciou a inclusão de mais cinco modalidades no jogos: beisebol/softbol, críquete, flag football, squash e lacrosse (este último bem desconhecido é praticado (por enquanto) somente nos Estados Unidos, Canadá e por nativos dos dois países que ocuparam outras regiões próximas). A explicação de Thomas Bach, presidente do COI, garante que os esportes não serão obrigatórios nos jogos olímpicos seguintes. “A escolha destes cinco novos esportes está em linha com a cultura esportiva americana e ilustrará estes esportes americanos icônicos para o mundo, enquanto trazem esportes internacionais aos Estados Unidos. Estes esportes farão os Jogos Olímpicos de 28 únicos”. Mais: apenas flag football e squash nunca fizeram parte dos jogos olímpicos.

SEM CHANCES



Sobre a futura disputa presidencial de 2026, um levantamento da Paraná Pesquisa mostra que se as eleições fossem hoje Lula conseguiria ser reeleito com facilidade. O cenário de Lula, que falou que não tem intenção de tentar a reeleição (Jair Bolsonaro também afirmava isso até seu terceiro ano de mandato) seria um pouco mais acirrado contra seu antecessor, Bolsonaro (inelegível até 2030). O levantamento mostra que Lula venceria Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo (18,9 %) e Romeu Zema, governador de Minas Gerais (15,3%) com larga vantagem. Em ambos os casos Lula teria 37,6% de intenções de voto.

MISTURA FINA

AINDA sobre o levantamento da Paraná Pesquisas: a surpresa na pesquisa espontânea e o surgimento do nome de Ratinho Jr, governador do Paraná, em terceiro lugar com 12,9%. Ficando à frente até de Ciro Gomes (9,2%) e Simone Tebet que teria 8,7% de intenção de votos. Vale lembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro, aparecia na frente em todas as pesquisas não oficiais, até o final de 2021.

SOBRE o levantamento da Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, presidente do instituto afirma que existe uma grande fragilidade em um nome da suposta “terceira via”. “Quem esses candidatos representam? Enquanto ninguém tiver posições firmes e representar a população como Jair Bolsonaro e Lula, ninguém terá chances”.

GILMAR Mendes, ministro do STF ainda fez questão de ovacionar a atuação da Alta Corte nos ataques acontecidos em 8 de janeiro, lembrando o escritor checo Milan Kundera: “É fundamental aquela frase que disse Milan Kundera ‘A luta contra o poder, ou contra o poder absoluto, ou abusivo também envolve uma luta da memória contra o esquecimento’. E a gente passa borracha muito rapidamente nesses fatos”.

AS coisas estão andando rápido mesmo, Davi Alcolumbre já almejando voltar a presidência do Senado, em 2025, começa estudar a possibilidade de mudança de partido. Atualmente no União, o senador amapaense acredita que seu partido murchou, enquanto o MDB inflou.

RODRIGO Pacheco, presidente do Senado, afirmou que pode ser que nem dispute nenhum cargo em 2026, e que por enquanto pretende somente cumprir seu mandado de senador. “Todas essas alternativas são postas, então é algo que eu vou refletir em um momento breve. Mas neste momento, o que eu penso é na contribuição que eu posso fazer para o meu país”.

O SEGUNDO turno das eleições presidenciais equatorianas que aconteceu no domingo (15) consagrou a vitória de Daniel Noboa com 52% dos votos. Naboa, 35 anos, será o presidente mais jovem eleito na história do país, numa eleição marcada pela violência, onde um dos candidatos foi assassinado em agosto dias antes do primeiro turno. Noboa vem de uma das famílias mais ricas do Equador. Seu avô, Luis Noboa Naranjo foi fundador da Exportadora Bananera Noboa e chegou a ser considerado o homem mais rico do Equador.