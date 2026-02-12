Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"O Brasil segue parado enquanto o mundo cobra mais integridade"

Senador Jorge Seif (PL-SC) reage ao Brasil entre os países mais corruptos do mundo

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

12/02/2026 - 07h00
Governo Lula já está no vermelho após só 43 dias

O segundo mês de 2026 nem chegou à metade e o governo Lula (PT) já conseguiu gastar mais do que arrecadou este ano. A plataforma Gasto Brasil aponta mais de R$660 bilhões em despesas pagas até ontem (11), enquanto o Impostômetro, que calcula o total de impostos arrecadados, registra ‘apenas’ R$557 bilhões tomados da população este ano. Só o governo federal de Lula e cia. conseguiu torrar quase R$270 bilhões nos primeiros 43 dias do ano, segundo a plataforma Gasto Brasil.

 

Diz o governo

Até mesmo a conta oficial do Portal da Transparência registra R$623 bilhões arrecadados, que não cobririam as despesas públicas.

 

Versão oficial

Segundo o Portal da Transparência do governo federal, as despesas públicas foram de ‘apenas’ R$541 bilhões até o momento, este ano.

 

Histórico preocupa

Em 2025 o governo petista registrou a maior arrecadação da História: R$3,99 trilhões. Ainda assim houve déficit. Em 2024, R$3,63 trilhões.

 

Torneira quebrada

Os gastos de Lula e cia. com viagens no terceiro mandato, por exemplo, são os maiores de todos os tempos: já se aproxima dos R$12 bilhões.

 

Lula reuniu ‘Consórcio’ para palpitar sobre Código

Lula (PT) recebeu ministros do STF para outra reunião “secreta”, fora da agenda e imprópria, para discutir temas ou passar determinações que jamais serão conhecidos, exceto nas versões que combinaram divulgar. Ministros que são contra o Código de Conduta na Corte vazaram que Lula deu palpites, por exemplo, sobre essa iniciativa do seu presidente, Edson Fachin, que, por sinal, não figurou entre convidados do conchavo. O petista teria criticado o “timing” do Código de Conduta. Anrã.

 

Afinando discurso

A reunião do grupo que a oposição chama de “consórcio”, revelada pela jornalista Monica Bergamo, foi na véspera da abertura do ano da Justiça.

 

Agenda seletiva

Vazaram também que Lula voltou a atacar Dias Toffoli, mas não se disse o que ele acha dos negócios milionários com escritórios de advocacia.

 

Tocando de ouvido

No evento dia seguinte, Lula discursaria usando palavras que pareciam retiradas de intervenções de Gilmar Mendes e/ou Alexandre de Moraes.

 

Hipocrisia nacional

O ministro-relator Floriano de Azevedo Marques, do TSE, votou contra a cassação do senador Jorge Seif (PL-SC), “acusado” – sem provas – de pegar carona em aeronaves do Veio da Havan na campanha. Se tivesse viajado em jatinho para resortes ou futebol, nem teria sido processado.

 

SIFU3

Enquanto as empresas listadas faziam a festa nas máximas históricas na bolsa B3, a Raízen (RAIZ4), de Rubens Ometto, dona da Shell no Brasil, conseguia despencar para sua mínima histórica: R$0,77 por ação.

 

Ela prefere Caiado

Janaina Paschoal também soube que Ratinho Jr deve disputar o Planalto pelo PSD. Acha um erro, prefere Ronaldo Caiado: “Já passou por todos os cargos possíveis, é direita desde a época do cavalo branco”.

 

Transparência turva

Após mais de 40 dias desde o início de 2026 e o Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União ainda não disponibilizou sequer uma despesa do governo Lula (PT) com cartões corporativos.

 

Tapetão, não

O TRE-MG frustrou a ofensiva judicial esquerdista e rejeitou o pedido do PT, PCdoB e PV para cassar e deixar inelegível o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) por um tal “abuso de poder político nas redes sociais”.

 

Quem paga?

Pesquisa Nexus/FSB desta semana registra: desaba para 28% o apoio dos brasileiros à redução da escala 6x1 se isso significar redução nos pagamentos. Sem impacto no pagamento, o apoio é de 73%... claro.

 

Povo não esqueceu

Apesar de a CPMI do INSS andar apagada, no Pinto da Madrugada, bloco de pré-Carnaval de Maceió (AL), fizeram sucesso as fantasias de “Careca do INSS”, um dos pilares do roubo bilionário aos aposentados.

 

Festival de promoções

Para Carlos Jordy (PL-RJ), é “muito batom na cueca” promover Lula no Carnaval com dinheiro público em uma escola de samba que tem vereador do PT como presidente de honra, além de Janja no desfile.

 

Pensando bem...

...agora o governo Lula está gostando da Bolsa.

 

PODER SEM PUDOR

Porcaria de Constituição

Então cotada para o Supremo Tribunal Federal, a constitucionalista e futura ministra Carmen Lúcia passava o fim de semana com o pai, dono de posto de gasolina em Espinosa (MG), quando a família foi assaltada por quatro bandidos. Ela entregou a carteira e a mochila de viagem, sob a mira de revólveres. Os bandidos iam saindo quando a jurista apelou: Por favor, me deixem a Constituição, está no bolso de fora da mochila”. “Mas o que é isso, dona?”, perguntou um ladrão, intrigado. “É o livrinho que está aí na bolsa...”, disse Cármen Lúcia. “É essa porcaria aqui que a senhora quer?” confirmou o bandido. Era.

Giba Um

"O Supremo é feito para ser um órgão colegiado. Isso é outra aberração no Brasil você ter...

...decisões monocráticas, que ficam anos para ser apreciadas pelo plenário. Não vejo isso na Suprema Corte americana", de Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, ex-Tesouro e ex-Caixa

11/02/2026 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Ação criada por Lula no Palácio do Planalto com o nome  “Pacto Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio", em pleno ano eleitoral e com segurança pública como calcanhar de Aquiles do governo escondeu alta de mais de 4% na taxa de homicídio de mulheres cometido em razão de gênero durante a gestão petista. O marcador passou de 1.444 casos em 2022 para 1.518 no ano passado, média de 4 por dia.

MAIS: o número de tentativas de feminicídio teve aumento ainda mais expressivo, 59,26%. Foram  3.749 registros (2025) ante 2.354 (2022). Ao lado de Lula para sair na foto, o estado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) tem taxa de 2,23 acima da média nacional. Também de papagaio de pirata, a governadora Raquel Lyra (PSD) tem Pernambuco com a 10ª. pior taxa, acima da média, 1,77.

Olho no seguro-defeso

O governo Lula, mais uma vez, corre o risco de ficar preso ao anzol do Congresso. O Planalto tem encontrado dificuldades em aprovar a MP que reformula as regras do seguro-defeso, o benefício pago aos pescadores artesanais no período de reprodução das espécies. A resistência à medida se espalhou por diversas frentes, dentro e fora do Parlamento, criando um ambiente político adverso. O principal bloco de oposição vem das bancadas do Norte e Nordeste, notadamente de deputados e senadores do Pará, Maranhão, Amazonas, Bahia e Alagoas, inclusive do próprio PT. Os parlamentares temem mexer em um benefício sensível em regiões onde o seguro-defeso tem forte peso eleitoral. E o coro foi engrossado por prefeitos de municípios pesqueiros.

"Forasteira" bem-vinda

Aliados de Lula que criticaram, no passado, o fato de Tarcísio de Freitas ter disputado o governo de São Paulo em 2022 sendo carioca, agora defendem a "forasteira" Simone Tebet (MDB) nas urnas pelo estado em 2026. Há quatro anos, Márcio França explorou o fato de Tarcísio ser flamenguista, enquanto Fernando Haddad ironizou o fato do governador chamar "bolacha" de "biscoito", como ocorre no Rio. Agora, ambos cobrem de elogios a mato-grossense Tebet, que pode sair para o governo ou Senado por São Paulo.

Camburão lotado

O delegado Andrei Rodrigues acaba de completar três anos no comando da Polícia Federal. Levantamento de combate ao crime revela que, nesse período, foram mais de 82 mil prisões, 80 mil investigados indiciados e mais de R$ 16 bilhões retirados do crime organizado. A PF também prendeu mais de 500 investigados no exterior e aqui no Brasil foram 135 os foragidos internacionais localizados pelos investigadores. Como Rodrigues vê a PF:"A Polícia Federal é uma instituição de Estado que não protege nem persegue e não se intimida diante de quem quer que seja".

Disputa 

Gilberto Kassab dono do PSD, não se contenta em três governadores filiados em seu partido à espera de um ser escolhido para disputar a Presidência da República. Agora, está conversando com Romeu Zema, ainda governador de Minas Gerais, território decisivo em questão de voto: também quer levá-lo para o PSD. Zema, há anos, teve votos de lulistas e bolsonaristas: hoje, não tem mais, mas conserva parte do eleitorado mineiro. No PSD, corre uma piada: dizem que Zema, se for, ensinará os outros três "a comer banana com casca", conforme seu polêmico vídeo.

Fidelidade

A oito meses das eleições, Eduardo Paes, superfavorito para o governo do Rio de Janeiro (ele é PSD de Gilberto Kassab), voltou a conversar diretamente com o presidente Lula. Quer que suas mensagens cheguem diretamente a ele. Antes, eram levadas por petistas. E também não abre mão de Lula em seu palanque, em sua campanha, a seu lado: não abre mão do petista que, igualmente, quer o apoio total de paz em sua corrida ao quarto mandato. Kassab deixa Paes fazer o que quer.

Giba Um

 Portas abertas do Carnaval

A contagem para o Baile da Vogue de 2026  chegou ao fim. No último sábado (7), o Copacabana Palace abriu suas portas para a 21ª edição do Baile da Vogue. Considerado o mais refinado do Brasil teve como tema Carnavália: O Abre-Alas Fashionista da Folia. O evento contou com a presença de diversas celebridades e personalidades renomadas dos setores da moda, arte e entretenimento, celebrando a vivacidade e a inventividade. Para entreter aproximadamente 1.800 convidados, uma animada roda de samba tomou conta do palco, com Pretinho da Serrinha e Xande de Pilares à frente da celebração, infundindo muito da cultura brasileira. Camila Pitanga destacou-se como a Rainha do Baile, realmente merecendo o título. Ela fez uma entrada impressionante, usando um sofisticado vestido azul marinho e uma peruca volumosa na mesma tonalidade. "Estou plena! O cabelo está bem encaixado, muito bem colocado e porque sou travesti. Amo me montar, então estou tranquila. É uma peruca linda que veio de Paris. Estamos fazendo uma brincadeira com a Charlote da série Bridgerton", explicou.

Um evento tão grandioso necessita de alguns patrocinadores. Essa edição do Baile da Vogue teve como apoiadores Beefeater, Jean Paul Gaultier e Kérastase, além da colaboração de Bacio di Latte, Catupiry, Chandon, Comfort, Eudora, Francis, Gol Air France, Lindt, Nuvemshop, Omoda | Jaecoo, Paula Torres, Rennova, Rituais Cafés Especiais, Shopee, Stella Artois e Tônica Antarctica; e parceria com Bio Ritmo, Espaçolaser, Farm Rio, Azzas 2154 e PACCO. O Baile da Vogue é um dos eventos sociais mais significativos que ocorrem antes dos desfiles oficiais na Marquês de Sapucaí, capturando a atenção de diversas personalidades no icônico hotel da capital fluminense. Entre as celebridades presentes estavam Fátima Bernardes, Sabrina Sato, Valentina Herszage, Deborah Secco, Mel Maia, Taís Araújo, Roberta Close, Ticiane Pinheiro, Giulia Buscaccio, Luiza Brunet, Anttónia Morais, Cleo, Didi Wagner,  Ana Paula Padrão, Sheron Menezes, entre muitas outras, que se destacaram com produções repletas de brilho.

Flávio não quer militares perto

Quando ainda pensava que escaparia da prisão, o ex-presidente Jair Bolsonaro pensava em seu sonhado segundo mandato no Planalto e, aos chegados, anunciava que pretendia chamar para o governo apenas generais cinco estrelas, ou seja, militares de alta patente. O nome que escolheu para disputar a Presidência em outubro como seu "representante", o senador Flávio Bolsonaro, seu filho "01", por enquanto, se comporta exatamente no sentido contrário. Até agora, não conversou com nenhum militar e não pretende fazê-lo tão cedo. Aliados dizem que Flávio tem dito que deixará "quaisquer conversas para depois". Mais íntimos relatam que o senador acha que "muitos militares viraram as costas para seu pai". Flávio dá prioridade a alianças políticas e ao convencimento do mercado financeiro, com pitadas de política nacional. Desde o lançamento de sua candidatura, em dezembro, ele se movimenta para atrair o apoio de partidos do centro para garantir partidos estaduais e recursos eleitorais como tempo de televisão. 

Muda tudo

Ciro Nogueira, senador, presidente do PP e ex-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, foi um dos primeiros a criticar a escolha de Flávio Bolsonaro como candidato de Bolsonaro pai para disputar o Planalto. Continuava torcendo por Tarcísio e eventualmente, na chapa ganhar a posição de vice-presidente. Agora, desistiu porque Tarcísio disputará reeleição em São Paulo. Mais: vivia criticando Lula e acaba de ter um primeiro encontro com o presidente. O PP pode acabar apoiando a candidatura de Lula (Já apoiou o petista há  anos) e ele segue no Senado. Se Lula vence, Ciro pode até participar do ministério.

Giba Um

Tomando decisões

Recém-chegada de Nova York, onde estava de férias a apresentadora Luciana Gimenez em entrevista confessou que ficou um pouco chateada com sua saída do Superpop “Eu sou uma pessoa extremamente emotiva, né? Apesar de ter sido uma decisão de ambas as partes, eu fiquei chateada. Não chateada, a gente fica com o coração batendo mais forte. Obviamente eu sofri um pouquinho”. Sobre sua substituta, a Cariucha, ela garante que não conhece o trabalho dela, mas lhe desejou sorte.  Fazendo a temperatura subir na semana passada ao posar totalmente nua, se escondendo atrás de uma cortina ela também abriu seu coração para falar o porquê de nunca ter posado para revista Playboy, apesar de alguns convites. “Eu nunca tive coragem de fazer, gente”. E completou  falando que imaginava seu motorista pedindo para ela autografar a revista.  Sobre um futuro trabalho, Luciana garantiu que ainda não parou para pensar sobre “supostas ofertas” que teria recebido e afirmando que pensará e analisará tudo com muita calma.

Giba Um

Mistério dos livros

Na semana passada, redes sociais mal informadas asseguraram que Jair Bolsonaro não havia lido até agora nenhum livro (para reduzir sua pena, deve ler livros e fazer uma espécie de análise do conteúdo), o que deixou seu filho Carlos Bolsonaro, vereador e candidato ao Senado pelo Paraná, muito irritado. Ele distribuiu nota à mídia protestando e garantindo que o pai tem lido várias obras. Contudo, não forneceu o título de nenhuma delas. E nem para a defesa, que não pode usar o argumento de Carlucho.

Vídeo racista

A repercussão do vídeo racista criado por Donald Trump, transformando, com péssima montagem (houve quem dissesse que poderia ter usado IA) Barack Obama e sua mulher, Michelle Obama, como macacos, teve repercussão mundial. Tim Scott, único republicano negro no Senado, não deixou por menos: "é a coisa mais racista que vi vinda dessa Casa Branca". Trump jogou a culpa num funcionário até pessoas próximas desmentem essa versão: foi ideia dele mesmo e ficou 12 horas no ar. Depois, classificou como "um erro”, mas avisou que não pediria "desculpas". Assessores da Casa Branca disseram que "Trump exagerou" e não entendem o que ele quis fazer.

Racismo histórico

Trump sempre foi uma figura racista: nos anos 70, não alugava apartamentos para inquilinos negros, dizia que estava todos ocupados (era mentira); quando ia com Ivana ao cassino Trump's Castle, mandava todos os negros saírem do salão (mandava para os fundos, com microfone); quando quatro negros foram acusados de estuprar uma corredora em Nova York, Trump colou anuncio de página inteira nos jornais dizendo "Tragam de volta a pena de morte", os negros foram inocentados); o Trump Plaza Hotel & Casino foi multado em US$ 200 mil por remover crupies negros e Trump comentou: "Odeio negros contando meu dinheiro. O único tipo de pessoa que quero ver contando meu dinheiro são baixinhos que usam quipá todo dia"; e espalhou que Obama tinha nascido no Quênia e nunca frequentou Harvard.

Mistura Fina

Movimentos de Lula para fechar apoio nacional do MDB à chapa de reeleição incomodaram caciques do partido, sobretudo no Sul e Sudeste. Cresce a ideia de que o petista estaria disposto a oferecer a vaga de vice, hoje com PSB, ao MDB. A ideia é repetir que tal "frente ampla" do passado com ao menos um partido mais ao centro. Com o atual vice Geraldo Alckmin no PSB, parte da solução é empurrá-lo para a eleição em São Paulo, Senado ou governo, tanto faz.
 
O MDB de São Paulo, que comanda a prefeitura, com orçamento de Estado, não quer nem ouvir falar em aliança com o PT. Fica na oposição. A conversa começou com acenos para manter a ministra Simone Tebet, que inviabilizada em seu Estado, está de saída do MDB. Além de São Paulo, Rio Grande do Sul, DF e Goiás também preferem manter distância de Lula, PT e Cia. O MDB pensa grande mesmo somente para 2030, quando planeja lançar o nome do atual ministro Renan Filho (Transportes) para presidente.
 
A advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes (STF), passou a representar o empresário do setor de mineração Lucas Kallas em um processo que tramita na Corte. O caso chegou ao Supremo na semana passada e ocorreu depois o TRF6 (Tribunal Regional Federal da 6ª Região) e o colegiado da 3ª Vara Federal de BH identificarem possíveis participações de pessoas com foro privilegiado nos eventos investigados.
 
Por meio da Cedro Participações, Kallas é sócio da farmacêutica Biomm, com 8%. O maior investidor da empresa é Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que tem 25,86% das ações. Além de Viviane também assinam uma petição do caso Alexandre Barci de Moraes e Giuliana Barci de Moraes, filhos do ministro do Supremo. Na primeira sessão plenária do Supremo, neste ano, Alexandre  afirmou que há "má fé" nas críticas que acusam a Corte de permitir julgamentos em processos com participação de parentes e ministros como advogados. 

In –  Bolsas East-West
Out –  Bolsas Sacos

Colunistas

"Isso é um absurdo!"

Sanderson (PL-RS) sobre a falta de livros para alunos cegos por culpa do governo Lula

10/02/2026 06h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Epstein pediu a sultão árabe para socorrer Eike

Entre os documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos que mencionam o empresário brasileiro Eike Batista, há um pedido de Jeffrey Epstein, o financista americano condenado por tráfico sexual de menores, ao sultão Ahmed bin Sulayem. “Sei que Eike Batista abordou Hutchinson para uma joint venture em um novo porto no Brasil, ele está com problemas de caixa... algum interesse?”, escreveu Epstein em agosto de 2012. O sultão não demonstrou grande interesse.

 

Conexão

O sultão bin Sulayem, atual CEO da DP World, conglomerado de logística e portos, é figura recorrente e carimbada no caso Epstein.

 

Contexto

Hutchison é um grupo multinacional de gerenciamento de portos para contêiners, com atuação principalmente na China e Hong Kong.

 

Dúzia de citações

Os documentos divulgados apontam 12 encontros entre um emissário de Epstein (o consultor inglês Ian Osborne) e Eike Batista.

 

Sem memória

O brasileiro tem dito através de sua assessoria que não se lembra dos encontros com o emissário e nunca lidou diretamente com Epstein.

 

Omissão do MEC vira investigação no TCU

Nesta segunda-feira (9), o Tribunal de Contas da União (TCU) abriu processo para apurar se houve omissão do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) na execução do PNLD 2026, programa do governo que distribui livros e material didáticos a escolas e alunos da rede pública. A denúncia apura a falta de livros em Braile, sistema de escrita tátil utilizado por pessoas cegas, que atingiu mais de 45 mil estudantes, todos sem material para o novo ano.

 

Afronta

A denúncia, assinada pelo deputado Sanderson (PL-RS), aponta que a falta dos livros compromete o acesso à educação, direito constitucional.

 

Auditoria técnica

O relator do processo no TCU é o ministro Augusto Nardes e está sob responsabilidade da auditoria de Educação, Cultura e Direitos Humanos.

 

Governo ao contrário

“Dinheiro sobre para suas gastanças, mas falta para acessibilidade e para quem realmente precisa. Prioridades invertidas”, disse Sanderson.

 

Só um exemplo

Adriana Ventura (União-SP) critica a “falta de coração” de Lula, que deixou alunos cegos sem livros em Braille. Segundo a deputada, R$40 milhões resolveriam, valor inferior ao torrado em viagens, por exemplo.

 

De mal a pior

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) escancarou o fiasco e o contraste de Lula na condução das estatais ao apontar o rombo bilionário em 2025: ‘No governo Bolsonaro, registraram lucro; no governo Lula, dão prejuízo’

 

Tragédias anunciadas

O ministro dos Transportes, Renan Filho, anda impressionado com o número de motociclistas sem CNH circulando no País. Ele disse à coluna que não têm habilitação 54% dos CPFs proprietários de motos.

 

Blindagem garantida

Integrantes da CPMI do INSS acham que a jogada do deputado estadual Edson Queiroz (PSB), submetendo-se a cirurgia às vésperas de depor, vai se arrastar até a conclusão dos trabalhos, no fim de março.

 

Choque geral

O ex-candidato a presidente Padre Kelmon se espantou com o ativismo político do padre que negou eucaristia a quem apoiou o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). “Essa é a esquerda em sua essência”, diz.

 

Espasmo ou exercício?

Para o deputado Kim Kataguiri (União-SP), Lula “já não esconde seus espasmos autoritários” e que, para o PT, partido do presidente, a boa relação com a imprensa “só é boa quando ela está de joelhos”.

 

Flopou

Pré-candidato ao governo baiano, o ex-prefeito de Salvador (BA) disse que Lula “não saiu muito feliz” da sua passagem pela Bahia porque o PT, apesar de ser dono da máquina estatal, realizou eventos esvaziados e “fracassados”, disse, para comemorar o aniversário do partido.

 

Torneira

O deputado Mário Frias (PL-SP) reafirmou sua postura em relação à Lei Rouanet, após divulgar imagem gerada por IA: “Eu fechei a torneira da farra, sim. E faria de novo. Porque respeito dinheiro público e o povo”.

 

Pergunta no jargão

Se não é paz e amor, é guerra é ódio?

 

PODER SEM PUDOR

Objetividade

Ernani Sátiro era governador da Paraíba e receberia prefeito do interior. Antes da audiência, o prefeito foi advertido pelo chefe de gabinete para ir direto ao assunto porque o governador era muito objetivo. Diante do governador, o prefeito tentou objetivar: “Vim tratar de dois assuntos. Eu sei que o senhor é objetivo e prático...”. Ernani Sátiro interrompeu: “Muito bem, amigo velho, diga então qual o segundo assunto”.

