"O governo Lula está fazendo o país andar para o abismo"

Apesar de estar blindada, ou seja, 3 continuará à frente do Ministério da Saúde, Nísia Trindade foi contrariada pelo presidente Lula, ao sancionar a lei que permite a prática da ozonioterapia, como tratamento complementar para algumas doenças.

Mais: Nísia é contra, porque não existe evidências cientificas suficientes ligada ao tratamento. Lula tomou a decisão da liberação após ouvir conselho de Alexandre Padilha (Relações Institucionais), evitando assim ruídos entre a relação do Planalto e Congresso.

IN: Smoothie de morango

OUT: Lassi de morango

Sem sinal

O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB-SP) garantiu que não recebeu nenhuma sinalização sobre sua saída ou não da Pasta. Apesar de tudo se mostrou tranquilo: “A gente, quando vem pra cá, você é político… Eu era um governador, e no dia seguinte não era nada. Um dia você é tudo, outro dia você é nada”.

O ex-governador paulista também disse que mudanças são normais e que é importante ter uma boa base no governo e para isso é preciso movimentar as peças. “Só consegue avaliar bem quem está com todas as informações. E as informações totais não ficam com quem é ministro, é mais Casa Civil”. E no final brincou: “A única coisa imutável no Lula é a Janja”.

AO ATAQUE

A fala do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, no último final de semana em que defendia a formação de uma frente Sul-Sudeste e pelo protagonismo político das duas regiões ainda vai render muitas discussões. Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, resolveu defender seu estado e atacar o governador.

“Não é definitivamente o sentimento de Minas Gerais, tampouco dos mineiros e das mineiras. Minas Gerais é uma síntese muito perfeita do Brasil. Nosso sentimento verdadeiramente em relação aos nordestinos, aos nortistas, é de apreço, de respeito, de admiração por uma série de fatores”. E finalizou: “A fala infeliz do governador mereceria no mínimo um pedido de desculpas em razão da má expressão”.

Má interpretação

Ainda sobre Zema: o governador mineiro se defendeu, afirmando que infelizmente sua fala foi distorcida por opositores principalmente esquerdistas. A parte que Zema sai em defesa dos pobres do Sul e do Sudeste no que se refere ao critério adotado na divisão do Fundo de Desenvolvimento Regional da PEC da reforma tributária, não teve mesmo peso.

Há quem garanta que a distorção foi criada para enfraquecer um suposto candidato da direta à presidência. Zema falou: “Está sendo criado um fundo para o Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Agora, e o Sul e o Sudeste não têm pobreza? Aqui todo mundo vive bem, ninguém tem desemprego, não tem comunidade… Tem, sim. Nós também precisamos de ações sociais. É preciso tratar a todos da mesma forma, as decisões têm que escutar ambos os lados”.

MEMÓRIA

Para quem não lembra uma ideia semelhante à que foi dada pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, virou projeto no Nordeste e não foi criticado. Em março de 2019, Flávio Dino (PCdoB), então governador do Maranhão, Rui Costa (PT) então governador da Bahia e outros sete governadores de estados nordestinos da época assinaram o protocolo que criou o Consórcio Nordeste. Em um dos pontos o protocolo queria urgência “importante instrumento político e jurídico para o fortalecimento da nossa região” . Nas entre linhas visava na busca por maior peso nas decisões nacionais.

Festejo pela vida

A cantora e empresária Preta Gil (primeira foto com o casal Malu Mader e Tony Belotto), que completou 49 anos na terça-feira (8), com direito até a ensaio sensual compartilhado em suas redes sociais e texto de reflexão, não podia deixar a data passar em branco. E Preta tem mais motivos para comemorar, está vencendo (e vencerá) uma batalha contra um câncer no intestino e se recupera de um choque séptico causado por uma bactéria, por conta da imunidade baixa.

A festa aconteceu na casa de festas Jo&Joe, no Rio, com muita músicas de seus convidados cantores e não cantores. Entre tantos, Ivete Sangalo (segunda foto), Thiaguinho, Péricles e Teresa Cristina.

Em um pequeno discurso fez questão de agradecer os convidados. “Tem muita gente que eu amo. Esta festa de celebração é mais importante que as outras. Quando a gente passa por problemas de saúde e adversidades, a gente dá ainda mais valor à vida. Estamos celebrando meus 49 anos como prova que eu tenho força para continuar. Luto e quero viver para continuar espalhando amor e felicidade”.

Entre tantos convidados estavam seu pai Gilberto Gil e a madrasta Flora Gil (terceira foto), Carolina Dieckmann e Tais Araújo (última foto).

Dividendo em queda

Não é de hoje que todos os governos brasileiros tentam de alguma maneira encontrar uma estabilidade econômica (alguns conseguiram por pouco tempo), controlar a inflação e ser bem avaliado nos ratings de risco. Além de buscar um caminho de aumentar a arrecadação para a União: como criação de impostos e o que mais puder fazer.

Uma das maneiras, utilizada principalmente nos últimos anos é o aumento dos dividendos nas estatais. Só que está acontecendo ao contrário mesmo de maneira bem sutil. Para se ter uma ideia o lucro da Petrobras, no segundo trimestre, em comparação ao mesmo período do ano passado teve uma queda de 47%, passando de R$ 54,3 bilhões, para R$ 28,7 bilhões.

Uma coisa é certa dentro do governo Lula: a receita com os repasses de dividendos é um fator determinante para atingir seus objetivos. E não é somente na Petrobras que teve queda, outras estatais também foram atingidas, principalmente, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES.

Outro exemplo de queda de dividendo foi a CEF que teve um decréscimo de 23,9% do lucro líquido em relação ao 1º trimestre de 2022. Resumo da ópera: com menos dividendos: menos lucro, menos dinheiro para remunerar os acionistas, mas também menos arrecadação para União.

Visita da mãe

Um ano após a morte de sua mãe, Olivia Newton-John, Chloe Lattanzi única filha da atriz e cantora, fruto do relacionamento com o ator Matt Lattanzi revelou que recebeu a visita de sua mãe em forma de esfera. “Duas semanas depois que ela morreu, meu telefone acidentalmente tirou uma foto do meu cachorro, e, flutuando perto de sua cabeça, estava uma pequena esfera azul”.

E completou: “Mamãe e eu conversamos sobre o assunto quando assistíamos a esses programas de paranormais, e eu dizia: ‘Você tem que aparecer para mim.’ E ela disse, ‘Vou aparecer como uma daquelas coisas tipo bolas’”. E quase como um alivio decretou: “Ela cumpriu o que me prometeu”

Outros caminhos

Ainda sobre a queda dos dividendos: as estatais estão procurando caminhos para aumentar seus lucros. A Petrobras, por exemplo, já avisou que pretende retornar ao setor de fertilizantes. O Banco do Brasil resolveu abrir mais seus cofres para o setor da agricultura; e a CEF tem a ordem de impulsionar o crédito habitacional, que deve aumentar, com o relançamento do Minha Casa, Minha Vida.

Mais: a Petrobras foi responsável por quase 70% da arrecadação do Tesouro de 2021 e 2022 com um montante de cerca de R$ 131,4 bilhões no valor arrecadado em dividendos de todas as estatais.

“Herói”

Durante o depoimento de Anderson Torres, na CPMI de 8 de janeiro, no qual ele afirmou que também quer esclarecer o que aconteceu no dia, uma cena chamou a atenção de todos. Foi quando a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), pediu desculpas ao depoente, por não ter ido visitá-lo durante sua prisão.

Mais: Damares o chamou de “amigo”, “herói” e “com certeza o melhor secretário de Segurança do Distrito Federal”. “Não consegui te visitar, você não sabe o quanto foi difícil para mim não poder te visitar. Eu não tinha em você um companheiro, tinha um amigo, um homem comprometido com as crianças”.

Atraso

Trabalhadores da Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação (Fundac), estão reclamando de atrasos constantes nos últimos tempos para o pagamento do salários. Eles que prestam serviços terceirizados para a Câmara dos Deputados e outros órgãos públicos ainda se queixam de que as horas extras do bancos de horas estão sumindo, assim como os atestados médicos, que viram faltas (e desconto), sem explicação.

A revolta é tanta que parte destes trabalhadores que prestam serviços na TV Justiça, chegaram a fazer uma paralização deixando a programação do canal prejudicado. O contrato vigente vai até 2024 no valor de R$ 26,9 milhões.

NA JUSTIÇA

A Hidrovias do Brasil irá à justiça para tentar derrubar uma taxa- -extra que está sendo cobrada pela Administração Geral de Portos da Argentina para todos os navios que trafegam no Rio Paraná entre Santa Fé e Confluência. A “taxa-extra” é considerada ilegal, não só pelo Brasil, mas também por outros países vizinhos, Bolívia, Paraguai e Uruguai, que alegam que o governo argentino não apresentou evidências de que o “pedágio” cobrado se refere a serviços prestados na Hidrovia Paraguai- -Paraná. O Acordo da Hidrovia prevê que qualquer cobrança deve ser respaldada por essa condição, uma vez que a simples navegação não pode ser sujeita a tributação legal.

MISTURA FINA

O GOVERNADOR do Paraná Ratinho Júnior (PSD), tem vários motivos para comemorar. O primeiro é que ele tem 80,6% de aprovação segundo a pesquisa da Radar Inteligência; segundo ele conseguiu aumentar as exportações do seu estado nos sete primeiros meses deste ano em 13%, movimentando US$ 14,4 bilhões.

OUTRO motivo para o governador paranaense comemorar é a oferta das ações da Copel, companhia elétrica paranaense, que movimentou cerca de R$ 5,2 bilhões na bolsa brasileira B3, sendo a segunda de maior proposta neste ano. Com isso a participação do Estado do Paraná no capital da companhia caiu para a 15,6%, ante 31% antes da oferta. 70% das ações oferecidas ficaram com investidores nacionais e outros 30%, com estrangeiros. Entre as compradoras estão a norte-americanas Zimmer e GQG e a brasileira SPX.

O GOVERNADOR de São Paulo, Tarcísio de Freitas quer de enviar para a Assembleia Legislativa do estado um projeto de perdoar as multas por desrespeito às normas sanitárias, que foram aplicadas durante a pandemia, por não uso de máscaras de proteção em locais públicos. Se isso de fato acontecer e for aprovado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, será beneficiado e sua dívida de pouco mais de R$ 1 milhão será perdoada.

NA época das multas por não respeitar as normas sanitárias, além do ex-presidente Jair Bolsonaro seu filho, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), também foi multado pelo mesmo motivo. Até o atual governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) também foi autuado três vezes por ter retirado a máscara durante eventos em que esteve ao lado de Bolsonaro, quando ainda era seu ministro de Infraestrutura. Detalhe: Tarcísio pagou todas as multas, a família Bolsonaro, nenhuma.

POR falar em multa o ex-presidente Jair Bolsonaro acaba de receber mais uma. Desta vez imposta pelo TSE, numa decisão unânime, condenado por propaganda irregular nas eleições de 2022. Durante a campanha Bolsonaro teria realizado ataques através do canal no YouTube e site “Lulaflix” que entre tantas coisas associava Lula ao “kit gay”, que já havia sido reconhecido como desinformação em casos anteriores pelo próprio TSE. A defesa do ex-presidente alegou que o site “Lulaflix” reproduzia apenas matérias jornalísticas existentes e vídeos disponíveis online, argumentado a ausência de irregularidades, que não resultou em nada.

AINDA sobre nova multa de Bolsonaro: apesar de ser uma decisão unânime houve uma divergência entre os ministros: o valor da multa. Os ministros Raul Araújo e Kássio Nunes Marques queriam uma multa de R$ 10 mil, mas a maioria optou por uma multa maior de R$ 20 mil, valor que deverá ser pago pelo ex-presidente.

*Colaboração: Paula Rodrigues

