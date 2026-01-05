"[O governo Lula] só sabe aumentar impostos e sufocar quem produz"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Lula e a mentira do ‘revogaço’: mais de 3 mil sigilos

Ao prometer na campanha de 2022 um “revogaço” de decretos de sigilo do antecessor Jair Bolsonaro, para “restaurar a transparência” e acabar o “obscurantismo”, Lula (PT) estava apenas mentindo para o eleitorado. O governo do petista impôs milhares de sigilos, dos gastos extravagantes das viagens de Janja, sua mulher, às evoluções dos seus empresários favoritos, Joesley (que o delatou na Lava Jato) e o irmão Wesley, passando pela recusa de cumprir a Lei de Acesso a Informações (LAI).

Dados são oficiais

Dados da Controladoria-Geral da União e relatórios independentes revelam total de 3.287 sigilos entre 2023 e 2025, ignorando a LAI.

Recusas reiteradas

O governo Lula desrespeitou a LAI, de forma obstinada, própria de quem tem muito a esconder, recusando 16% dos pedidos de informações.

Lorota do ‘revogaço’

Virou piada Lula jurar em 2022 a uma radio paulistana, mentindo, o revogaço de tudo “que Bolsonaro está criando para defender os amigos”.

Sigilos aumentaram

Só em 2023, o primeiro ano, Lula decretou sigilo de 100 anos em 1.339 pedidos de informação, contra 1.332 no último ano de Bolsonaro (2022).

Gafes e gastos marcam atitudes da ‘atora’ Janja

Ao contrário de antecessoras mais discretas, a primeira-dama Janja (PT) seguiu em 2025 seu protagonismo espalhafatoso, marcado por gafes diplomáticas, declarações impropriadas e acusações de gastos extravagantes, gerando críticas e até ações judiciais. Em 2025 seguiu na mesma toda. Já em fevereiro, em visita ao barracão da escola de samba Portela, ela vazou imagem de uma águia que seria surpresa no desfile de Carnaval. O conteúdo foi apagado após críticas pelo seu descaso.

Nem ditadura escapa

Durante jantar oficial na China, em maio, Janja reclamou do TikTok ao ditador chinês Xi Jinping, causando constrangimento e irritação.

Quem estuda não erra

Em novembro, durante entrevista na COP30, em Belém, ela soltou um analfabetíssimo “somos atoras” em vez de “somos atrizes”.

Insensibilidade

Ela fez dancinha na Índia enquanto o Brasil estava em choque com as enchentes do Sul, e até se meteu em foto de Joe Biden com Lula.

Lembra do ‘sumiço’ fake?

A primeira-dama Janja insinuou em 2023 o sumiço de 261 móveis da Presidência, depois encontrados num depósito do Palácio da Alvorada, porque queria comprar novos. A mentira rendeu condenação na Justiça.

Pura ficção

Lula sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 com meta de superávit de R$ 34,3 bilhões para as contas públicas. Em 2023 e 2024 as metas – não atingidas – foi de “déficit zero”. Foram dois anos de rombos.

Curioso

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) foi o décimo maior anunciante do Facebook e Instagram em todo o Brasil, nos últimos três meses: torrou R$406 mil, mais até que (o banco público) Caixa, que gastou R$282 mil.

Na nossa conta

Lula (PT) distribuiu mais de R$30,6 bilhões em emendas parlamentares em 2025, segundo dados do Portal da Transparência. Foram R$1 bilhão a mais que no ano anterior, que já havia batido recorde histórico.

Definição em Portugal

Será realizada no dia 18 a eleição presidencial em Portugal, onde lidera pesquisas Luís Marques Mendes, candidato do PSD do primeiro-ministro Luis Montenegro. Tem 79% de chances de vitória, segundo a Polymarket.

Mais um

O último Relatório de Acompanhamento Fiscal de 2025 da Instituição Fiscal Independente do Senado alerta: retirada de despesas do teto de gastos, como precatórios, ressarcimento da roubalheira no INSS etc. dão fôlego curto, mas demonstram a necessidade para mais um ajuste fiscal.

Imposto desincentiva

“Alíquota de 25% [para importação de painéis solares] é abusiva e não tem qualquer efeito benéfico à indústria nacional” argumenta o senador Marcos Rogério (PL-RO), que apresentou projeto para limitar essa taxa em 9,6%. No governo Bolsonaro, lembra ele, essa alíquota foi zerada.

Banco do mundo

O mercado espera que Donald Trump anuncie antes de fevereiro o próximo presidente do Federal Reserve, o banco central dos EUA. Kevin Hassett, Kevin Warsh e Christopher Waller estão entre os mais cotados.

Pensando bem...

...propaganda, agora, é alma do governo.

PODER SEM PUDOR

Papel de deputado

Paulo Lustosa era deputado federal pelo Ceará quando foi procurado por um prefeito. Ele queria resolver “um problema urgente” e estendeu um papel. Lustosa leu e se espantou com o teor da pretensão: “Mas isto é ilegal, infelizmente não será possível”. O prefeito torceu o nariz, indignado: “Se fosse legal, eu não precisaria de deputado...”