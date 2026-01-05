Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

CLAÚDIO HUMBERTO

"[O governo Lula] só sabe aumentar impostos e sufocar quem produz"

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após o governo tomar R$25 bilhões em impostos em 2 dias

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

05/01/2026 - 07h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Lula e a mentira do ‘revogaço’: mais de 3 mil sigilos

Ao prometer na campanha de 2022 um “revogaço” de decretos de sigilo do antecessor Jair Bolsonaro, para “restaurar a transparência” e acabar o “obscurantismo”, Lula (PT) estava apenas mentindo para o eleitorado. O governo do petista impôs milhares de sigilos, dos gastos extravagantes das viagens de Janja, sua mulher, às evoluções dos seus empresários favoritos, Joesley (que o delatou na Lava Jato) e o irmão Wesley, passando pela recusa de cumprir a Lei de Acesso a Informações (LAI).

Dados são oficiais

Dados da Controladoria-Geral da União e relatórios independentes revelam total de 3.287 sigilos entre 2023 e 2025, ignorando a LAI. 

Recusas reiteradas

O governo Lula desrespeitou a LAI, de forma obstinada, própria de quem tem muito a esconder, recusando 16% dos pedidos de informações.

Lorota do ‘revogaço’

Virou piada Lula jurar em 2022 a uma radio paulistana, mentindo, o revogaço de tudo “que Bolsonaro está criando para defender os amigos”.

Sigilos aumentaram

Só em 2023, o primeiro ano, Lula decretou sigilo de 100 anos em 1.339 pedidos de informação, contra 1.332 no último ano de Bolsonaro (2022).

Gafes e gastos marcam atitudes da ‘atora’ Janja

Ao contrário de antecessoras mais discretas, a primeira-dama Janja (PT) seguiu em 2025 seu protagonismo espalhafatoso, marcado por gafes diplomáticas, declarações impropriadas e acusações de gastos extravagantes, gerando críticas e até ações judiciais. Em 2025 seguiu na mesma toda. Já em fevereiro, em visita ao barracão da escola de samba Portela, ela vazou imagem de uma águia que seria surpresa no desfile de Carnaval. O conteúdo foi apagado após críticas pelo seu descaso.

Nem ditadura escapa

Durante jantar oficial na China, em maio, Janja reclamou do TikTok ao ditador chinês Xi Jinping, causando constrangimento e irritação.

Quem estuda não erra

Em novembro, durante entrevista na COP30, em Belém, ela soltou um analfabetíssimo “somos atoras” em vez de “somos atrizes”. 

Insensibilidade

Ela fez dancinha na Índia enquanto o Brasil estava em choque com as enchentes do Sul, e até se meteu em foto de Joe Biden com Lula.

Lembra do ‘sumiço’ fake?

A primeira-dama Janja insinuou em 2023 o sumiço de 261 móveis da Presidência, depois encontrados num depósito do Palácio da Alvorada, porque queria comprar novos. A mentira rendeu condenação na Justiça.

Pura ficção

Lula sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 com meta de superávit de R$ 34,3 bilhões para as contas públicas. Em 2023 e 2024 as metas – não atingidas – foi de “déficit zero”. Foram dois anos de rombos.

Curioso

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) foi o décimo maior anunciante do Facebook e Instagram em todo o Brasil, nos últimos três meses: torrou R$406 mil, mais até que (o banco público) Caixa, que gastou R$282 mil.

Na nossa conta

Lula (PT) distribuiu mais de R$30,6 bilhões em emendas parlamentares em 2025, segundo dados do Portal da Transparência. Foram R$1 bilhão a mais que no ano anterior, que já havia batido recorde histórico.

Definição em Portugal

Será realizada no dia 18 a eleição presidencial em Portugal, onde lidera pesquisas Luís Marques Mendes, candidato do PSD do primeiro-ministro Luis Montenegro. Tem 79% de chances de vitória, segundo a Polymarket.

Mais um

O último Relatório de Acompanhamento Fiscal de 2025 da Instituição Fiscal Independente do Senado alerta: retirada de despesas do teto de gastos, como precatórios, ressarcimento da roubalheira no INSS etc. dão fôlego curto, mas demonstram a necessidade para mais um ajuste fiscal.

Imposto desincentiva

“Alíquota de 25% [para importação de painéis solares] é abusiva e não tem qualquer efeito benéfico à indústria nacional” argumenta o senador Marcos Rogério (PL-RO), que apresentou projeto para limitar essa taxa em 9,6%. No governo Bolsonaro, lembra ele, essa alíquota foi zerada.

Banco do mundo

O mercado espera que Donald Trump anuncie antes de fevereiro o próximo presidente do Federal Reserve, o banco central dos EUA. Kevin Hassett, Kevin Warsh e Christopher Waller estão entre os mais cotados.

Pensando bem...

...propaganda, agora, é alma do governo.

PODER SEM PUDOR

Papel de deputado

Paulo Lustosa era deputado federal pelo Ceará quando foi procurado por um prefeito. Ele queria resolver “um problema urgente” e estendeu um papel. Lustosa leu e se espantou com o teor da pretensão: “Mas isto é ilegal, infelizmente não será possível”. O prefeito torceu o nariz, indignado: “Se fosse legal, eu não precisaria de deputado...”

Colunistas

"Até quando Moraes terá procuração para praticar a tortura?"

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após nova decisão do ministro do STF contra prisão domiciliar para o pai, pós-cirurgia

02/01/2026 06h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Governo Lula agora toma dinheiro dos informais

Após dedicar seu terceiro governo a gastar sem olhar o amanhã e esfolar quem trabalha e produz, criando três dezenas de impostos abusivos, Lula (PT) começou nesta quinta-feira, primeiro dia do ano, a tomar dinheiro dos informais, que nem sequer sabem disso. Mas logo saberão, quando passarem a ser atormentados pela Receita Federal. Assim, trabalhadores autônomos como cabelereira, pedreiro, personal trainer, pintor, professor particular, eletricista ou faxineira, por exemplo, são obrigados a pagar ao governo petista um quarto do que faturam.

 

No CPF, 25% no ralo

Todos estão obrigados a emitir a nota fiscal eletrônica no próprio CPF, estabelecendo o pagamento de 25% de impostos.

 

Esconde, esconde

Como aposta na desinformação, o governo Lula não divulga que, se a nota for emitida no CNPJ, essa taxação quase desaparece.

 

MEI virou salvação

Se o autônomo abrir MEI (microempresa individual) tem chance de pagar só o DAS (Documento de Arrecadação do Simples), à volta de 80 reais.

 

Estado ladrão

Isso tudo faz lembrar a sentença do presidente argentino Javier Milei: “imposto é roubo”. Considerando valores e personagens, faz sentido.

 

Senado bate recorde histórico em gastos do ‘cotão’

Em 2025, os 81 senadores conseguiram bater novamente o recorde de despesas com a cota para exercício da atividade parlamentar, o famoso “cotão parlamentar”. Foram torrados R$34,8 milhões dos pagadores de impostos com o cotão, o maior valor da História, segundo a ONG Operação Política Supervisionada, que mantém dados completos desde 2008. Em 2024, foram gastos R$32,5 milhões, o recorde até então.

 

Vai de tudo

Cada parlamentar tem entre R$ 36,6 mil e R$ 51,4 mil/mês, a depender da distância do estado de origem, para bancar despesas (bem) diversas.

 

Cotão coração de mãe

O cotão parlamentar paga aluguéis de carros ou escritórios, alimentação, consultores e até mesmo propaganda para deputados e senadores.

 

Nós pagamos

Só a propaganda do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que foi quem mais gastou com isso desde 2023, custou R$1,1 milhão.

 

Estrutura de impunidade

Na cartilha do PT para a militância digital, o partido promete fornecer advogados através da Fundação Perseu Abramo (financiado pelo PT) para militantes processados por abusos no processo eleitoral de 2026.

 

Amor venceu?

A tropa jurídica prometida pelo PT para atender militantes abusivos nas redes não tem paralelo na oposição. “Se fosse na direita, a esquerda ia falar em gabinete do ódio”, anota o deputado André Fernandes (PL-CE).

 

Mundo moderno

Dispararam as chances de conflito militar aberto entre EUA e Venezuela desde o ataque em solo contra traficantes, diz plataforma de previsões (e apostas) Polymarket. Já são US$52 (R$287) milhões apostados.

 

Na nossa conta

O Portal da Transparência do governo Lula (PT) deixou de atualizar em outubro os gastos com os cartões de pagamento, os famosos cartões corporativos. Até então foram R$78 milhões no total, R$5 milhões torrados só com os 11 cartões da Presidência da República petista.

 

CPI em Recife

Após o prefeito do Recife, João Campos (PSB), nomear (e desnomear) o filho de procuradora do Tribunal de Contas para o cargo de procurador judicial do Município, a oposição já articula CPI para investigar o caso.

 

Padrão PT

Viralizou nas redes o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), entregando obra com piso tátil para cegos. Além do caminho ser pequeno, quem segui-lo até o fim vai dar de cara com um poste.

 

Peixe grande

A fortuna controlada por fundos soberanos de investimentos (bancados com cofres públicos de nações como Noruega etc.) atingiu US$15 (R$83) trilhões no ano passado. Representa quase sete vezes o PIB do Brasil.

 

Recordes negativos

Para o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), o governo Lula acumula recordes negativos. “Recorde histórico nos pedidos de falência e recuperação judicial... ligado ao número de novos impostos implantados que oneram quem produz, quem empreende”.

 

Pergunta ao Taxxad

Ter a maior carga tributária do mundo é motivo para orgulho?

 

PODER SEM PUDOR

Vingança

Líder do PTB na Assembleia Legislativa de São Paulo anos atrás, Campos Machado fazia marcação cerrada a parlamentares ligados ao MST. Um dia, um deputado do PT ligado aos sem-terra resolveu ir à forra: “O pessoal vai invadir a sua fazenda, lá em Lins...”. “Como vocês sabem que tenho fazenda em Lins?”, perguntou. “Temos as nossas informações...” respondeu o petista, sorrindo. “Então invadam!” desafiou o líder do PTB. De fato, no dia seguinte o MST invadiu a tal fazenda em Lins, depredando tudo. Machado se divertiu muito: sua fazenda era outra, no Vale do Ribeira.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Traficantes que são vítimas dos usuários"

Presidente Lula (PT) e a sua frase do ano em 2025

01/01/2026 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

CPMI vê elo entre Lulinha e compradores do Master

Parlamentares da CPMI do INSS suspeitam de ligação do escândalo do Banco Master com o roubo a 9 milhões de aposentados e pensionistas, por meio de descontos associativos não autorizados. A novidade deve provocar debates sobre a convocação de novos personagens para depor: “Lulinha”, filho de Lula (PT), realizou “prospecção de negócios” em Portugal ao lado de empresários envolvidos na compra do banco de Daniel Vorcaro junto a investidores dos mirados Árabes Unidos.

Mercado bilionário

Vorcaro e seu banco atraíram as atenções da CPMI em razão da forte participação do Master no bilionário mercado de consignados.

Muito a esconder

Os parlamentares provaram a quebra de sigilos de Vorcaro e do Master, mas o ministro Dias Toffoli proibiu o acesso da CPMI aos documentos.

Maior da História

Para o relator da CPMI, Alfredo Gaspar (União-AL), o roubo aos inativos, por meio de consignados não autorizados, pode chegar a R$90 bilhões.

Digitais ilustres

Para esses políticos desconfiados, não seria surpresa encontrar digitais do Palacio do Planalto no caso do Banco Master.

Governo Lula torra ao menos R$2 bilhões em viagens

O governo Lula (PT) contabilizou ao menos R$2,03 bilhões em despesas com viagens em 2025, e essa fatura ainda não está completa. O total não inclui os gastos do petista, da primeira-dama Janja e as outras 45 autoridades que se aproveitam, sob sigilo, do luxo dos jatinhos da Força Aérea. Até a última semana do ano, passagens aéreas do governo Lula custaram R$785,3 milhões aos pagadores de impostos, enquanto as diárias distribuídas aos funcionários são a maior despesa: R$1,24 bilhão.

Você paga tudo

O governo admite ainda R$10,3 milhões em “outros gastos”; restituições, taxas de agenciamento e serviços como seguros.

Na gringa

Viagens internacionais (passagens e diárias) custaram R$265 milhões aos pagadores de impostos em 2025. E tem muito mais por vir.

Total demora

Em 2023, o governo Lula torrou R$2,3 bilhões e bateu o recorde histórico em gastos com viagens. Em 2024, renovou o recorde (R$2,4 bilhões).

Não é piada, mas pode rir

A tática do PT para 2026, segundo orientação para a militância digital publicada pelo próprio partido esta semana, é evitar processos na Justiça pois, dizem petistas, a oposição a Lula é que promove “assédio judicial”.

Ver para crer

O guia petista para a militância digital em 2026 orienta a torcida organizada a substituir termos como “fascista”, “genocida” ou “corrupto” por eufemismos como “discurso autoritário”. Tudo para evitar processos.

Bolsa não emprega

Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ) questiona o suposto pleno emprego alegado pelo governo Lula: “como explicam 53 milhões de brasileiros recebendo bolsa família. São considerados empregados?”.

Quem compara...

O contrato de quase US$1 milhão (R$5,5 milhões) da Advocacia-Geral da União com escritório na Argentina para auxiliar na extradição de condenados pelo 8 de janeiro representa, por exemplo, apenas 0,7% de um contrato de prestação de serviços advocatícios de R$129 milhões.

Seu dinheirinho

Levantamento do Diário do Poder na plataforma Meta Ads, que divulga todos os anúncios feitos no Facebook e no Instagram no Brasil, mostra que só o Ministério da Saúde torrou R$576 mil, em 90 dias, com 14 anúncios. É o quinto maior anunciante do Brasil nas duas redes sociais.

Risco só cresce

“Lula caminha para encerrar o mandato com um recorde: a maior dívida pública da história”, observa a deputada Rosângela Moro (União-PR). “Sem ajuste fiscal, o risco cresce e a confiança dos investidores some”.

Recado light

O senador Zequinha Marinho (Pode-PA) reagiu à tentativa do governo Lula de puxar o saco de evangélicos transformando o gospel em patrimônio cultural: “nossa comunidade possui princípios muito claros... que nem sempre se alinham com determinadas correntes ideológicas”.

Não é erro, é política

“A política do governo Lula torna o produtor inadimplente e o impede de ter acesso ao Plano Safra. A dívida é a armadilha do governo”, ressaltou o senador Jorge Seif (PL-SC) ao defender produtores de leite.

Pensando bem...

...o ano começava depois do Carnaval, mas agora só depois das eleições.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Animal por sentença

Certa vez em Cachoeiro do Itapemirim (ES), no ano de 1974, o vereador Roberto Valadão (MDB) atacou o prefeito da cidade: “O prefeito Teodorico Ferraço é um animal irracional!”. Ferraço ficou furioso e processou o adversário, que acabou absolvido. As provocações e os recursos continuaram até que o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal, anos mais tarde, quando Teodorico era deputado federal. O STF confirmou a absolvição de Valadão, que foi à tribuna e comemorou: “O prefeito é um animal irracional, agora transitado em julgado!”

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6918, sábado (03/01)
loteria

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6918, sábado (03/01)

2

Resultado da Loteria Federal 6030-5 de hoje, sábado (03/01)
loteria

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6030-5 de hoje, sábado (03/01)

3

Supostos motoristas de aplicativo são autuados por transporte irregular de passageiros
clandestinidade

/ 2 dias

Supostos motoristas de aplicativo são autuados por transporte irregular de passageiros

4

Vencedores da Mega da Virada em MS investiram R$ 1,2 mil em bolão
Cidades

/ 2 dias

Vencedores da Mega da Virada em MS investiram R$ 1,2 mil em bolão

5

"Acredito que devemos passar de três milhões de hectares de florestas nos próximos 10 anos"
ENTREVISTA

/ 1 dia

"Acredito que devemos passar de três milhões de hectares de florestas nos próximos 10 anos"

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/12/2025

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 18/12/2025

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?