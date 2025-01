"O mercado precisa de liberdade, não de controle"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Ministros de Lula torram R$10,2 milhões em viagens

Como o chefe Lula e a primeira-dama, Janja, os ministros do petista não tem a menor piedade do pagador de impostos e gastam como se não houvesse amanhã. A fatura do vai e vem, imposta aos brasileiros sem direito a contestação, ultrapassa a casa dos R$10,2 milhões. Isso só em 2024. O valor pode ser ainda mais alto, já que os dados, extraídos pela coluna via Portal da Transparência, estão no prazo de atualização.

Souvenir caro

Sozinho, o ministro Mauro Vieira, o nosso chanceler de enfeite, é responsável por expressiva fatia desta fatura: R$788,9 mil.

Roteiro dos sonhos

Celso Sabino (Turismo) tem no passaporte destinos como Barcelona, Paris, Nova Iorque, Moscou e vários outros. Nos custou R$556,3 mil.

Gastam sem dó

Com os giros acima dos R$500 mil ainda tem os ministros Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social) e André Fufuca (Esportes).

Raio-X

No ano, os assessores de Lula voaram ao menos 1.684 vezes, O trecho mais caro foi de Nísia Trindade (Saúde), R$156,1 mil (Washington-EUA).

Brasil tem 324 mil mandados de prisão em aberto

Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apontam que o Brasil tem 324.751 mandados de prisão em aberto. São 303.542 elementos com status de “procurados” e outros 21.209 considerados foragidos. Se fossem cumpridos os mandados, a quantidade de presos superaria o dobro das vagas do sistema carcerário. O CNJ conta 493.968 vagas em presídios, mas o atual número de encarcerados já é superior: 670,1 mil.

Vai caducar

O mandado em aberto mais antigo vai completar 54 anos em 2025. O sujeito foi condenado a mais de 8 anos pela justiça do Pará.

Lotado

A Casa do Albergado do Amazonas (AM) é a maior unidade prisional em número de vagas, 4.706. O xilindró está lotado, constam 5.121 detentos.

4 por vaga

O mais lotado, classificado como em “péssimas condições”, está o presídio de Igarassu (PE), 5.511 presos para 1.226 vagas.

Certame enrolado

O concurso dos Correios, sob risco de judicialização, como adiantou a coluna, não teve o resultado divulgado como o previsto, terça-feira (14). Acabou que a divulgação atrasou e a banca, IBFC, não explicou nada.

Petista não faz pix

Petistas não estavam nem aí com a ordem de Lula, afinal revogada, de espionar pix alheio. Como já demonstraram, preferem dinheiro na cueca ou pixuleco em malas.

É simples

“Se era fake news, não precisavam voltar atrás. Bastava provarem na prática”, conclui o deputado Junio Amaral (PL-MG) sobre a amarelada do governo Lula que queria, mas desistiu, bisbilhotar transações do pix.

Tamanho do estrago

Publicação de Nikolas Ferreira (PL-MG) contra o plano da Receita Federal, com aval do governo Lula, de bisbilhotar o pix fulminou a arapuca. Até a revogação, o vídeo tinha 200 milhões de visualizações.

Mudou de nome?

A mídia brasileira, ativista palestina, noticiou ontem que o cessar-fogo “envolve a troca de prisioneiros”. Isso é falso, fake news. Os terroristas do Hamas não têm “prisioneiros”, têm reféns. Incluindo velhos e crianças.

Estrago feito

Novato na Secom, Sidônio Palmeira até tentou tirar da cartola, em 24h, uma campanha para tentar salvar a bisbilhotagem do pix. Não deu. Sobrou ao governo revogar a rejeitada portaria da Receita Federal.

O negócio é lacrar

É pura lacração a decisão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de retirar Cuba da lista de países que patrocinam o terrorismo. A medida foi trombeteada a seis dias de Biden passar o posto para Donald Trump.

Mais comentados

Curiosa combinação de assuntos mais comentados do X, assim que o governo amarelou e revogou a bisbilhotagem sobre o pix. A rede social listava: “impeachment”, “o pix” e “arregou” entre os mais comentados.

Pergunta na Fazenda

E a “taxa das blusinhas” que não ia ter, mas teve... vai revogar?

PODER SEM PUDOR

A comadre Jackie

O prefeito José Amâncio Costa, do interior paraense, dera o nome de personalidades importantes a seus sete filhos: Nelson, Maria Antonieta, Bismarck, Wilson, Getúlio, Juscelino e Kennedy. Para o batismo deste último convidou o próprio, que não pôde ir, mas foi representado pelo cônsul americano em Belém. Poucos meses depois, Kennedy foi assassinado. Amâncio chorou copiosamente a morte do xará de seu filho. E a quem tentava consolá-lo, ele respondia:

- O que me preocupa mesmo é a minha comadre Jacqueline...