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Giba Um

"O meu sonho é acabar o governo, seja daqui a quatro, daqui a cinco, daqui a oito anos, quando...

...bater no peito e falar: 'menos pessoas dependem de políticos para levar comida para casa'"

Giba Um

Giba Um

21/05/2026 - 06h00
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Depois da operação da PF contra Ciro Nogueira pelo envolvimento com Daniel Vorcaro, Flávio Bolsonaro já começou a tentar se distanciar do aliado sobre o qual dizia ter “todas as credenciais” para ser seu vice (hoje, diz que falou isso só para agradar Ciro).

Mais: com o episódio do filme, sua campanha, agora meio à deriva, tinha preparado a passagem de Ciro pelo bloco lulista do senador antes de virar chefe da Casa Civil de Bolsonaro. Precavido, Ciro também está organizando uma contraofensiva.

União de DNAs

A longa amizade entre Helena Bordon e Lala Rudge sempre teve a moda como tema central em suas conversas. Agora, essa relação evoluiu para uma coleção. As criadoras da By Helena Bordon e da La Rouge Belle se uniram para uma colaboração que combina sofisticação, conforto e uma grande dose de individualidade. Cada marca possui um DNA bem definido, e essa colaboração respeita perfeitamente isso, mesclando a alfaiataria estruturada, couro e chamois da By Helena Bordon com a suavidade do sleepwear da La Rouge Belle, utilizando cetim, renda e veludo. O resultado é uma linha de peças versáteis e atemporais, que inclui blazers, jaquetas, vestidos, saias e calças, desenvolvidas para transitar entre os diversos momentos do dia. O objetivo é incorporar o encantamento das roupas de dormir às produções cotidianas, equilibrando conforto, feminilidade e um toque urbano. Blazers, vestidos, saias, regatas e calças apresentam-se em versões práticas e atemporais. Para marcar o lançamento, Helena e Lala receberam amigas e convidadas no terraço do Hotel Fasano São Paulo Itaim, em São Paulo, em um evento íntimo repleto de personalidades do lifestyle e da moda local. As peças estão disponíveis para compra nas lojas físicas e online de ambas as marcas.

Eleições: combustível para a classe média
 

Vai ter dinheiro para a classe média. O lançamento da linha de crédito de R$ 30 bilhões para taxistas e motoristas de aplicativo abre uma carreata de medidas que serão anunciadas nas próximas semanas, com foco nessa camada intermediária da população, um miolo no qual as taxas de aprovação de Lula patinam. Para isso, além do já asfixiado orçamento, a equipe econômica quebra a cabeça em busca de recursos para financiar as novas iniciativas. Entre as hipóteses discutidas na Fazenda, uma das ideias que já teria sinal verde do Planalto é usar o que exceder os dividendos das estatais previstos no orçamento da União, que podemos considerar como orientação, carimbando esse dinheiro para custear novas “bondades” voltadas para as classes A e B. A proposta ganhou corpo pela expectativa de um salto nos resultados da Petrobras por conta da disparada dos preços do petróleo.

Efeito dominó

No primeiro trimestre deste ano, a estatal teve um lucro de R$ 32,7 bilhões, uma queda de 7,2% em relação ao igual período de 2025. No entanto, cabe dizer que o balanço de janeiro a março ainda não capturou os efeitos da guerra do Irã sobre as cotações do petróleo e, consequentemente, sobre as exportações da companhia. Esse efeito dominó positivo é aguardado para as demonstrações financeiras do segundo trimestre. Com isso, cresce a possibilidade de a empresa pagar a seus acionistas um volume superior ao referente ao primeiro trimestre, de R$ 9 bilhões.

Só para adultos

A atriz e cantora Selena Gomez, que se destacou no Disney Channel, atuou na série Only Murders in the Building e no filme Emilia Pérez, já tem volta confirmada aos cinemas e promete ser inesquecível. Conforme o Daily Mail, Selena será parte do novo filme dirigido por Brady Corbet, que ainda não tem um nome oficial definido (um dos títulos considerados é “The Origin of the World”). O longa terá conteúdos “adultos”, clima intenso e duração prevista de quatro horas. Embora ainda esteja na fase de pré-produção, o projeto já está gerando expectativa na indústria cinematográfica. O elenco conta com talentos renomados como Cate Blanchett e Michael Fassbender. Corbet, que obteve sucesso recentemente com O Brutalista, vencedor de três Oscars em 2025, informou que a história deste novo filme se desenrola do século XIX até os dias atuais, com atenção especial aos anos 70. Ele também revelou que o roteiro terá cerca de 200 páginas. Vale lembrar que “O Brutalista”, com duração de três horas, possuía 165 páginas. Segundo o veículo britânico, o novo filme deve incluir cenas consideradas “picantes” e terá classificação indicativa para maiores de 18 anos.

Apoio esvaziado

Prefeitos e deputados do PSD no interior de São Paulo não trabalharão pela reeleição de Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao governo paulista, mesmo com Gilberto Kassab, presidente do partido, tendo declarado apoio ao governador. Se houver algum acordo especial para o segundo turno, ficará entre Tarcísio e Fernando Haddad (PT-SP). Para prefeitos e deputados, houve quebra de acordo entre Kassab e Tarcísio. O PSD esperava ficar com o cargo de vice na chapa de reeleição, com o próprio Kassab sendo um dos cotados para o posto.

15 dias de prazo

O encontro na casa de Daniel Vorcaro ,conforme confissão de Flávio Bolsonaro ampliou a desconfiança de aliados próximos e da própria cúpula do PL, que teme o surgimento de novos fatos graves e defende que a sigla busque uma opção ao senador. Anteriormente, entre outras mentiras, Flávio havia garantido que nunca tinha se encontrado com Vorcaro depois da primeira prisão do ex-banqueiro em sua casa. A cúpula do partido presidido por Valdemar Costa Neto, que sempre teve um pé atrás na candidatura do “01”, deu prazo de 15 dias para avaliar o grave episódio e decidir se a candidatura de Flávio permanece ou não.
 

Pérola

O meu sonho é acabar o governo, seja daqui a quatro, daqui a cinco, daqui a oito anos, quando a gente vai bater no peito e falar: ‘menos pessoas dependem de políticos para levar comida para casa’”,

de Flávio Bolsonaro, que não quer desistir (?!).

“Relações fraternais” 1

Flávio vai a 41,8%; e Lula atinge 48,9% em 2º turno simulado: são dados da pesquisa Atlas/Intel, evidenciando queda de 6 pontos percentuais e crescimento de 1,4 ponto para Lula. Além disso, a descoberta das “relações fraternais” entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro caiu dos céus para Lula. Com potencial impacto eleitoral, o caso dá ao governo brasileiro um fato político, institucional e policial para acelerar as negociações com os Estados Unidos em torno de um acordo de cooperação envolvendo paraísos fiscais. A proposta em discussão com autoridades norte-americanas prevê que jurisdições de baixa transparência e suas instituições passem a responsabilizar um regime de intercâmbio de informações.

“Relações fraternais” 2

A questão foi tratada no recente encontro entre Lula e Trump. O objetivo é cavar trincheiras contra o crime organizado e trazer à luz a imensa rede de túneis subterrâneos por onde o dinheiro ilícito circula pelo mundo afora. Ou seja: o imenso ervário oriundo do tráfico de drogas e de armas, milícias, jogo ilegal, desvio de dinheiro público, lavagem de dinheiro por fintechs e congêneres, só para começar. Seja pelo dinheiro envolvido ou pelo que ainda pode vir à tona, o repasse de dinheiro de Daniel Vorcaro aos Estados Unidos para o clã Bolsonaro dá dimensão policial à diplomacia com os EUA na ofensiva contra o crime organizado.

Mulher de Caiado
no Senado

De acordo com levantamento da Paraná Pesquisas, a ex-primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado (União Brasil), desponta isolada na liderança da corrida eleitoral ao Senado, abrindo grande vantagem sobre os demais concorrentes (são duas vagas). Gracinha é esposa do ex-governador e presidenciável Ronaldo Caiado e concentra 36,9% das intenções de voto no principal cenário estimulado. O atual senador Vanderlan Cardoso (PSD) aparece na segunda posição, com 26%.

Mais um problema

Além do caso Master, Ciro Nogueira ganhou novo problema na Justiça. O MPF abriu inquérito civil para apurar possíveis irregularidades na aplicação de uma emenda de R$ 321 mil enviada pelo Senado ao município de São Luís do Piauí. Para a Procuradoria, não houve a devida transparência na indicação dos beneficiários e no plano de uso dos recursos. Um veterano político diz: “Se tiver de devolver, ele não tem problema, ainda terá um saldo dos tempos em que recebia de Daniel Vorcaro”.

Outro “irmão”

Primeiro, o deputado federal Mário Frias disse que “nunca viu um centavo de Daniel Vorcaro na produção do filme sobre a vida de Jair Bolsonaro”. Depois, voltou atrás e disse que o então dono do Master fizera um investimento. Agora, o site Intercept Brasil publica áudio do mesmo Mário Frias, produtor executivo de “Dark Horse”, enviado a Daniel Vorcaro, agradecendo pelo investimento que viabilizaria o longa-metragem. O áudio foi enviado em 11 de dezembro de 2024. “Só quero te agradecer, meu irmão. Vamos mexer com muita gente e vai ser importante para nosso país. De vez em quando, preciso te falar como as coisas estão andando”. Detalhe: nesses dias, a PF queria encontrar Mário Frias e não conseguiu localizá-lo, nem em sua casa.

Mistura Fina

Acaba de entrar em vigor nesta semana a nova lei migratória de Portugal, que cumpre o objetivo de investigar a permanência dos 500 mil brasileiros no país. A lei impede a regularização de turistas, alonga prazos para reagrupamento familiar, limita vistos de trabalho e eleva requisitos para cidadania. Muitos dos negligenciados deixaram o Brasil fugindo da crise e da insegurança geradas, em boa medida, por sucessivos governos do PT, e Lula silencia.

Na visita de Lula a Portugal, o primeiro-ministro Luís Montenegro tratou do tema com mais clareza do que o presidente brasileiro. Agora, muitos que construíram raízes, pagam impostos e contribuem para a economia portuguesa estão vendo seu futuro ameaçado. É constrangedor o contraste com a rapidez da retaliação aos EUA após a expulsão de um delegado que extrapolou funções. Portugal “retribui” desse modo o histórico acolhimento de portugueses pelo Brasil em momentos de dificuldades econômicas.

Agora, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, prepara nova derrota para Lula: vai derrubar o veto do presidente petista para permitir que municípios inadimplentes com o governo federal possam receber recursos de emendas e convênios. Dispositivos vetados por Lula na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 impedem que 3.100 municípios possam ter acesso aos recursos. Por outro lado, o mesmo Alcolumbre está mais do que irritado com a decisão de Lula de enviar novamente o nome rejeitado de Jorge Messias para uma cadeira no STF.

Lula pode mandar novamente o nome de Jorge Messias para ser votado no próximo governo (pode ser o próprio Lula, Flávio Bolsonaro ou outro) e bater de frente outra vez com Alcolumbre, que quer ser reeleito presidente do Senado. Há, contudo, brechas jurídicas e regimentais para viabilizar nova análise do nome do AGU. Um dos argumentos é que a proibição consta em um ato administrativo da Mesa Diretora, e não na Constituição ou no regimento interno do Senado.cais participam da fiscalização.

In – Drinque: Whisky Apple Sour
Out – Drinque: Gin Sour de Maçã Verde

Giba Um

"O filme sobre meu pai é uma obra-prima, uma "masterpiece", tem atores renomadíssimos...

...ele é chamado de "real hero" na tela, vai ser exibido em todos os cinemas do Brasil, uma "true story", um marco"

20/05/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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A revelação do relacionamento entre Flávio e Vorcaro caiu como bomba dentro do PL. A ala mais contrariada passou a ver alternativas de plano B, e Michelle foi apontada como um nome competitivo. Pouca gente falou rapidamente de seus obstáculos.

Mais: a picuinha com os enteados foi creditada como um aviso. Fora a falta de aval de Jair Bolsonaro ao nome dela na chapa presidencial. Michelle contra-ataca: não move uma palha a favor da candidatura de Flávio. Para Carlucho e Eduardo, não emite nem sinais.

Giba Um

Raquetes intactas

Como acontece com muitos atletas de elite, a história de Aryna Sabalenka começou com uma criança cheia de energia. Nascida em Minsk, na Belarus, ela pegou numa raquete aos seis anos.

“Na nossa região, os esportes mais populares são hóquei no gelo e tênis. Meu pai escolheu o tênis”. A infância foi tranquila, cercada pelo apoio da família e pela admiração que tinha pelo pai, ex-jogador de hóquei que virou empresário após um acidente interromper sua carreira. Sabalenka cresceu ouvindo que era “forte demais” e até “sem inteligência para o tênis”.

Muitos treinadores diziam que ela nunca chegaria ao topo. Mas ela insistiu. Entre gritos, emoção à flor da pele e até raquetes quebradas, transformou a intensidade em marca registrada. Dentro de quadra, virou uma das jogadoras mais explosivas do circuito. Fora dela, mostra um lado leve, divertido e emocional.

“Eu perdia completamente o controle. Podia estar ganhando a partida e, de repente, surtar e deixar tudo escapar”. Ainda assim, aprendeu a lidar melhor com a pressão sem deixar de ser autêntica. Na fase zen de Sabalenka, as raquetes finalmente respiram aliviadas e sobrevivem intactas aos jogos. “Quando foi a última vez que quebrei uma raquete? Na verdade, não me lembro”.

A perda do pai, em 2019, mudou tudo. Até hoje, ela se emociona ao imaginar como ele reagiria às suas vitórias. “Eu sei o quanto ele estaria feliz com meu sucesso”. Com personalidade forte, milhões de fãs e uma carreira marcada por superação, Sabalenka segue mostrando que emoção e força podem caminhar juntas. A atual número 1 do tênis feminino contou sua história para a Vogue.

Alcolumbre contra Messias (de novo)

O presidente Lula avisou a ministros que pretende indicar novamente o advogado-geral da União, Jorge Messias, à vaga aberta no Supremo. O presidente disse que, desta vez, pretende “entrar em campo”, conversando diretamente com os senadores.

Até mesmo seus auxiliares acham que Lula prefere transformar o episódio emdisputa institucional e política, em vez de recuar diante do Congresso e de Davi Alcolumbre, que coordenou a recusa de Jorge Messias no Senado, na votação, misturando Centrão e bancada bolsonarista. Contudo, um dia depois, o mesmo Alcolumbre tratou de espalhar que o regimento interno do Senado proíbe a apreciação de uma autoridade já rejeitada pela Casa no mesmo ano, o que pode ser um obstáculo para a pretensão de Lula de reenviar o nome de Messias.

Trata-se de um ato de 2010, publicado pela Secretaria de Gestão de Informação e Documentação, que regulamentou a apreciação, pelo plenário, na mesma sessão legislativa, da autoridade rejeitada pelo Senado. Lula não tem certeza de como seria uma segunda votação, tampouco antes de se acertar com Alcolumbre, mas promete “guerra”.

“Deus proverá”

Quem conversou com Jorge Messias nas últimas semanas ficou convencido de que o chefe da AGU tem esperança de ser novamente indicado por Lula para o Supremo Tribunal Federal. Ele está de férias até o próximo dia 25 e tem respondido que “Deus proverá” (ele é evangélico). Messias teve 34 votos a favor, sete a menos do que o necessário. E foram 42 votos contrários. O resultado, em voto secreto, também foi visto como um recado à cúpula do Judiciário, em meio às crises entre os Três Poderes.

Giba Um

Atriz do mundo

Aos 43 anos, a atriz Alice Braga vive uma fase intensa na carreira e também no amore contou tudo para revista Ela. Nascida em São Paulo, ela segue conquistando espaço dentro e fora do Brasil, com projetos como o curta “Vitória Régia”, o filme “No Jardim do Ogro” e a série “Homem em Chamas”, da Netflix, sucesso em dezenas de países. Engajada em causas climáticas e indígenas, Alice afirma: “Tudo o que faço vem de um lugar de paixão”.

A atriz também revelou vontade de dirigir e destacou o orgulho de representar mulheres fortes nas telas. Sobre sua tia, Sonia Braga, é direta: “Minha tia também é um patrimônio latino. Admiro sua trajetória pioneira em Hollywood, abrindo caminhos para artistas como Salma Hayek, Jennifer Lopez, Wagner Moura e Fernanda Torres”. Na vida pessoal, vive um relacionamento feliz com a produtora Renata Brandão.

“Estou num momento maravilhoso”, contou. Ao falar sobre amor, destacou que os sentimentos se transformam com o tempo, mas continuam importantes. Alice ainda falou sobre ansiedade, terapia e espiritualidade, além de reforçar sua conexão com o candomblé e a busca por uma vida mais simples e verdadeira.

Giba Um

Aldo quer guerra”

O anúncio da pré-candidatura ao Planalto de Joaquim Barbosa, ex-presidente do STF pelo Democracia Cristã, escanteou o ex-ministro Aldo Rebelo, que até então ocupava o posto de presidenciável da sigla. O fraco desempenho de Aldo nas pesquisas (ele tinha 2%, passou para 1% e zerou) abriu um racha no partido, com demonstrações públicas de insatisfação de outros membros da legenda. Aldo está furioso: “Se houver ameaça à minha pré-candidatura, nessa hipótese, a questão será judicializada”.

Para colecionar

Muita gente se diverte colecionando frases mais antigas de Jair Bolsonaro; outros preferem colecionar frases antigas e recentes de Lula. Agora, novo concorrente da área é o senador Flávio Bolsonaro, que ainda pode disputar a liderança da “categoria”. Alguns exemplos: “Aqui tem sangue de Bolsonaro. Não vou desistir”; “Acordei com um versículo da Bíblia: quem é fraco numa dificuldade é realmente fraco”; “Quando a verdade está do nosso lado, quando a gente sabe que fez a coisa certa, isso nos motiva”; “Fazer filme está na moda, gente. O Bolsonaro merece ou não merece um filme? Merece”; “Novos registros de minha relação com Vorcaro podem vir à tona. Algum videozinho, encontro que possa ter tido com ele”.

Pérola

“O filme sobre meu pai é uma obra-prima, uma “masterpiece”, tem atores renomadíssimos, ele é chamado de “real hero” na tela, vai ser exibido em todos os cinemas do Brasil, uma “true story”, um marco”,

 de Flávio Bolsonaro, em mais uma de suas frases sobre o filme “Dark Horse” (“Azarão”)..

“Blefe de Ometto” 1

Entre os credores da Raízen, há quem interprete a possibilidade de a Cosan deixar a companhia, informação que correu na semana passada, como um blefe de Rubens Ometto. O empresário estaria usando a ameaça para tentar inverter a correlação de forças da negociação justamente no momento em que cresce a pressão dos bancos bondholders para que ele deixe a presidência da Raízen como parte da reestruturação financeira da empresa. É quase uma bala de prata. Por essa lógica, a hipótese de saída seria um artifício para forçar credores, Shell e mercado a se perguntarem quem assumiria o ônus político, financeiro e operacional da companhia sem a Cosan.

“Blefe de Ometto” 2

A avaliação de aliados é que, apesar da crise, a presença de Ometto ainda funciona como uma espécie de âncora de estabilidade institucional para a empresa. Sua deserção poderia agravar a percepção de risco da Raízen, dificultar a captação de recursos, pressionar ainda mais os títulos da companhia e elevar o custo da reestruturação. Esta semana, Ometto não comentou a possibilidade de deixar a companhia, mas avisou que “não sai do comando da empresa, nem seus familiares”.

“Prêmio” a estudantes

A equipe econômica deve finalizar, nos próximos dias, o desenho de um novo braço do “Desenrola 2”, que “premiará” os estudantes que são adimplentes, pagam em dia, mas estão sufocados financeiramente. É o tema do momento na Fazenda. A expectativa é colocar a proposta na rua na primeira quinzena de julho. Por outro lado, aliados dizem que é preciso “faturar mais” com o fim da “taxa das blusinhas” e que Sidônio Palmeira deve falar diretamente ao bolso dos mais pobres, sem utilizar o dólar, moeda que vinha sendo usada na divulgação.aposentado do STF Marco Aurélio Mello é só elogios a André Mendonça: “Ele pratica atos que robustecem o Supremo”.

“Dono do Santos” 1

Mesmo que não fosse convocado para a Copa do Mundo, Neymar já virou uma espécie de acionista informal do Santos. O camisa 10 é credor, parceiro comercial e beneficiário direto de receitas do clube. Oficialmente, o Santos reconhece uma dívida de R$ 90,5 milhões com Neymar, notadamente com sua empresa NR Sports. Porém, no entorno do atleta, a informação é de que o valor total já passa dos R$ 100 milhões. Entre outras rubricas, há R$ 26 milhões de contrato vencido, além de R$ 64 milhões em 43 parcelas de R$ 1,5 milhão, a partir de junho, corrigidas por índice de inflação.

“Dono do Santos” 2

E mais: neste momento, Neymar é o virtual proprietário do CT Meninos da Vila, dado como garantia aos passivos. Mas não é só. O jogador teria participações de até 80% em contratos de marketing firmados pelo clube. São receitas que estão empenhadas em nome do atleta. Ou seja: a rigor, o Santos nem precisou formalizar uma SAF para ter um acionista. Neymar manda e desmanda no clube que o formou — e seu pai, Neymar da Silva Santos, que controla a área financeira, já ensinou o filho a falar sobre dinheiro na Vila Belmiro.

Mistura Fina

Também o irmão de Flávio, Eduardo que mora nos Estados Unidos, na cidade de Arlington, no estado do Texas, numa casa comprada pelo fundo Mercury Legal Trust (ele aparece como membro da empresa de gestão do advogado Paulo Calixto), diz que investiu US$ 50 mil (cerca de R$ 350 mil) na produção do filme “Dark Horse” com receita de um curso e teria recebido de volta esse aporte (não diz de quem nem quando). E garante que “não exerceu qualquer posição de gestão ou emprego no fundo”, afirmando que só cedeu seus “direitos de imagem”. Contradições e revelações surpreendentes, pelo que se vê, são uma verdadeira mania do clã.

Às vésperas da Copa, com a procura por camisas e outros artigos da seleção em alta, a Receita Federal entrou em campo numa região central de São Paulo, o bairro do Brás, numa operação que interditou dois tradicionais centros comerciais em uma ação contra a venda de produtos falsificados ligados ao Mundial e outras mercadorias irregulares, como cigarros eletrônicos. Os shoppings 25 Brás, na Rua Barão de Ladário, e o Stunt, na Rua Conselheiro Belisário, que juntos reúnem duas mil lojas, permanecerão fechados por duas semanas.

Enquanto os dois shoppings estiverem fechados, os auditores realizarão uma fiscalização detalhada das mercadorias comercializadas no local. Segundo a Receita, a expectativa é que o valor das apreensões possa chegar a R$ 300 milhões ao longo da operação, batizada de “Desvio da Rota”. O foco é verificar produtos sem comprovação fiscal, incluindo camisas falsificadas de seleções participantes da Copa, tênis e outras mercadorias. Ao todo, 95 fiscais participam da fiscalização.

In — Exercícios: Rosca alternada
Out — Exercícios: Rosca isométrica

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CLAÚDIO HUMBERTO

"O PT vive de mentiras, corrupção, perseguição..."

Senador Rogério Marinho (PL-RN), vê o partido de Lula preocupado apenas com o poder

19/05/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Lula ignora ataque aos brasileiros em Portugal

Entra em vigor nesta terça (19) a nova lei migratória de Portugal, que cumpre o objetivo de inviabilizar a permanência dos cerca de 500 mil brasileiros no país. A lei impede regularização de turistas, alonga prazos para reagrupamento familiar, limita vistos de trabalho, eleva requisitos para cidadania etc. Muitos dos negligenciados deixaram o Brasil fugindo de crise e da insegurança geradas, em boa medida, por sucessivos governos do PT. Lula faz silêncio – e isso não é diplomacia, é omissão.

Tibieza na pauta

Na visita de Lula a Portugal, em abril, prevaleceu a tibieza: o primeiro-ministro Luís Montenegro tratou do tema com mais clareza do que Lula.

Futuro incerto

Agora veem seu futuro ameaçado muitos que construíram raízes, pagam impostos e contribuem para a economia portuguesa.

E a ‘reciprocidade’?

É constrangedor o contraste com a rapidez da retaliação aos Estados Unidos, após a expulsão de um delegado que extrapolou funções.

Retribuição

Portugal “retribui” desse modo o histórico de acolhimento de portugueses pelo Brasil, em momentos de dificuldades econômicas ou políticas.

Governo Lula torrou R$489 milhões com viagens

As despesas do governo Lula (PT) com viagens saltaram para R$489,3 milhões, em 2026. Após quase dois meses sem atualizar os dados do Portal da Transparência, a administração petista revelou gastos de R$ 219,4 milhões com passagens aéreas e outros R$ 267,2 milhões apenas para bancar as diárias dos funcionários. Em pouco mais de um mês e meio, o governo conseguiu torrar R$256 milhões com as viagens.

Comparação

Em 27 de março, data da última divulgação das despesas do governo Lula com viagens, o total gasto com viagens era de R$233 milhões.

Nem cinco meses

Viagens internacionais de integrantes do governo Lula custaram R$59,4 milhões aos pagadores de impostos entre 1º de janeiro e 15 de maio.

A sete chaves

Essas despesas não incluem o custo de viagens de Lula e da primeira-dama Janja, que são protegidos por sigilo por “motivo de segurança”.

Chupa, Trump

Donald Trump encerrou sua visita de a China celebrando novos contratos de US$17 bilhões para o agro americano. O agro brasileiro, tão hostilizado por Lula, vende até US$60 bilhões para a China a cada ano.

Jogo de empurra

Em evento-palanque em São Paulo, Lula (PT) defendeu a Petrobras explorar petróleo na margem equatorial. O motivo da enrolação dessa exploração no governo petista tem nome: a ex-ministra Marina Silva.

Cavalo isolado

Entre os 25 assuntos mais procurados da internet no Brasil nos últimos sete dias, apenas um não tem a ver com futebol, diz o Google Trends: “Dark Horse”, o filme sobre Jair Bolsonaro com o ator Jim Caviezel.

Neymar vai

O Brasil celebrou Neymar na Copa do Mundo de maneira emocionante. Os fogos de artifício em Brasília e em inúmeras cidades brasileiras calaram “especialistas” que não queriam nosso maior craque na Seleção.

Não sabe ouvir não

Rosangela Moro (PL-SP) avalia que a insistência de Lula em tentar emplacar Jorge Messias ao STF, mesmo com a rejeição histórica no Senado, é um “desrespeito ao Parlamento e à Constituição”.

Tá entregue

Carlos Viana ironizou a promessa de Hugo Motta, presidente da Câmara, de dar “tratamento regimental” à CPI do Master. A expressão é sinônimo de gaveta em Brasília, avalia o senador: “pelo jeito, já se entregou”.

É amanhã

A PF marcou para quarta (20), por videoconferência, o depoimento de Roberta Luchsinger, suspeita de intermediar repasses do “Careca do INSS” a Lulinha. Tem petista torcendo para o Wi-Fi da PF ‘sair do ar’.

Lava-Jato 2.0

Sergio Moro (PL-PR) quer recolocar a pauta anticorrupção no centro do debate político nacional a partir do Paraná. A proposta é criar uma agência estadual anticorrupção, servindo como modelo nacional.

Pensando bem...

...ainda não é possível reverter convocação da Seleção no STF.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Negócios à parte

Deputados do PSD, José Maria Alkmin, Sebastião Paes de Almeida (o “Tião Medonho”), Carlos Murilo e Bias Fortes Filho jogavam pôquer, nos anos 1960, para tricotar sobre política. Certa vez, altas horas, o anfitrião Tião Medonho pediu para encerrar a jogatina, estava cansado. Também dono da banca, Tião fez as contas: Alkimin devia Cr$17. Ele revirou os bolsos e pediu: “Tião, me empresta Cr$ 20,00? Pago a mesa e fico com algum no bolso...” O anfitrião reagiu: “Para você? Nunca! Eu sei que você não vai pagar, por isso prefiro que fique me devendo Cr$17 do que Cr$20.

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