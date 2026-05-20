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Giba Um

"O filme sobre meu pai é uma obra-prima, uma "masterpiece", tem atores renomadíssimos...

...ele é chamado de "real hero" na tela, vai ser exibido em todos os cinemas do Brasil, uma "true story", um marco"

Giba Um

Giba Um

20/05/2026 - 06h00
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A revelação do relacionamento entre Flávio e Vorcaro caiu como bomba dentro do PL. A ala mais contrariada passou a ver alternativas de plano B, e Michelle foi apontada como um nome competitivo. Pouca gente falou rapidamente de seus obstáculos.

Mais: a picuinha com os enteados foi creditada como um aviso. Fora a falta de aval de Jair Bolsonaro ao nome dela na chapa presidencial. Michelle contra-ataca: não move uma palha a favor da candidatura de Flávio. Para Carlucho e Eduardo, não emite nem sinais.

Raquetes intactas

Como acontece com muitos atletas de elite, a história de Aryna Sabalenka começou com uma criança cheia de energia. Nascida em Minsk, na Belarus, ela pegou numa raquete aos seis anos.

“Na nossa região, os esportes mais populares são hóquei no gelo e tênis. Meu pai escolheu o tênis”. A infância foi tranquila, cercada pelo apoio da família e pela admiração que tinha pelo pai, ex-jogador de hóquei que virou empresário após um acidente interromper sua carreira. Sabalenka cresceu ouvindo que era “forte demais” e até “sem inteligência para o tênis”.

Muitos treinadores diziam que ela nunca chegaria ao topo. Mas ela insistiu. Entre gritos, emoção à flor da pele e até raquetes quebradas, transformou a intensidade em marca registrada. Dentro de quadra, virou uma das jogadoras mais explosivas do circuito. Fora dela, mostra um lado leve, divertido e emocional.

“Eu perdia completamente o controle. Podia estar ganhando a partida e, de repente, surtar e deixar tudo escapar”. Ainda assim, aprendeu a lidar melhor com a pressão sem deixar de ser autêntica. Na fase zen de Sabalenka, as raquetes finalmente respiram aliviadas e sobrevivem intactas aos jogos. “Quando foi a última vez que quebrei uma raquete? Na verdade, não me lembro”.

A perda do pai, em 2019, mudou tudo. Até hoje, ela se emociona ao imaginar como ele reagiria às suas vitórias. “Eu sei o quanto ele estaria feliz com meu sucesso”. Com personalidade forte, milhões de fãs e uma carreira marcada por superação, Sabalenka segue mostrando que emoção e força podem caminhar juntas. A atual número 1 do tênis feminino contou sua história para a Vogue.

Alcolumbre contra Messias (de novo)

O presidente Lula avisou a ministros que pretende indicar novamente o advogado-geral da União, Jorge Messias, à vaga aberta no Supremo. O presidente disse que, desta vez, pretende “entrar em campo”, conversando diretamente com os senadores.

Até mesmo seus auxiliares acham que Lula prefere transformar o episódio emdisputa institucional e política, em vez de recuar diante do Congresso e de Davi Alcolumbre, que coordenou a recusa de Jorge Messias no Senado, na votação, misturando Centrão e bancada bolsonarista. Contudo, um dia depois, o mesmo Alcolumbre tratou de espalhar que o regimento interno do Senado proíbe a apreciação de uma autoridade já rejeitada pela Casa no mesmo ano, o que pode ser um obstáculo para a pretensão de Lula de reenviar o nome de Messias.

Trata-se de um ato de 2010, publicado pela Secretaria de Gestão de Informação e Documentação, que regulamentou a apreciação, pelo plenário, na mesma sessão legislativa, da autoridade rejeitada pelo Senado. Lula não tem certeza de como seria uma segunda votação, tampouco antes de se acertar com Alcolumbre, mas promete “guerra”.

“Deus proverá”

Quem conversou com Jorge Messias nas últimas semanas ficou convencido de que o chefe da AGU tem esperança de ser novamente indicado por Lula para o Supremo Tribunal Federal. Ele está de férias até o próximo dia 25 e tem respondido que “Deus proverá” (ele é evangélico). Messias teve 34 votos a favor, sete a menos do que o necessário. E foram 42 votos contrários. O resultado, em voto secreto, também foi visto como um recado à cúpula do Judiciário, em meio às crises entre os Três Poderes.

Atriz do mundo

Aos 43 anos, a atriz Alice Braga vive uma fase intensa na carreira e também no amore contou tudo para revista Ela. Nascida em São Paulo, ela segue conquistando espaço dentro e fora do Brasil, com projetos como o curta “Vitória Régia”, o filme “No Jardim do Ogro” e a série “Homem em Chamas”, da Netflix, sucesso em dezenas de países. Engajada em causas climáticas e indígenas, Alice afirma: “Tudo o que faço vem de um lugar de paixão”.

A atriz também revelou vontade de dirigir e destacou o orgulho de representar mulheres fortes nas telas. Sobre sua tia, Sonia Braga, é direta: “Minha tia também é um patrimônio latino. Admiro sua trajetória pioneira em Hollywood, abrindo caminhos para artistas como Salma Hayek, Jennifer Lopez, Wagner Moura e Fernanda Torres”. Na vida pessoal, vive um relacionamento feliz com a produtora Renata Brandão.

“Estou num momento maravilhoso”, contou. Ao falar sobre amor, destacou que os sentimentos se transformam com o tempo, mas continuam importantes. Alice ainda falou sobre ansiedade, terapia e espiritualidade, além de reforçar sua conexão com o candomblé e a busca por uma vida mais simples e verdadeira.

Aldo quer guerra”

O anúncio da pré-candidatura ao Planalto de Joaquim Barbosa, ex-presidente do STF pelo Democracia Cristã, escanteou o ex-ministro Aldo Rebelo, que até então ocupava o posto de presidenciável da sigla. O fraco desempenho de Aldo nas pesquisas (ele tinha 2%, passou para 1% e zerou) abriu um racha no partido, com demonstrações públicas de insatisfação de outros membros da legenda. Aldo está furioso: “Se houver ameaça à minha pré-candidatura, nessa hipótese, a questão será judicializada”.

Para colecionar

Muita gente se diverte colecionando frases mais antigas de Jair Bolsonaro; outros preferem colecionar frases antigas e recentes de Lula. Agora, novo concorrente da área é o senador Flávio Bolsonaro, que ainda pode disputar a liderança da “categoria”. Alguns exemplos: “Aqui tem sangue de Bolsonaro. Não vou desistir”; “Acordei com um versículo da Bíblia: quem é fraco numa dificuldade é realmente fraco”; “Quando a verdade está do nosso lado, quando a gente sabe que fez a coisa certa, isso nos motiva”; “Fazer filme está na moda, gente. O Bolsonaro merece ou não merece um filme? Merece”; “Novos registros de minha relação com Vorcaro podem vir à tona. Algum videozinho, encontro que possa ter tido com ele”.

Pérola

“O filme sobre meu pai é uma obra-prima, uma “masterpiece”, tem atores renomadíssimos, ele é chamado de “real hero” na tela, vai ser exibido em todos os cinemas do Brasil, uma “true story”, um marco”,

 de Flávio Bolsonaro, em mais uma de suas frases sobre o filme “Dark Horse” (“Azarão”)..

“Blefe de Ometto” 1

Entre os credores da Raízen, há quem interprete a possibilidade de a Cosan deixar a companhia, informação que correu na semana passada, como um blefe de Rubens Ometto. O empresário estaria usando a ameaça para tentar inverter a correlação de forças da negociação justamente no momento em que cresce a pressão dos bancos bondholders para que ele deixe a presidência da Raízen como parte da reestruturação financeira da empresa. É quase uma bala de prata. Por essa lógica, a hipótese de saída seria um artifício para forçar credores, Shell e mercado a se perguntarem quem assumiria o ônus político, financeiro e operacional da companhia sem a Cosan.

“Blefe de Ometto” 2

A avaliação de aliados é que, apesar da crise, a presença de Ometto ainda funciona como uma espécie de âncora de estabilidade institucional para a empresa. Sua deserção poderia agravar a percepção de risco da Raízen, dificultar a captação de recursos, pressionar ainda mais os títulos da companhia e elevar o custo da reestruturação. Esta semana, Ometto não comentou a possibilidade de deixar a companhia, mas avisou que “não sai do comando da empresa, nem seus familiares”.

“Prêmio” a estudantes

A equipe econômica deve finalizar, nos próximos dias, o desenho de um novo braço do “Desenrola 2”, que “premiará” os estudantes que são adimplentes, pagam em dia, mas estão sufocados financeiramente. É o tema do momento na Fazenda. A expectativa é colocar a proposta na rua na primeira quinzena de julho. Por outro lado, aliados dizem que é preciso “faturar mais” com o fim da “taxa das blusinhas” e que Sidônio Palmeira deve falar diretamente ao bolso dos mais pobres, sem utilizar o dólar, moeda que vinha sendo usada na divulgação.aposentado do STF Marco Aurélio Mello é só elogios a André Mendonça: “Ele pratica atos que robustecem o Supremo”.

“Dono do Santos” 1

Mesmo que não fosse convocado para a Copa do Mundo, Neymar já virou uma espécie de acionista informal do Santos. O camisa 10 é credor, parceiro comercial e beneficiário direto de receitas do clube. Oficialmente, o Santos reconhece uma dívida de R$ 90,5 milhões com Neymar, notadamente com sua empresa NR Sports. Porém, no entorno do atleta, a informação é de que o valor total já passa dos R$ 100 milhões. Entre outras rubricas, há R$ 26 milhões de contrato vencido, além de R$ 64 milhões em 43 parcelas de R$ 1,5 milhão, a partir de junho, corrigidas por índice de inflação.

“Dono do Santos” 2

E mais: neste momento, Neymar é o virtual proprietário do CT Meninos da Vila, dado como garantia aos passivos. Mas não é só. O jogador teria participações de até 80% em contratos de marketing firmados pelo clube. São receitas que estão empenhadas em nome do atleta. Ou seja: a rigor, o Santos nem precisou formalizar uma SAF para ter um acionista. Neymar manda e desmanda no clube que o formou — e seu pai, Neymar da Silva Santos, que controla a área financeira, já ensinou o filho a falar sobre dinheiro na Vila Belmiro.

Mistura Fina

Também o irmão de Flávio, Eduardo que mora nos Estados Unidos, na cidade de Arlington, no estado do Texas, numa casa comprada pelo fundo Mercury Legal Trust (ele aparece como membro da empresa de gestão do advogado Paulo Calixto), diz que investiu US$ 50 mil (cerca de R$ 350 mil) na produção do filme “Dark Horse” com receita de um curso e teria recebido de volta esse aporte (não diz de quem nem quando). E garante que “não exerceu qualquer posição de gestão ou emprego no fundo”, afirmando que só cedeu seus “direitos de imagem”. Contradições e revelações surpreendentes, pelo que se vê, são uma verdadeira mania do clã.

Às vésperas da Copa, com a procura por camisas e outros artigos da seleção em alta, a Receita Federal entrou em campo numa região central de São Paulo, o bairro do Brás, numa operação que interditou dois tradicionais centros comerciais em uma ação contra a venda de produtos falsificados ligados ao Mundial e outras mercadorias irregulares, como cigarros eletrônicos. Os shoppings 25 Brás, na Rua Barão de Ladário, e o Stunt, na Rua Conselheiro Belisário, que juntos reúnem duas mil lojas, permanecerão fechados por duas semanas.

Enquanto os dois shoppings estiverem fechados, os auditores realizarão uma fiscalização detalhada das mercadorias comercializadas no local. Segundo a Receita, a expectativa é que o valor das apreensões possa chegar a R$ 300 milhões ao longo da operação, batizada de “Desvio da Rota”. O foco é verificar produtos sem comprovação fiscal, incluindo camisas falsificadas de seleções participantes da Copa, tênis e outras mercadorias. Ao todo, 95 fiscais participam da fiscalização.

In — Exercícios: Rosca alternada
Out — Exercícios: Rosca isométrica

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CLAÚDIO HUMBERTO

"O Governo Lula deve explicações"

Sérgio Moro (PL-PR) após troca de delegado da PF que apurava suspeitas contra Lulinha

18/05/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Petista lidera ranking da gastança na Câmara

É do deputado Carlos Veras (PT-PE) o título de gabinete que mais torrou dinheiro do pagador de impostos este ano, até agora. Levantamento feito pela coluna, considerando dados da Câmara dos Deputados com registro de gastos com a cota parlamentar, aponta que o petista já queimou R$260.130,54. Em ano eleitoral, a maior despesa do parlamentar foi com “Divulgação da atividade parlamentar”, lá se foram R$78.912,80. Com aluguel de carrões, outra pequena fortuna, R$$60 mil por nossa conta.

A banca do distinto

O irmão de Veras controla a Contag, entidade acusada na CPMI do INSS de haver subtraído R$3,4 bilhões de aposentados sem autorização.

Bico desregulado

A “manutenção do escritório” do deputado, que custou R$42.753,40, beirou o que foi gasto com combustíveis por Veras, R$40.454,87.

Segue a lista

Uns trocados atrás, o ranking segue com Zé Adriano (PP-AC), que gastou R$260.119,08. Só com propaganda do mandato, R$126,7 mil.

Gastam sem dó

Entre as lideranças partidárias, o PT também aparece esbanjando. É a que mais gastou, mais de R$112 mil entre janeiro e meados de maio.

Viagens em jatinhos da FAB chegam a 400, em 2026

Apenas entre janeiro e abril, autoridades do governo Lula (PT) realizaram 400 viagens nos jatinhos administrados pelo Grupo de Transporte Especial da Força Aérea Brasileira. Somente no mês passado, os folgados voaram 117 vezes nos jatinhos da FAB, recorde no ano até agora. Mesmo sem um único voo em abril, o ministro da Educação de Lula, Camilo Santana, é o recordista de voos em jatinhos em 2026: 52 viagens. E nem por isso consegue firmar reputação de competência.

Empate na prata

Este ano, Hugo Motta, presidente da Câmara, voou 43 vezes, mesmo número de viagens dos ministros do STF por conta dos impostos.

Abril nos ares

Quem mais viajou em abril foi Alexandre Padilha (Saúde), com 18 voos nos jatinhos da FAB. Mauro Vieira (Itamaraty), dez.

Por nossa conta

Cerca de 60 autoridades do governo têm autorização para pedir jatinhos; presidentes de Poderes, ministros de Estado e do STF e chefes militares.

Pluripartidário

A Praça dos Três Poderes ainda pega fogo com denúncias e escândalos, mas vai parar nesta segunda (18) para ouvir a lista final de convocados de Carlo Ancelloti para a Seleção. Começa pontualmente às 17h.

Humm

Alfredo Gaspar (PL-AL) cobrou explicação do Ministério da Justiça sobre a troca do delegado da Polícia Federal que investigava Lulinha e a gatunagem no INSS. Relator da CPMI do INSS, Gaspar vê “estranheza”.

Dark Horse

Eduardo Bolsonaro negou ter recebido dinheiro de Vorcaro para o filme sobre Jair Bolsonaro. Segundo ele, o contrato era com a produtora, que condicionou o investimento ao risco assumido por ele na produção.

Explica aí

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, volta ao Senado, na terça-feira (19), para participar de reunião da Comissão de Assuntos Econômicos e tratar novamente do Caso Master, o banco-escândalo.

Derrapada

O setor de serviços, principal motor da economia brasileira, tropeçou em março: o volume de atividades caiu 1,2%, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços divulgados pelo IBGE.

Preconceito virou moda

Primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez voltou a defender boicote ao Eurovision, disputa europeia de cantores, por causa da participação de Israel. Diz agir com a “convicção de estar do lado correto da história”.

Bem na fita

A vaquinha da pré-campanha de Marcel van Hattem (Novo-RS) ao Senado arrecadou mais de R$50 mil nas primeiras horas e assumiu a liderança nacional de arrecadação na plataforma “Quero Apoiar”.

Benedito no CNJ

A CCJ do Senado analisa nesta semana a indicação de Benedito Gonçalves, ministro do STJ, para compor o Conselho Nacional de Justiça. Deve passar com facilidade.

Pensando bem...

...petista liderar ranking de gastança parece notícia velha.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Esporte de político

Em visita a Uberaba (MG), certa vez, o então governador tucano Aécio Neves, deu uma de “joão-sem-braço” e alterou a disposição dos nomes, à mesa do almoço, para ficar ao lado de Lula (PT), de quem tentava se aproximar para melhorar as chances de acesso às verbas federais. O petista percebeu a manobra e fez uma gozação: “Ô, Aécio, pode ficar tranquilo que eu não vou falar mal de você, não. O Zé Serra já fala...”

Giba Um

"Não vou comentar, é um caso de polícia, não é meu. Não sou policial, não sou procurador-geral...

...O caso dele é de polícia. Tem algum delegado aqui? Não tem. Vá à primeira delegacia da PF e pergunte", de Lula, numa fábrica na Bahia, bem orientado por aliados próximos

18/05/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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A campanha de Flávio Bolsonaro conta com cerca de 100 colaboradores voluntários trabalhando em uma missão específica: a preparação de propostas legislativas para serem apresentadas ao Congresso já no primeiro dia de governo — se ele vencer, claro.

Mais: exatamente como fez Donald Trump em seu segundo período na Casa Branca. São medidas para eliminar subsídios e reservas de mercado. Por enquanto, aliás, ainda não nasceram propostas dignas de aplauso: os voluntários não se entendem em relação às prioridades.

Giba Um

Uma nova trama

Na quinta-feira (14), o elenco da nova novela das 9 da TV Globo, Quem Ama Cuida, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com direção de Amora Mautner, reuniu-se no Jockey Club de São Paulo para um evento recheado de emoção e uma atmosfera marcada pela expectativa em relação à estreia. Contudo, o verdadeiro destaque da noite foi Letícia Colin, protagonista da trama. Em um momento de alegria, a atriz falou sobre esse novo capítulo em sua carreira: “É um papel que tem uma história, com grandes atrizes. Para mim, é uma alegria. É uma conquista”. Na novela, Letícia interpreta Adriana, uma fisioterapeuta que perde tudo após uma enchente devastadora, incluindo o marido. Em sua busca para reconstruir a vida, ela se cruza com Pedro, papel de Chay Suede, e entra em uma família influente cheia de segredos e conflitos. A atriz também destacou a profundidade emocional da narrativa: “Vamos falar de uma tragédia muito séria, muito real, que acontece com muitos brasileiros. Temos de trazer isso com carinho e delicadeza”. Sobre Adriana, resumiu: “Uma personagem brasileira, que bota o pão na mesa em casa, tem o coração puro”. O evento contou com cerca de 400 convidados, incluindo parte do elenco como Tatá Werneck, Agatha Moreira e Mariana Ximenes. Ainda houve um show animado de Paula Lima e do grupo Funk Como Le Gusta.

Dinheiro do filme ficou em família

Em meio a tantas versões dadas ao destino do dinheiro que Flávio Bolsonaro conseguiu arrancar de Daniel Vorcaro, via Banco Master, antes da primeira prisão do ex-banqueiro, a Polícia Federal tem informações de que ele teria mesmo ficado “em família”. Flávio diz que a dinheirama (R$ 61 milhões) foi direcionada a um fundo no Texas, gerido pelo advogado de Eduardo Bolsonaro. Só que o mesmo Flávio garantiu que ela foi “integralmente” destinada ao filme. O deputado federal Mário Frias garante que “não houve nenhum centavo” do Master para a produção (ele é o autor do roteiro). Depois, teria voltado atrás, por conta de um acordo. O filho “01” também garantiu que não era dinheiro público, nem privado, tampouco da Lei Rouanet. Era dinheiro roubado de aposentados e poupadores iludidos por seus títulos podres. Outra parte era subtraída de fundos públicos. O governo do Rio enterrou mais de R$ 1 bilhão no Master.

Sabia de tudo

A PF tem evidências de que Flávio sempre soube das trapaças de Vorcaro, mas torcia pela impunidade de seu “irmão”. Só que, possivelmente, acreditava que conseguiria um pedaço, alegando ser para o filme sobre a vida do pai. Quando Flávio disse a Daniel: “Sei que você está passando por um período difícil”, sabia que a PF e o BC estavam no encalço de Vorcaro. Agora, a Polícia Federal quer saber como o dinheiro foi parar no abastecimento da família, especialmente para Eduardo, que andava pedindo reforço para se manter nos Estados Unidos.

Giba Um

Momentos difíceis

A atriz Grazi Massafera desabafou: “Foram três meses só xingando a Arlete Salles dentro daquele estúdio. Foi pesado… Eu sofri, eu chorei nos bastidores”, contando que passou por um momento de choro intenso após uma gravação desafiadora e precisou do auxílio do diretor Luiz Henrique Rios para se recompor, mencionando que aceitar o papel de sua primeira vilã significativa não foi simples. No entanto, uma conversa com Murilo Benício tornou a situação mais leve. “Falei com o Murilo e disse: ‘Está muito pesado’. Ele respondeu: ‘Vamos nos divertir’. Eu falei: ‘Pacto’. Entramos no pacto de diversão. Venho me apaixonando cada vez mais pela profissão. Novela cansa, mas é maravilhoso o retorno do público”. Ao mencionar seus papéis e projetos futuros, ela afirmou: “Acredito que todos são difíceis. Cada personagem exige uma coisa diferente. Existem emoções dentro de nós que precisam ser renovadas. Fiquei um tempo fora da TV e acho justo. Já emendei trabalhos, mas hoje prefiro não fazer isso. Gosto da minha vidinha em casa. Ela me alimenta demais. Quero ver todos os filmes do Oscar que não vi, peças, séries, ler livros”.

Giba Um

“Corredor polonês”

O ministro Gilmar Mendes (STF) atribui a queda da confiança da população no Supremo à “pancadaria” da imprensa brasileira em um verdadeiro “corredor polonês”, quando alguém passa entre duas filas de agressores. Disse até que haveria “organização e método” ao eleger jornalistas como dedicados a “atacar” o STF. No programa Jornal Gente, da Bandeirantes, não admitiu, em hipótese alguma, erro do tribunal. Ele só vê virtudes na Alta Corte. Pesquisa do Real Time Big Data atestou: 42% dos entrevistados que admitem votar no PT e até 78% dos conservadores não confiam no STF.

Escândalo não liquida

O áudio de Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro a Vorcaro fez parecer o fim de sua candidatura. O Brasil recomenda cautela — e Lula que o diga. No Mensalão, em 2005, a prisão de Lula era dada como certa e a oposição o queria “sangrando” até a eleição de 2006. Lula foi reeleito com folga. Ele adotou a narrativa de “ser vítima”. Quatro anos depois, veio o Petrolão, com mais de 200 condenações. Lula elegeu Dilma Rousseff. Depois de quase dois anos de prisão, foi “reabilitado” pelo STF e eleito em 2022.

Pérola

“Não vou comentar, é um caso de polícia, não é meu. Não sou policial, não sou procurador-geral. O caso dele é de polícia. Tem algum delegado aqui? Não tem. Vá à primeira delegacia da PF e pergunte”,

de Lula, numa fábrica na Bahia, bem orientado por aliados próximos.

Não desisto”

Nos próximos dias, surgirão novas pesquisas que avaliarão o impacto provocado pelas relações entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro no volume de intenções de voto do pré-candidato ao Planalto. Já se falou até na substituição do “01” por Michelle, mulher de seu pai. O pessoal da Faria Lima, que nunca apoiou a escolha de Flávio, volta a falar na possibilidade de Tarcísio de Freitas ser o novo escolhido. Flávio está avisando que “não vai desistir” da candidatura. A decisão, porém, está mais ligada aos números, aliados e financiadores, que podem desistir por ele.

Opção melhor

No programa “Frente a Frente”, o presidente do PSD e ex-secretário de Governo de São Paulo, Gilberto Kassab, afirmou, na última semana, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), seria um candidato melhor que Flávio Bolsonaro (PL) e que o presidenciável Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás. Ele lembrou que sempre achou Tarcísio uma opção forte, mas respeitou a decisão do governador e acatou a decisão de Jair Bolsonaro, que escolheu o filho mais velho para a disputa pela Presidência.

Michelle, nem pensar

Flávio Bolsonaro, que pediu dinheiro a Vorcaro para o filme do pai, respondeu rápido ao ser perguntado se a primeira-dama disputaria a Presidência: “Michelle não será candidata” (e ficou irado porque Valdemar Costa Neto comentou a hipótese). Por outro lado, envelheceu a fala de Romeu Zema sobre Flávio e a novela do filme. Na campanha de Zema ao governo mineiro, ele recebeu R$ 1 milhão do pai do banqueiro. E o ministro aposentado do STF Marco Aurélio Mello é só elogios a André Mendonça: “Ele pratica atos que robustecem o Supremo”.

Outro “pai de família”

Quando se fala que a dinheirama de R$ 61 milhões foi parar “em família” (entenda-se: clã Bolsonaro), agora não se esquece “outro pai de família”. É o empresário mineiro Henrique Vorcaro, pai do dono do Master. Além de ter guardado no exterior, fora de perigo, parte da fortuna acumulada pelo filho, era também peça de uma engrenagem financeira e operacional de um grupo chamado “A Turma”. Era uma espécie de milícia do ex-banqueiro, especializada em intimidar desafetos. Um outro grupo, chamado “Os Meninos”, seria o braço tecnológico para fazer ataques cibernéticos. Henrique cuidava dos pagamentos aos dois blocos (sempre em dinheiro vivo). Está preso.

“Crime perfeito”

Hoje, já se sabe que Daniel Vorcaro operava em várias frentes. No controle do Banco Master, implantou um sistema para subornar pessoas, inclusive autoridades, que tem sido classificado como “crime perfeito”. Em vez de usar dinheiro, ele distribuía aos parceiros entre 80 e 90 cartões ilimitados, que lhes permitiam pagar qualquer despesa, de viagens luxuosas a carrões. Como os cartões eram em seu nome, ele apenas informava a senha aos beneficiados. O crime era considerado “perfeito” porque os cartões estavam no nome de Vorcaro e eram emitidos por seu banco, tudo sem lastro.

Mistura Fina

Os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), não deverão dar andamento à PEC da Anistia, proposta pela oposição na semana passada. A cúpula do Congresso não pretende entrar em embate direto com o STF, até porque há tendência de que os ministros chancelem a redução das penas dos condenados por atos golpistas, apesar da decisão de Alexandre de Moraes. Outros também avaliam que não haveria tempo suficiente para discutir uma PEC em ano eleitoral.

Líderes da oposição se movimentam para que o senador Davi Alcolumbre imponha nova derrota a Lula e não ande com o plano do petista de derrubar a “taxa das blusinhas”, inventada pelo próprio presidente e pelo ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Cresce a pressão para que o presidente do Congresso Nacional devolva a Medida Provisória, ideia que encontra resistência em Alcolumbre. A outra opção é “deixar caducar”. O Congresso tem 120 dias para apreciar a MP. Passado o prazo, sem votação, a medida perde a validade, ou seja, caduca.

O PDT vai apoiar a candidatura de Marina Silva (Rede) para o Senado por São Paulo. A decisão é de Antonio Neto, presidente do diretório do partido em São Paulo. O apoio é um trunfo da ex-ministra na disputa velada que trava com Márcio França (PSB) pela vaga de candidata. A outra vaga deve ficar com Simone Tebet, também do PSB. A possibilidade de Márcio ser vice de Fernando Haddad na chapa que disputará o governo paulista é remota. Ele acha que Tarcísio é quem vai levar.

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