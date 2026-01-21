Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"O ministro [Dias Toffoli] não é burro, ele sabe o que está fazendo"

Senador Alessandro Vieira (MDB-SE) diz que Dias Toffoli quer a nulidade do caso Master

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

21/01/2026 - 07h00
Ministras estão entre as menos recebidas por Lula

Não bastasse ignorar a tal paridade de gênero na hora de escolher ministros de Estado ou indicações para tribunais superiores, Lula (PT) também coloca no fim das prioridades as agendas privadas com as mulheres que ocupam alguma pasta na Esplanada dos Ministérios. Dos 10 ministros com menor número de agenda reservada com o petista, sete são mulheres, todas com no máximo duas reuniões com o chefe.

Oi e tchau

Márcia Lopes (Mulheres), Margareth Menezes (Cultura) e Cida Gonçalves (Mulheres), tiveram apenas um despacho com Lula, em 2025.

Passe no RH

As três ministras empatam em reunião com Paulo Pimenta (ex-Secom), só que ele ficou apenas uma semana de 2025 no cargo até ser demitido.

Até repetiu

Sônia Guajajara (Povos Indígenas), Anielle Franco (Igualdade Racial), Luciana Santos (Ciência) e Macaé Evaristo (Direitos Humanos) têm dois.

Porta aberta

Rui Costa (Casa Civil) parece mesmo ter prestígio com o chefe, foi o mais recebido pelo segundo ano consecutivo, 36 despachos.

PT espera Tarcísio para definir estratégia em SP

A saída de Fernando Haddad do Ministério da Fazenda, sob justificativa de ajudar na coordenação da campanha de reeleição de Lula, deu tempo ao PT de esperar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Rep), se decidir se vai enfrentar Lula pela Presidência da República ou se, bem avaliado, partirá para a reeleição. Caso Tarcísio escolha tentar renovar o mandato, o PT não deve ter candidato próprio ao governo paulista ou se opor a apoiar um nome do PSB, que vai dar palanque a Lula no Estado.

Cenário 2

Se Tarcísio partir para voos mais altos, como o Planalto, aí sim o ministro da Fazenda deverá entrar na jogada e lançar candidatura ao governo.

Aos leões

No PSB, por enquanto, o escolhido deve mesmo ser Márcio França, ex-governador interino e ministro de Lula. Geraldo Alckmin não se animou.

Perto de zero

Simone Tebet, ainda no MDB, mas namorando o PSB, é apontada como nome ao Senado e com camisa socialista. O MDB-SP apoia Tarcísio.

Visita solidária

A deputada Júlia Zanatta (PL-SC) aproveitou o recesso parlamentar e, durante viagem aos Estados Unidos, visitou o colega Eduardo Bolsonaro, que mora no país desde julho do ano passado.

Mais um

A caminhada por “liberdade e justiça” puxada por Nikolas Ferreira (PL-MG) ganhou mais um integrante: o deputado Carlos Jordy (PL-RJ). O ato começou em Paracatu (MG) e segue 240km até chegar em Brasília. Apoiadores de Alagoas e de outros estados estão a caminho.

Na bagagem

Ao antecipar o retorno a Brasília, Edson Fachin, presidente do STF, que assiste seus membros em ligações estranhíssimas com o enrolado Banco Master, vai tentar andar com o tal código de conduta de ministros.

Visita autorizada

O governador Tarcísio de Freitas (Rep-SP) ficou com o primeiro horário de visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta quinta-feira (21). O encontro deve ocorrer entre 8h e 10h.

Tá um sufoco

Preocupa o PT o cenário no Ceará, que anda bem adverso para o governador Elmano de Freitas. Mesmo com a máquina na mão, o petista não consegue sair do empate com Ciro Gomes (PSDB) nas pesquisas.

Petista raiz

Com tudo para assumir a Casa Civil quando Rui Costa sair para disputar o Senado, Miriam Belchior está no PT desde 1981. Em 1986, casou-se com Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André (SP), morto em 2002.

Memória

Hélio Lopes (PL-RJ) lembra quando o STF impediu Jair Bolsonaro de nomear o diretor da Polícia Federal, atribuição do presidente. O deputado comparou com decisão de Dias Toffoli (STF) de nomear peritos da PF para analisar provas do Banco Master, sem previsão constitucional.

Segue a briga

Nem de longe está pacificada a relação PT-PSD na Bahia. Famints por poder, petistas querem chapa puro sangue ao Senado, com Jaques Wagner e Rui Costa. Só que Angelo Coronel quer renovar o mandato.

Pergunta no Master

O enrolado banqueiro Daniel Vorcaro tem resort em Brasília?

PODER SEM PUDOR

Vaia silenciosa

Tancredo Neves queria popularizar sua candidatura a presidente no Colégio Eleitoral e foi a um comício em Goiânia (GO). Diante da rejeição ao vice, por suas ligações à ditadura, Tancredo pediu ao governador Íris Rezende para evitar vaias a José Sarney. Íris negociou e conseguiu que a esquerda não o vaiasse, mas no dia do comício, praça lotada, apareceram faixas tipo “Fora, Sarney!”. Ante o olhar de reprovação de Tancredo, Íris deu de ombros: “Vaiar, ninguém vaiou...

CLAÚDIO HUMBERTO

"Lá [na Operação Lava Jato] não havia contratos milionários"

Ex-juiz Marcelo Bretas sobre juízes considerados suspeitos na lendária operação

20/01/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Lula boicotou acordo com ciúmes do paraguaio Peña

Lula (PT) boicotou a assinatura do acordo com a União Europeia por ciúmes de Santiago Peña, presidente de direita do Paraguai que estreou sua presidência no Mercosul fazendo História. Lula quis assinar o acordo quando presidia o bloco, mas fracassou. Também está com raiva porque Peña negocia com Donald Trump atrair datacenters dos EUA com sua energia de Itaipu, e sem “pedir licença” a Lula. Que não quer ver Peña “nem vestindo camisa do PT”, ironiza um diplomata no Planalto. Político conservador com ideias atuais, não há perigo de Peña vestir vermelho.

Paraguai tem de sobra

Energia barata atrai datacenters e indústrias. Porém, gente competente no comando e segurança jurídica são diferenciais próprios do Paraguai.

Brasileiros se mudam

Lula também está enciumado porque mais de 200 indústrias trocaram o Brasil pelo Paraguai, atraídas pela elogiada política econômica de Peña.

São todos Mercosul

O Paraguai quer os empregos das fábricas que se mudam para lá e que continuam abastecendo o mercado brasileiro: afinal, são todos Mercosul.

Empregos roubados

Indústria no Paraguai paga de 1% de imposto de exportação, 10% de IR e 0% ao importar insumos. O Brasil rouba mais de 37% de quem produz.

Gasto público ultrapassa R$ 300 bilhões em 20 dias

A torneira da gastança do dinheiro do pagador de impostos segue aberta em 2026 e já ultrapassou os R$ 300 bilhões nos primeiros 20 dias do ano, como registra a plataforma Gasto Brasil, desenvolvida pela Associação Comercial de São Paulo e pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Sob gestão gastadora de Lula, o governo federal está no topo da gastança, torrou mais de R$ 120 bilhões.

Sangria sem fim

Epicentro de recente escândalo, a Previdência aparece como principal gastador no governo federal, quase R$ 80 bilhões.

Gastam sem dó

Ainda na conta federal, o Judiciário supera o Legislativo, Ministério Público e Defensoria Pública e torrou quase R$ 3 bilhões no início do ano.

Segue a lista

Seguindo a lista do gasto público, tem ainda os municípios, mais de R$ 92 bilhões e os estado, que torraram mais de R$ 83,5 bilhões.

Malas prontas

Lula não vai perder tempo e no próximo mês já deve fazer o primeiro tour internacional. Os destinos escolhidos pelo petista incluem belos dias na Índia e na Coreia do Sul. O passeio fica para depois do Carnaval.

Final feliz

Decisão considerada histórica do desembargador Carlos de Castro, do TJ de Alagoas, encerrou processo antigo envolvendo o inventário do ex-deputado João Lyra e a falência de suas usinas de Alagoas, sem prejuízo aos credores e mais de R$ 200 milhões para cada um dos seis herdeiros.

De saída

Com chance zero de vitória em seu Estado, o Mato Grosso do Sul, a ministra Simone Tebet deve lançar candidatura em São Paulo, em 2026. Seu MDB é oposição por lá, ela deve se unir ao PSB de Alckmin.

Morango da discórdia

Chamou atenção do deputado Evair de Melo (PP-ES) a importação de 40 toneladas de morango do Egito. O parlamentar cobrou explicações do Ministério da Agricultura e acusou a pasta de abandonar o agronegócio.

Descendo

O número de homicídios em Santa Catarina caiu 18%. O governador Jorginho Mello (PL) destacou que é o menor índice da História, "Em um ano, menos mortes do que alguns Estados registraram em um mês".

Rumo a Brasília

Devem chegar a Brasília no domingo (25) o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), o vereador Lucas Pavanato (PL-SP) e o ex-vereador Fernando Holiday, que partiram em caminhada por justiça desde Paracatu (MG).

Conhecido

O bispo que vai atender a Jair Bolsonaro é conhecido em Brasília. Robson Rodovalho foi deputado federal quando o ex-presidente também estava na Câmara. Antes disso, foi secretário do Trabalho do DF.

Na ativa

Jorge Messias (AGU) não descansa no recesso de fim/início de ano e está na cola de senadores em busca de votos para conseguir aprovação para assumir a cadeira de ministro do STF.

Pensando bem...

...a gente “não foi esperto” e a mentira já venceu.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Um cruzado de HH

Discutia-se no Senado a violência contra a mulher quando Ney Suassuna (PMDB-PB) cutucou Heloisa Helena (PSOL-AL) com vara curta, lembrando que os homens também são vítimas de violência doméstica, embora não apareçam nas estatísticas. A valente senadora exibiu os bíceps:

- Fique calado, se não o senhor será responsável pelo aumento das estatísticas...

"Traficantes e assassinos recebem tratamento mais humano"

Senador Rogério Marinho (PL-RN) sobre a situação da prisão de Jair Bolsonaro

19/01/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Congresso quer avançar com ofensiva contra STF

Ganha força no Congresso as movimentações para andar com propostas que disciplinam a conduta de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O fator propulsor é a estranhíssima ligação de magistrados e familiares com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e figura central no que se desenha ser a maior fraude bancária da história do País, como disse o ministro Fernando Haddad (Fazenda). Na esquerda, a proposta é andar com o projeto que cria o código de conduta para ministros do STF.

 

Pressão meia-boca

A oposição considera o “código de conduta”, proposto pelo Psol, pano de fundo para ajudar na criação de um código próprio, gestado no STF.

 

Só o começo

A ofensiva ainda quer avançar com textos como os que ampliam e hipóteses de crimes de responsabilidade e suspeição de ministros.

 

Engavetador

Já para o primeiro semestre, a pressão deve ser em cima do presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), para criar a CPI do Banco Master.

 

Água no chopp
Motta não tem dado sinais de urgência para andar com a CPI, solta desculpas como pedidos mais antigos que estão represados na Câmara.

 

Alianças locais podem implodir candidatura do PSD

O plano de Gilberto Kassab, dono do PSD, de lançar candidatura própria para disputar a Presidência este ano, enfrenta resistência de pessedistas de ao menos cinco estados, onde todo o diretório ou raposas tem vínculo quase visceral com o PT de Lula. No Piauí, por exemplo, o PSD já trocou juras de amor e fidelidade ao governador Rafael Fonteles e dificilmente caciques piauienses vão pedir votos para o paranaense Ratinho Jr ou para o gaúcho Eduardo Leite, pouco conhecidos no Nordeste.

 

Prefeito lulista

Mesmo no Sudeste, a questão não está pacificada. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), é o principal aliado de Lula no Estado.

 

Minoritários

Alas do PSD mineiro, ligadas ao ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) e ao senador Rodrigo Pacheco, também nutrem simpatia ao PT.

 

Carne e unha

Também há dissidentes na Bahia, onde Otto Alencar emplacou o filho no TCE, e em Sergipe, onde o neto de Lula arranjou boquinha no governo.

 

Deu ruim

Médico espertinho que atendia consultas particulares durante horário no serviço público vai pagar multa de R$120 mil. O caso foi em Umuarama (PR). O acordo saiu após arrocho do Ministério Público no ortopedista.

 

Recorde

O Porto de Santos bateu recorde histórico de movimentação de cargas em 2025, foram 186,4 milhões de toneladas. A movimentação nacional também registrou alta, superou 1,34 bilhão de toneladas no ano.

 

Ralo de dinheiro

Levantamento da plataforma Gasto Brasil revela a estratosférica fatura em despesas públicas nos primeiros 15 dias do ano: R$233 bilhões. Nas esferas de governo, a União é quem lidera a gastança, R$94,7 bilhões.

 

Rede capenga

O setor fotovoltaico tem muito do que reclamar. A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) aponta retração de 29% em 2025. A culpa: Cortes de geração e dificuldades de conexão à rede.

 

Na pressão

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, espera apresentar nas próximas semanas o tal código de conduta para ministros do tribunal, que viu as críticas se intensificarem após o Caso Master.

 

Dá em nada

O tal grupo de trabalho para acompanhar as investigações do Banco Master pouco deve resolver. Quase tudo que a comissão paralela pode fazer já é autorizado aos parlamentares.

 

Trabalho no cárcere

Cabe a Alexandre de Moraes (STF) decidir sobre pedido da Marinha para que o almirante Almir Garnier possa trabalhar e estudar durante o cárcere. A solicitação prevê um computador, sem acesso à internet.

 

Birra

Foi de última hora o encontro no Brasil de Lula e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. O petista não quer ficar escanteado na foto paraguaia que vai registrar a assinatura do acordo Mercosul-UE

 

Pensando bem...

...ferramenta contra abertura de conta falsa funciona. Já contra banco falso...

 

PODER SEM PUDOR

Política e verborragia

Lula não é o primeiro político a utilizar palavras cujo significado ignora. Em 1996, na campanha para a prefeitura de Curitiba, o radialista Carlos Simões cometia frases do gênero “Os problemas de Curitiba precisam ser tratados de forma equidistante” ou “A cidade cresce para o sul, o norte, para o leste e para o oeste, de forma colateral”. As pesquisas indicavam o favoritismo de Cassio Taniguchi, mas ele tinha uma explicação para o fracasso anunciado:

- A eleição ainda não foi bem encalacrada pelo povo...

