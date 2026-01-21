"O ministro [Dias Toffoli] não é burro, ele sabe o que está fazendo"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Ministras estão entre as menos recebidas por Lula

Não bastasse ignorar a tal paridade de gênero na hora de escolher ministros de Estado ou indicações para tribunais superiores, Lula (PT) também coloca no fim das prioridades as agendas privadas com as mulheres que ocupam alguma pasta na Esplanada dos Ministérios. Dos 10 ministros com menor número de agenda reservada com o petista, sete são mulheres, todas com no máximo duas reuniões com o chefe.

Oi e tchau

Márcia Lopes (Mulheres), Margareth Menezes (Cultura) e Cida Gonçalves (Mulheres), tiveram apenas um despacho com Lula, em 2025.

Passe no RH

As três ministras empatam em reunião com Paulo Pimenta (ex-Secom), só que ele ficou apenas uma semana de 2025 no cargo até ser demitido.

Até repetiu

Sônia Guajajara (Povos Indígenas), Anielle Franco (Igualdade Racial), Luciana Santos (Ciência) e Macaé Evaristo (Direitos Humanos) têm dois.

Porta aberta

Rui Costa (Casa Civil) parece mesmo ter prestígio com o chefe, foi o mais recebido pelo segundo ano consecutivo, 36 despachos.

PT espera Tarcísio para definir estratégia em SP

A saída de Fernando Haddad do Ministério da Fazenda, sob justificativa de ajudar na coordenação da campanha de reeleição de Lula, deu tempo ao PT de esperar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Rep), se decidir se vai enfrentar Lula pela Presidência da República ou se, bem avaliado, partirá para a reeleição. Caso Tarcísio escolha tentar renovar o mandato, o PT não deve ter candidato próprio ao governo paulista ou se opor a apoiar um nome do PSB, que vai dar palanque a Lula no Estado.

Cenário 2

Se Tarcísio partir para voos mais altos, como o Planalto, aí sim o ministro da Fazenda deverá entrar na jogada e lançar candidatura ao governo.

Aos leões

No PSB, por enquanto, o escolhido deve mesmo ser Márcio França, ex-governador interino e ministro de Lula. Geraldo Alckmin não se animou.

Perto de zero

Simone Tebet, ainda no MDB, mas namorando o PSB, é apontada como nome ao Senado e com camisa socialista. O MDB-SP apoia Tarcísio.

Visita solidária

A deputada Júlia Zanatta (PL-SC) aproveitou o recesso parlamentar e, durante viagem aos Estados Unidos, visitou o colega Eduardo Bolsonaro, que mora no país desde julho do ano passado.

Mais um

A caminhada por “liberdade e justiça” puxada por Nikolas Ferreira (PL-MG) ganhou mais um integrante: o deputado Carlos Jordy (PL-RJ). O ato começou em Paracatu (MG) e segue 240km até chegar em Brasília. Apoiadores de Alagoas e de outros estados estão a caminho.

Na bagagem

Ao antecipar o retorno a Brasília, Edson Fachin, presidente do STF, que assiste seus membros em ligações estranhíssimas com o enrolado Banco Master, vai tentar andar com o tal código de conduta de ministros.

Visita autorizada

O governador Tarcísio de Freitas (Rep-SP) ficou com o primeiro horário de visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta quinta-feira (21). O encontro deve ocorrer entre 8h e 10h.

Tá um sufoco

Preocupa o PT o cenário no Ceará, que anda bem adverso para o governador Elmano de Freitas. Mesmo com a máquina na mão, o petista não consegue sair do empate com Ciro Gomes (PSDB) nas pesquisas.

Petista raiz

Com tudo para assumir a Casa Civil quando Rui Costa sair para disputar o Senado, Miriam Belchior está no PT desde 1981. Em 1986, casou-se com Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André (SP), morto em 2002.

Memória

Hélio Lopes (PL-RJ) lembra quando o STF impediu Jair Bolsonaro de nomear o diretor da Polícia Federal, atribuição do presidente. O deputado comparou com decisão de Dias Toffoli (STF) de nomear peritos da PF para analisar provas do Banco Master, sem previsão constitucional.

Segue a briga

Nem de longe está pacificada a relação PT-PSD na Bahia. Famints por poder, petistas querem chapa puro sangue ao Senado, com Jaques Wagner e Rui Costa. Só que Angelo Coronel quer renovar o mandato.

Pergunta no Master

O enrolado banqueiro Daniel Vorcaro tem resort em Brasília?

PODER SEM PUDOR

Vaia silenciosa

Tancredo Neves queria popularizar sua candidatura a presidente no Colégio Eleitoral e foi a um comício em Goiânia (GO). Diante da rejeição ao vice, por suas ligações à ditadura, Tancredo pediu ao governador Íris Rezende para evitar vaias a José Sarney. Íris negociou e conseguiu que a esquerda não o vaiasse, mas no dia do comício, praça lotada, apareceram faixas tipo “Fora, Sarney!”. Ante o olhar de reprovação de Tancredo, Íris deu de ombros: “Vaiar, ninguém vaiou...