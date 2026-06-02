"O narcotráfico está dominando o Brasil"

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PEC 6x1: Governo vê aceno de Alcolumbre ao PL

Parte do governo tem certeza de que Davi Alcolumbre (União-AP) quer usar a tramitação do projeto que acaba com a jornada de trabalho de 44 horas semanais, a escala 6x1, para viabilizar a reeleição à Presidência do Senado, em fevereiro de 2027. Além disso, o senador não parece disposto a dar de mão beijada a vitória política a Lula (PT). Alcolumbre agilizou a tramitação da proposta da oposição sobre o tema. O texto é assinado pelo líder da oposição, senador Rogério Marinho (PL-RN).

Vapt-vupt

O texto de Marinho entrou no sistema na última quinta-feira (28) e no mesmo dia já foi despachado para a Comissão de Constituição e Justiça.

No molho

Também na quinta-feira (28) chegou ao Senado o texto governista aprovado pela Câmara, que ainda aguarda despacho de Alcolumbre.

Semana esvaziada

A reunião de líderes para resolver a tramitação da proposta já desidratou. Deve ser só com o presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA).

Boca de sacola

Senadores contam que Alencar disse que a tramitação começa dia 10 na CCJ. O prazo vazou antes da reunião com Alcolumbre, que não gostou.

Atuação de facões é o que ameaça a soberania

Autor especialista em segurança pública, Alessandro Visacro avalia que a decisão dos Estados Unidos de classificar organizações criminosas brasileiras como grupo terroristas não ameaça a soberania do Brasil. A verdadeira ameaça é a própria atuação “desenfreada” desses grupos no dentro e fora do País. “Já caracteriza violação flagrante da soberania”, disse Visacro ao Jornal Gente, da Bandeirantes; “nossa soberania já vem sendo ameaçada de forma incisiva por esses grupos armados criminais”.

Ameaça real

A soberania vem sendo “solapada” há décadas, diz Visacro, que vê áreas de “microsoberania” das próprias facções dentro do território brasileiro.

Estado paralelo

Visacro lembrou da operação policial no Rio de Janeiro, ano passado, que observou quase 500 homens armados; “estrutura paramilitar”.

Só não vê...

“Em qualquer lugar do mundo isso é considerado um batalhão de guerrilha”, avaliou Alessandro Visacro.

Vai dar cancelamento

O ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) corre o risco de ser cancelado pela esquerda brasileira após elogiar, ontem, o regime militar por construir em 6 anos a usina nuclear de Angra 2, em contraste com a paralisia de 30 anos de Angra 3. “Precisamos avançar”, pregou.

Liberdade

Ministros do STF foram questionados em Lisboa com perguntas contundentes, não respondidas. Se fosse no Brasil, quem fizesse abordagem assim estaria no sal. Lá, a liberdade não é relativizada.

Nunca falta

Não tem Daniel Vorcaro pagando degustação de uísque Macalan ao custo de R$6,3 milhões, mas advogados que ficaram milionários defendendo petistas têm feito lobby em eventos paralelos de Lisboa.

Michelle com Celina

Antes da alta hospitalar, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), recebeu visita da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. As duas são amigas e Celina conta com apoio de Michelle na eleição deste ano.

Os intocáveis

A proposta mais relevante de Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça e Segurança de Lula foi o projeto “Pena leve”, pró-encarcerados. E classificar de terroristas as facções criminosas que controlam vastas áreas do território nacional, para ele, “fragiliza a soberania”. De quem?

Pressa zero

Ainda que Lula reenvie a indicação de Jorge Messias (AGU) ao Supremo Tribunal Federal (STF), Davi Alcolumbre (União-AP) não tem a menor pretensão de pautar a votação este ano. Nem previsão de data existe.

Nada de invasão

Ciro Gomes (PSDB) descarta lorota de que os Estados Unidos vão invadir o Brasil. Ele explica que o que vai acontecer é o bloqueio das contas de facções criminosas que movimentam bilhões de reais.

Melhor ao contrário

O governador Tarcísio de Freitas (Rep-SP) disse que pré-candidato do PT Fernando Haddad tem o mérito de ter sido o “melhor ministro da Fazenda da História... do Paraguai”, já que sob a gestão petista diversas empresas abandonaram o Brasil e se instalaram no país vizinho.

Pensando bem...

...no Brasil, produzir filme deve ser pior que roubar velhinhos.

PODER SEM PUDOR

Memória afiada

O senador Áureo Mello passava o Carnaval de 1994 no Rio de Janeiro, na casa da família do poeta J.G. de Araújo Jorge. Certo dia, foi surpreendido pela famosa foto, nos jornais, de Itamar Franco com a modelo Lílian Ramos, no Sambódromo. Ela vestia só uma camiseta, sem nada por baixo. “Que papelão o Itamar fez na avenida...” comentou um amigo do senador. Áureo Mello ajeitou os óculos, aproximou o jornal do rosto e pilheriou: “Meu Deus! Se não me falha a memória, isto aí é a dita cuja”. O senador tinha boa memória.