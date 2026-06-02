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CLAÚDIO HUMBERTO

"O narcotráfico está dominando o Brasil"

Aldo Rebelo, pré-candidato a presidente da República

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

02/06/2026 - 07h00
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PEC 6x1: Governo vê aceno de Alcolumbre ao PL

Parte do governo tem certeza de que Davi Alcolumbre (União-AP) quer usar a tramitação do projeto que acaba com a jornada de trabalho de 44 horas semanais, a escala 6x1, para viabilizar a reeleição à Presidência do Senado, em fevereiro de 2027. Além disso, o senador não parece disposto a dar de mão beijada a vitória política a Lula (PT). Alcolumbre agilizou a tramitação da proposta da oposição sobre o tema. O texto é assinado pelo líder da oposição, senador Rogério Marinho (PL-RN).

Vapt-vupt

O texto de Marinho entrou no sistema na última quinta-feira (28) e no mesmo dia já foi despachado para a Comissão de Constituição e Justiça.

No molho

Também na quinta-feira (28) chegou ao Senado o texto governista aprovado pela Câmara, que ainda aguarda despacho de Alcolumbre.

Semana esvaziada

A reunião de líderes para resolver a tramitação da proposta já desidratou. Deve ser só com o presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA).

Boca de sacola

Senadores contam que Alencar disse que a tramitação começa dia 10 na CCJ. O prazo vazou antes da reunião com Alcolumbre, que não gostou.

Atuação de facões é o que ameaça a soberania

Autor especialista em segurança pública, Alessandro Visacro avalia que a decisão dos Estados Unidos de classificar organizações criminosas brasileiras como grupo terroristas não ameaça a soberania do Brasil. A verdadeira ameaça é a própria atuação “desenfreada” desses grupos no dentro e fora do País. “Já caracteriza violação flagrante da soberania”, disse Visacro ao Jornal Gente, da Bandeirantes; “nossa soberania já vem sendo ameaçada de forma incisiva por esses grupos armados criminais”.

Ameaça real

A soberania vem sendo “solapada” há décadas, diz Visacro, que vê áreas de “microsoberania” das próprias facções dentro do território brasileiro.

Estado paralelo

Visacro lembrou da operação policial no Rio de Janeiro, ano passado, que observou quase 500 homens armados; “estrutura paramilitar”.

Só não vê...

“Em qualquer lugar do mundo isso é considerado um batalhão de guerrilha”, avaliou Alessandro Visacro.

Vai dar cancelamento

O ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) corre o risco de ser cancelado pela esquerda brasileira após elogiar, ontem, o regime militar por construir em 6 anos a usina nuclear de Angra 2, em contraste com a paralisia de 30 anos de Angra 3. “Precisamos avançar”, pregou.

Liberdade

Ministros do STF foram questionados em Lisboa com perguntas contundentes, não respondidas. Se fosse no Brasil, quem fizesse abordagem assim estaria no sal. Lá, a liberdade não é relativizada.

Nunca falta

Não tem Daniel Vorcaro pagando degustação de uísque Macalan ao custo de R$6,3 milhões, mas advogados que ficaram milionários defendendo petistas têm feito lobby em eventos paralelos de Lisboa.

Michelle com Celina

Antes da alta hospitalar, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), recebeu visita da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. As duas são amigas e Celina conta com apoio de Michelle na eleição deste ano.

Os intocáveis

A proposta mais relevante de Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça e Segurança de Lula foi o projeto “Pena leve”, pró-encarcerados. E classificar de terroristas as facções criminosas que controlam vastas áreas do território nacional, para ele, “fragiliza a soberania”. De quem?

Pressa zero

Ainda que Lula reenvie a indicação de Jorge Messias (AGU) ao Supremo Tribunal Federal (STF), Davi Alcolumbre (União-AP) não tem a menor pretensão de pautar a votação este ano. Nem previsão de data existe.

Nada de invasão

Ciro Gomes (PSDB) descarta lorota de que os Estados Unidos vão invadir o Brasil. Ele explica que o que vai acontecer é o bloqueio das contas de facções criminosas que movimentam bilhões de reais.

Melhor ao contrário

O governador Tarcísio de Freitas (Rep-SP) disse que pré-candidato do PT Fernando Haddad tem o mérito de ter sido o “melhor ministro da Fazenda da História... do Paraguai”, já que sob a gestão petista diversas empresas abandonaram o Brasil e se instalaram no país vizinho.

Pensando bem...

...no Brasil, produzir filme deve ser pior que roubar velhinhos.

PODER SEM PUDOR

Memória afiada

O senador Áureo Mello passava o Carnaval de 1994 no Rio de Janeiro, na casa da família do poeta J.G. de Araújo Jorge. Certo dia, foi surpreendido pela famosa foto, nos jornais, de Itamar Franco com a modelo Lílian Ramos, no Sambódromo. Ela vestia só uma camiseta, sem nada por baixo. “Que papelão o Itamar fez na avenida...” comentou um amigo do senador. Áureo Mello ajeitou os óculos, aproximou o jornal do rosto e pilheriou: “Meu Deus! Se não me falha a memória, isto aí é a dita cuja”. O senador tinha boa memória.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Lula e a esquerda defendem soberania do domínio da bandidagem"

Deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), sobre facções serem tratadas como terroristas

30/05/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Brasileiro trabalhou até hoje só para pagar tributos

Termina neste sábado (30) os 150 dias de trabalho que o esfolado brasileiro tem que trabalhar exclusivamente para pagar tributos. Os números são do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). A última vez que o percentual de dias trabalhados no ano ficou abaixo de 40% foi em 2006. Desde que Lula assumiu e Fernando Haddad, que até ficou conhecido como “Taxxad”, controlava a Fazenda, a quantidade de dias trabalhados para bancar o obeso estado brasileiro só aumentou.

Só subindo

Em 2023, o brasileiro passava 40,27% do ano ralando para bancar impostos. Passou para 40,71% (2024), 40,82%, aos atuais 41,10%.

Tudo em vão

O presidente do IBPT, João Eloi Olenike, diz que a carga é alta, mas a população não percebe um retorno proporcional em serviços públicos.

Labuta dobrada

Em 1986, início da série histórica, eram 82 dias trabalhados, número que chegou a cair para 74 (1987) e até 73 (1988). Hoje, são 150 dias.

Herança de Haddad

O instituto destaca alguns dos vilões que turbinaram a arrecadação, como aumento de tributação sobre fintechs e a taxa das blusinhas.

Para Lula, guerra é contra os EUA, não PCC e CV

Em sua paralisia deliberada diante da escalada do crime, o governo Lula (PT), recusou cooperação internacional contra facções que dominam favelas, fronteiras e presídios. E insiste em proteger PCC e o Comando Vermelho da classificação de organizações terroristas. Em nota, atacou opositores, rotulando-os de “traidores da pátria”, como se o Brasil estivesse em guerra contra Washington, e não contra PCC, Comando Vermelho ou qualquer outra estrutura que sequestra a soberania popular.

Ajuda recusada

O antiamericanismo fora de moda de Lula recusou a oferta dos EUA de inteligência compartilhada, bloqueio de recursos e ações coordenadas.

Inimigo é outro

Em vez de combater os bandidos, tentando tomar dos opositores a poderosa bandeira do combate ao crime, Lula ataca quem cobra atitude.

O fuzil virou lei

Lula finge ignorar que o governo perdeu o controle sobre extensas áreas do território nacional, onde quem manda não é a lei e sim o fuzil.

Espantalho petista

O advogado americano Martin de Lucca, que processa Alexandre de Moraes e acompanha a vida brasileira, disse que a designação de PCC e CV como terroristas não torna o Brasil alvo, nem prevê intervenção militar no País. É uma invencionice petista que ele chama de espantalho.

Imprevisível

O Instituto Não Aceito Corrupção manifestou “forte preocupação” com pedido de vista de Gilmar Mendes (STF) na ação que julga mudanças na Ficha Limpa. Diz que a interrupção traz grave insegurança jurídica.

Nada por acaso

Para o senador Sergio Moro (PL-PR), a nota de Lula põe o governo ao lado do CV e PCC, a pretexto de fantasiosa intervenção externa: “Não é à toa que o crime organizado prosperou nos anos de governos do PT”.

Prioridades

“Soberana” foi a sexta palavra na nota oficial de Lula (PT) condenando a classificação das facções criminosas como grupo terroristas. “Terrorismo” ficou para a terceira linha do texto. “Democracia” nem apareceu.

No relógio

A designação dos EUA das facções criminosas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital como Organizações Terroristas Estrangeiras (FTOs) começa a valer a partir da próxima sexta-feira (5).

Organizações globais

Segundo o comunicado do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, os “milhares de membros, a influência e redes ilícitas das facções criminosas brasileiras se estendem “muito além das fronteiras do Brasil”.

Salto alto

Foi um banho de água fria na pré-campanha de João Campos (PSB) ao governo de Pernambuco a virada de Raquel Lyra (PSD), registrada pelo Datafolha. Os socialistas já estavam no maior clima de já ganhou.

Plano B

Consolidada a desistência de Rodrigo Pacheco (PSB) ao governo de Minas Gerais, o PT corre para se alinhar a Alexandre Kalil (PDT), outrora preterido. Edinho Silva, presidente petista, chega hoje (30) em Minas.

Pensando bem...

...o pesadelo de projetos de ditador no continente é imaginar o presidiário Maduro avisando: “eu sou você amanhã”.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Férias merecidas

Culto e de raciocínio muito rápido, o ex-ministro Rafael Greca era deputado no Paraná quando passou parte das férias no Himalaia, região pela qual tinha curiosidade. De volta, um adversário – que era baixinho – provocou: “Vossa excelência gozou férias na África. Eu prefiro as belezas da minha terra...” Greca explicou que a mais alta cordilheira do mundo fica na Ásia e fulminou: “As pessoas têm o direito de escolher o local das férias, e geralmente o fazem de acordo com sua altura. Eu fui ao Himalaia. Vossa Excelência deve ter escolhido a baixada litorânea...”

CLAÚDIO HUMBERTO

"Começou com o CredCesta no governo petista da Bahia"

Deputado Carlos Jordy (PL-RJ), sobre início das falcatruas do Banco Master

29/05/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Com 6x1, Motta ganhou emendas de R$24,1 milhões

Enquanto Lula pressiona pela rápida aprovação da proposta que acaba, antes do período eleitoral, com a escala de 44 horas semanais, que a rigor nem existia, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), viu o pagamento de suas emendas parlamentares ganharem tração nos 30 dias em que o texto tramitou pela comissão especial da Casa, até ser votada e aprovada em Plenário, em igualmente incomum celeridade. O governo pagou mais de R$24,1 milhões das emendas do deputado.

Caiu o pix

No dia em que Lula se reuniu com Motta para falar sobre o tema, na segunda-feira (25), o governo pagou uma emenda de R$100 mil.

Pagamento express

Só na semana passada, sem dó de abrir o cofre e com a pressa de quem está com o pai na forca, o governo pagou mais R$2,5 milhões.

Caminho azeitado

No nono dia da comissão especial, quarta (6), na primeira semana que teve até sessão numa sexta-feira, foram pagos mais R$9,9 milhões.

Aí é bom

Ao todo, foram 55 pagamentos para diversas finalidades e municípios da Paraíba. A fatura exata foi de R$ 24.193.391,97. E PEC aprovada.

Canetada autoritária de Lula pode ser suspensa

Surge um sopro de resistência no Senado ao crescente autoritarismo regulatório de Lula: Davi Alcolumbre (União-AP) avalia suspender os efeitos de dois decretos que ferem de morte a liberdade na internet e impõem às plataformas digitais – big techs – estrutura de censura inconstitucional que adultera até o Marco Civil da Internet, já atacado pelo STF. Após fracassar na aprovação de leis de controle de conteúdo, como o “PL das fake news”, Lula optou pela via mais fácil: a canetada.

Controlo de conteúdo

Os decretos usam conceitos vagos como “desinformação”, “conteúdo ilícito” e “ataques à democracia” para assumir o controle da informação.

Todo poder ao governo

Pela decisão, caberá a uma “Autoridade Nacional de Proteção de Dados” e Advocacia-Geral da União poderes ilegais de fiscalização e punição.

São inconstitucionais

Especialistas como Luiz Augusto D’Urso, professor no MBA de Direito Digital da FGV, são taxativos: os decretos de Lula são inconstitucionais.

Espelho meu

Cláudio Castro só anunciou nesta quinta-feira (28) a retirada da pré-campanha ao Senado, mas leitores desta coluna já sabiam que isso aconteceria desde a véspera, quarta, que o projeto tinha naufragado.

Cai fora

Políticos experientes agem assim: o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, fez chegar a Claudio Castro que o melhor seria desistir da pré-candidatura ao Senado. O ex-governador “captou a mensagem”.

Deu bom

Acordo para viabilizar socorro de R$6,5 bilhões ao BRB foi celebrado pela governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), que agradeceu: “o BRB começa a virar uma página importante da sua história”.

Bandidos à espreita

O plano da apoiadora petista Deolane Bezerra para matar Flávio Bolsonaro, denunciado pelo funkeiro MC Misa, mostra que o senador não exagera quando só sai de casa usando colete à prova de balas.

O que importa

Deputados experientes avisaram aos colegas mais desesperados por votos que o apoio ao fim da escala 6x1 pode não ser lembrado no dia da eleição. Mas, calma, que o bolso está forrado com bilhões em emendas.

Motta sabotador

Maurício Marcon (PL-RS) não anda satisfeito com a presidência de Hugo Motta (Rep-PB) na Câmara. Falou na lata que se arrependeu de ter votado nele e ainda o chamou de o “maior sabotador da direita”.

Rastro digital

Está nas nuvens boa parte dos problemas de Daniel Vorcaro para fechar o acordo de delação premiada. A Polícia Federal achou mais de 36Gb em vídeos e fotos e vídeos do banqueiro.

Dinheiro no ralo

“Esse é o retrato de um governo que gasta sem controle”. É a conclusão do deputado federal General Pazuello (PL-RJ) ao falar sobre a colossal dívida pública que se aproxima dos R$9 trilhões.

Pensando bem...

...nenhuma novidade: a tentativa de censurar e controlar a informação sempre foi sonho de governantes autoritários.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Papo de principiante

Jânio Quadros era prefeito de São Paulo em 1988 e começou a articular a sucessão. Pediu para o deputado Gastone Righi (PTB) promover um encontro com o apresentador Sílvio Santos. Antes do almoço, na casa de Righi, Jânio quis saber como Sílvio planejava lidar com os vereadores. “Simples. Os vereadores foram eleitos pelo povo, e como só vou mandar projetos de interesse do povo, eles vão aprovar tudo. Vai ser tranquilo.”

Percebendo estar diante de um ingênuo, Jânio mudou de assunto: “Gastone, meu bem, seria bom mandar servir o almoço...” E não se falou mais em candidatura a prefeito.

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