Lula desagrada esquerda e direita no continente

Sob forte influência do ativista radical tardio Celso Amorim, 81 anos, Lula (PT) agora conseguiu desagradar presidentes de esquerda e de direita, no continente, reunidos em Brasília. Pagou o mico de ouvir críticas abertas do conservador uruguaio Luis Lacalle Pou e até do comunista chileno Gabriel Boric, inconformados com sua lorota de que a ditadura venezuelana seria uma “narrativa”. A mentira irritou os presidentes que, ideologicamente antagônicos, têm em comum o respeito à democracia.

Só pisando na bola

Após passar vergonha endossando Putin e recuar perante o G7, Lula ganhou o desprezo de Zelensky e correu para foto com Nicolás Maduro.

Boric viu o horror

O esquerdista Gabriel Boric insistiu que a ditadura de Maduro não é uma narrativa, é algo “real e sério”. Mais: “vi o horror dos venezuelanos”.

Tapando sol com o dedo

“O pior que podemos fazer é tapar o sol com o dedo”, afirmou Lacalle Pou, referindo-se à distorção que Lula faz da realidade na Venezuela.

Mentira virando ‘verdade’

Ao conclamar Maduro a “mudar a narrativa”, Lula parecia tentar passar ao ditador a própria experiência vitoriosa de criar narrativas contra fatos.

Valdemar ataca Salles para preservar cargos em SP

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, tornou público ontem seu incômodo com o crescimento no campo conservador da candidatura do deputado Ricardo Salles à prefeitura de São Paulo, classificando o ex-ministro como alguém de “extrema direita”. Não é a questão ideológica que está em jogo. Valdemar está irritado porque assumiu compromisso de apoiar a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que retribuiu com o controle da secretaria do Verde e Meio Ambiente e duas subprefeituras.

Ninguém tasca

Político à moda antiga, Valdemar controla cargos e vontades na secretaria municipal e nas subprefeituras de Campo Limpo e do Butantã.

Firmando posição

Apesar do ataque a Salles, Valdemar deixou claro também que o ex-presidente Jair Bolsonaro irá definir o candidato do PL à prefeitura.

Rebordosa à direita

Após o post nas redes sociais, Valdemar passou a ser alvo de críticas duras de bolsonaristas que não querem a reeleição do atual prefeito.

Vai uma narrativa aí?

Mesmo autorizada a fazer perguntas ao ditador, a repórter Delis Ortiz foi covardemente agredida por um capanga de Nicolás Maduro. Ao tirano resta seguir conselho de Lula e arrumar uma “narrativa” para o episódio.

Virou caso de polícia

O Itamaraty confirmou processo contra o embaixador Alfredo César Martinho Leoni, agora despachado para investigação da Polícia Federal, Ministério Público e TCU. Mas foi arquivado “na esfera correcional”.

Ditadura tranquila

Coube a Lula entregar a má influência: o aspone Celso Amorim disse a ele que “nunca viu, desde o tempo que a gente frequenta a Venezuela, uma tranquilidade... que ta tendo [no país]”. Como se uma ditadura feroz, que prende, tortura e mata, permitisse manifestações de protesto.

A diferença

“O ‘autoritário’ Bolsonaro, que falava bastante o que não praticava, jamais perseguiu ninguém, nem mesmo Lula”, disse o ex-senador e ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB) nas redes sociais.

Poder afrodisíaco

Lula adorou saber que, como ele, octogenário assessor se apaixonou por uma petista radical de apenas 38 anos. “O poder é afrodisíaco”, brincou, citando frase célebre do saudoso Fernando Lyra, ex-ministro de Sarney.

Há opções no PL

Valdemar Costa Neto, cacique do PL, diz não acreditar em inelegibilidade de Jair Bolsonaro, mas tem plano B, caso ocorra. Disse que tem muita gente boa no partido. Como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

No cangote

A acusação de importunação sexual de Márcio Jerry (PCdoB-MA) contra a deputada Julia Zanatta (PL-SC) finalmente chegou ao Conselho de Ética. A representação foi apresentada pelo partido da parlamentar.

Dano moral

O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques entrou com ação contra o André Janones (Avante-MG) por ter sido ofendido com palavras como “bandido”. O pedido de indenização é de R$312 mil.

Pensando bem...

...“narrativas” transformaram um corrupto em “perseguido” e punição por crime de responsabilidade em “golpe”.

PODER SEM PUDOR

Elegante pregador

Durante a Constituinte que escreveu a atual Constituição, o senador Afonso Arinos (PSDB-RJ) não relaxava na pregação parlamentarista. Certa vez, em conversa com repórteres no Congresso, ele começou a discorrer sobre as crises do presidencialismo, ao longo da História. Os jovens jornalistas não pareciam muito interessados. Afonso Arinos captou a mensagem. “Meus filhos, isto para vocês é História, mas entendam: para mim, é memória...”, ensinou.

