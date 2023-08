"O segredismo imposto pelo governo Lula ainda impera pela força da desfaçatez e soberba"

Cláudio Humberto

Deputado Ricardo Salles (PL-SP) sobre o centrão, que aparelhou a CPI do MST com lulistas

Português preso por corrupção ataca Bolsonaro

O ex-primeiro-ministro português José Sócrates, do Partido Socialista, resolveu lançar um livro onde critica “os tempos sombrios” do ex-presidente Jair Bolsonaro. O evento ocorreu esta semana em São Paulo, com a presença de ativistas lulistas. Afinal, tanto quanto o amigo Lula, adversário de Bolsonaro, Sócrates acabou na cadeia por corrupção. Somente no presídio de Évora passou nove meses em regime fechado.

Entrou na História

O autor do livro “Os anos Bolsonaro: crônicas de tempos sombrios” foi o primeiro ex-chefe de governo português preso por ladroagem.

Semelhanças

Sócrates viveu sua versão do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia: apartamentos de luxo em Paris e Lisboa. E milhões de propina.

Afinidades

Além da amizade, une Sócrates e Lula o fato de ambos serem alvos da Operação Marquês, da PJ, a polícia federal portuguesa.

Estratégias

Sócrates e Lula dividem também estratégia de defesa. Culpam, claro, os promotores que os investigaram e os juízes que os prenderam.

Mesmo fatiado, Projeto da Censura terá resistência

A estratégia do Palácio do Planalto de fatiar o “Projeto da Censura” na Câmara, enfrenta resistência entre parlamentares. Há reclamação sobre uma versão do projeto que sequer está protocolada, mas já circula entre deputados. A ideia de votar a toque de caixa, em regime de urgência, também é criticada. “Tem que passar pelas comissões, com espaço para as discussões”, reagiu a deputada federal Adriana Ventura (Novo-SP).

Veneno

À coluna, Bia Kicis (PL-DF) foi direta sobre o fatiamento: “É um remédio ruim seja se tomado de uma vez, seja em doses homeopáticas”.

Debate chapa-branca

Deputados cobram que “big techs” sejam inseridas no debate, hoje concentrado entre empresas de radiodifusão e poucos líderes.

Na espreita

Mesmo entre governistas, parlamentares apostam na inclusão de jabutis no texto que podem descambar para regulação de mídia no Brasil.

Ponte Amazônia-Londres

Após a Declaração de Belém citar como um dos objetivos a “promoção da economia circular”, a ONG inglesa Ellen MacArthur Foundation, muito ligada ao Fórum Econômico Mundial, comemorou até com nota oficial.

Virou

Na última semana, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é considerada a “inflação oficial”, registrou alta de 0,12% na inflação em julho, acima do que esperava mercado.

E o governador?

“Vidas correm perigo e o patrimônio público está sendo dilapidado”, disse o vereador de Fortaleza Pedro Matos (PL), que cobra presença no Ceará do governador petista Elmano de Freitas, que estava em Brasília.

Avança

Projeto que susta liberação 5,8 mil criminosos com distúrbio psiquiátrico foi aprovado na CCJ da Câmara. O texto, de autoria de Kim Kataguiri (União-SP), é resposta à resolução do Conselho Nacional de Justiça.

Raiz

Dois governadores não compareceram ou mandaram representantes para bajulação do “PAC 3”. Os dois de oposição: Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo; e Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina.

População reprova

Levantamento Paraná Pesquisas coloca gestão do governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), como segunda mais mal avaliada do Brasil. Fica atrás só de Fátima Bezerra (PT), do Rio Grande do Norte.

Ninguém aguenta

O Partido Novo resgatou e-mail de 2010 com resposta do próprio Steve Jobs ao Governo do Rio de Janeiro que queria uma loja da Apple na Zona Portuária. A negativa se deu por causa dos altos impostos no Brasil

Flerte tucano

Se quiser disputar a Prefeitura de São Paulo, a deputada federal Tabata Amaral (PSB) conta com ao menos um partido. Mas não o próprio, que prefere deixar a parlamentar no molho. O PSDB topa lançar a deputada.

Pergunta nas aéreas

Punir a preferência da população por aeroporto é amor?

PODER SEM PUDOR

Disque Márcio Fortes

Acostumado a tratar pessoalmente assuntos do trabalho sem rodeios e diretamente tanto com políticos quanto com populares, o então ministro das Cidades no governo Lula, Marcio Fortes, se empolgou durante entrevista a um jornal carioca e autorizou a publicação do seu celular para qualquer dúvida de interesse público. O jornal publicou o número com destaque. Dias depois, durante reunião em Brasília, o ministro recebeu uma ligação a cobrar de uma senhora esbaforida, que se identificou como moradora de Duque de Caxias (RJ). “Ministro, pelo amor de Deus, estou passando mal aqui na rua, me chame uma ambulância porque ninguém me ajuda”. Marcio Fortes interrompeu a reunião e ligou para o SAMU da cidade, que socorreu a velhinha.