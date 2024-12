"O STF continua a saga da defesa do absurdo"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Cirurgia de Lula retardou demissão de Pimenta

O ministro da Secretaria de Comunicação (Secom), Paulo Pimenta, estava com a demissão programada para esta sexta-feira (13), mas ganhou um sopro de permanência no cargo com Lula “fora de combate”, após passar por cirurgia no cérebro. Na Secom, o aviso é para que os ligados a Pimenta já esvaziem as gavetas: a mudança na pasta deve ocorrer nesta semana, com o retorno do presidente. Pimenta se articula para se manter no primeiro escalão. Não quer voltar à Câmara.

PT puxa a fila

As mudanças devem começar por pastas chefiadas pelo PT. Pimenta, a quem Lula sempre disse ter apreço, está cotado para a Secretaria-Geral.

Pega o beco

Márcio Macedo deve trocar Secretaria-Geral do Planalto pela tesouraria do PT. Lula ainda culpa Macedo pelo fiasco do Dia do Trabalhador.

Gleisi ministra

Petistas apostam ainda em mudança no Ministério do Desenvolvimento Social, com a saída de Wellington Dias e entrada de Gleisi Hoffmann.

Índio no Senado

Lula tem reclamado do desempenho da base governista no Senado. Quer Wellington Dias, que tem mandato, reforçando na bancada.

Desemprego de ‘6,8%’ do IBGE exclui 44 milhões

Cresce a desconfiança sobre dados de desemprego do IBGE, órgão do governo federal presidido pelo petista Marcio Porchmann, ex-Instituto Lula. “A conta não fecha”, dizem economistas. Para o IBGE, são apenas 7,3 milhões de desempregados, mas a conta não inclui os 37 milhões de adultos sem-trabalho do Bolsa Família. O IBGE leva em conta só os que dizem ter procurado emprego em vão. Os demais são “desocupados” e excluídos da contagem, como os quase 5 milhões de jovens adultos da “geração nem-nem”, segundo estima o próprio Ministério do Trabalho.

São 44 milhões

Somando os 37 milhões de desempregados do Bolsa Família, são 44 milhões de sem-emprego e não os 7,3 milhões que o IBGE enxerga.

Exatos 40,9%

Somando os adultos que de fato não têm emprego formal, dizem os economistas, o desemprego seria de 40,9% e não de curiosos “6,8%”.

Ficção mal explicada

Não é fraude, apenas “ficção”, na avaliação de Paulo Rabello de Castro, ex-presidente do IBGE, ao defender maior transparência na metodologia.

Bilei ou Trilei neles

“No Brasil, só um Milei seria insuficiente. Precisamos de um Bilei, ou, quem sabe, um Trilei”, ponderou o cientista político Paulo Kramer sobre o presidente Javier Milei, que reduziu a inflação em 90% na Argentina.

Democracia em alerta

Além de inutilizar ou assumir prerrogativas do Poder Legislativo, as referências debochadas de ministros do STF ao parlamento reforçam a suspeita de setores da oposição de que algo de muito grave vem por aí.

Estado não consegue

O governo Lula (PT) teve que admitir oficialmente que não consegue obedecer a ordem do STF de impedir que o dinheiro do Bolsa Família seja usado em bets. E não pode “microgerenciar” gastos, avisou.

Observação 2024

As “dicas da semana” do presidente do STF, Luis Roberto Barroso, no ‘X’, que faturavam manchetes durante o governo Bolsonaro por indiretas dirigidas ao ex-presidente, foram interrompidas, sem alarde, em abril.

Apenas 56

O ministro Alexandre de Moraes fez 56 anos nesta sexta (13). Nasceu no exato dia em que o general Arthur da Costa e Silva oficializava a ditadura decretando o AI-5. Ele ainda tem mais 19 anos no STF, até a expulsória.

Atraso

No tsunami de 2011 no Japão, a rodovia Naka-Tóquio, destruída, foi restaurada em seis dias. No Brasil de 2024, o governo federal levou mais de sete meses para devolver o aeroporto Salgado Filho a Porto Alegre.

Acabou

A decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de cancelar as reuniões de até o dia 20, para priorizar votações no plenário, deu um alento ao governo e, na prática, encerra o ano nas comissões da Casa.

Segue a maré

A Amazon vai doar US$1 milhão (R$6 milhões) para o fundo de posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump. O dono da Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp etc.) Mark Zuckerberg irá doar o mesmo valor.

Pensando bem...

...fim de ano é época de balanço (no cargo).

PODER SEM PUDOR

Consideração de cabaré

Muito jovem, Osvaldo Aranha foi prefeito de Alegrete (RS) e decidiu acabar uma curiosa tradição: a briga diária, à noite, no cabaré da cidade, “Lulu dos Caçadores”. Tudo corria bem e animado até o relógio bater 2h da madrugada, e o pau cantava. Uma noite ele visitou a boate. Bebeu, dançou, foi embora às 3h, nada de briga. Voltou no dia seguinte, e novamente os valentões não apareceram. No quinto dia, já freguês, encontrou um vistoso aviso na parede: “Dr. Osvaldo Aranha, acabaram-se as considerações”. Naquela madrugada, pontualmente às 2h, o pau cantou de novo.