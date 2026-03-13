Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Os magistrados não podem deixar que o Poder Judiciário fique aprisionado em interesses...

...paroquiais, em conveniências econômicas ou em cálculos políticos. Importante é o saudável distanciamento das partes e dos interesses em jogo", de Edson Fachin, presidente do STF, a presidentes das cortes do país.

Giba Um

Giba Um

13/03/2026 - 06h00
A startup irlandesa Oraion pretende usar o Brasil como plataforma para acelerar sua expansão na América Latina. No setor, circulam informações sobre seu interesse na aquisição de empresas no país, notadamente nos segmentos de dados corporativos, analytics e automação de processos financeiros.
MAIS:   A startup (já presente no Reino Unido, e nos Estados Unidos) desenvolve uma plataforma de inteligência empresarial baseada em agentes da IA, capaz de integrar dados estruturados, como ERPs e CRMs - com informações não estruturadas presentes nos contratos e documentos. E acha que o Brasil é um mercado estratégico.

Quem pagava tudo

Para ler e guardar: Vorcaro pagou em Londres, em 2024, uma degustação de uísque escocês Macallan no George Club, durante um fórum jurídico, que custou perto de US$ 640 mil, aproximadamente R$ 3,3 milhões em moeda da época. O encontro teve a presença de ministros do STF como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, Paulo Gonet (PGR) e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Já em Nova York, em 2022, Vorcaro organizou e pagou um jantar para ministros do STF e autoridades brasileiras no Fasano New York, durante a Brazil Conference do Lide. Resumo da ópera: em apenas um mês de 2024, Vorcaro gastou mais de R$ 9 milhões com eventos, festas, viagens e bandas.

Só oito dias

Prazo para pedir dinheiro de volta termina no próximo dia 20: cerca de R$ 400 milhões ainda estão disponíveis para ressarcimento de aposentados e pensionistas do INSS que foram literalmente roubados. É o retrato ameaçador que o governo está impondo aos que tiveram surrupiados de suas aposentadorias, durante anos, quantias de institutos e entidades não reconhecidas e que não foram autorizadas. Nas agências dos Correios, que vêm recolhendo protestos contra a roubalheira identificada, não conseguem resposta. A todos,  é repetida a informação "Sob análise" - e nada além disso. Esses R$ 400 milhões são parte dos R$ 3,3 bilhões liberados.

Olho em Ibaneis

O escritório de advocacia do governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), pré-candidato ao Senado, fechou um contrato de R$ 38 milhões de venda de honorários de precatórios a um fundo ligado à Reag, gestora investigada pela Polícia Federal por fazer parte do esquema de desvio de recursos do Banco Master. O contrato foi fechado em maio de 2024, quando o Banco de Brasília (BRB) já vinha adquirindo carteiras da instituição de Daniel Vorcaro. A informação foi revelada pela jornalista Malu Gaspar. A PF e o Ministério Público Federal apontaram a Reag como uma estrutura central de esquema de fraudes do Master. 

Maranhão é problema 1

O Maranhão transformou-se num problema para Lula e o PT. A peça que atrapalha o jogo lulista é um aliado dos mais relevantes, o ministro do STF, Flávio Dino. Ex-mandatário do Maranhão, Dino trabalha pela candidatura do atual vice, Felipe Camarão (PT), ao governo do estado. É mais um capítulo da sua rixa política com quem foi um de seus mais importantes colaboradores, o governador Carlos Brandão, vice de Dino em seus dois mandatos. Ambos romperam e hoje têm uma relação das mais conturbadas.

Maranhão é problema 2

Brandão, sem partido, já deixou claro que não vai apoiar seu vice Camarão e quer lançar seu sobrinho Orleans Brandão (MDB). É um nó para o Planalto. De um lado, Dino; de outro, o MDB. Não dá para aferir quem pesa mais na balança de Lula. A questão é que o presidente almeja uma aliança com o MDB no plano nacional, o que significa engolir sapos nas coligações estaduais. O problema maior é convencer Dino a abrir mão de seu candidato no Maranhão.

"Conexão cerebral"

Conexão cerebral foram as palavras usadas pela aplaudidíssima Fernanda Montenegro em  entrevista para a revista Vogue, no qual é capa, para se referir ao momento em que pretende parar de trabalhar.  “Caminho para 100 anos. Será um milagre se eu ainda tiver fôlego para mais um filme. Terei fôlego? É claro que o corpo vai se desplugando com os anos, mas, muitas vezes, o cérebro do idoso aguenta até um pouquinho mais. O teatro é eterno. Enquanto eu tiver conexão cerebral, estarei, sim, lendo Nelson Rodrigues, Simone de Beauvoir. Também estou preparando a leitura de uma obra do filósofo romano Cícero, a propósito de envelhecer e morrer. Essa obra é um grande documento sobre a sobrevivência humana”.  Pronta para voltar às telonas no filme ‘Velhos Bandidos’ (estreia dia 26), uma comédia depois de vários papéis dramáticos, o longa é dirigido por seu filho Cláudio Torres. “Fazer rir é muito mais difícil do que o drama. A carga de humor já tem de fazer parte de nós. Ou se nasce com ela ou o ator tem de caçá-la. Nem sempre conseguimos encontrá-la. Na tradição do teatro, a tragédia, o drama e a comédia são comportamentos cênicos com a mesma importância criativa, cultural e existencial. Portanto, viva a comédia! Amo a comédia!”.

Ao lado de outros veteranos, como Ary Fontoura, Nathalia Timberg, Vera Fischer, Reginaldo Faria, Tony Tornado e Teca Pereira, ela brinca: “Nesse nosso filme, nós, os NOLTs (New Older Living Trend  ou Nova Tendência de Viver a Maturidade) somamos quase mil anos de vida”. Sobre a boa fase do cinema nacional, que estão sendo indicados, foi direta: “O nosso cinema sempre existiu. E existe. Por incrível que pareça, já fiz quase 40 filmes. Nenhum que não tivesse uma boa qualidade em sua feitura, mesmo com dificuldades de investimento. Damos conta, sempre, de uma linguagem muito criativa sobre o que somos como caráter de uma nação. Ainda mais sendo parte de uma América Latina e, acrescento, abaixo da linha do Equador”.

Interferência militar dos EUA ameaça Brasil

A pressão do governo dos Estados Unidos sobre o presidente Lula aumentou depois do Departamento de Estado, órgão comandado por Marco Rubio, afirmar que a gestão de Donald Trump considera facções criminosas brasileiras "uma ameaça significativa à segurança regional". A Casa Branca indica a possibilidade de enquadrar esses grupos como "terroristas", o que tira o sono de Lula, que não está conseguindo marcar um encontro com o presidente americano devido à guerra no Oriente Médio. Segundo formuladores da política externa brasileira, a denominação poderia servir como um aval para uma interferência militar direta no Brasil, atingindo a soberania nacional. A avaliação dos Estados Unidos é que o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) são organizações que preocupam os responsáveis pela segurança do hemisfério. Essa classificação de "terroristas" faria os EUA utilizarem sanções e instrumentos contra determinados grupos.

Contra o governo Lula

Nos últimos dias, a situação parece ter piorado com a chegada ao Brasil de Darren Beattie, assessor sênior do governo Trump, responsável, no Departamento de Estado, por propor políticas em Washington em relação a Brasília. Ele é contra o governo Lula e crítico da atuação de Alexandre de Moraes (STF) no processo que resultou na condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. No próximo dia 18, Beattie vai conversar com Bolsonaro na prisão, a pedido do ex-presidente, e Flávio, seu filho "01” trata de espalhar que Lula e seu governo são os responsáveis por essa "situação ameaçadora".

 De volta ao passado

Miley Cyrus está pronta para revisitar um dos momentos mais icônicos de sua trajetória profissional. A artista retornará ao universo de Hannah Montana para celebrar 20 anos da série que a impulsionou ao estrelato e a consagrou como um fenômeno global. O especial comemorativo, com lançamento marcado para 24 de março no Disney+, promete uma imersão profunda na produção que definiu uma geração e deixou sua marca na cultura pop dos anos 2000. Na última terça-feira (10), foi divulgado um teaser do especial com 15 segundos de duração, exibe Miley usando a lendária peruca loira da personagem enquanto percorre cenários marcantes da série, dando uma prévia da celebração que antecipa as duas décadas do programa, a serem completados oficialmente em 2026. Essa jornada nostálgica permitirá aos fãs revisitarem a icônica casa da família Stewart e explorarem materiais inéditos dos bastidores. Entre os destaques estão registros únicos, como interações entre Miley Cyrus e seus pais. Em uma cena, ela aparece folheando um álbum de fotos ao lado de sua mãe, Tish Cyrus-Purcell, no famoso closet de Hannah; em outra, é vista junto a Billy Ray Cyrus — que, além de ser seu pai na vida real, interpretou o mesmo papel na série — na sala de estar do cenário original. Gravado com uma audiência ao vivo, o especial também contará com uma entrevista exclusiva em que Miley reflete sobre o impacto cultural da série. No bate-papo, a cantora revisita os bastidores de canções que marcaram época e compartilha detalhes do processo criativo por trás da construção da inesquecível personagem que cativou o mundo.

Ainda a "valuation"

Sidônio Palmeira ainda quer saber quando a "valuation" de Lula pode render votos. Está convicto de que o Lula que aparece lá pode ser um bom cabo eleitoral do Lula que pedirá votos aqui dentro. Os tropeços serão usados pela oposição. A "química" com Donald Trump, patrimônio que o clã Bolsonaro evocava como seu, o consequente tarifaço sobre uma série de produtos brasileiros, o balão de ensaio para o Nobel da Paz, todos são ativos de Lula na agenda externa. O desafio é converter em voto. Uma das mensagens que já pululam na Secom é mostrar como a diversificação do comércio exterior contribuíram para a queda da inflação. Agora, contudo, tem problema de transformar "facção" em terroristas (vide abertura da coluna).

Tiro no pé coletivo

As mudanças na programação noturna do SBT foram um verdadeiro "tiro no pé" coletivo: atingiram apresentadores e seus programas e derrubaram a audiência. O programa "Galvão F.C.", sempre às segundas, passou para o terceiro lugar, abaixo da Record TV (sem merchandising e sem comerciais). O "SBT Brasil" mudou para as 20h30 (estão tentando trazê-lo de volta ao horário anterior), bateu de frente com o "Jornal Nacional" e levou um tombo. Ratinho, há 27 anos se mantendo como vice-líder do Ibope, passou para as 21h30 e perdeu mais de 60% da audiência. Agora, nenhuma das herdeiras de Silvio Santos sabe o que fazer.

Almanaque

A candidatura de Aldo Rebelo à Presidência da República pela Democracia Cristã pode figurar em qualquer almanaque de curiosidades, por assim dizer. Ele era do PCdoB e hoje é porta-voz de latifundiários, garimpeiros e desmatadores. Ataca o Supremo e Lula, e sua proposta de governo é aumentar o número de ministros no Supremo. Já tentou proibir o uso de palavras estrangeiras e criou o Dia Nacional do Saci. Fala fluentemente o idioma Tupi-Guarani. Bernardo Mello Franco acaba de lhe dedicar um rótulo: é o "candidato laranja", seu novo figurino porque só circula de paletó e chapéu panamá. 

Mistura Fina

O presidente Lula optou por não estar presente na cerimônia de posse do novo presidente do Chile, José Antonio Kast, que aconteceu na quarta-feira (11). Esta decisão surgiu após Kast estender convites a Flávio e Eduardo Bolsonaro, que são aliados próximos do novo chefe de Estado, frequentemente identificado como o "Bolsonaro chileno". Kast começa sua administração após vencer a esquerdista Jeannette Jara nas eleições de 2025, dando início a um mandato de quatro anos que sinaliza uma mudança à direita na região.
 
Durante o processo judicial em curso contra parlamentares suspeitos de manipulação de emendas, o ministro Flávio Dino apoiou as atuações do STF, destacando que as críticas feitas à Corte são desnecessárias e ignoram que a instituição possui mais acertos do que erros. Dino sublinhou a relevância da transparência na gestão dos recursos públicos como um fator essencial.  “Este Supremo que erra, e erra como instituição humana, acerta também”. O caso em questão menciona uma organização criminosa supostamente liderada pelos deputados Josimar Maranhãozinho e Pastor Gil, que estariam envolvidos na prática de exigir propinas que chegariam a até 25%. 
 
Uma pesquisa conduzida pelo instituto Paraná Pesquisas em Minas Gerais, entre 4 e 7 de março, indica que, se as eleições presidenciais  fossem realizadas hoje no primeiro turno, Lula estaria à frente, com 36,7%, enquanto Flávio alcançaria 32,1%. No entanto, considerando a margem de erro, ambos os concorrentes se situam em patamares semelhantes. Em relação às projeções para um possível segundo turno, Lula registraria 45,1% e Flávio Bolsonaro, 42,7%, o que configura um empate técnico. 

O vice-presidente Geraldo Alckmin declarou, em entrevista concedida a José Luiz Datena, Fernando Haddad representa, em suas palavras, "o melhor candidato para tudo". A afirmação surge como uma resposta direta à indagação do apresentador, que questionou se Haddad seria a escolha mais adequada para disputar o cargo de governador de São Paulo nas próximas eleições,  “Ele foi prefeito de São Paulo, disputou a última eleição ao governo e foi para o 2º turno, Ele tem experiência e espírito público. Eu digo que o Haddad é o melhor candidato para tudo, não é só para governador”.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Mais um episódio da farra dos intocáveis!"

Marcel van Hattem (Novo-RS) sobre degustação de whisky entre Vorcaro e Moraes

11/03/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

STF não vê saída para sua crise de credibilidade

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, tem discutido reservadamente com os ministros saídas institucionais para a maior crise de credibilidade da história da Corte, mas suas opções são limitadas por questões regimentais, políticas e jurídicas. A mais temida por envolvidos seria incentivar o afastamento voluntário de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, por exemplo, mas a medida, “dura e necessária”, dizem juristas com atuação no tribunal, não faz o estilo do cauteloso Fachin. Tanto assim que ele só pensa no STF do futuro, com seu Código de Conduta.

PGR catatônico

Outra opção seria encaminhar as suspeições à Procuradoria Geral da República, mas seu titular Paulo Gonet também é alvo de críticas.

‘Sob ataque’?

Ministros defendem que o STF estaria “sob ataque” e que a Fachin não resta alternativa senão defender a instituição e blindar os envolvidos.

Uísque em Londres

Como nada está tão ruim que não possa piorar, revela-se que Daniel Vorcaro bancou gastos extravagantes de ministros em Londres.

Saída é logo ali

Há ministros convencidos de que, sem o STF tomar providências, ao Senado não restará alternativa senão abrir processos de impeachment.

MDB mineiro foi crucial para melar chapa com Lula

A falta de um palanque expressivo em Minas Gerais, com histórico de ser o Estado decisivo nas eleições, praticamente sepultou os planos de Lula de arrastar o MDB para uma chapa presidencial, enxotando Geraldo Alckmin (PSB) da cadeira de vice. Logo no início do mês, 20 diretórios regionais assinaram manifesto pedindo a independência do partido nas eleições deste ano. Boa parte dos signatários já era esperada, a surpresa foi a assinatura de Newton Cardoso, presidente do MDB-MG.

Sai de mim

Cardoso era tido como “mais manso” e que não seria a pedra no sapato para a aliança. Mas o mineiro deu um chega pra lá no PT.

Se meteu

Pegou mal a tentativa de interferência de Lula no MDB. O petista queria lançar Rodrigo Pacheco (PSD) ao governo pelo partido.

Tem gente

O MDB tem ao menos dois nomes que querem disputar o governo. Nenhum é ligado a Pacheco. O movimento foi visto como atropelo.

Xadrez eleitoral

Descartado na vaga de vice de Lula, o MDB procura refúgio com o PSD. Entretanto, o partido não é aliado de Ronaldo Caiado no Goiás, nem do governo gaúcho de Eduardo Leite. Só apoia Ratinho Jr, no Paraná.

Para ricaços

Pode ultrapassar os US$100 mil o exclusivíssimo whisky Macallan, a depender da edição, rótulo incluso na degustação do enrolado banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, em Londres.

Nome de quem

Para cessar dúvidas se Vorcaro tinha ou não o número de Moraes, o vice-presidente da CPMI do INSS, deputado Duarte Jr (PSB-MA) foi logo na operadora. Pediu o nome do titular da linha que aparece na agenda.

Guerra ao terror

Causou estranhamento o empenho de Lula para livrar do selo de terroristas duas perigosas facções criminosas, “a quem o PT e Lula realmente servem?”, questiona o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Prêmio

“O sistema entregando um prêmio pela missão cumprida”, conclui o senador Magno Malta (PL-ES) sobre a nomeação de Fábio Shor, delegado da PF que atuou em inquéritos contra Jair Bolsonaro, agora alçado ao posto de assessor de Alexandre de Moraes no Supremo.

Tá explicado

Deltan Dallagnol ironizou punição por chamar o STF de “Casa da mãe Joana”, em 2022. O ex-deputado diz que estava enganado e que, na verdade, a suprema corte é “a casa do Daniel Vorcaro”.

Tá feia a coisa

Embaixadores do Golfo Pérsico no Brasil procuraram a Comissão de Relações Exteriores do Senado e pediram atenção sobre a situação de brasileiros. A CRE vai chamar o chanceler Mauro Vieira para explicar.

Deu em nada

Foi arquivada a investigação contra Elon Musk por supostamente usar rede social para atentar contra o Poder Judiciário. A Procuradoria-Geral da República diz não haver prova, pediu o arquivamento e foi acatado.

Pensando bem...

...começou a temporada dos partidos de dois gumes.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Ooops, errei

Em junho de 1991, deputado tucano, José Serra visitava Washington e foi almoçar na casa do embaixador Marcílio Marques Moreira. Desceu do táxi, bateu à porta e entrou. A empregada, cucaracha, avisou que o embaixador ainda não havia chegado. À vontade, Serra disparou telefonemas por conta da embaixada e, após folhear livros e mexer em papéis, descobriu meia hora depois que entrara na casa vizinha, do embaixador da Bolívia.

Giba Um

"Que moral esse cara tem para julgar alguém? Nenhuma, ele tem que ser afastado imediatamente...

...e tomar um impeachment. Ele quer calar seus opositores. Mas eu não tenho medo dele", de Silas Malafaia, pastor que virou réu, contra Alexandre de Moraes (STF).

11/03/2026 06h00

Giba Um

Giba Um

Gilberto Kassab havia estabelecido 14 de abril como a data do anúncio da candidatura presidencial do partido. Ratinho Junior, Eduardo Leite e Ronaldo Caiado disputam o posto, mas tudo indica que não vão esperar até lá. Ronaldo Caiado faz discurso e avisa que, quando eleito, brindará Bolsonaro com indulto nas primeiras 24 horas.

MAIS: e Eduardo Leite acaba de distribuir um verdadeiro plano de governo. Eles esperam que Kassab antecipe para os próximos dias e anuncie o candidato. Ratinho Júnior não esconde sua dúvida: segundo pesquisas internas, seria eleito senador com grande votação pelo Paraná.

Supremo em teste

Nas redes sociais, há uma certa expectativa em relação a um bom teste do Supremo, que acontece no próximo dia 13, quando a Segunda Turma julgará se mantém ou não a prisão de Daniel Vorcaro, hoje recolhido a uma cela solitária da Papuda, em Brasília. Apesar da votação ser no plenário virtual, é provável que a Segunda Turma deixe o ex-banqueiro trancafiado. Se preferir a PGR, poderá voltar a deixar crescer seus cabelos, agora quase raspados. Na Segunda Turma estão André Mendonça, Nunes Marques, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Luiz Fux, que não têm aberto a boca. Detalhe: Toffoli está disposto a votar.

Festa com Coldplay

O romance entre Daniel Vorcaro e Martha Graeff poderia ter ganhado uma festa de noivado na Itália, com a banda Coldplay tocando de fundo e até mesmo num castelo que foi cenário para o filme "O Poderoso Chefão". Primeiro, aconteceu em Roma; depois, estava planejada para acontecer na Sicília, num mega-evento com gasto estimado em US$ 41 milhões (R$ 214 milhões em valores atuais). Vorcaro desistiu depois da repercussão que teve a festa dos 15 anos de sua filha em Belo Horizonte, que custou R$ 15 milhões. Só a banda do Coldplay, na festa de noivado, custou cerca de R$ 60 milhões. 

"Peleleca" caiu fora

Daniel Vorcaro e Marta Graeff estavam apaixonados, ele mais do que ela. Trocavam juras na base do "meu amor", "meu amorzinho", "minha vida" e até "Peleleca" que, depois dos primeiros embates em torno da fraude do Master, rompeu o relacionamento. Juntos, eles chegaram a quase comprar uma luxuosa casa em Miami. Aos mais chegados, Martha confessou que não aguentava a pressão. Ela é influenciadora, cofundadora da marca de bem-estar Happy Aging e da ONG Bazaar for Good. Já namorou Aécio Neves no passado e, quando Vorcaro estava sendo preso pela segunda vez, ela vendia marcas esportivas no Instagram.

Carrão

Há algum tempo, Daniel Vorcaro pediu que um motorista buscasse sua então namorada, Martha Graeff, em uma Mercedes avaliada em R$ 2 milhões. Os dois estavam iniciando um relacionamento. Há poucas unidades desse modelo no Brasil. Um dos raros proprietários é o jogador Neymar. Versões mais sofisticadas podem chegar a R$ 4 milhões. Depois, ela até achou que poderia ganhar um modelo parecido. Ficou na vontade: quando precisava, o mesmo motorista é que atendia Martha e no mesmo carro.

Pretendentes

As redes sociais continuam se divertindo com a publicação, repetida várias vezes, de um telefonema de João Doria, ex-governador de São Paulo e dono da organização Lide, a Daniel Vorcaro alertando que "estavam sendo preparadas ações contra a pessoa do banqueiro", que, aliás, já havia sido homenageado pela entidade promocional. Doria propunha que "tomassem um café". Vorcaro não teria se interessado. Outro suposto "pretendente" a mais relações com o dono do Banco Master foi Luciano Huck, que chegou a jantar com Vorcaro. A conversa não foi além da sobremesa.

Giba Um

 Sempre Gisele

Apesar de não desfilar mais, sua despedida pública foi na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016, mas oficialmente foi na São Paulo Fashion Week, onde ela desfilou pela marca brasileira Colcci, apresentando a coleção verão 2016, em abril de 2015, Gisele Bündchen continua sendo uma das mais requisitadas para campanhas publicitárias.  Como diz o velho ditado: “A rainha perde a coroa, mas nunca a majestade”, apesar de já não ser a modelo mais bem paga do mundo (posto que ocupou por 15 anos ininterruptamente), Gisele continua no ranking das modelos mais recompensadas e é considerada uma das modelos mais ricas da história. Voltando aos poucos ao trabalho após o nascimento de seu terceiro filho, que acaba de completar um ano, ela tem tomado uma postura bastante seletiva, equilibrando sua atuação como empreendedora, ativista ambiental e, claro, seu compromisso com a família.  

Nestes últimos meses, podemos ver Gisele nas campanhas do icônico relógio J12 da Chanel, da nova coleção da Democrata calçados e, mais recentemente, da  Marc O'Polo, continuando sua parceria com a marca, ela foi a estrela das campanhas de 2025 e ainda estrela a campanha da Garnier, que a anunciou como sua primeira embaixadora mundial, uma ação que comemora os 120 anos de história da marca. Em entrevista, Gisele revelou que a natureza é o segredo para mantê-la focada e em equilíbrio.

“A  natureza é o meu templo. O mundo em que vivemos hoje é tão acelerado e tudo tenta nos puxar para fora de nós mesmos. É uma distração e a sobrecarga de informações chega muito rápido. Para mim, a natureza é o remédio”. E claro que übermodelo também diz que procura sempre se movimentar para manter a saúde e brinca: "Eu pratico jiu-jtsu, pilates, ioga, e musculação agora que tenho 45 anos. Eu realmente levanto pesoas, algo que nunca imaginei que faira, mas é essencial agora. O corpo é um presente e meu objetivo é ficar mais forte a cada dia para que, aos 90 anos, eu esteja surfando com uma bengala”.

Cuba é a próxima da fila de Trump

Um position paper de Carnegie Endowment for International Peace, um think tank norte-americano que varre com ênfase o cenário latino, revela que a apuração que emerge é que Cuba, depois da Venezuela, esteve a um minuto de deixar de ser um museu castrista e voltar ser uma Angra dos Reis de Miami. O conflito no Oriente Médio empurrou para um segundo momento o destino inexorável da ilha na gestão Trump. Ou seja: o país regrediu na fila do pacote de submissões geopolíticas dos Estados Unidos. Observadores acham que vai acabar se ajoelhando, virar protetorado. A nomenclatura cubana também não baixa a crista para desanuviar a tempestade que virá com Trump. Agora mesmo, um novo belisco: a declaração do presidente cubano, Miguel Diaz-Canel, que classificou a morte do aiatolá Ali Khamenei como "um ato vil e execrável" e que "Khamenei será lembrado sempre como um estadista". A aposta maior é que, ao contrário da Venezuela, cujo modelo foi uma gestão "pseudo compartilhada", Cuba seria anexada.

Próxima da fila 2

Mais: os comandos de uma Cuba não são tão obedientes quanto as raspas e restos que sobraram da soberania venezuelana. Os generais da ilha podem ter bem menos recursos de defesa, mas cairiam atirando. Para dobrar as dobradiças que ainda seguram o regime, os comandos e o sobrenome Castro do Primeiro Secretário do Partido Comunista de Cuba, o "Raul", os norte-americanos usariam técnicas de intimidação por Trump. Os cubanos têm seu orgulho e a maioria não aceitaria posar de ovelhas. É verdade que a população está cansada da pobreza, não quer voltar ao prostíbulo de Fulgêncio Batista, mas não tem firmeza em trocar entre hambúrguer do McDonald's e caldo de cana de açúcar.

Giba Um

 Filha de peixe

Marcella Tranchesi é uma empreendedora cuja carreira se destaca  por sua presença na moda, beleza e estilo de vida. Mais recentemente, aventurou-se no empreendedorismo gastronômico ao criar, em 2024, a Doce Aquarella, uma empresa especializada em bolos feitos de forma artesanal. Seu lado empreendedor não poderia ser diferente: filha de Eliana Tranchesi (falecida em 2012), herdou uma característica marcante da mãe: o foco. Marcella diz que se orgulha de poder inspirar outras mulheres a empreender: “Com o tempo, percebi que aquilo que eu dividia inspirava outras mulheres seja no estilo, na forma de viver ou nas decisões do dia a dia. Esse reconhecimento e essa conexão foram fundamentais para consolidar minha identidade e minha força como mulher no meu trabalho”. E completa que apesar de grande avanço das mulheres no mercado de trabalho ainda é preciso mais: “Acredito que já avançamos muito, mas ainda precisamos fortalecer uma cultura de respeito, reconhecimento e apoio entre mulheres. É importante que cada vez mais mulheres ocupem espaços de liderança, sejam ouvidas e valorizadas por suas ideias e competências. Também acredito muito na importância de abrirmos caminhos umas para as outras, criando redes de apoio que tornem esses espaços cada vez mais naturais e diversos.”

Giba Um

 "Selecionadas a dedo"

No começo de fevereiro, antes de suas ligações telefônicas para Daniel Vorcaro se tornarem públicas, Alexandre de Moraes (STF) trocou o número de seu celular. Mais: Alexandre não frequentava apenas a mansão de Brasília do banqueiro. Conheceu também a casa de R$ 300 milhões que Vorcaro alugava em Trancoso, um imóvel de 40 mil metros quadrados, 12 suítes, cinco bangalôs e, de vez em quando, festas com participação de, por baixo, 80 "convidadas especiais selecionadas a dedo", por assim dizer. A propósito: sempre com mania de grandeza, Vorcaro dizia que tinha um arquivo-cardápio de 300 nomes dessas "convidadas".

Até o osso 1

A deterioração da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, está longe de ser apenas uma consequência da já notória perda de atividade da siderurgia brasileira. Segundo analistas, há método e premeditação por trás desse declínio. No mercado, cresce a percepção de que a CSN de hoje é o resultado de um processo calculado de esvaziamento conduzido por Benjamin Steinbruch, que ao longo do tempo foi tirando valor financeiro da companhia, a ponto de deixá-la quase no osso e empurrar o problema para a conta do governo, estadual e federal.

Até o osso 2

Nos últimos anos, a siderúrgica tornou-se uma plataforma de extração de caixa e alocação de capital em outros ativos do grupo, como mineração, cimentos e logística. De 2021 para cá, o caixa operacional da empresa caiu de R$ 14 bilhões para cerca de R$ 8 bilhões. Ao mesmo tempo, a siderúrgica virou um depositário de passivos. Desde 2021, a dívida líquida da companhia disparou, saindo de R$ 16 bilhões para R$ 38 bilhões. Ainda assim, na condição de controlador, Steinbruch não tem do que se queixar: desde 2020, a CSN já distribuiu cerca de R$ 13,8 bilhões em dividendos.

Mistura Fina

A escalada do conflito envolvendo o Irã acendeu um sinal de alerta no governo brasileiro. O Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio discutem possíveis cenários para garantir o fluxo de exportações de milho, contemplando inclusive a busca de mercados alternativos. O Irã é o maior comprador de milho brasileiro. No ano passado, os embarques para o país asiático somaram 9,1 milhões de toneladas ou 20% de todas as exportações do grão pelo Brasil.
 
Mais: essas vendas superaram US$ 1,9 bilhão. O foco da atenção é a circulação marítima do Estreito de Ormuz. Se o conflito perdurar por muito tempo, com o consequente bloqueio da passagem por longo período, é quase inevitável que os embarques de milho para o Irã sofram um baque significativo. Por isso, autoridades brasileiras passaram a discutir a ampliação das vendas para outros mercados do Oriente Médio e do Norte da África, como Egito, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.
 
E nem poderia ser diferente: o presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana (Podemos-MG), vai exigir que a Polícia Federal e o Ministério da Justiça esclareçam se houve "queima de arquivo" na morte de Luis Machado de Moraes Mourão, o "Sicário", suspeito de ser comparsa de Daniel Vorcaro, na organização criminosa responsável pela maior fraude financeira da história do Brasil. Viana acha impossível ele ter se matado usando apenas uma camisa na cela da PF em Belo Horizonte.

A Claro e os acionistas da Desktop - HIG Capital e Denio Alves Lindo (15%) reabriram conversações em torno da venda do controle da provedora de banda larga. As tratativas estavam congeladas desde o fim do ano passado, devido a divergências de preço e da estrutura da operação. Só que desta vez a Claro não está sozinha. A Desktop abriu um processo de market sounding para buscar outros interessados. Um dos candidatos seria a  Vivo. A eventual venda da Desktop é vista como uma das oportunidades de consolidação do segmento de banda larga no Brasil. 
 
Ainda: a empresa é a maior provedora de São Paulo, fora o clube das grandes operadoras de telefonia Claro, Vivo e TIM.  A companhia construiu uma posição dominante em diversas cidades do interior e do litoral de São Paulo e hoje possui 1,9 milhão de assinantes em sua base de clientes. Nos últimos meses, seu valor de mercado saltou 65%, chegando a R$ 1,6 bilhão. 

