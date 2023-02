"Para que não se sintam semideuses, como alguns se sentem"

EUA investigam corrupção que STF ‘descondenou’

Poucos dias após a visita de Lula (PT), o Departamento de Justiça do governo Joe Biden e o FBI anunciaram a abertura de investigação de um esquema de corrupção (pagamento de suborno e lavagem de dinheiro) envolvendo empresa americana e funcionários da Petrobras, durante os governos Lula, Dilma e Temer.

Se no Brasil o Supremo Tribunal Federal (STF) “descondenou” e viabilizou sua candidatura presidencial, nos EUA toda corrupção é punida com rigor, aplicando-se a Lei Anticorrupção contra empresas americanas que atuam de forma desonesta no exterior.

Pagou, levou

Documentos judiciais apontam que Glenn Oztemel e o ítalo-brasileiro Eduardo Innecco pagaram propina para obter contratos na Petrobras.

Petróleo e gás

A dupla representa empresas que atuam na comercialização de petróleo e gás, e deitaram e rolaram na ladroagem petista.

Consultoria de araque

Os pagamentos de propina eram “disfarçados como supostas taxas de consultoria e comissões”, disse o Departamento de Justiça.

Para ocultar

Os envolvidos usaram linguagem codificada para se referir a subornos, nomes fictícios e aplicativos de mensagens criptografadas, diz o DOJ.

TSE confirma doação ao PT por juiz da Lava Jato

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou à coluna a doação feita por Eduardo Appio, novo juiz da Lava Jato, à campanha presidencial de Lula (PT). O TSE informou que o depósito é de um “CPF válido e existente na Receita Federal” e que “confere com o titular do documento”. Nas prestações de contas do PT, o magistrado aparece como doador de R$13 para Lula e R$40 para a deputada estadual Ana Júlia (PT-PR).

PT foi que contou

O TSE destacou que é recorrente o uso de CPF por terceiros, mas a declaração de doação é de responsabilidade do partido e do doador.

Tá tudo certo

A Justiça Eleitoral disse ainda que as contas do PT foram aprovadas e que não há nenhuma apuração sobre o caso da doação do juiz.

Nada a declarar

A coluna procurou Eduardo Appio, que anteriormente não reconheceu a doação. Desta vez, o juiz não se manifestou sobre a posição do TSE.

Cavalinho fora da chuva

O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), não amenizou sobre a pretensão do presidente Lula (PT) de interferir na independência do Banco Central: “revisão de reformas” não é prioridade.

Fazendo número

Deputados que visitaram os presos acusados de participarem da quebradeira de janeiro, relataram à coluna abusos como o de motorista de Uber que acabou na jaula porque passava pelo acampamento. O rapaz foi retirado do seu carro, cujo paradeiro ele ignora.

Questão legal

O senador Rogério Marinho (PL-RN) reconheceu esforços do governo do DF para melhorar as condições dos presos na Papuda, mas persistem problemas com saúde e alimentação e sobretudo espaço.

É má notícia?

O interesse na internet pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem caído desde o auge recente, em outubro, diz o Google Trends. O interesse por Lula (PT) cresceu a partir de janeiro, pela primeira vez desde 2018.

Direito à propriedade

O número de titulação de terras no último ano de Bolsonaro, divulgado pelo ex-presidente, supera os concedidos por Lula entre 2003 e 2010. Foram 124.954 de Bolsonaro em 2022 e 112.651 no período de Lula.

Futuro

O ex-ministro do Turismo de Bolsonaro Gilson Machado, derrotado na disputa pelo Senado por Pernambuco, tomou gosto pela política. Vai disputar a Prefeitura do Recife nas próximas eleições.

Sem erro

Autora do “furo” sobre o balão espião que sobrevoava os EUA, a Reuters chama o objeto de “balão chinês” e diz que autoridades americanas de “contrainteligência” analisam o vasto material recuperado.

(Des)ConectCar

A ConectCar não cansa de aborrecer corajosos que compram uma tag da empresa para ter agilidade no pedágio. Mesmo com erro reconhecido, a ConectCar sujeita os clientes a meses de espera por reembolso.

Pensando bem...

...mentiras na economia, investigação de corrupção na Petrobras... o começo do novo governo do PT se parece muito com fim do último.

PODER SEM PUDOR

Pimenta malagueta

Logo que assumiu o governo paulista, o sempre esquecido Franco Montoro, durante uma solenidade, fez a defesa de mudanças no IVC (finado Imposto sobre Vendas e Consignações).

Queria referir-se ao ICMS. Mas ninguém conteve as gargalhadas quando resolveu saudar um ilustre visitante: “Seja bem-vindo, deputado Pimenta do Reino!” Era o deputado Pimenta da Veiga (MG), como ele, fundador do PSDB.





