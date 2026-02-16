Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Pelo conjunto da obra, não tem condições de continuar"

Adriana Ventura (Novo-SP) sobre a permanência do ministro Dias Toffoli no STF

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

16/02/2026 - 07h00

16/02/2026 - 07h00
Senado tem 55 pedidos de impeachment contra o STF

Tramitam no Senado 55 pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Alexandre de Moraes é o alvo do maior número de pedidos; 29, mas existem petições específicas contra Gilmar Mendes (9), Flávio Dino (8), Dias Toffoli (6), Cármen Lúcia (3), Cristiano Zanin (3) e Edson Fachin (2), além de petições conjuntas que incluem, por exemplo, o procurador-geral da República, Paulo Gonet. O novo pedido de impeachment contra Toffoli no caso Master não entra na conta.

Recorde 2025

Apenas no ano passado o Senado recebeu 38 pedidos de impeachment contra membros do Supremo. É o maior volume da História.

Primeiro do ano

O primeiro pedido de impeachment contra ministros do STF de 2026 foi contra Dias Toffoli, antes de se afastar da relatoria do caso Master

Barroso na mira

Somadas as petições contra o ministro aposentado (antecipadamente) Luis Barroso, ex-presidente do STF, o total de pedidos chega a 60.

Nunca na História

O Senado é o único órgão capaz de analisar impeachment de ministros do STF, mas nunca um membro da Corte foi cassado.

Governo Lula já pagou R$630 milhões em emendas

A plataforma de transparência do Tesouro Nacional revela que o governo Lula (PT) já distribuiu R$ 630 milhões em 2026 para bancar emendas parlamentares. Desde o início do ano, que mal começou em Brasília, foram pagos mais de R$438 milhões em emendas parlamentares individuais e outros R$191 milhões bancaram as emendas de bancada. Deputados e senadores estavam em recesso até o início de fevereiro.

Mecânica

Emendas são recurso público que deputados e senadores destinam a municípios Brasil afora. Parlamentares indicam e o governo federal paga.

Pai da mudança

Há dez anos, sob o então presidente da Câmara Rodrigo Maia, o Congresso aprovou tornar o pagamento de emendas “impositivo”.

Pré-requisitos e só

O governo é obrigado a pagar emendas “impositivas”, sem interferência política. Faz apenas avaliação técnica da ordem do parlamentar e paga.

Visão embaçada

O Portal da Transparência ainda não registrou nenhum real pago pelo governo Lula (PT) em emendas parlamentares, em 2026. Mas o Tesouro Nacional não pode deixar de fazer as contas: foram R$ 630 milhões.

Governo gastador

O governo do Brasil é, de longe, o maior anunciante da Meta (Facebook e Instagram no Brasil. Torrou R$2 milhões em anúncios no último mês. O segundo colocado, um “ICL Notícias”, torrou R$ 300 mil em 30 dias.

Conduta e honra

O ex-presidente Jair Bolsonaro tem até o final do mês (dia 27) para apresentar defesa no Superior Tribunal Militar, que julga se ele “mantém requisitos de conduta e honra” para conservar a patente e título militar.

Sob pressão

A CPI do Crime Organizado vai ouvir na terça-feira (24) o diretor-geral da Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp etc.) no Brasil, Conrado Leister, sobre o uso das redes para disseminar e financiar o crime organizado.

Sempre eles

O Senado tem até o fim do mês para analisar a medida provisória que transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em agência reguladora, com autonomia administrativa e técnica... e muitos cargos.

Sem brincadeira

Projeto do deputado Duda Ramos (MDB-RR) prevê até dez anos de prisão para quem dopar outra pessoa sem consentimento. O texto será analisado pela CCJ da Câmara e depois segue direto ao Plenário.

Governo menor

A Câmara chegou ao Carnaval com a maioria das comissões permanentes instaladas: 25 das 30 têm presidentes. O PT tem quatro comissões, enquanto o maior partido de oposição PL emplacou cinco.

Três disputam

Pré-candidato ao Senado, o deputado Arthur Lira (PP-AL) visitou o Sertão alagoano essa semana já em articulação. Pesquisas indicam disputa acirrada com Alfredo Gaspar (União) e Renan Calheiros (MDB).

Pensando bem...

...virou ex-amigo do amigo do meu pai.

PODER SEM PUDOR

Disque-Hélio

Enfrentando o notório boêmio Hélio Garcia na disputa pelo governo de Minas, nos anos 1990, o governo tucano lançou um “disque-pileque”, para provocar o adversário. Era um telefone disponibilizado para quem, depois de entornar uns copos, não se sentia em condições de dirigir. Um PM seria destacado para conduzir o carro até em casa. A vice tucana Dorothéa Werneck percebeu a bobagem e ironizou: “Pronto. Já estão usando a máquina do Estado em favor do Hélio Garcia...”

Cláudio Humberto

"A situação do Toffoli é tão delicada que não surpreenderia se ele contratasse a mulher do Moraes"

André Marsiglia, jurista, na melhor frase do dia sobre o "Caso Toffoli" no STF

13/02/2026 07h00

13/02/2026 07h00

Cláudio Humberto

André Mendonça pode ‘herdar’ relatoria de Toffoli

Caso se confirme o afastamento voluntário ou coercitivo do ministro Dias Toffoli da relatoria do caso do Banco Master no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), seu mais provável substituto seria o ministro André Mendonça, e por “prevenção”. Ele é o relator do caso do roubo a aposentados e pensionistas do INSS, que se conecta com o inquérito que apura a suspeita de que o banco de Daniel Vorcaro teria fraudado empréstimos consignados também não autorizados pelos segurados.

 

Lulistas contra

De acordo com a lei e o regimento, André Mendonça seria “juiz prevento” do caso, mas a bancada de Lula no STF resiste à possibilidade.

 

Ele quer ficar

Toffoli fez ver o presidente do STF, Edson Fachin, que não há motivo para se afastar da relatoria, alegando que nada fez de errado.

 

Antes o Toffoli

Para fontes do STF ligadas à discussão interna, a chance de o caso “sobrar” para André Mendonça até ajuda a manter Toffoli na posição.

 

Sob controle

Lula estimula o impeachment de Toffoli para ganhar mais uma vaga no STF, mas seria ainda mais importante manter ministro amigo na relatoria.

 

Feliz com Toffoli, Vorcaro nem tentou 1ª instância

Nenhum dos advogados de defesa que atuam no caso do Banco Master pediu a retirada da ação do âmbito do Supremo Tribunal Federal. O retorno à primeira instância da Justiça poderia ser requisitado pelos representantes dos acusados, como o dono do Master, Daniel Vorcaro, mas até o agora ninguém o fez. O caso foi remetido ao STF por ordem do ministro Dias Toffoli pelo suposto envolvimento de um deputado.

 

Com foro

O deputado federal João Carlos Bacelar (PL -BA) seria citado em um dos documentos apreendidos pela PF.

 

Imterrompido

O jornal O Estado de S.Paulo informou que Bacelar negociava um imóvel com Vorcaro quando a Operação Compliance Zero suspendeu tudo.

 

Irrelevância

Até agora, nem a Polícia Federal, nem o Ministério Público apontaram qual seria o envolvimento do deputado federal na fraude no Master.

 

Ética, eis a questão

Se o ministro for mesmo afastado do caso Master, restará ainda outra questão ética: Dias Toffoli atuará como julgador, como Alexandre de Moraes, que não alegou suspeição nem mesmo figurando como vítima?

 

A vida como ela é

Mestre em direito penal, Acácio Miranda disse a Vitor Brown, na TV BandNews, que nem o legislador foi tão criativo para imaginar a situação na prática, com o risco de anulação de todos os atos decisórios do Dias Toffoli no caso Banco Master, ainda que o processo seja preservado.

 

Massacre, não

O ex-senador Arthur Virgílio Neto (PSDB-AM) avalia como “exagero e mesquinharia” a possível cassação de patente de Jair Bolsonaro pelo Superior Tribunal Militar. “Justiça é uma coisa e massacre é outra”, diz.

 

Vermelhíssimo

Hamilton Mourão (Rep-RS) avalia as contas do governo Lula, até agora: “Lula entregou o terceiro resultado primário negativo do atual mandato. São R$ 368,6 bilhões de déficits primários acumulados em três anos”.

 

Mesversário’ nebuloso

A divulgação de despesas do governo Lula (PT) com viagens está parada desde 16 de janeiro. Nos primeiros dias de 2026 foram torrados R$1,23 milhão. De lá para cá, a Transparência deixou de divulgar dados.

 

PSB vs. PT

No Ceará, o PT briga com o PSB. Aliados na esfera federal, lutam por vagas da bancada federal. Até suplentes trocam o PSB de Cid Gomes pelo PT do governador Elmano de Freitas e do ministro Camilo Santana.

 

Mudança para depois

Apesar da movimentação política em 2025 por novas vagas na Câmara dos Deputados, na eleição de 2026 serão disputadas as 513 cadeiras de sempre. O aumento para 531 vagas ficou para 2030.

 

Sem aliados não dá

Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) expôs a fragilidade de Lula (PT) no Senado Federal após afirmar que que o petista o incentiva a concorrer a senador por Pernambuco, mas, lembrou: “precisa ter aliados”.

 

Pensando bem...

...curioso o interesse só por um dos ministros envolvidos com o banco.

 

PODER SEM PUDOR

Derrubado no tapume

Judocas queriam “revanche” da assessoria presidencial depois da gafe do presidente Lula em Brasília, no segundo mandato. Ao receber nosso primeiro campeão mundial, João Derly, Lula, ganhou um quimono (dogui) e a faixa preta (obi), a maior graduação no esporte. O petista afirmou: “Estou pronto para a luta, vamos para o tapume!”. Ganhar a faixa sem luta e chamar tatame de tapume, além de desrespeito, está com toda pinta de “golpe da direita”, desconfiaram os judocas.

Giba Um

"Quando eu viajar para os Estados Unidos, eu sou muito teimoso e muito tinhoso, sabe? Se o Trump...

...conhecesse o que é a sanguinidade de Lampião de um presidente, ele não ficaria provocando a gente", de Lula, num evento do Instituto Butantan, em São Paulo. 

13/02/2026 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

A parceria bilateral para investimentos na  recuperação de pastagens que vem sendo alinhavada entre Brasil e Arabia Saudita pode virar um acordo maior no agronegócio. Os dois países discutem uma cooperação para a produção de bioinsumos agrícolas. O diálogo envolve fertilizantes biológicos, bio estimulantes, inoculantes e tecnologias de agricultura de baixo carbono.

MAIS: esses projetos dialogam com a própria iniciativa conjunta para a recuperação de pastagens degradadas. Uma das vantagens seria a possibilidade do Brasil reduzir a dependência na importação de fertilizantes sintéticos, hoje fortemente concentrados em poucos polos produtores e vulneráveis a choques geopolíticos. O Brasil entra com escala produtiva e a Arabia Saudita aportaria capital.

Chega perto

Não é só Malu Gaspar que publica matérias muito especiais: agora, Adriana Fernandes, está informando que a operação da Polícia federal contra a Amprev, fundo de previdência dos servidores do Amapá assustou o mundo político pela proximidade com Davi Alcolumbre (União Brasil), presidente do Senado e uma das figuras mais influentes do país. Não é uma conexão qualquer. A ação, que apura irregularidades em investimentos feitos no Brasil no Banco Master, mirou o diretor-presidente da entidade, Jocildo Silva Lemos Ele foi indicado para o cargo por Alcolumbre e também trabalhou como tesoureiro de sua campanha nas eleições de 2022.

Crimes em fundos

Os dados da PF são superlativos, mas não retratam que vem se formando silenciosamente um fenômeno no STF: a apuração envolvendo o Banco Master vem se expandindo a cada dia. Iniciada com indícios no BRB, a apuração mergulhou num esquema de crimes em fundos. Dessas duas frentes de investigação já surgiram outros vinte procedimentos "filhotes". E uma fonte do Supremo garante: "É o novo inquérito do fim do mundo". 

"Não descartou"

O ex-presidente Michel Temer (MDB) avisa que não está em seus planos disputar novamente o Palácio do Planalto, mas não descarta totalmente a possibilidade (algumas cabeças do MDB insistem na ideia). "Por onde eu ando eu percebo que as pessoas querem uma alternativa moderada, estão cansadas da polarização. Ser candidato não faz parte do meu horizonte político, mas vamos esperar o que vai acontecer". 

Epstein-Eike 1

Entre os documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos que mencionam Eike Batista, há um pedido de Jeffrey Epstein, o financista americano condenado por tráfico sexual de menores. "Sei que Eike Batista abordou Hutchinson para uma joint venture em um novo porto do Brasil, ele está com problemas de caixa... algum interesse?", escreveu Epstein em 2012. Ele perguntava ao sultão Ahmed bin Sulayem e o sultão não demonstrou interesse. O documento faz parte do acervo do Departamento de Justiça dos EUA.

Epstein-Eike 2

O sultão bin Sulayem, dos Emirados Árabes, é atual CEO da DP World, conglomerado de logística e portos, figura recorrente e carimbada no caso Epstein. Hutchinson é um grupo multinacional de gerenciamento de portos para contêineres, com atuação principalmente na China e Hong Kong. Os documentos apontam 12 encontros entre um emissário de Epstein (o consultor inglês Ian Osborne) e Eike Batista. Aqui, Eike diz que não se lembra dos encontros e nunca lidou diretamente com Epstein.

Giba Um

 Em alta

A cantora, compositora e agora atriz Rosalía está em alta no circuito musical e agora na TV.  Capa da Revista Vogue e da Billboard Brasil  a espanhola contou como está sendo sua experiência como atriz da terceira temporada da série Euphoria, que deverá estrear no dia 12 de abril. “Gosto de me colocar a serviço da emoção, a serviço de uma ideia, a serviço de algo que é muito maior do que eu”. A personagem dela ainda é um mistério. Como atriz ela está sendo super elogiada pelo criador da série Sam Levinson.  “Adoro soltá-la em cena. Deixo que ela brinque com as palavras, as emoções, em inglês e em espanhol. Nunca quero dizer a ela o que fazer, porque seus instintos são fascinantes, carismáticos e engraçados”. Em breve começará sua turnê Lux, do seu quarto álbum lançado no final do ano passado que promete ter muito sucesso.

Sobre o tour Rosalía faz mistério: “Estamos em ensaios agora. Estamos começando a construir o espetáculo.   O que posso dizer que definitivamente haverá experimentação e, espero, rigor e descontração ao mesmo tempo." E acrescentou: "Será muito diferente da turnê Motomami”.  Se  existe alguma dúvida do provável sucesso da turnê de Rosalía, é só  buscar os números do lançamento de seu álbum em 7 de novembro, que conta com a participação de Björk e Carminho e continua a tradição da artista de incorporar e fundir uma variedade de gêneros musicais. Um dos aspectos mais impressionantes foi uma métrica singular. Com o lançamento de Lux, 12 das 15 faixas da versão digital conseguiram entrar no Top 50 diário global do Spotify. O alto volume de reproduções de várias músicas demonstrou que os ouvintes estavam desfrutando deste álbum poderoso em sua totalidade, possivelmente do começo ao fim.

STF: Messias está aprontando a mala

O Advogado-Geral da União, Jorge Messias, já estaria aprontando as malas a caminho do Supremo: Ciro Nogueira, presidente do PP e ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, aposta que o senador Davi Alcolumbre, que batalhava pela indicação de Rodrigo Pacheco para uma cadeira no STF e não escondia que era contra Messias, já teria suspendido a artilharia para ajudar na aprovação do nome escolhido por Lula. O próprio Ciro também faz questão de anunciar que votará em Jorge Messias para a Alta Corte e, mais do que isso, "vai se expor e fazer campanha para ele" Nogueira conhece Messias há muitos anos. "Ele nasceu em Pernambuco mas viveu muitos anos no Piauí. Eu o conheço há muitos anos, ele é preparadissimo, honesto e tem um coração muito bom". Em dezembro, quando teve uma reunião na Granja do Torto, fora da agenda, com Lula, Ciro já falara muito bem de Jorge Messias ao presidente e até o comparou ao ministro Cristiano Zanin, outro indicado pelo presidente. "Os dois são humildes, não gostam de holofotes".

Motta patrocinou

A conversa (e um acordo) de Ciro com Lula foi coordenada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta. Ciro quer que o presidente, apoie enfaticamente apenas um candidato no Senado, o também senador Marcelo Castro (MDB), o que facilitaria a reeleição de presidente do PP. Hugo Motta também estava presente na conversa e o objetivo era costurar uma reaproximação entre Ciro e Lula (já estavam do mesmo lado há alguns anos). No ano passado, o senador não se entendeu com Eduardo Bolsonaro, teve problemas com Ronaldo Caiado e quando Flávio Bolsonaro lançou sua candidatura ao Planalto, Ciro foi o primeiro a criticar.

Giba Um

Ensaios para o carnaval

Uma das atrizes que declaradamente é apaixonada pelo Carnaval é Deborah Secco. Todo ano demostra sua paixão pelo evento de uma maneira diferente. Este ano está publicando alguns ensaios. Nos útimos dias compartilhou com fãs e seguidores dois deles todos em homenagem ao cinema nacional. O primeiro deles foi em homenagem a Gabriela da célebre obra de Jorge Amado, chamada "Gabriela, Cravo e Canela". Esta história foi levada às telas em três momentos distintos, tanto para o cinema quanto para a televisão, a última versão em teve como protagonista sua amiga, Juliana Paes. O segundo a atriz publicou um ensaio em homenagem a Luz del Fuego, uma notável dançarina, naturista, atriz, autora e defensora dos direitos das mulheres no Brasil, tida como uma das pioneiras do naturismo no país e repetiu um ensaio da revolucionária. Entretanto, ao contrário de del Fuego, a cobra usa pela atriz era artificial. Luz tinha uma jiboia e gostava de integrá-la em suas performances artísticas.

Giba Um

Fundos abutres

Presidente nacional do PSDB, o deputado Aécio Neves reagiu em termos duros ao assédio de Gilberto Kassab, cacique do PSD, aos tucanos. "O Kassab funciona na política como aqueles fundos abutres da economia. Ataca os ativos da empresa para depois comprar na baixa", sentencia Aécio. A reação foi motivada pelo anúncio  da ida de 6 dos 8 deputados estaduais do PSDB de São Paulo ao PSD. O que incomodou foi a maneira como o acerto foi feito, em bloco, durante um café na casa de Kassab. "É preciso que Kassab saiba que o PSDB não está à venda", emenda Aécio.

Doutorado no xadrez

A decisão do ministro Alexandre de Moraes (STF), no começo da semana, trouxe uma combinação de medidas no caso de Silvinei Vasques, ex-diretor geral da Polícia Rodoviária Federal, que atualmente cumpre prisão preventiva na Papudinha, dentro do Complexo da Papuda, em Brasília. Moraes autorizou que Vasques continue seus estudos de doutorado na modalidade de ensino à distância, permitindo que o ex-agente siga com o curso enquanto permanece no xadrez.

Time econômico

Pré-candidato ao Planalto, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) iniciou a montagem do núcleo econômico de sua campanha com nomes que integraram o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se não conseguiu Paulo Guedes, já estão entre os escolhidos Gustavo Montezano, ex-presidente do BNDES e Adolfo Sachsida, ex-ministro de Minas e Energia. Os dois economistas já participaram de encontros de Flávio com investidores e empresários em São Paulo.

Mistura Fina

Em conversas com representantes do agronegócio, o ministro Carlos Fávaro (Agricultura) tem afirmado que a abertura de novos mercados para produtos brasileiros deve acrescentar mais de US$ 4,5 bilhões às exportações brasileiras em 2026. Será um salto de 50% em relação à cifra obtida nessa rubrica no ano passado, em torno de US$ 3 bilhões. A projeção considera habilitações sanitárias já concluídas ou em fase final, com impacto direto ainda neste ano.

O grosso do incremento esperado vem de carnes bovinas, suína e de frango, além de miúdos, pescados, lácteos e frutas, com destaque para acordos com China, México, Indonésia, Vietnã, Japão e países do Oriente Médio. Técnicos da Pasta estima que só a ampliação de mercados para carnes pode responder por mais de US$ 2,5 bilhões do total projetado.

Favorito para encarar uma "terceira via" na eleição presidencial, o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD) acaba de entregar uma frota de 243 drones para as forças de segurança do estado. A pauta é considerada estratégica para a candidatura do governador que terá um viés de centro-direita e busca eleitores bolsonaristas. O investimento total das aeronaves é de R$ 12,2 milhões.

A Globo resolveu fazer mudanças na cobertura das eleições presidenciais. As sabatinas com os candidatos, que eram realizadas dentro do Jornal Nacional, passarão a ser um programa independente na grade da emissora, transmitidos depois do noticioso e antes da novela das nove. No primeiro turno, Cesar Tralli e Renata Vasconcellos comandarão as entrevistas. Se houver segundo turno, Renata Lo Prete assume e entrevista os dois candidatos.

Lula chamou de Marisa Letícia sua mulher Janja, durante evento sobre a área de educação em Mauá, na região metropolitana de São Paulo. Marisa Letícia faleceu há 9 anos. Após a gafe, que deixou Janja sem graça, Lula fez a correção explicando que se referia à atual primeira-dama e que ela deveria acompanhá-lo em uma unidade móvel para realizar exames de mamografia. Marisa Letícia morreu em 2007, aos 66 anos, em consequência de um AVC. 

In –  Carnaval: bebidas hidratantes

Out –  Carnaval: bebidas alcóolicas

 

