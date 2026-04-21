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Por que estamos tão esgotados?

Juliana Zellauy - Especialista em Neurociência e Comportamento

Juliana Zellauy - Especialista em Neurociência e Comportamento

21/04/2026 - 08h00
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Ultimamente, a palavra cansaço deixou de ser apenas um estado passageiro e passou a se tornar quase uma identidade coletiva. Muitas pessoas relatam se sentir constantemente esgotadas, seja mental, emocional ou até fisicamente. Isso levanta uma pergunta importante: por que estamos tão cansados? 

Parte da resposta está em como tradicionalmente entendemos saúde mental. Durante muito tempo, considerou-se que estar mentalmente saudável significava simplesmente não apresentar um transtorno psicológico. Ou seja, na ausência de ansiedade, depressão ou outras condições clínicas, presumiríamos que a mente estaria funcionando bem. 

Mas saúde mental não é apenas a ausência de doença. Ela também envolve a presença de um funcionamento cognitivo e emocional saudável. Isso inclui capacidade de atenção, clareza mental, autoconhecimento, regulação emocional, flexibilidade psicológica, autocontrole, capacidade de tomar boas decisões, entre outros. 

Quando essas habilidades relacionadas às chamadas Funções Executivas começam a falhar, mesmo sem um diagnóstico clínico, o resultado frequentemente aparece na forma de fadiga mental, irritabilidade e sensação de sobrecarga constante. 

Vivemos em um ambiente que exige muito do cérebro. A quantidade de estímulos, decisões, informações e pressões diárias pode ultrapassar a capacidade natural do nosso sistema de processar tudo de forma equilibrada. Ao mesmo tempo, muitos dos hábitos que sustentam o bom funcionamento cerebral, tais como pausas mentais, sono reparador, atenção plena e regulação emocional, acabam sendo negligenciados. 
O esgotamento, portanto, muitas vezes não é um sinal de fraqueza individual, mas um indicador de que nossos sistemas mentais estão operando em modo de sobrevivência por tempo prolongado.
Mas você já percebeu que nem tudo que nos recarrega é necessariamente descanso? 

Veja, muitas atividades que nos devolvem vitalidade podem até cansar o corpo, mas ainda assim restauram nossa energia vital. Isso acontece, porque elas despertam nosso sentido de propósito, algo fundamental para o cérebro humano. Conversar com pessoas queridas, dedicar-se a um projeto significativo ou contribuir para algo maior do que nós, pode exigir esforço, mas, paradoxalmente, também nos reenergiza. 

No meu mais recente livro “Neurociência Positiva”, proponho olhar para a saúde mental de forma mais ampla. Em vez de perguntar apenas “como evitar o adoecimento”, devemos começar a perguntar também “o que faz o cérebro funcionar bem?” 

Essa mudança de perspectiva é fundamental para cultivarmos efetivamente uma saúde mental e não apenas para evitarmos, ou reduzirmos, a incidência de doenças ou os seus sintomas.

Assim, talvez o cansaço coletivo que vemos hoje seja, na verdade, um convite para repensarmos nossa percepção de saúde, nossa relação com a produtividade e com aquilo que realmente nos devolve energia. Afinal, o cérebro humano não foi feito apenas para suportar demandas, mas para encontrar sentido, equilíbrio e direção. 

Cláudio Humberto

"Eles não se acham deuses, eles têm certeza"

Senador Eduardo Girão (Novo-CE), sobre STF mandar investigar Romeu Zema (Novo)

21/04/2026 06h30

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Lula gasta R$812 mil em hotel de luxo na Alemanha

Os dois dias em que Lula, Janja e anedótica comitiva passaram pela Alemanha deixaram uma fatura milionária, empurrada para o pagador de impostos bancar, sem direito a reclamações. Para poucas horas em solo alemão, foram R$ 812.548,59 só para hospedar a trupe. Lula e Janja nunca deixam por menos: escolheram o exclusivíssimo Kastens Hotel Luisenhof, que se jacta no próprio site pelo “luxo sofisticado” e como “o único hotel cinco estrelas superior no coração de Hanover”.

 

Nossa conta

Além dos R$812,5 mil, o petista ainda alugou uma sala de “apoio” no hotel. Mesmo sem serventia, custou R$17,2 mil para quem paga a conta.

 

Só realeza

O hotel ainda oferece serviços de luxo, como “Fim de Semana Real”, com café da manhã e passeio pelos Jardins Reais de Herrenhausen.

 

Espaço de sobra

Para quem gosta de esbanjar, o hotel oferece a Suíte Leibniz, com closet, banheira, piso aquecido e vários mimos distribuídos por 100m².

 

Sem bico seco

No Leo’s Bar, a comitiva teve à disposição champagne Dom Perignon Vintage. Em conversão direta, custa R$1.700 por menos de um litro.

 

Governo Lula já admite rombo de R$110 bilhões

O próprio governo Lula (PT) já admite que gastou muito mais do que arrecadou, este ano. Segundo dados do Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União, as despesas da administração petista já superaram R$1,76 trilhão, enquanto foram tomados da população “apenas” R$1,65 trilhão em impostos. Segundo a previsão do orçamento, até o fim do ano o quadro deveria ser o contrário e o governo petista promete arrecadar cerca de R$90 bilhões a mais do que vai gastar.

 

Longe do fim

O Orçamento Geral da União prevê despesas de R$6,25 trilhões, em 2026, enquanto a arrecadação prevista é de R$6,34 trilhões.

 

Só ‘salário’

A “gestão e manutenção” do Poder Executivo custou mais de R$87,3 bilhões até agora; são salários e aposentadorias civis e militares.

 

Dívida é principal

Só o refinanciamento da dívida interna custou R$ 688,5 bilhões, até o momento, este ano, e os juros da dívida custaram R$351,2 bilhões.

 

Calaboca, Magdo

Lula voltou a palpitar sobre o que não sabe: bomba atômica dos aliados iranianos. Os próprios tiranos, que financiam grupos terroristas e matam e maltratam mulheres por considerá-las “animais”, já admitiram haver enriquecido urânio a 60%. Mas Lula não faz ideia do que isso representa.

 

Sem CPIs

Após o fim da CPMI do INSS e da CPI do Crime Organizado, já não existem quaisquer comissões parlamentares de inquérito em funcionamento no Congresso (mistas), nem na Câmara, nem no Senado.

 

Cervejinha salgada

Boletim Focus divulgado ontem (20) pelo Banco Central registra o que o brasileiro já sente no bolso, expectativa de alta na inflação. O marcador subiu e atinge 4,8%. É a sexta alta seguida do índice.

 

Cotados

O PL testa, em pesquisas internas, quatro nomes para compor a chapa como vice de Flávio Bolsonaro: Romeu Zema (Novo-MG), Simone Marquetto (PP-SP), Clarissa Tércio (PP-PE) e Tereza Cristina (PP-MS).

 

Digitais

Pré-candidato a deputado federal, José Dirceu cada vez mais manda e desmanda dentro do PT. É o ex-ministro de Lula, que se enrolou no mensalão e no petrolão, que assina o programa político do partido.

 

Item único

Está marcada para esta quarta-feira (22) sessão na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara com um único item na pauta: a redução da jornada de trabalho, chamada de fim da escala 6x1.

 

Pré-acordo

O governo Donald Trump deu prazo de 14 dias para que a ditadura de Cuba liberte presos políticos como “sinal de boa vontade” antes de acordo entre os países. Existem mais de 1.200 presos políticos na ilha.

 

Apostas abertas

A plataforma de previsões de apostas Polymarket mantém Lula (PT) como o pré-candidato a presidente com maior chance de vitória, na eleição; 40% a 39%. Passou Flávio Bolsonaro (PL) após o senador virar alvo de inquérito no STF por suposta calúnia contra o petista.

 

Pensando bem...

...inflação só não incomoda quem usa cartão corporativo.

 

PODER SEM PUDOR

Repelente de amantes

No governo do general Emílio Médici, o Incra mantinha uma casa em Padre Bernardo, no entorno do DF, freqüentada por figurões da República, dentre os quais ministros e um ilustre parente do presidente, acompanhados de amantes. O jovem presidente da autarquia, Walter Costa Porto, que mais tarde se transformaria numa grande autoridade em Direito Eleitoral no País, temia um escândalo e não sabia o que fazer até que bolou um repelente infalível: Synteko. Mandou besuntar o piso de madeira da casa uma vez por semana, religiosamente. O cheiro forte e as emanações lacrimogênicas puserem fim aos encontros galantes dos amigos e do parente do ditador.

CLAÚDIO HUMBERTO

"A crise de confiabilidade do Poder Judiciário é séria, grave"

Ministra do STF Cármen Lúcia, sobre a descrença no sistema de justiça brasileiro

20/04/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Há 1.335 dias Lula prometia picanha e cervejinha

Então candidato ao terceiro mandato à frente da Presidência, Lula (PT) prometeu há 1.335 dias que o brasileiro “voltaria a comer churrasquinho, picanha e cervejinha”. A afirmação do petista em entrevista ao Jornal Nacional da Globo, em 24 de agosto de 2022, virou mantra da campanha petista. Após quase 44 meses, todos os preços aumentaram; a cerveja, por exemplo, ficou 25% mais cara, em média, em mercados e bares.

Só inflação

Só a inflação acumulada desde janeiro de 2023 significa que todos os produtos ficaram ao menos 17% mais caros. No mínimo.

Dois anos de carnes

Entre janeiro de 2024 e março de 2026 a picanha acumulou 12% de alta; o contrafilé subiu 26%; acém, 31,8%; e músculo, 25,7%, diz o Farmnews.

Origem dos cortes

O preço nominal da arroba do bezerro passou dos R$500 pela primeira vez na história, em abril. A alta anterior foi em 2021, durante a pandemia.

Esqueceu

“O povo tem que voltar a comer um churrasquinho, a comer uma picanha e tomar uma cervejinha”, disse Lula em 2022. Em 2026, não disse nada.

Sem Lula, nome de Camilo Santana cresce no PT

A hipótese de o presidente Lula desistir de tentar a reeleição fez com que alas do partido defendessem logo a substituição, com a definição do ex-governador cearense Camilo Santana no posto. A ideia encorpou após possibilidade de Ciro Gomes (PSDB) se lançar ao Planalto, dando fôlego a Elmano de Freitas, com complicada missão de se reeleger, até agora, no pleito contra o tucano. Santana, inclusive, é tido também como “plano B” caso a disputa no Ceará aperte, assumindo a disputa contra Ciro.

Pé de meia

Como Santana comandou o Ministério da Educação, a avaliação é que o petista consegue dialogar com o eleitor mais jovem, cansado de Lula.

Nome conhecido

Santana tem desbancado Fernando Haddad na preferência interna por ser reconhecido no Nordeste, região que é fortaleza eleitoral do partido.

Backup

Se tudo errado, Camilo Santana não vai ficar na chuva. O petista ainda tem mais quatro anos de mandato no Senado.

Nem precisou aprovar

Foi entregue ao ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), o relatório final de 4 mil páginas da CPMI do INSS, que pedia o indiciamento de 218 enrolados no roubo aos aposentados, mas acabou rejeitado por manobra do governo Lula.

Eleitores somados

Segundo o TSE, em 2022 o custo da eleição por eleitor foi de R$8,53. Mantido o valor (que deve aumentar), eleição direta tampão no Rio, que contém 8,1% do eleitorado brasileiro, custaria quase R$110 milhões.

Na pauta

Ficou para a próxima semana, 28 de abril, decisão do STF se torna ou não Silas Malafaia réu por injúria, calúnia e difamação. O pastor subiu o tom em uma manifestação na Avenida Paulista, ano passado.

Descompasso

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) está mais otimista do que a turma do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. A CNI espera crescimento do PIB em 2% para 2026. O Focus prevê 1,85%.

Se arranjou

Depois que Lula mandou o PT sumir com a candidatura ao governo gaúcho, Edegar Pretto, que comandava a Conab, conseguiu se aboletar na chapa do PDT e deve ser o vice de Juliana Brizola.

É pior

Para o deputado Carlos Jordy (PL-RJ), o presidente do STF, Edson Fachin, tem razão ao negar que haja crise institucional entre os poderes: “Já passou há muito tempo do que seria uma crise, hoje há uma guerra”.

PRTur

O ex-senador Arthur Virgílio Neto (PSDB-AM) se impressionou com os 14 ministros acompanhantes de Lula à Europa: “Presidência existe para governar o Brasil e não para fazer as vezes de agência de turismo”.

Chega!

Pré-candidata ao Senado, Carol de Toni (PL-SC) tem esperança na delação de Maurício Camisotti, enviada pelo ministro do STF André Mendonça à PGR: “Brasil não aguenta mais ver criminosos impunes”.

Pensando bem...

...o inquérito das fake news vai para sua quarta eleição.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Unidos só no desastre

O tucano José Serra sempre preferiu o “vôo solo”, o que o afastava até de correligionários. Em 1994, quando o PSDB ainda não havia escolhido o candidato ao governo paulista, ele aceitou carona no helicóptero de Mário Covas, com quem vivia às turras, entre Jaú e a capital. Após algum tempo de vôo, entraram em uma área de forte turbulência. O helicóptero sacudia muito e Serra, que tinha medo de voar, agarrou a mão mais próxima. Era a de Covas. O deputado Aloysio Nunes Ferreira não perdeu a piada: “Só assim para estes dois se darem as mãos...”

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