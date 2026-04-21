Por que estamos tão esgotados?

Cláudio Humberto

Senador Eduardo Girão (Novo-CE), sobre STF mandar investigar Romeu Zema (Novo)

Lula gasta R$812 mil em hotel de luxo na Alemanha

Os dois dias em que Lula, Janja e anedótica comitiva passaram pela Alemanha deixaram uma fatura milionária, empurrada para o pagador de impostos bancar, sem direito a reclamações. Para poucas horas em solo alemão, foram R$ 812.548,59 só para hospedar a trupe. Lula e Janja nunca deixam por menos: escolheram o exclusivíssimo Kastens Hotel Luisenhof, que se jacta no próprio site pelo “luxo sofisticado” e como “o único hotel cinco estrelas superior no coração de Hanover”.

Nossa conta

Além dos R$812,5 mil, o petista ainda alugou uma sala de “apoio” no hotel. Mesmo sem serventia, custou R$17,2 mil para quem paga a conta.

Só realeza

O hotel ainda oferece serviços de luxo, como “Fim de Semana Real”, com café da manhã e passeio pelos Jardins Reais de Herrenhausen.

Espaço de sobra

Para quem gosta de esbanjar, o hotel oferece a Suíte Leibniz, com closet, banheira, piso aquecido e vários mimos distribuídos por 100m².

Sem bico seco

No Leo’s Bar, a comitiva teve à disposição champagne Dom Perignon Vintage. Em conversão direta, custa R$1.700 por menos de um litro.

Governo Lula já admite rombo de R$110 bilhões

O próprio governo Lula (PT) já admite que gastou muito mais do que arrecadou, este ano. Segundo dados do Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União, as despesas da administração petista já superaram R$1,76 trilhão, enquanto foram tomados da população “apenas” R$1,65 trilhão em impostos. Segundo a previsão do orçamento, até o fim do ano o quadro deveria ser o contrário e o governo petista promete arrecadar cerca de R$90 bilhões a mais do que vai gastar.

Longe do fim

O Orçamento Geral da União prevê despesas de R$6,25 trilhões, em 2026, enquanto a arrecadação prevista é de R$6,34 trilhões.

Só ‘salário’

A “gestão e manutenção” do Poder Executivo custou mais de R$87,3 bilhões até agora; são salários e aposentadorias civis e militares.

Dívida é principal

Só o refinanciamento da dívida interna custou R$ 688,5 bilhões, até o momento, este ano, e os juros da dívida custaram R$351,2 bilhões.

Calaboca, Magdo

Lula voltou a palpitar sobre o que não sabe: bomba atômica dos aliados iranianos. Os próprios tiranos, que financiam grupos terroristas e matam e maltratam mulheres por considerá-las “animais”, já admitiram haver enriquecido urânio a 60%. Mas Lula não faz ideia do que isso representa.

Sem CPIs

Após o fim da CPMI do INSS e da CPI do Crime Organizado, já não existem quaisquer comissões parlamentares de inquérito em funcionamento no Congresso (mistas), nem na Câmara, nem no Senado.

Cervejinha salgada

Boletim Focus divulgado ontem (20) pelo Banco Central registra o que o brasileiro já sente no bolso, expectativa de alta na inflação. O marcador subiu e atinge 4,8%. É a sexta alta seguida do índice.

Cotados

O PL testa, em pesquisas internas, quatro nomes para compor a chapa como vice de Flávio Bolsonaro: Romeu Zema (Novo-MG), Simone Marquetto (PP-SP), Clarissa Tércio (PP-PE) e Tereza Cristina (PP-MS).

Digitais

Pré-candidato a deputado federal, José Dirceu cada vez mais manda e desmanda dentro do PT. É o ex-ministro de Lula, que se enrolou no mensalão e no petrolão, que assina o programa político do partido.

Item único

Está marcada para esta quarta-feira (22) sessão na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara com um único item na pauta: a redução da jornada de trabalho, chamada de fim da escala 6x1.

Pré-acordo

O governo Donald Trump deu prazo de 14 dias para que a ditadura de Cuba liberte presos políticos como “sinal de boa vontade” antes de acordo entre os países. Existem mais de 1.200 presos políticos na ilha.

Apostas abertas

A plataforma de previsões de apostas Polymarket mantém Lula (PT) como o pré-candidato a presidente com maior chance de vitória, na eleição; 40% a 39%. Passou Flávio Bolsonaro (PL) após o senador virar alvo de inquérito no STF por suposta calúnia contra o petista.

Pensando bem...

...inflação só não incomoda quem usa cartão corporativo.

PODER SEM PUDOR

Repelente de amantes

No governo do general Emílio Médici, o Incra mantinha uma casa em Padre Bernardo, no entorno do DF, freqüentada por figurões da República, dentre os quais ministros e um ilustre parente do presidente, acompanhados de amantes. O jovem presidente da autarquia, Walter Costa Porto, que mais tarde se transformaria numa grande autoridade em Direito Eleitoral no País, temia um escândalo e não sabia o que fazer até que bolou um repelente infalível: Synteko. Mandou besuntar o piso de madeira da casa uma vez por semana, religiosamente. O cheiro forte e as emanações lacrimogênicas puserem fim aos encontros galantes dos amigos e do parente do ditador.