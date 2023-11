José Angelo Mazzilo Junior, assessor especial de Carlos Fávaro (Agricultura), está cotado para assumir a Secretaria de Política Agrícola da pasta. O cargo é objeto de uma situação sui generis: tem um secretário que não pode ser secretário indicado pelo governo.

Mais: O ex-ministro Neri Geller não conseguiu assumir formalmente a função por estar impedido pelo TSE de ocupar cargo público. Recorreu ao STF e está esperando. A cadeira está vaga desde janeiro e agora, parece que Lula cansou de esperar.

“Agora, estou liberado. Ganhei todas as ações judiciais. Provei minha inocência depois de 18 anos de batalhas e agora sou um homem inocente. Sempre fui inocente”,

de DELÚBIO SOARES //ex-tesoureiro do PT e uma das figuras principais do ‘mensalão’.

Halloween de Anitta

De passagem pelo Brasil a cantora, apresentadora e agora atriz Anitta resolveu aproveitar o clima de Halloween para promover uma festa temática em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro no dia 31. As tradicionais abóboras e os esqueletos enfeitavam a entrada do evento.

A cantora como sempre não permitiu entrada de celulares no evento e fantasia era obrigatória. A anfitriã junto com a cantora (e amiga) Marina Sena (primeira foto) se vestiram de Mileena e Kitana do filme Mortal Kombat; as cantoras Luísa Sonza e Duda Beat (segunda foto), estavam fantasiadas de menina assassina, inspirada no filme Pearl e de noiva assassinada, respectivamente.

Uma das fantasias que mais chamou a atenção foi do apresentador Luciano Huck, que foi acompanhado de sua esposa Angélica (terceira foto), que era de uma cabeça sendo entregue naturalmente dentro de uma caixa.

Houve mais fantasias que não eram tão monstruosas, como Bruna Marquezine que se vestiu de Xuxa, num look emprestado pela própria eterna ‘rainha dos baixinhos’, que usou nos anos 90 ou da atriz Carla Dias que foi fantasiada de Anjo.

Governo à deriva: futuro vulnerável

Integrantes do governo estão discutindo o envio ao Congresso de uma mensagem para mudar a meta do déficit zero das contas públicas, depois que Lula declarou que “dificilmente” o país vai concretizar em 2024 o que havia prometido, continuam à deriva.

Uns sugerem uma meta de déficit de 0,25% ou 0,5% do PIB, o que equivaleria a R$ 50 bilhões de rombo. Outros acham que há uma margem de tolerância: o resultado poderia variar de um déficit de 0,25% a um superavit de 0,25% do PIB.

Todos chutam: membros do bloco econômico e membros do bloco político. À essa altura, Rui Costa (Casa Civil), que vive palpitando nos projetos de Fernando Haddad (ele também é economista), vence a parada: internamente, um déficit de 05% do PIB.

Quem aposta no arcabouço fiscal, acha que o quadro é uma sinalização péssima para controle das contas públicas e fulmina duras conquistas como a diminuição da inflação, dos juros, do risco Brasil e o país vai a um futuro incerto e altamente vulnerável.

Mudança na carreira

A cantora Priscilla Alcantara, que ficou conhecida por apresentar o Bom dia & Cia por oito anos no SBT e depois resolveu a se dedicar a música gospel, decidiu recomeçar. Ou melhor dizendo, resetar, como diz em carta aberta em suas redes sociais.

No texto diz que tem muito orgulho de sua carreira e tudo que conquistou, mas que havia decidido mudar o rumo da sua trajetória musical sem dar muitos detalhes, onde também pronunciou a mudança de seu nome artístico para Priscilla (somente).

Trecho de sua carta, que dedicou aos fãs: “É nesse lugar onde meu coração está e é desse lugar que vem minha arte, sou grata por tudo o que vivi enquanto ‘Priscilla Alcantara’, só eu sei as alegrias mas também as muitas dores que a bagagem desse nome me traz. Por isso, decidi deixar ela por aqui e seguir sendo só PRISCILLA’. Queria que me conhecessem como a Priscilla que canta, como eu disse há 20 anos. Cantar. Não atender expectativas alheias, só cantar!”.

Complementação

Essa verdadeira festa de arrumar as estatais e outros organismos um dinheiro extra para reforçar o salário de seus ministros, atinge todos os ministérios e outras posições importantes do governo.

O ministro-chefe da Casa Civil, o sempre discutido – e “difícil de engolir”, segundo até mesmo alguns ministros – Rui Costa, recebe salário de R$ 41 mil mensais, mais R$ 27 mil como conselheiro de Itaipu.

Esta semana, ele só soube que havia a ameaça de que o volume de água do Foz do Iguaçu invadisse áreas vizinhas (incluindo bonitas casas pouco distantes) pela televisão.

Prêmio de consolação

Ana Moser foi demitida do Ministério do Esporte por Lula para abrigar um nome indicado pelo Centrão. Agora, ganhou um prêmio de consolação: é a nova conselheira do Sesc, com remuneração que pode chegar a R$ 28 mil se ela participar das seis reuniões mensais do colegiado.

Ana vai ocupar a cadeira deixada pelo ministro da Previdência, Carlos Lupi, numa indicação que cabe ao INSS. Também são conselheiros do Sesc a ministra Esther Dweck (Gestão) e o secretário Gilberto Carvalho (Trabalho), para o qual o próprio Lula arrumou a boquinha.

A ex-atleta ainda está de quarentena e continua recebendo, por seis meses, salário de ministra: R$ 51,6 mil.

Favoritismo de Paes

Valdemar Costa Neto, dono do PL e Altineu Côrtes, presidente do partido no Rio, achavam que com Walter Braga Netto impediriam o quarto mandato de Eduardo Paes na prefeitura do Rio. Agora, também o general está inelegível pelos próximos oito anos.

Os nomes que sobram não animam a cúpula da legenda: de um lado, o deputado federal Alexandre Ramagem, ligado a espionagem clandestina feitas pela Abin durante sua passagem pela agência; de outro, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, um dos responsáveis pelos desastres ocorridos durante a pandemia no governo Bolsonaro.

De quebra, Flávio Bolsonaro se anima para voltar ao ranking, contra a vontade do pai.

DEFENDENDO A BAHIA

Como ministro da Casa Civil (e até conselheiro de Itaipu), Rui Costa tem sido um atuante “governador da Bahia”. Parlamentares e autoridades baianas tomam boa parte de sua agenda oficial e o mesmo se aplica aos pedidos que vêm de sua terra, sempre tratados com prioridade.

Agora, Costa tem feito gestões dentro do governo para que a Conab compre parte da safra de sisal da Bahia, responsável por mais de 90% da produção nacional. A operação se daria por meio do mecanismo Aquisições do Governo Federal, dentro da Política de Garantia de Preços Mínimos.

A cotação do sisal está perto da perda de 50% do valor. A Conab vai ajudar, certamente.

Ameaça de colapso

Cerca de 600 mil toneladas de minério de ferro represadas nos portos da região do Mercosul e mais de US$ 60 milhões em perdas para as companhias de navegação. É uma das consequências mais graves da combinação entre a seca e a falta de investimento na dragagem do Rio Paraguai.

São dados da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Corredor Norte. Segundo o organismo, as barcaças estão trafegando pela Hidrovia do Paraguai com uma carga 30% inferior à sua capacidade por conta do assoreamento do rio.

A navegação poderá ser interrompida este mês, provocando um gargalo nas exportações de minério e grãos para os demais países do Mercosul.

AMEAÇADOS

Dois conflitos internacionais alimentam a preocupação do agronegócio brasileiro em relação ao suprimento de matérias primas para a produção de fertilizantes. Em menor proporção do que a guerra Rússia-Ucrânia, a ofensiva de Israel em Gaza pode afetar suas exportações de adubo (é responsável por 5% dos fertilizantes consumidos no Brasil).

Os estoques em Israel já subiram 20% em razão das dificuldades no escoamento do produto. E o conflito afeta, sobretudo, a distribuição de insumos à base de potássio, que fatalmente serão aumentados.

Fogo interno

A presidente da Funai, Joenia Wapichana, causou incomodo no Planalto, depois de enviar ofício da entidade pedindo veto integral ao projeto de lei do marco temporal. Especialmente, no trecho em que a fundação destaca a possibilidade do Brasil ser responsabilizado em fotos internacionais pela sanção, ainda que parcial, do PL 2902/2023.

Na visão dos auxiliares, o documento não deveria ter ido a público. Sua divulgação pode incentivar que algumas entidades, como o Cimi, uma das maiores organizações indigenistas do mundo, a mover uma ação contra o governo na Corte Interamericana de Direitos Humanos.

MAIS DÍVIDAS

A Livraria Cultura, na Avenida Paulista, se não bastassem suas dívidas de mais de R$ 280 milhões, está sendo cobrada pelos proprietários de sua antiga loja. A Cultura fechou um acordo com a Paisagem, distribuidora de livros que vende títulos de grandes editoras, que passou a ocupar o espaço de quatro mil metros quadrados.

Em troca, a Cultura recebe 10% das vendas da Paisagem – e não repassa nada aos proprietários da loja, que já denunciou à Justiça. Detalhe: a Cultura chegou a ser despejada de lá, mas conseguiu suspender a decisão do TJ-SP.

