"Quando o Estado vira cabide político, o prejuízo cai no colo do povo"

Deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) sobre leilão nos Correios para cobrir rombo

CLÁUDIO HUMBERTO

CLÁUDIO HUMBERTO

09/02/2026 - 07h00
Manobra do Senado garante direito de voto a presos

Espécie de “cemitério” de projetos da Câmara contra o crime, como a redução da maioridade penal, o Senado retirou do projeto Antifacção a emenda, aprovada por ampla maioria dos deputados federais, que revogava o direito de voto de presos provisórios.

A medida não interessava ao PT e aliados, que votaram contra, mas na Câmara prevaleceu a vontade da maioria conservadora, muitos deles lembrando que a população carcerária, majoritariamente, vota em Lula (PT).

Câmara, de novo

Alterado no Senado, nesse caso para pior, o projeto Antifacção retornou à Câmara, que pretende reintroduzir o fim do direito de voto dos presos.

Palanque no cárcere

Os deputados que lutaram pela aprovação do texto original acreditam ainda que o projeto Antifacção extinguirá campanha eleitoral em presídio.

Proposta gaúcha

A proposta da Câmara, excluída no Senado, foi do deputado Marcel van Hattem (Novo-RS), que em novembro havia comemorado a aprovação.

Tudo como antes

Graças ao “cemitério” Senado, o eleitorado petista nas prisões continua com “direito de voto”. Só aqueles com trânsito em julgado são impedidos.

STF salva Lula de desgaste com supersalários

Como a coluna registrou, Lula vai cozinhar no Ministério da Gestão e Inovação suposta análise de veto de projeto que libera salários acima do teto constitucional para a elite dos servidores no legislativo e, agora, conta com o Supremo Tribunal Federal para não confrontar a Câmara.

O presidente da corte, ministro Edson Fachin, marcou para 25 de fevereiro a sessão que vai decidir sobre liminar que suspendeu indecorosa benesse. A data deve livrar Lula de ter que decidir se veta ou não o texto.

Tanto faz

Lula tem 15 dias úteis para decidir o que fazer, contados a partir do recebimento pela Casa Civil. Deve coincidir com a data do julgamento.

Problemas à frente

O petista não pode se dar ao luxo de confrontar a Câmara, ainda quer aprovar este semestre projetos eleitoreiros, como fim da escala 6x1.

Conversa mole

Lula tenta colar a lorota de que não sabia da votação do penduricalho, só que o assunto foi tratado na reunião de líderes da Câmara.

Culatra

A música “Meu Amigo Flávio [Bolsonaro]” do comediante Murilo Couto– em tom de piada nas redes – acabou capturada por apoiadores do filho do ex-presidente. Em menos de 24h virou trendig topic e ‘hino’ na direita.

PL é amigo 

O Partido Liberal (PL) também entrou na piada da música “Meu Amigo Flávio”, divulgada com outras intenções pelo comediante Murilo Couto: “Todo mundo quer ser amigo do Flávio Bolsonaro. Zerou a vida!”

Diferente

Presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana (Pode-MG) vê o Brasil “já diferente” por conta da CPMI, que “não foi criada para agradar interesses” e sim “para defender quem não tem lobby, advogados caros”.

Piada é outra

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também se apropriou da piada: “Meu amigo Flávio vai lutar para o Brasil voltar a ter ambiente favorável seguro para quem quer empreender”, disse ele sobre o recorde de empresas falidas no Brasil, em 2025, sob Lula. Mais de seis vezes o número de 2022.

Arrependimento rápido

A postagem do perfil oficial da Casa Civil de Lula (PT) que caracterizou como “playboy” quem ganha mais de R$5 mil poderia ter consequências jurídicas para o governo e sua equipe de comunicação. Foi apagada.

É o Brasil

Condenada por matar os pais, a criminosa Suzane von Richthofen virou inventariante da fortuna do tio, estimada em aproximadamente R$5 milhões. A nomeação foi da Justiça de São Paulo.

Master no TCU

Chega nesta semana ao gabinete do ministro Jhonatan de Jesus (TCU) o parecer técnico de auditores da corte de contas sobre a liquidação do Banco Master.  O plenário deve receber o voto do ministro em março.

Divórcio

No Rio Grande do Sul, o Progressistas pulou fora da aliança com o PSD e não quer apoiar o nome do MDB, escolhido pelo governador Eduardo Leite. Vai fechar apoio ao PL, que lança Luciano Zucco ao governo.

Pergunta no cárcere

Condenado vota em descondenado?

PODER SEM PUDOR

Tentativas e erros

Certa vez, o então governador Luiz Antônio Fleury chegou a Barretos (SP) e logo um garoto o chamou de “Fernando Henrique”. Bem humorado, ele avisou que não era FHC e o garoto falante se corrigiu, mencionando outro adversário do governador:

“Você é o Quércia!” Diante do espanto de Fleury, o menino se entregou: “Já sei, já sei quem você é!” E afirmou, sem hesitar: “Você é o Suplicy!”

CLÁUDIO HUMBERTO

"O presidente da República mente de forma desavergonhada"

Deputado Aécio Neves (PSDB-MG) ao apontar que Lula gosta de 'criar narrativas'

08/02/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Desemprego real no Brasil pode chegar a 16,6%

Em análise sobre os dados pelo governo Lula (PT) sobre o desemprego, o professor e escritor David Gertner destacou em artigo para o Diário do Poder que a taxa real de desocupação não é os 5,1% anunciados pelas estatísticas do IBGE para 2025 e, sim, alarmantes 16,6%. A discrepância, mostra o Gertner, é pela exclusão sistemática de milhões de pessoas que, sem emprego, não são consideradas desempregadas. Com isso, subestima-se a real extensão dos excluídos no mercado de trabalho.

Assim é se lhe parece

O IBGE, com base na PNAD Contínua, considera desempregado apenas quem está ativamente procurando trabalho nas últimas semanas. 

Desalentados invisíveis

Gertner destaca que a metodologia ignora os “desalentados”, por exemplo, que desistiram de buscar emprego por falta de oportunidades.

Milhões deletados

O IBGE petista criou ilusão de prosperidade, tirando subocupados, com jornada menor, e beneficiários de programas sociais como Bolsa Família. 

Desemprego elevado

Os cálculos de Gertner incluem milhões de brasileiros ignorados pelo IBGE, por isso, a taxa de desemprego real salta para 16,6%.

Lula faz vista grossa para evitar briga com centrão

Contrariando boa parte do PT, sempre de olho em boquinhas no governo, Lula não vai exigir que partidos de centro, ainda que lancem candidatos ao Planalto, desocupem os cargos que ocupam na administração federal. É o caso, por exemplo, do PSD, de Gilberto Kassab, que já anunciou três pré-candidatos, e ocupa os ministérios Agricultura, com Carlos Fávaro; Minas e Energia, com Alexandre Silveira; e Pesca, com André de Paula.

O tempo cuida

Lula entende que nomes com projeção eleitoral sairão naturalmente e, em ano eleitoral, ações midiáticas são travadas pela legislação.

Na mesma

Progressistas e União Brasil também devem manter as boquinhas. Lula está de olho no apoio de governadores e parlamentares dos partidos.

Ramificações

Além dos sete ministérios, PP, União Brasil e PSD têm boquinhas na Caixa, Codevasf, DNIT, Sudene e mais de 140 cargos de confiança.

Vapor

A CPMI do INSS ouve amanhã o deputado estadual maranhense Edson Araújo (PSB), acusado de ameaçar o correligionário e vice-presidente da comissão, o deputado federal Duarte Jr, que é também do Maranhão.

Carros parados

Levantamento do site Melhor Trato aponta, na prática, estagnação nas vendas de automóveis no Brasil, em 2025: 2,69 milhões de carros ou veículos comerciais leves vendidos. Foram 2,64 milhões em 2024.

Vaga pouca

Partido do senador Espiridião Amin (SC), o PP pressiona o governador Jorginho Mello (PL) a melar a candidatura da deputada Carol de Toni (PL) ao Senado, já que Carlos Bolsonaro (PL) será candidato no estado este ano. Esperidião quer voltar ao Senado na chapa do PL.

Difícil desculpar

Eduardo Girão (Novo-CE) celebrou 50 assinaturas (62% dos senadores) ao seu pedido de criação da CPI do Banco Master no Senado. “Vitória da sociedade”, diz o senador, “Alcolumbre não tem mais desculpa”.

Socialista português 

Segundo a plataforma de apostas Polymarket, o candidato socialista a presidente de Portugal, António José Seguro, tem mais de 99% de chances de ser eleito contra o conservador André Ventura (Chega).

Sete é pouco?

Apesar de não concordar com o pedido da defesa por prisão domiciliar, peritos da PF apontaram que o ex-presidente Bolsonaro sofre de sete doenças, incluindo hipertensão, apneia grave e doença do refluxo.

Já foi dito

Então líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães (PT-CE) já havia garantido que, se dependesse dele, não haverá “CPI ou CPMI” do Banco Master, que descreveu como “palco” para a oposição a Lula.

Vale para todos

A Embaixada dos EUA avisou americanos que estão no Brasil e vão pular Carnaval: “não aceite bebidas de estranhos”, “não resista a roubos fisicamente” e “evite andar sozinho” estão na lista, entre (muitos) outros.

Pensando bem...

... ministério novo virou promessa de campanha.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Objetividade

Ernani Sátiro era governador da Paraíba e ia receber prefeito do interior. Advertido pelo chefe de gabinete de que era preciso ir direto ao assunto porque o governador era muito objetivo, o prefeito foi logo dizendo: “Vim tratar de dois assuntos. Eu sei que o senhor é objetivo e prático...”. O governador Ernani Sátiro o interrompeu: “Muito bem, amigo velho, diga então qual o segundo assunto”.

CLÁUDIO HUMBERTO

"A CPMI está jogando luz onde eles querem esconder"

Senador Rogério Marinho (PL-RN) sobre governo Lula bater recorde em filas no INSS

07/02/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Pacheco vira tábua de salvação para Lula em MG

Preterido por Lula na sucessão a Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Pacheco (PSD) virou a esperança do petista para ter palanque em Minas Gerais. O senador, que chegou a declarar que sairia da vida política, dá piscadelas a Lula, mas com alto preço. Com três pré-candidatos ao Planalto no PSD, Pacheco teria que deixar o partido. Lula reabriu o diálogo para que o senador migre para o MDB, o problema é que o partido já tem Gabriel Azevedo como pré-candidato. 

Porteira fechada

Eventual mudança de partido de Pacheco para o MDB envolveria a troca do comando do diretório mineiro, hoje com Azevedo na presidência.

Sem vez

O PSD também já tem pré-candidato ao governo estadual, Mateus Simões, vice-governador e opositor declarado de Lula e do PT.

Deu ruim

Para piorar o lado de Lula, levantamentos de institutos como o Paraná Pesquisas mostram vantagem da oposição, com Cleitinho (Rep) no topo.

Pouca fé

Se Pacheco manter mesmo distância do pleito, Lula deve recorrer a Alexandre Kalil (PDT), que tomou um sacode nas urnas em 2022.

‘Alto nível’ de evento Brasil-Rússia foi de mentirinha

O governo brasileiro sediou quinta (5) a “8ª Reunião da Comissão Brasil-Rússia de Alto Nível de Cooperação”, que, apesar do rótulo pomposo, foi mais um ritual diplomático de baixa voltagem e nível secundário, pela ausência das duas figuras que dariam significado de “alto nível”: Lula (PT) e Vladimir Putin. Lula se recusou a aparecer ao lado de um russo que não se chame Putin, e Alckmin fez sala para Mikhail Mishustin, outra figura de nível inferior: é um primeiro-ministro que não governa a Rússia.

Noves fora, nada

Além de discursos protocolares irrelevantes sobre “parceria estratégica”, não houve anúncios disruptivos ou compromissos de impacto imediato.

Chefe de governo fake

“Primeiro-ministro” apenas no cartão de visitas, Mishustin exerce papel meramente administrativo, sem autonomia. Afinal, todo poder é de Putin.

Fracasso garantido

Para coroar a pouca substância do evento, garantindo-lhe fracasso de público e repercussão, o governo proibiu transmissão ao vivo pela TV.

Cautela e canja 

Lula passou longe do evento de “alto nível” fake entre membros dos governos brasileiro e russo para minimizar a chance de provocar o presidente Donald Trump (EUA), daí proibição de transmissão na TV.

Curado

Presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana (Pode-MG) anunciou que está curado de um câncer no estômago, diagnosticado em março de 2025. O senador agradeceu a todos pelas orações e apoio.

Três anos de espera

Completa três anos esta semana a última viagem de Lula a Washington D.C. Em 2023, primeiro ano deste mandato, o petista visitou Joe Biden na Casa Branca e depois não voltou mais à capital americana.

Ladeira abaixo

“Omissão absoluta, inabilidade total e conivência explícita com falcatruas”, foi assim que o deputado Evair de Melo (PP-ES) classificou a atuação de Gilberto Waller Júnior, atual presidente do afanado INSS.

Sidônio e a CPMI

A oposição articula convocação de Sidônio Palmeira (Comunicação) na CPMI do INSS. Coronel Chrisóstomo (PL-RO) acusa o ministro de Lula de gastar rios de dinheiro em publicidade para abafar a gatunagem.

Líder sem liderados

Apenas o ex-líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), apoia a CPMI do Banco Master. No início da semana prometeu que a “bancada petista” assinaria. Mas nenhum outro parlamentar do partido assinou.

Aviso claro

O Departamento de Estado dos EUA emitiu aviso, esta semana, a cidadãos no Irã: americanos devem deixar o país imediatamente. “Se você não pode, encontre um local seguro e tenha mantimentos”.

Criminosos graves 

O Departamento de Segurança Interna dos EUA (Homeland Security) lançou site para expor a ficha corrida de imigrantes ilegais presos pelas autoridades. De assassinos a fraudadores, já são mais de 25 mil perfis.

Pensando bem...

...não existe reunião de “alto nível” com ditadura.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Protocolo janista

Informado que o presidente Juscelino Kubitschek estaria em evento da Fiesp, em São Paulo, o governador Jânio Quadros disse que o hospedaria com prazer. “Mas ele quer ficar num hotel da cidade”, avisou um assessor. Nesse caso, ponderou Jânio, ele não precisaria saber da ilustre visita: “Quem fica em hotel deve ser recebido pelo porteiro”. JK acabou hospedado no Palácio dos Campos Elísios, residência oficial.

