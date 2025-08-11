"Quero ver como o presidente está sendo tratado", 

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O secretário do Governo da gestão de Tarcísio de Freitas e seu consultor político 24 horas por dia, Gilberto Kassab, presidente do PSD, afirma que condena a posição americana, tanto do ponto de vista das sanções econômicas quanto da aplicação da Lei Magnitsky.

Mais: acha que Tarcísio só pode concorrer ao Planalto com sinais efetivos de que seria eleito. E se for dessa maneira, Kassab disputará o governo de São Paulo. Considerado uma "raposa política", diz que o apoio de Bolsonaro deverá ser total, embora ele ache que, hoje, Lula é que seria eleito.

Capa número 1

O sucesso nos negócios costuma acompanhar quem tem talento e visão estratégica, e Nati Vozza é um exemplo disso. Influenciadora digital, empresária, diretora criativa e agora chefe da revista NV Mag, ela segue crescendo em diversos setores. Nati começou como vendedora na Daslu, criou o blog Glam4You, fundou a marca ByNV e mais tarde vendeu a grife ao Grupo Soma. Este mês, apresenta sua nova coleção juntamente com a estreia da primeira edição da NV Mag, que traz ninguém menos que Shirley Mallmann na capa. A revista representa uma síntese das diferentes facetas profissionais de Nati e, segundo ela, também realiza um sonho de 1996.

Sobre Shirley Mallmann, a capa da edição inaugural celebra uma fase especial da supermodelo, que agora consegue equilibrar escolhas mais seletivas na carreira com momentos preciosos ao lado da família. A tradicional ideia de que uma carreira de modelo tem prazo de validade foi reavaliada, e Shirley prova que o tempo não é um impeditivo. Aos 48 anos, ela continua brilhando e consolidando sua posição como primeira modelo brasileira a alcançar sucesso internacional.

Shirley relembra que, em seu primeiro trabalho, foi fotografada por Ellen von Unwerth e expressa gratidão por aqueles que contribuíram para sua trajetória. Em uma entrevista recente, ela compartilha sua preferência por momentos tranquilos com a família e confessa não ser adepta de grandes festas. “Gosto de ler, ouvir música, praticar boxe, curtir praias e ficar em casa, assistindo televisão e relaxando”.

Além de inspirar novas gerações de modelos, Shirley destaca a importância do engajamento de figuras públicas na proteção ao meio ambiente. “Todos temos responsabilidade em manter o planeta saudável. Se cada pessoa fizer sua parte, podemos avançar nessa missão”. Ela revela adotar práticas sustentáveis no dia a dia, como reutilizar peças do guarda-roupa, reciclar materiais e evitar produtos nocivos.

Terras raras são objeto de desejo

O domínio chinês na área de terras raras é total. O Brasil é o segundo colocado nesse ranking, empatado com a Rússia e a Índia em terceiro. Por aqui, terras raras já foram tratadas como assunto de Segurança Nacional. A história do pantagruélico interesse dos EUA pelos minérios críticos nacionais vem dos tempos de Matusalém. Dois acordos estranhamente redigidos, o primeiro em 1945 e o segundo em 1952, organizavam a exportação de monazita em grandes quantidades, sem compensação para o Brasil.

Documentos dos governos brasileiro e norte-americano comprovam o envio de areia monazítica de Guarapari e outros municípios capixabas, do Rio e da Bahia, para os EUA além de França, Alemanha e Inglaterra desde o fim do século XIX até a década de 60. Muitas vezes, "a preço de banana" ou de forma clandestina. Em 1946, o Conselho de Segurança Nacional pediu que o primeiro acordo fosse denunciado, mas as exportações continuaram, além do contrabando. Hoje, a regulamentação de terras raras está sob jurisdição do Ministério de Minas e Energia, sob controle do ministro Alexandre da Silveira.

Maior reserva

Segundo o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, Raul Jungmann, a maior reserva de terras raras do Brasil está em Serra Verde, em Goiás. A empresa Serra Verde Pesquisa e Mineração fincou seus pés em Minaçu, região norte do estado e é a única mineradora fora da Ásia a produzir em escala comercial quatro elementos magnéticos essenciais: disprósio (Dy) e térbio (Tb), além de neodímio (Nd) e praseodímio (Pr).

A Serra Verde se apresenta como brasileira, mas tem entre investidores o fundo americano Deham Capital Management e exporta a maior parte de sua produção para a China (!).

Atiçando os seguidores

A atriz Letícia Colin, recém-saída da novela “A garota do momento” há dias atiçou seus seguidores com fotos publicadas apresentando uma nudez quase inocente, onde as partes mais intimas eram cobertas por grandes antúrios vermelhos ou por seus cabelos em cliques feitos por André Nicolau. Na legenda atiçou outros tipos de seguidores.

“Tenho carinho pelos meus novos sonhos: aulas de kung fu, banhos em lagos quentes, cheiro de grama e neve em seguida. Me tornar quem eu sou me deixa em paz e em chamas. Tem muita coisa boa vindo aí… Fica pra ver". E para não deixar ninguém na curiosidade já se sabe que Letícia, voltará a interpretar “Raquel”, na terceira temporada de “Os outros”, agora não se sabe se será apenas uma participação, ou se a personagem ficará até o final da temporada. Enquanto as gravações não começam a atriz aproveitou um pouco para descansar e cuidar mais de si e também do filho Uri de 5 anos.

Para anotar

Depois que o deputado esquerdista Guilherme Boulos (PSol-SP) pedir corte de salário a deputados que ocuparam o plenário, Marcel van Hattem (Novo-ES) tripudiou: “Vivi para ver Boulos contra a ocupação". Por outro lado, ambulantes faturam no centro de Brasília vendendo camisetas com as estampas "Fora, Xandão" e "Impeachment já", durante buzinaço na noite de terça-feira (5), com design caprichado. E na Câmara já começam a comparar Hugo Motta e outro presidente da Casa, Rodrigo Maia, que não era conhecido exatamente pela coragem e independência.

Lula tem medo

A recusa de Lula de cumprir seu dever como chefe de governo, de telefonar para Donald Trump e tentar uma negociação tem um motivo bizarro: ele tem medo. Depois de declarar apoio a Kamala Harris, chamar Trump de "nazista" e de fazer pregação contra o dólar, o medo do petista é ouvir o que não gostaria, tomar uma invertida do líder republicano. E Lula já confessou que “presidente não pode ficar se humilhando para o outro".

Diz que “só ligaria se a intuição falasse mais alto”: lorota pura. Essas conversas são negociadas, elimina-se os riscos. Ele também falou que Alckmin “está negociando”, mas não há nada em andamento. E como Fernando Haddad (Fazenda) e Mauro Vieira (Relações Exteriores) estariam “tentando negociar” - e isso não existe

Pérola

"Quero ver como o presidente está sendo tratado",

de Damares Alves, que "já viu Cristo na goiabeira", ao pedir autorização para visitar Bolsonaro

na prisão domiciliar, onde mora com sua mulher Michelle, ex-cabo eleitoral da senadora.

Homenagem a Alexandre

A cerimônia de entrega do Colar do Mérito de Justiça de Contas ao ministro Alexandre de Moraes (STF) acontece hoje no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A presença do governador Tarcísio de Freitas é incerta e o compromisso não consta na agenda oficial.

Moraes vai abrir a 23ª edição da Semana Jurídica do TCE que ganha destaque em meio à tensão dos EUA e prisão domiciliar de Bolsonaro. Os convites estão esgotados. Até agora, a palestra do ministro já gerou mais de 3 mil comentários nas redes sociais do tribunal.

Famoso TACO 1

Quando Trump antecipou o tarifaço a ser aplicado no Brasil houve um imenso suspiro coletivo ao verificar que centenas de produtos haviam sido isentados da taxa adicionais de 40%. Caso contrário, o país enfrentaria um embargo comercial jamais visto.

Como a Casa Branca havia impedido qualquer tratativa tarifária com autoridades brasileiras, apesar dos esforços de Geraldo Alckmin, grandes lobbies americanos trabalharam em silêncio e tiveram êxito em evitar prejuízos significativos.

Famoso TACO 2

Se não fosse assim, eles também sofreriam com o resultado da punição aplicada ao Brasil. Para tanto, se valeram do conhecimento da personalidade de seu presidente e de seu comportamento habitual nessa área: Trump canta de galo, proclama uma vitória arrasadora e depois volta atrás ou mitiga o efeito das medidas anunciadas.

Trata-se do já famoso TACO (Trump Always Chickens Out), só que, dessa vez, embutido no decreto que nenhum de seus seguidores vai ler. E mais uma vez, ele usa de leis de exceção quando invoca "emergência nacional" para driblar a Constituição”.

Famoso TACO 3

"Trump Always Chickens Out" é uma sigla que alguns analistas financeiros passaram a chamar as ações intermitentes de Trump no comércio TACO ou teoria TACO - uma sigla que pode ser traduzida por "Trump sempre se acovarda" ou "sempre amarela".

Surgiu por força de memes depois dos EUA imporem novas sanções a Alexandre de Moraes e a aproximação do início do tarifaço contra produtos brasileiros. Enxurrada de piadas e montagens transformou TACO num dos termos mais usados no X (antigo Twitter).100 anos de Brasil e a Coca-Cola tem aqui a quarta maior operação do mundo.

Um e outros

Depois de visitar Bolsonaro em sua casa em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que não vai bem nas pesquisas para a Presidência, no ano que vem, diz que "a primeira medida que adotarei depois de minha posse será uma anistia "ampla, geral e irrestrita", incluindo a figura do ex-presidente inelegível.

Na semana passada, pesquisa do Datafolha, registravam que 61% dos brasileiros não votariam em candidato ao Planalto que prometesse anistia geral, incluindo Bolsonaro. Apenas 19% fariam o contrário, mas, certamente, com outro vitorioso.

Sem dose extra

No final da semana passada, Bolsonaro recebeu um grupo de médicos autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. E rejeitou pedido dos advogados da defesa ao negar, em sua casa, dentro e fora de sua casa - e prisão domiciliar- cinco agentes de segurança, prerrogativa de ex-presidentes.

O condomínio onde mora em Brasília já tem equipe de segurança circulando em toda a área e ele prefere não ter dose extra. Fora de casa, à propósito, onde quer que vá (podia, nesse novo período) nunca abriu mão do uso de colete a prova de balas, sob uma grande jaqueta. Nem numa missa.

Mistura Fina

O ainda deputado federal Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, voltou a falar que pode ser candidato à Presidência da República em 2026. Diz que a decisão dependerá do apoio de seu pai e do afastamento do ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Não voltará ao Brasil enquanto não houver mudanças políticas. Segundo o "Zero 3", ele só retornaria ao país com uma anistia ampla aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e com a saída de Moraes do cenário político. Os mais severos, se referem a Eduardo como "um moleque".



O Brasil voltou à alça de mira dos EUA depois de Trump impor tarifa adicional de 25% à Índia, em represália à importação de petróleo da Rússia, apesar do embargo global ao país de Vladimir Putin, após a invasão à Ucrânia. Desde 2023, quando assumiu o terceiro governo, Lula passou a bajular Putin e aumentou em mais de 6.000% a importação de óleo diesel da Rússia. Só em 2024, importou US$ 5,4 bilhões (R$ 29,4 bilhões) em diesel russo.



Em 2022, o diesel importado no Brasil era oriundo dos EUA. Em 2024, o diesel americano representou apenas 17% do total importado. Ainda em 2022, o Brasil comprava 101 mil toneladas de diesel russo e explodiu para 6,1 milhões de toneladas em 2024. Nesse ano, o Brasil importou só US$ 77,5 milhões em petróleo bruto da Rússia, mas bateu recorde na importação do diesel. A Federação do Comércio de Combustíveis aponta que 65% de todo o diesel importado no Brasil vem da Rússia.



A Agência Nacional de Mineração deverá realizar ainda neste ano um leilão de áreas minerárias. O adiamento do certame para 2026 já era dado como favas contadas após o corte de verbas das agências reguladoras. Agora, o governo anunciou o descontingenciamento de R$ 22,8 milhões em recursos da ANM, reabrindo a possibilidade de licitação ocorrer até dezembro. Há dúvidas sobre a oferta de mais de sete mil novas áreas. Talvez o pacote colocado sobre o balcão tenha de ser menor, reduzindo o potencial arrecadatório. No ano passado, a União levantou quase R$ 400 milhões com a oferta de cinco mil licenças.

