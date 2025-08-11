Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Quero ver como o presidente está sendo tratado"

de Damares Alves, que "já viu Cristo na goiabeira", ao pedir autorização para visitar Bolsonaro  na prisão domiciliar, onde mora com sua mulher Michelle, ex-cabo eleitoral da senadora

Giba Um

Giba Um

11/08/2025 - 06h00
O secretário do Governo da gestão de Tarcísio de Freitas e seu consultor político 24 horas por dia, Gilberto Kassab, presidente do PSD, afirma que condena a posição americana, tanto do ponto de vista das sanções econômicas quanto da aplicação da Lei Magnitsky.

Mais: acha que Tarcísio só pode concorrer ao Planalto com sinais efetivos de que seria eleito. E se for dessa maneira, Kassab disputará o governo de São Paulo. Considerado uma "raposa política", diz que o apoio de Bolsonaro deverá ser total, embora ele ache que, hoje, Lula é que seria eleito.

Capa número 1

O sucesso nos negócios costuma acompanhar quem tem talento e visão estratégica, e Nati Vozza é um exemplo disso. Influenciadora digital, empresária, diretora criativa e agora chefe da revista NV Mag, ela segue crescendo em diversos setores. Nati começou como vendedora na Daslu, criou o blog Glam4You, fundou a marca ByNV e mais tarde vendeu a grife ao Grupo Soma. Este mês, apresenta sua nova coleção juntamente com a estreia da primeira edição da NV Mag, que traz ninguém menos que Shirley Mallmann na capa. A revista representa uma síntese das diferentes facetas profissionais de Nati e, segundo ela, também realiza um sonho de 1996.

Sobre Shirley Mallmann, a capa da edição inaugural celebra uma fase especial da supermodelo, que agora consegue equilibrar escolhas mais seletivas na carreira com momentos preciosos ao lado da família. A tradicional ideia de que uma carreira de modelo tem prazo de validade foi reavaliada, e Shirley prova que o tempo não é um impeditivo. Aos 48 anos, ela continua brilhando e consolidando sua posição como primeira modelo brasileira a alcançar sucesso internacional.

Shirley relembra que, em seu primeiro trabalho, foi fotografada por Ellen von Unwerth e expressa gratidão por aqueles que contribuíram para sua trajetória. Em uma entrevista recente, ela compartilha sua preferência por momentos tranquilos com a família e confessa não ser adepta de grandes festas. “Gosto de ler, ouvir música, praticar boxe, curtir praias e ficar em casa, assistindo televisão e relaxando”.

Além de inspirar novas gerações de modelos, Shirley destaca a importância do engajamento de figuras públicas na proteção ao meio ambiente. “Todos temos responsabilidade em manter o planeta saudável. Se cada pessoa fizer sua parte, podemos avançar nessa missão”. Ela revela adotar práticas sustentáveis no dia a dia, como reutilizar peças do guarda-roupa, reciclar materiais e evitar produtos nocivos. 

Terras raras são objeto de desejo

O domínio chinês na área de terras raras é total. O Brasil é o segundo colocado nesse ranking, empatado com a Rússia e a Índia em terceiro. Por aqui, terras raras já foram tratadas como assunto de Segurança Nacional. A história do pantagruélico interesse dos EUA pelos minérios críticos nacionais vem dos tempos de Matusalém. Dois acordos estranhamente redigidos, o primeiro em 1945 e  o segundo em 1952, organizavam a exportação de monazita em grandes quantidades, sem compensação para o Brasil.

Documentos dos governos brasileiro e norte-americano comprovam o envio de areia monazítica de Guarapari e outros municípios capixabas, do Rio e da Bahia, para os EUA além de França, Alemanha e Inglaterra desde o fim do século XIX até a década de 60. Muitas vezes, "a preço de banana" ou de forma clandestina. Em 1946, o Conselho de Segurança Nacional pediu que o primeiro acordo fosse denunciado, mas as exportações continuaram, além do contrabando.  Hoje, a regulamentação de terras raras está sob jurisdição do Ministério de Minas e Energia, sob controle do ministro Alexandre da Silveira.

Maior reserva

Segundo o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, Raul Jungmann, a maior reserva de terras raras do Brasil está em Serra Verde, em Goiás. A empresa Serra Verde Pesquisa e Mineração fincou seus pés em Minaçu, região norte do estado e é a única mineradora fora da Ásia a produzir em escala comercial quatro elementos magnéticos essenciais: disprósio (Dy) e térbio (Tb), além de neodímio (Nd) e praseodímio (Pr).

A Serra Verde se apresenta como brasileira, mas tem entre investidores o fundo americano Deham Capital Management e exporta a maior parte de sua produção para a China (!).

Atiçando os seguidores

A atriz Letícia Colin, recém-saída da novela “A garota do momento” há dias atiçou seus seguidores com fotos publicadas apresentando uma nudez quase inocente, onde as partes mais intimas eram cobertas por grandes antúrios vermelhos ou por seus cabelos em cliques feitos por André Nicolau. Na legenda atiçou outros tipos de seguidores.

“Tenho carinho pelos meus novos sonhos: aulas de kung fu, banhos em lagos quentes, cheiro de grama e neve em seguida. Me tornar quem eu sou me deixa em paz e em chamas. Tem muita coisa boa vindo aí… Fica pra ver". E para não deixar ninguém na curiosidade já se sabe que Letícia, voltará a interpretar “Raquel”, na terceira temporada de “Os outros”, agora não se sabe se será apenas uma participação, ou se a personagem ficará até o final da temporada. Enquanto as gravações não começam a atriz aproveitou um pouco para descansar e cuidar mais de si e também do filho Uri de 5 anos. 

Para anotar

Depois que o deputado esquerdista Guilherme Boulos (PSol-SP) pedir corte de salário a deputados que ocuparam o plenário, Marcel van Hattem (Novo-ES) tripudiou: “Vivi para ver Boulos contra a ocupação". Por outro lado, ambulantes faturam no centro de Brasília vendendo camisetas com as estampas "Fora, Xandão" e "Impeachment já", durante buzinaço na noite de terça-feira (5), com design caprichado. E na Câmara já começam a comparar Hugo Motta e outro presidente da Casa, Rodrigo Maia, que não era conhecido exatamente pela coragem e independência.

Lula tem medo

A recusa de Lula de cumprir seu dever como chefe de governo, de telefonar para Donald Trump e tentar uma negociação tem um motivo bizarro: ele tem medo. Depois de declarar apoio a Kamala Harris, chamar Trump de "nazista" e de fazer pregação contra o dólar, o medo do petista é ouvir o que não gostaria, tomar uma invertida do líder republicano.  E Lula já confessou que “presidente não pode ficar se humilhando para o outro".

Diz que “só ligaria se a intuição falasse mais alto”: lorota pura. Essas conversas são negociadas, elimina-se os riscos. Ele também falou que Alckmin “está negociando”, mas não há nada em andamento. E como Fernando Haddad (Fazenda) e Mauro Vieira (Relações Exteriores) estariam “tentando negociar” - e isso não existe

Pérola

Homenagem a Alexandre

A cerimônia de entrega do Colar do Mérito de Justiça de Contas ao ministro Alexandre de Moraes (STF) acontece hoje no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A presença do governador Tarcísio de Freitas é incerta e o compromisso não consta na agenda oficial.

Moraes vai abrir a 23ª edição da Semana Jurídica do TCE que ganha destaque em meio à tensão dos EUA e prisão domiciliar de Bolsonaro. Os convites estão esgotados. Até agora, a palestra do ministro já gerou mais de 3 mil comentários nas redes sociais do tribunal. 

Famoso TACO 1

Quando Trump antecipou o tarifaço a ser aplicado no Brasil houve um imenso suspiro coletivo ao verificar que centenas de produtos   haviam sido isentados da taxa adicionais de 40%. Caso contrário, o país enfrentaria um embargo comercial jamais visto.

Como a Casa Branca havia impedido qualquer tratativa tarifária com autoridades brasileiras, apesar dos esforços de Geraldo Alckmin, grandes lobbies americanos trabalharam em silêncio e tiveram êxito em evitar prejuízos significativos.

Famoso TACO 2

Se não fosse assim, eles também sofreriam com o resultado da punição aplicada ao Brasil. Para tanto, se valeram do conhecimento da personalidade de seu presidente e de seu comportamento habitual nessa área: Trump canta de galo, proclama uma vitória arrasadora e depois volta atrás ou mitiga o efeito das medidas anunciadas.

Trata-se do já famoso TACO (Trump Always Chickens Out), só que, dessa vez, embutido no decreto que nenhum de seus seguidores vai ler. E mais uma vez, ele usa de leis de exceção quando invoca "emergência nacional" para driblar a Constituição”.

Famoso TACO 3

"Trump Always Chickens Out" é uma sigla que alguns analistas financeiros passaram a chamar as ações intermitentes de Trump no comércio TACO ou teoria TACO - uma sigla que pode ser traduzida por "Trump sempre se acovarda" ou "sempre amarela".

Surgiu por força de memes depois dos EUA imporem novas sanções a Alexandre de Moraes e a aproximação do início do tarifaço contra produtos brasileiros. Enxurrada de piadas e montagens transformou TACO num dos termos mais usados no X (antigo Twitter).100 anos de Brasil e a Coca-Cola tem aqui a quarta maior operação do mundo.

Um e outros

Depois de visitar Bolsonaro em sua casa em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que não vai bem nas pesquisas para a Presidência, no ano que vem, diz que "a primeira medida que adotarei depois de minha posse será uma anistia "ampla, geral e irrestrita", incluindo a figura do ex-presidente inelegível.

Na semana passada, pesquisa do Datafolha, registravam que 61% dos brasileiros não votariam em candidato ao Planalto que prometesse anistia geral, incluindo Bolsonaro. Apenas 19% fariam o contrário, mas, certamente, com outro vitorioso.

Sem dose extra

No final da semana passada, Bolsonaro recebeu um grupo de médicos autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. E rejeitou pedido dos advogados da defesa ao negar, em sua casa, dentro e fora de sua casa - e prisão domiciliar- cinco agentes de segurança, prerrogativa de ex-presidentes.

O condomínio onde mora em Brasília já tem equipe de segurança circulando em toda a área e ele prefere não ter dose extra. Fora de casa, à propósito, onde quer que vá (podia, nesse novo período) nunca abriu mão do uso de colete a prova de balas, sob uma grande jaqueta. Nem numa missa.

Mistura Fina

O ainda deputado federal Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, voltou a falar que pode ser candidato à Presidência da República em 2026. Diz que a decisão dependerá do apoio de seu pai e do afastamento do ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Não voltará ao Brasil enquanto não houver mudanças políticas. Segundo o "Zero 3", ele só retornaria ao país com uma anistia ampla aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e com a saída de Moraes do cenário político. Os mais severos, se referem a Eduardo como "um moleque". 
 
O Brasil voltou à alça de mira dos EUA depois de Trump impor tarifa adicional de 25% à Índia, em represália à importação de petróleo da Rússia, apesar do embargo global ao país de Vladimir Putin, após a invasão à Ucrânia. Desde 2023, quando assumiu o terceiro governo, Lula passou a bajular Putin e aumentou em mais de 6.000% a importação de óleo diesel da Rússia. Só em 2024, importou US$ 5,4 bilhões (R$ 29,4 bilhões) em diesel russo.
 
Em 2022, o diesel importado no Brasil era oriundo dos EUA. Em 2024, o diesel americano representou apenas 17% do total importado. Ainda em 2022, o Brasil comprava 101 mil toneladas de diesel russo e explodiu para 6,1 milhões de toneladas em 2024. Nesse ano, o Brasil importou só US$ 77,5 milhões em petróleo bruto da Rússia, mas bateu recorde na importação do diesel. A Federação do Comércio de Combustíveis aponta que 65% de todo o diesel importado no Brasil vem da Rússia. 
  
A Agência Nacional de Mineração deverá realizar ainda neste ano um leilão de áreas minerárias. O adiamento do certame para 2026 já era dado como favas contadas após o corte de verbas das agências reguladoras. Agora, o governo anunciou o descontingenciamento de R$ 22,8 milhões em recursos da ANM, reabrindo a possibilidade de licitação ocorrer até dezembro. Há dúvidas sobre a oferta de mais de sete mil novas áreas. Talvez o pacote colocado sobre o balcão tenha de ser menor, reduzindo o potencial arrecadatório. No ano passado, a União levantou quase R$ 400 milhões com a oferta de cinco mil licenças.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Abaixo de 50kg, pode mentir, agredir e posar de vítima"

Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizando respostas da deputada do PT que o agrediu

08/08/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Caos na Câmara reforça falta que Arthur Lira faz

A falta de talento e até de coragem de Hugo Motta (Rep-PB), durante a obstrução de opositores ao governo, comprovou a falta que faz a liderança de Arthur Lira (PP-AL) no comando da Câmara. Foi ele quem recebeu líderes no próprio gabinete e pavimentou a desobstrução, permitindo a abertura dos trabalhos. Lira demonstrou, no mano a mano, que conserva o prestígio de sempre entre os deputados de todos os lados. Motta não foi capaz de perceber que o protesto era contra ele.

 

Protesto claro

A prisão de Bolsonaro revoltou os parlamentares, mas o protesto era contra a omissão medrosa dos presidentes da Câmara e do Senado.

 

Deu trabalho

Mesmo com o esforço de Lira, a situação ainda se perdurou mais algumas horas. Não foi imediatamente resolvida por resistência do PL.

 

Resposta ao STF

Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL, bateu o pé por solução que envolvesse também o Senado e uma resposta a Moraes.

 

Reserva de Lira

Lira tenta não se envolver e nessas ocasiões escala Dr. Luizinho (PP-RJ), deputado de sua confiança e quase nomeado ministro da Saúde.

 

Nomeações viram pressão contra Alcolumbre

Caçador profissional de cargos no governo federal, quase como um pedágio para garantir alguma paz para Lula (PT) no Senado, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), corre o risco de ver adiado o sonho de emplacar mais aliados na presidência de agências reguladoras. Caçador profissional de cargos, o senador sonha dia e noite com o controle das agências nacionais de Energia Elétrica (Aneel), Petróleo (ANP), e até mesmo a de Mineração (ANM).

 

Tem que validar

Para infortúnio do presidente do Senado, todas as nomeações de comando das agências passam pela Comissão de Infraestrutura.

 

PL no comando

Quem preside o colegiado, portanto quem dita o que vai ou não ser pautado, é o senador Marcos Rogério (RO), do PL de Jair Bolsonaro.

 

Só interino

O interesse de Alcolumbre nas agências já desgastou a relação com o Planalto. Sem avançar em acordo, agências têm presidência interina.

 

Só piora

Não ajuda a desfazer a imagem de censor a demissão do fotógrafo de 63 anos que apenas fez o seu trabalho, flagrando o gesto obsceno de Alexandre de Moraes a torcedores que o vaiavam, no Itaquerão.

 

Irrecuperável

Ao invés de passar a mão no telefone e ligar para Donald Trump e desatar o nó do tarifaço, Lula gasta tempo conspirando com Índia e China, que fazem ouvidos moucos, para escantear os Estados Unidos.

 

Amigas

Vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP) visita nesta sexta (8) sua amiga pessoal e ex-primeira-dama Michelle. Celina não tem medo de demonstrar sempre seu apreço ao casal Bolsonaro.

 

Truculência

Sem controle dos deputados e para debelar a confusão na Câmara, Hugo Motta, presidente da Casa, deixou a polícia legislativa de sobreaviso para uma remoção forçada dos ocupantes.

 

Estranho silêncio

A OAB, que não para de passar vergonha, divulgou nota em maio contra “qualquer iniciativa externa de impor sanções a magistrados brasileiros”. Mas faz silêncio desde que a Lei Magnitsky foi aplicada.

 

Jogada reta

O anúncio de que a gigante Apple vai produzir 19 bilhões de chips nos EUA, com investimentos de US$600 bilhões, ocorre um dia após o governo Trump anunciar tarifa de 100% a semicondutores estrangeiros.

 

Cabe tudo

Levantamento do perfil especializado World of Statistics, a Constituição brasileira é a terceira mais longa do mundo, com 64.488 palavras, atrás de Índia e Nigéria. Mas deve ser, de longe, a mais desrespeitada.

 

E o roubo do INSS?

Ciro Nogueira (PP-PI) chamou atenção para a roubalheira bilionária de velhinhos do INSS, agora escanteada no noticiário da imprensa amiga. “Que dia vai ser instalada a CPMI?”, cobrou o senador.

 

Pensando bem…

…Magnitsky vai acabar virando verbo.

 

Cláudio Humberto

Sinceridade de político

Embaixador em Lisboa em 1985, o ex-chanceler Azeredo da Silveira convidou o senador FHC para almoço com diplomatas, no restaurante Mônaco, à beira mar. Lá pelas tantas, um deles perguntou àquele que anos depois seria presidente da República: “É verdade que o Senhor vai disputar a prefeitura de São Paulo?” Com um sorriso condescendente, FHC devolveu a pergunta: “Ô, meu filho, você acha que eu vou entrar numa fria de disputar uma eleição contra Jânio Quadros?” Entrou e perdeu.

Giba Um

"Se eu deixar o governo e entrar qualquer coisa nesse país a fome volta. Num governo que...

tiver alguém passando fome, tem de decapitar o presidente", de Lula, sobre a saída do Brasil do Mapa da Fome, na véspera do tarifaço de 50%.

08/08/2025 05h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

A cautela com respeito à eventual chamada de Lula é justificada devido ao espírito vingativo do atual ocupante da Casa Branca e de seu hábito, como bully de carteirinha, de humilhar publicamente chefes de Estado que o procuram.

Mais: as conversas entre presidentes são precedidas de entendimentos entre as Chancelarias. Lula só quer conversa comercial e se Trump rompe o acordo, ele explica o motivo tornando pública uma gravação da conversa.

400 metros quadrados

O endereço de Bolsonaro em Brasília, onde o ex-presidente está em prisão domiciliar é, segundo ele próprio. " um dos melhores lugares para viver na capital federal". Ele vive numa casa de 400 metros quadrados, mais piscina e área gourmet. Agora, segundo analistas, certamente ele terá mais tempo para desfrutá-la". Na terça-feira (6), com a pressão dos aliados de Bolsonaro no Congresso, Eduardo Bolsonaro avisou que os presidentes da Câmara e do Senado podem ser os próximos a receber sanções. Muitos lembravam do discurso de Bananinha em 2018: “Dá para levar a sério um país onde existe prisão domiciliar? O condenado é carcereiro dele mesmo!”

‘Lúcifer’ em campo

A direita radical da Europa também reforçou o coro de punições ao ministro Alexandre de Moraes. Em carta, 16 deputados do Parlamento Europeu, dos partidos Reformistas Conservadores Europeus e Patriotas pela Europa pediram sanções do bloco a Moraes. Por outro lado, um dos conselheiros da direita trumpista - e também marqueteiro de ocasião - Steve Bannon, agora muito amigo do Bananinha, comemorou as sanções contra Alexandre de Moraes de maneira especial: "Toma essa, Moraes! A punição finalmente chegou para Lúcifer".

Com Chico e Gil

A pressão internacional pela retirada da COP30 de Belém (o que não acontecerá) exigiria um esforço concentrado de todos os agentes públicos e privados envolvidos na organização do evento. Uma solução poderia ser pensada: seria o ‘spin off' (divisão de empresas ou evento) da Conferência de várias cidades, a começar por Manaus, com todo seu simbolismo de capital do estado que concentra quase um quarto da Amazônia Legal. Seria uma forma do governo atenuar as dificuldades impostas pelo esgotamento de Belém. A necessidade cresce em função do tamanho que o evento ganhou. Terá até as presenças de Chico Buarque e Gilberto Gil, ex-ministro da Cultura de Lula.

8 votos a 3

Malgrado o "exercício arbitrário" (a impressão é do senador Davi Alcolumbre) de aliados de Bolsonaro entre a Câmara e o Senado contra Alexandre de Moraes, analistas mais lúcidos de plantão garantem que o ministro está devidamente respaldado pelo Supremo. O placar segue amplamente favorável ao polêmico relator do processo da trama golpista. Se a prisão domiciliar fosse submetida aos colegas da Corte, seria confirmada por pelo menos 8 votos a três. E isso não ocorreria por coerção do mesmo relator sobre os pares.

Morde-assopra

O presidente da Câmara, Hugo Motta, não deverá andar com o pedido de cassação contra Eduardo Bolsonaro, que está morando nos Estados Unidos. Desde que assumiu o comando da Câmara, Motta se equilibra entre duas canoas e para não desagradar a apenas governistas, o projeto que anistia presos de 8 de janeiro também não deve andar. No caso do "Zero três", há ainda o temor de ser alvejado pela Lei Global Magnitsky. Vai deixar a coisa correr naturalmente e ser resolvido em 2026.

Giba Um

Pé quente

Capa da revista Vogue Brasil a supermodelo russa Irina Shayk, contou que foi um sonho ter participado este ano do Carnaval brasileiro e da melhor forma, dentro do sambódromo, desfilando pela Beija-Flor. Para realizar este sonho ela abriu mão de estar nas passarelas da Paris Fashion Week, embarcando direto de Milão onde abriu o desfile de estreia do novo diretor criativo da Blumarine, para o Rio de Janeiro. E brinca: “Acho que trouxe um pouco de sorte, afinal, fomos os campeões”.  E completa: “Quando surgiu a oportunidade, não pensei duas vezes. Sabia que seria uma experiência inesquecível. A energia é absolutamente fantástica. Nunca vivi nada igual. Saí do desfile com a sensação de ‘alguém me belisca?”.  Irina permaneceu no Rio de Janeiro até a apuração e pode sentir a energia de ver a agremiação pela qual desfilou se sagrar campeã, mas antes conheceu o barracão da escola e adorou a experiência. “Foi uma das partes mais memoráveis de toda a experiência, conhecer os bastidores, ver aquele trabalho duro ganhar vida, mergulhar na história e entender a narrativa por trás do espetáculo”. Irina é hoje um dos nomes mais importantes do mundo fashion, contou também que nunca pensou em ser modelo. Foi abordada por um olheiro aos 19 anos em um curso de cosmetologia. “Nunca imaginei que o mundo da moda se tornaria uma parte tão importante da minha vida. Cresci em uma vila pequena chamada Yemanzhelinsk, no sul da Rússia, e lá nem tínhamos revistas de moda. Não fazia ideia do que envolvia esse trabalho. Quando fui descoberta, levei quase um ano para aceitar a proposta e me mudar para Paris”. Mais: Irina comemora que hoje o mundo da moda está se modificando, aceitando vários tipos de corpos e principalmente, não está mais limitando idade. “Acho que tudo isso faz parte de uma mudança maior. Quando comecei, a moda era voltada principalmente para meninas muito jovens, com padrões muito rígidos. Agora, trata-se mais de personalidade e de celebrar o belo em qualquer idade ou forma. Cada idade tem a sua beleza, mas a maturidade traz uma confiança única. Sinto que minha carreira está só começando”.

 

Limão tarifário a limonada eleitoral

O ministro-chefe da Secom, Sidônio Palmeira, como bom brasileiro, está torcendo para que o Brasil saia do grupo dos países sobretaxados pelos Estados Unidos nas suas exportações. E melhor ainda será se a solução vier devagarinho. Na moita, Palmeira trabalha na geração de motes para Lula disparar contra a irmandade Trump-Bolsonaro bem antes de sua campanha eleitoral começar para valer. Já se sabe que a questão da fome, do meio ambiente, a importância dos BRICS e da cooperação internacional para manter o aquecimento global são temas que terão de constar do discurso do presidente na COP30, talvez a sua mais próxima e brilhante vitrine política. Outros assuntos ganharão proeminência: a alternativa de outra moeda para se livrar do imperialismo monetário do dólar, a resistência de Trump em se engajar nas iniciativas globais para reduzir o aquecimento do planeta, a intervenção quase um golpe - na soberania do Brasil e a adoção política e obsessiva de um ditador e militar de araque que tentou melar as eleições e criar condições para uma quartelada no país, comprovadas pelo 8 de janeiro.

COP30 é bom lugar

Um dos objetivos de Sidônio Palmeira é disseminar na COP30 a mensagem de que o Brasil não irá fugir ao seu papel fundamental de reduzir a insegurança alimentar do mundo, um dos alvos de Trump. De quebra, dar visibilidade a queda do desemprego, retirada do mapa da fome, melhoria na projeção do déficit primário e estimativa de crescimento do PIB superior a 2% no biênio. Ou seja: a ordem na comunicação do Planalto é transformar o limão tarifário em uma limonada eleitoral. 

Giba Um

A volta da rainha

Por falar de Carnaval, a escola de samba carioca Viradouro acaba de confirmar a volta da atriz Juliana Paes como sua rainha de bateria, posto que ocupou entre 2004 e 2008. Em 2015 Juliana voltou a atravessar a Marquês de Sapucaí com a escola, só que desta vez ela fez parte da comissão de frente. Três anos depois a atriz voltou ao posto à frente da bateria por dois anos (2018 e 2019) só que desta vez pela Acadêmicos do Grande Rio. Agora depois de 6 anos sem pisar como integrante de uma escola de samba Juliana resolveu aceitar o pedido por conta do homenageado da escola em seu samba enredo: o mestre de bateria Ciça. Por quatro anos (2022 a 2025) quem ocupou o cargo foi a também atriz Erika Januza, que já sabia que não iria ocupar mais a posição a frente da bateria durante o carnaval deste ano. 

Giba Um

Contando os dias

O governador do Pará, Helder Barbalho, conta os dias para a COP30 com obras em fase final de execução e um planejamento que vai além da conferência de novembro. "O Brasil será posicionado como líder da agenda ambiental do planeta". Com obras acima de 90% de execução, Belém já ganha novas avenidas, frota moderna de ônibus, dez hotéis de alto padrão (2.000 leitos e um porto para navios de cruzeiro na cidade. Com investimento de R$ 4,5 bilhões, a COP30 reunirá 50 mil pessoas de 195 países.

Arco-íris em alta 1

De acordo com dados do IBGE em 2022, o número de pessoas com 65 ou mais cresceu 57,4% em 12 anos no Brasil. Hoje, vivem no país 32,1 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, 15,8% da população. Entre 2010 e 2023, o aumento no número das pessoas nessa faixa foi de 56% e em 2027, serão 75,3 milhões 38% da população. Embora o censo não inclua dados sobre orientação sexual e identidade de gênero, pesquisa do IBGE revela que, em 2019, 2,9 milhões de adultos se revelaram homossexuais ou bissexuais, 1,8% da população maior de 18 anos.

Arco-íris em alta 2

Um levantamento mais amplo, feito por pesquisadores da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e da Universidade de São Paulo (USP), em 2022, mostra que o percentual de brasileiros adultos que se declararam assexuais, lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros chega a 12%, ou seja, cerca de 19 milhões de pessoas.

Mistura Fina

O deputado Eduardo Bolsonaro voltou a receber salário da Câmara este mês. Com licença parlamentar encerrada em 20 de julho, quando a casa estava em recesso, o “Zero três” recebeu R$ 17 mil brutos (valor proporcional). Com descontos, o valor caiu para R$ 13.338,69. Só que não pode sacar o dinheiro ou fazer transações. Desde o mês passado, Bananinha tem suas contas e chaves Pix bloqueada por Alexandre de Moraes. Bens e imóveis também estão vedados.

Os próximos pagamentos ficarão igualmente retidos. Quanto a secretários parlamentares, não há determinação para suspensão dos salários, enquanto Eduardo mantiver seu mandato. O gabinete do deputado, que não pretende voltar no Brasil, segue funcionando com oito assessores, com salários de R$ 9 mil a R$ 14 mil (o valor somado é de R$ 123 mil). Bolsonaro vinha enviando dinheiro para o filho e transferiu R$ 2 milhões na conta dele. Agora, suspendeu e o que sobrou também pode ter sido bloqueado.

Lula comentava com auxiliares, nesses dias, a crise EUA-Brasil e criticava o otimismo bolsonarista com as sanções americanas. A certa altura, não aguentou: "Perderam a eleição de 2022 e agora acham que vão governar o Brasil diretamente de Washington". E emendou: "É um novo golpe!".

A edição 2025 do estudo Demografia Médica no Brasil apontou o crescimento do número de médicos no país, porém eles ainda estão concentrados em determinadas regiões e cidades. Segundo o Levantamento, o Brasil deve alcançar 635.706 médicos até o final de 2025, o que equivale a 2,98 médicos por mil habitantes. No Sudeste, a média por mil habitantes é de 3,77 no Nordeste é apenas de 1,7.
 
O número de faculdades de medicina aumentou de 252 para 448 nos últimos dez anos, com a criação de mais de 2.500 novas vagas anuais. No entanto, 58% dos médicos atuam em cidades com mais de 500 mil habitantes, enquanto os municípios com menos de 50 mil pessoas, onde vivem 31% dos brasileiros, contam com apenas 8% dos médicos do país. Detalhe: a qualidade de formação é uma preocupação, principalmente com a expansão de cursos à distância, que representam 41,2% da oferta de especialização médica no Brasil.


