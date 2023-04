Saiba o que fazer caso seu perfil na rede social seja hackeado

GIBA UM

de SIMONE TEBET // ministra do Planejamento, sobre o futuro da economia.

“O arcabouço fiscal é a bala de bronze para dar credibilidade e o juros começar a cair. A verdadeira bala de prata é a reforma tributária”,

A bancada ruralista está plantando uma semente polêmica no Congresso. A Frente Parlamentar da Agricultura vai apresentar um projeto de lei que obrigue a União a indenizar fazendeiros que tiverem suas terras invadidas por indígenas.

Mais: a ideia não é nova: em 2013, houve discussões no Congresso em torno do assunto. De lá para cá, a agenda ficou mais complexa, pelo aumento de número de conflitos entre donos de terras e etnias indígenas em várias regiões do país.

Terceira via

Analistas políticos acham que uma terceira via que quebre a polarização entre Lula e Jair Bolsonaro tem espaço vago hoje e diversos concorrentes, na hipótese do presidente não concorrer à reeleição em 2026 e o Capitão ficar inelegível devido a seus processos. Estimam que o nome de Eduardo Leite ainda é frágil, mas citam quatro outros com chances: a ministra Simone Tebet (Planejamento), o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin (se Lula resolve disputar a reeleição, ele permanecerá na vice), além dos governadores Tarcísio de Freitas (São Paulo) e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais. Os dois últimos ainda fazem parte do núcleo de Bolsonaro.

CONTRA

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) quer arrumar uma maneira de taxar o agronegócio. É um assunto perigoso: a bancada do agronegócio é composta de 210 deputados e 26 senadores. Não dá para taxar o agronegócio quando o governo passa o pires para levantar os R$ 150 bilhões necessários ao arcabouço fiscal. Mais: quando se fala em reforma tributária, a desoneração do setor chega a ser ridícula. Em 2020, a verba da produtos do agronegócio representaram o ingresso de somente R$ 21 mil em imposto de exportação.

Teto dos cartões

Gleisi Hoffmann, presidente do PT, ataca o BC pala taxa de juros (Selic), investiu contra bancos no episódio de redução de juros a empréstimo consignado a aposentados e agora ataca os juros do cartão de crédito, hoje em 41,7$ ao ano. A seu lado, o namorado Lindbergh Farias (PT-RJ). Protocolou projeto que estabelece teto de juros de 8% ao mês, equivalente a 150% ao ano, sobre faturas de cartão de crédito de pessoas físicas e microempreendedores individuais. Ele diz que “atualmente, os juros do cartão são um roubo, um assalto à mão armada’.

INSTRUÇÕES

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro gravou um vídeo com instruções sobre como aderir formalmente à sigla presidida por Valdemar Costa Neto – e que terá Jair Bolsonaro como presidente de honra (sem acesso ao setor financeiro). Na gravação ela faz um passo a passo com a dermatologista Patricia Delai no site do PL. esse é o segundo vídeo de Michelle distribuído pelo canal do YouTube do PL desde 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Nesses primeiros vídeos, convocará mulheres para se filiarem a legenda: virão outros, voltados para a mulher evangélica.

Choque

A ministra Simone Tebet (Planejamento) mostrou ao presidente Lula, minuta de decreto que cria grupo interministerial de monitoramento para avaliar a qualidade das políticas públicas. Alguns aliados acham que se, constituído, o grupo poderia se chocar com o novo Gabinete de Ações Estratégicas de Políticas Públicas; outros, estimam que poderia haver um esforço conjunto na área. O novo gabinete, ligado ao Gabinete pessoal de Lula, será comandada por Janja.





“Minha vida é pública”

A atriz Isis Valverde, 36 anos, em breve poderá ser vista de novo nos cinemas no longa Ângela, que conta a história da socialite Ângela Diniz, que interpretou com muita felicidade. “Quando me chamaram, fiquei muito feliz. Encontrei o legado de uma mulher que mudou a nossa história, sofreu e morreu por nós, peitando aquela hierarquia em prol da sua liberdade”. Na capa e recheio da revista Glamour Brasil, a atriz revelou um lado que ninguém imagina: a de escritora (título que se recusa receber) revelando que gosta de escrever desde pequena. Namorando o empresário Marcus Buaiz (ex-marido de Wanessa Camargo), diz que gostaria de ter o relacionamento bem discreto, mas sabe que isso não será possível e garante que a confirmação do namoro só venho depois que ambos conversaram com seus filhos. “Não me lembro de viver sem essa pressão. Comecei muito cedo, com a cara tampada e trancada num apartamento sem que ninguém pudesse me ver (para Ana do Véu). A minha vida é pública, não tem como eu brigar com isso. Sempre tem coisas sendo inventadas, relacionamentos que nunca existiram... Somos mulheres, então sempre vai cair para o nosso lado, vamos levar pedra. Por exemplo, se o casamento acabou, nós é que não seguramos o marido. Estamos numa sociedade que está caminhando adiante, mas que ainda é machista”.

Eles alegam perseguição

Os mais irônicos dizem que Jair Bolsonaro admira tanto Donald Trump que também resolveu encarar seus processos. E como faz o norte-americano mente em entrevistas e depoimentos e mais do que isso, declara-se igualmente a Trump, ser vítima de “perseguição” de seus adversários. Na semana passada, Trump foi o primeiro ocupante da Casa Branca a ser formalmente acusado de um crime e declarou-se inocente de 34 acusações, falsificação de documentos de suposto pagamento de suborno a atriz pornô Stormy Daniels. Do lado de cá, Bolsonaro deu versões totalmente diferentes do que já falou sobre as joias da Arábia Saudita. Garantiu que só soube delas em 2022, malgrado o governo tenha procurado retirá-las da Receita por oito vezes.

Par romântico improvável

A comédia romântica Evidências do Amor com direção e roteiro do cineasta Pedro Antônio Paes, que narra a história de Marco Antônio e Laura, que se apaixonam após cantarem juntos a música Evidências em um karaokê, mas depois do fim do relacionamento Marco Antônio sempre que escuta a música, sente-se como fantasma do passado voltasse, então, parte em uma missão para se livrar dessa maldição que a canção traz. E nos papeis principais estarão Fábio Porchat e Sandy. Porchat agradeceu: “Às vezes, Saturno se alinha com Mercúrio, colocando na nossa frente um projeto inspirado na música mais incrível do Brasil. E, dentro dessa oportunidade, você tem a chance de ser o par romântico da filha de um dos principais intérpretes da canção, sendo ela simplesmente a Sandy”. E a cantora comemorou: “Quando recebi o convite para o filme, explicando a sinopse, adorei de cara! Estava morrendo de saudade de atuar e me empolguei com a possibilidade, mesmo sabendo que teria uma agenda intensa para administrar, com meus shows, lançamento de DVD e tudo que envolve meus projetos na música”.

Sem acordo

“O encontro do assessor internacional de Lula e ex-chanceler em seus governos passados, Celso Amorim e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, era para ser mantido em sigilo, mas acabou vazado. O encontro teve caráter cordial e Putin não deu qualquer sinal de acordo com a Ucrânia (assunto que levou Amorim a Moscou). O único resultado foi a indisposição criada com o atual chanceler Mauro Vieira, não consultado e que ficou de fora também do relatório da viagem.

Dupla do barulho

Guilherme Boulos (PSOL-SP), pré-candidato à prefeitura de São Paulo, em 2024, garante que nunca pensou em ter José Luiz Datena (PDT-SP) na sua vice, já reservada ao PT conforme acordo feito com Lula. Já o PDT, partido do ministro Carlos Lupi (Previdência), quando filiou Datena acertou que ele seria o candidato do partido à sucessão de Ricardo Nunes. No PT, grande grupo tem resistência ao nome de Boulos na cabeça da chapa (poderia ser vice). O partido acha que, sem um candidato, a legenda pode escolher o número de vereadores em São Paulo.

Dono da Liga

O nome oficial é Liga do Futebol Brasileiro (Libra), mas já tem gente chamando de “Liga Landim”. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim tem conduzido todas as tratativas para a criação da Libra e especialmente o modelo do negócio. Os dirigentes dos demais 17 clubes participantes estão relegados à posição de meros coadjuvantes. Foi Landim que contratou o BTG como adviser financeiro da operação e ele também é o elo com o Mudabala, que acena com um aporte de R$ 4,75 bilhões para ficar com 20% do capital da futura liga.

ATÉ ARCANJO

Entre outros tantos itens que Jair Bolsonaro levou para casa está um busto de Garrincha trajando a camisa do Botafogo. Outra escultura apropriada pelo ex-presidente é uma representação do Arcanjo Miguel, com capa vermelha e armadura, uma espada numa das mãos e balança na outra e um dos pés sobre a representação do demônio. Bolsonaro gosta da escultura e dizia aos chegados que “cada um de nós tem um anjo da guarda”. Michelle Bolsonaro, a ex-primeira-dama é evangélica e não concordava.

MISTURA FINA

O EX-presidente Bolsonaro quer começar seu giro pelo país fazendo duas viagens por mês. Valdemar Costa Neto, dono do PL concorda com a ideia de poucos deslocamentos mensais porque cada viagem exige grande preparo, estratégia – e muita segurança. Há quem aposte que o tour poderia iniciar por São Paulo, na tentativa de tentar atrair para o PL prefeitos insatisfeitos com o PSDB, que dominou o estado por décadas e agora encolheu. Detalhe: Bolsonaro não quer Michelle a seu lado nessas viagens.

OS ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia), Fernando Haddad (Fazenda), Esther Dweck (Gestão de Inovação) e Rui Costa (Casa Civil) são os novos integrantes do Conselho de Administração da Itaipu Binacional. Para integrar o colegiado, cada ministro ganhará um jejum mensal de R$ 27 mil. Outros ministros também deverão ganhar assentos em conselhos de outras estatais com salários semelhantes. Em Itaipu, os membros do conselho se reúnem seis vezes por ano.

A OFENSIVA do Movimento dos Trabalhadores Rurais se Terra (MST), que promete uma “retomada massiva das ocupações”, aumenta a pressão sobre o governo Lula e as invasões já começaram no “Abril Vermelho”, mês de mobilização e manifestações do movimento. Os ruralistas lançaram nas redes sociais a campanha “Semana de combate à invasão de propriedade rural”, alertando que invasão de terra é crime grave. Um vídeo que está sendo divulgado diz que “quem invade terras, invade a sua casa, invade a sua mesa”.

DEPUTADOS da oposição acionaram a PGR para investigas a origem de bens omitidos na prestação de contas eleitorais do chefe da Secom, Paulo Pimenta. A mansão, na área nobre de Brasília, avaliada em R$ 3 milhões não foi declarada. A oposição diz que pode caracterizar “lavagem de dinheiro”. Pimenta declarou valor irrisório da mansão: R$ 192,8 mil. Em março o ministro disse que o omitido da mansão seria orientação do PT, seu partido.

MORADORES nas imediações do aeroporto de Congonhas deverão preparar um projeto de lei para sugerir à prefeitura de São Paulo uma nova taxa de fiscalização de poluição e ruído no bairro e regiões próximas. A concessionária recolheria de cada passageiro R$ 30 e seria constituído um fundo para administrar o recurso. O dinheiro seria destinado a obras como janelas contra ruídos em escolas, hospitais e residências, sensores de barulho e outros instrumentos para avaliar impactos. O prefeito Ricardo Nunes não gosta da ideia.

O GOVERNO do DF ajustou com o STF a correção de uma medida da Corte, que aboliu a exigência constitucional de cadastro prévio para a realização de manifestações em Brasília de 2020 foi adotada a pedido de sindicalistas ligados ao PT, que queriam protestar contra Jair Bolsonaro sem pedir licença. O STF decidiu que notícia sobre o ato atenderia a regra do “aviso prévio” – o que seria desastroso nos atos de 8 de janeiro. Ao cadastrar a manifestação, os organizadores darão a cara, identificam-se e assumem responsabilidade. O STF havia dispensado a obrigação.

Colaborou: Paula Rodrigues