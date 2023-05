Seguimos sem "Rumo" para a extinção

GIBA UM

de LULA // à jornalista Pepa Bueno, do El País, sobre violações de direitos humanos na China.

“Não podemos pensar agora que a China é culpada de tudo que acontece no mundo. O problema não é só da China, mas dos EUA, França e Reino Unido”,

de LULA // à jornalista Pepa Bueno, do El País, sobre violações de direitos humanos na China.

O governo Lula conseguiu cortar o número de cartões da Presidência embora os gastos tenham aumentado. De janeiro a abril, os gastos dos 8 cartões de responsabilidade direta do presidente (um estaria sendo usado por Janja) gastaram R$ 12,2 milhões.

Mais: é quase metade dos gastos totais dos nove cartões da Presidência com Bolsonaro em 2022, último ano do governo (R$ 24 milhões). No primeiro ano de Bolsonaro, 16 cartões corporativos gastaram mais de R$ 15 milhões.

Lula está na dúvida se escolhe mulher ou homem para ocupar a Procuradoria-Geral da República. A mulher é a subprocuradora aposentada Ela Wiecko, que ocupou o cargo no mandato de Rodrigo Janot e em agosto de 2016 foi filmada participando de uma manifestação contra Michel Temer em Lisboa. Carregava uma faixa onde se lia “Fora Temer”. A escolha masculina simplesmente representaria a recondução do próprio Augusto Aras à PGR. Cujo mandato termina em setembro. Aras, à propósito, era ligado a Jair Bolsonaro; agora, tem apoio do PT, quem diria.

VAI ZERAR

O governo brasileiro avisou a Organização dos Estados Americanos (OEA) que vai quitar seus débitos com a entidade até o final de maio. O país deve cerca de US$ 25 milhões à OEA. Aproximadamente metade desse valor corresponde à contribuição obrigatória referente ao ano de 2023, que está completando cinco meses em atraso. Lula está disposto a pagar, ao longo deste ano, cerca de US$ 490 milhões em dívidas com organismos multilaterais, herança da gestão Bolsonaro.

No sufoco

A Coteminas, comandada por Josué da Silva, presidente da Fiesp, tem uma dívida bruta de R$ 1,3 bilhão e continua operando no vermelho. Já pediu waiver (dispensa de pagamento total ou parcial a bancos em 2022), tem falta de capital e agora tenta encontrar soluções no mercado. Além de um acordo com a chinesa Shein, a Coteminas sonda compradores para alguns negócios, como a participação de 30% da Cedro Têxtil. A Coteminas é controladora da Artex, M.Martan, Casa Moysés e da marca Santista. São cerca de 250 lojas do grupo.

PAPEL IMPORTANTE

A nova edição da Crusoé diz que a socióloga e ex-servidora pública Rosângela da Silva, a Janja, mulher de Lula há 11 meses, 38ª primeira-dama do Brasil, é a primeira a ter papel tão importante na política nacional. A revista lembra que, nos Estados Unidos, ela entrou de mãos dadas com o presidente Joe Biden e na foto do cumprimento entre Biden e Lula, ela aparece no meio deles, “pousando sua mão como se estivesse abençoando uma amizade”.

Farta munição

A bancada ruralista está reunindo farta munição para a CPI do MST. A Frente Parlamentar da Agricultura contratou serviços de monitoramento para rastrear líderes dos sem-terra nas redes sociais e em grupos de WhatsApp. O objetivo é flagrar convocações para invasão de fazendas. A Frente também está recolhendo vídeos que comprovam supostas ações criminosas do MST em propriedades rurais. Os ruralistas querem desmascarar os números do Incra. Segundo o órgão, 13 fazendas foram invadidas nos primeiros meses do ano; a FPA teria provas de que foram mais de 30.

Festival de brasileiras

A reinauguração da loja na Quinta Avenida, em Nova York da Tiffany & Co (um dos endereços mais visitados do estado) depois de ficar quatro anos fechada para uma reforma, logo após de ser comprada pelo grupo de luxo LVMH (Bernard Arnault, o homem mais rico do mundo, que também é dono da Louis Vuitton e outras marcas. O evento da loja de 10 mil metros quadrados contou com uma legião de convidados, E entre as celebridades de diversas áreas estavam um festival de brasileiras. Entre tantas, da esquerda para direita, a atriz Camila Queiroz, que aproveitou a rápida folga da personagem Marê de Amor Perfeito; Bruna Marquezine que tem chamado bastante a atenção da imprensa internacional depois de sua atuação em Besouro Azul (deve estrear no segundo semestre); a recém-separada Sabrina Sato, que se prepara para novos projetos nos canais (abertos e fechados) da Globo; a cantora e apresentadora Anitta, que acaba de assinar com a gravadora Republic Records e se prepara para um novo trabalho; e as blogueiras, influenciadoras e empresárias Helena Bordon e Lala Rudge.

Uma cidade decadente

Cidade mais populosa do país, a quarta do mundo, uma das mais ricas da América Latina e cuja administração tem o caixa abarrotado de dinheiro (e não sabe o que fazer com ele), São Paulo é hoje palco de uma cena mais que tenebrosa. Quem circula por suas ruas, depara com buracos (a Prefeitura estima 2.000) com cones e sem cones, remendos mal-acabados no asfalto, mal iluminada, enchentes, calçadas intransitáveis, faixas de pedestres e ciclovias apagadas, moradores de rua aos milhares (o último levantamento estiam 52 mil pessoas), mato e lixo nas ruas, semáforos apagados ou desregulados (a cidade não tem faróis com temporizadores) e obras privadas obstruindo e sujando a via pública. Agora, com um caixa bruto de R$ 30 bilhões, o prefeito Ricardo Nunes, vai investir em recapeamento, achando que se reelege no ano que vem. Mais: depois da pandemia, o trânsito voltou a ser infernal e consegue fazer mais de 4 mil vítimas por ano. A cidade comporta 5,8 milhões de carros, peruas e SUVs, 450,2 mil pick-ups, 149 mil caminhões e um milhão de motos, motonetas e ciclomotores. É recordista de roubo e furto de celulares (202 mil em 2022) e os milionários SUVs são aos favoritos dos ladrões. No geral, são blindados, ficam pesados e lerdos – capazes de atrapalhar a porta dos restaurantes (os estacionamentos custam de R$ 30 a R$ 55). E uma novidade na cidade: agora existe ladrões especializados em tampas de bueiro. Uma artimanha que começa se espalhar pelo estado paulista e outros estados também.





Soltando o verbo

A influenciadora digital, modelo, youtuber e vice-campeã do BBB21, Camilla de Lucas resolveu abrir o coração para falar de sua transição capilar. “A decisão de usar o meu cabelo natural partiu da minha vontade de conhecer a estrutura do meu cabelo como realmente é. Quem alisa o cabelo desde pequena acaba esquecendo como ele é de fato. Então, a transição capilar resgata a autoestima que a gente acaba perdendo e nos mostra que o crespo é lindo. Eu me sinto livre e maravilhosa!”. E ainda teve tempo para alertar seus seguidores contra a farsa que alguns famosos que fazem publicidade de jogos de apostas para ganhar dinheiro. E soltou o verbo: “Ficam falando que ganha dinheiro… mentira, não ganha. Não caiam nessa, porque esses influenciadores estão ganhando um dinheirão para ficarem postando esses jogos. Eles mesmos não jogam”.

Destino do acervo

O ex-presidente Jair Bolsonaro, em seu depoimento da semana passada (virão outros) na Polícia Federal de Brasília, confirmou que o acervo de presentes que ganhou em seu mandato está na fazenda do ex-piloto Nelson Piquet, seu amigo pessoal. No final do mandato, ele não tinha nem casa em Brasília (encontrada, alugada e mobiliada por sua mulher Michelle), por isso recorreu a Piquet. Agora, não cabe tudo na nova casa e ele procura outro lugar, com armazenamento adequado. Em outros tempos, Lula concentrou seu acervo de governo no famoso Sítio Santa Barbara, em Atibaia (SP).

Manobra

O ministro Dias Toffoli, que já foi advogado de Lula há tempos, pediu sua transferência da 1ª para a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal. O documento encaminhado à presidente da Corte, Rosa Weber, facilita o caminho de Cristiano Zanin, atual advogado de Lula, à vaga de Lewandowski. Com a vaga em aberto na 1ª Turma, o candidato preferido do presidente, não teria contato com os processos da Lava Jato e ficaria a salvo dos que torcem o nariz para sua indicação.

Dúvida

Invasão de turistas

A forte desvalorização do peso argentino em relação ao dólar – na semana passada, a cotação da moeda americana chegou a quase 500 pesos – provocou uma verdadeira invasão de turistas brasileiros, paraguaios, uruguaios, chilenos, bolivianos e até venezuelanos na Argentina. Os turistas fazem a festa nos hotéis, restaurantes e lojas de Buenos Aires, além dos que atravessam fronteiras para encher o tanque de seus automóveis. Um taxi do aeroporto ao hotel custa R$ 35 e os bancos não sabem mais onde guardar suas notas de peso.

DINHEIRO VIVO

Ainda a Argentina: teme-se agora uma hiperinflação (a última foi em 1989). Os bancos não sabem mais como armazenar granes volumes de peso. Os argentinos usam muito dinheiro em espécie. Com forte pressão tributária, muitas operações são feitas em dinheiro vivo – com notas de baixo valor. Muitos operam na informalidade, fora do sistema bancário. Nos caixas eletrônicos tem quatro gavetas nas quais cabem 2 mil notas. Se os bancos colocarem notas de mil pesos, os caixas poderão ter oito milhões de pesos (US$ 36 mil). Só que em feriados e fins de semana, os caixas estão sempre vazios.

MISTURA FINA

APESAR do Planalto investir pesado para passar o Projeto da Censura, a oposição garante que não há votos para aprovar. Os cálculos apontam 233 votos a favor e 203 contra. Para aprovar são necessários 257 votos. O deputado Mendonça Filho (União-PE), autor de projeto alternativo, aposta que o Parlamento vai se alinhar na defesa da liberdade de expressão. Mesmo no PP, do presidente da Câmara, Arthur Lira (AL) há votos contra: 22 deputados aparecem nas contas da oposição.

A PETROBRAS pagou, no ano passado, um volume maior de dividendos do que a soma de todas as outras empresas listadas na B3. A estatal distribuiu R$ 194,6 bilhões, só que essa farra não deve continuar, o que pressiona as estimativas para o pagamento do provento de toda a bolsa em 2023. O conjunto das companhias da B3, excluindo a Petrobras, distribuiu R$ 192,4 bilhões no ano passado. Em 2021, a estatal pagou R$ 72 bilhões contra R$ 234 bilhões das demais.

SEGUNDO o Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) vivem nas ruas pelo menos 280 mil brasileiros – uma cidade de Governador Valadares (MG). Os sem-nada cresceram mais de 200% entre 2012 e 2022, ou 20 vezes o aumento da população em geral no período. Tamanho inchaço tem relação direta com a prolongada crise econômica da última década e a explosão do mercado de drogas.

O GRUPO Guararapes fechou uma fábrica em Fortaleza (tinha três lá) e abalou as relações entre o governador Elmano de Freitas (PT) e o empresário Flávio Rocha. O chefe do Executivo pressiona para que a companhia retome pelo menos parte das atividades na unidade industrial. Por outro lado, a Secretaria da Fazenda está investigando a situação fiscal da Guararapes. Quer ver se o conglomerado, dono das lojas Riachuelo, tem pendências com o Fisco ou descumpriu contrapartidas referentes aos incentivos fiscais que o estado fazia à fábrica.

A TOK & Stok já pensa em entrar com pedido de recuperação judicial da companhia. A consultoria Alvarez & Marsal está estudando. O próprio retorno da empresária Ghislaine Dubrule à gestão executiva estaria diretamente ligado ao possível pedido de recuperação judicial. A dívida da companhia, hoje, está na casa dos R$ 600 milhões.

A POPULAÇÃO nas grandes cidades brasileiras, especialmente as capitais são atingidas por poluição e outros, e apresentam sintomas de alergia, tem um grande volume de consumidores de um descongestionante chamado Aturgyl, que aparece e desaparece no mercado devido a problemas de importação de um de seus insumos. Quando tem nas farmácias, é um campeão de vendas. Quando some, os de nariz tapado sofrem. Até seu genérico aparece e desaparece: é o que contêm seu eficaz cloridrato de oximetazolina.

