Senador Rogério Marinho (PL-RN): "O Brasil voltou!"

GIBA UM

de LULA // em coletiva em Londres, depois da coroação do rei Charles III.

Para quem gosta de número: o novo rei Charles III tem uma fortuna pessoal de R$ 3,1 bilhões e a Crown Estate, entidade que gerencia o patrimônio da coroa britânica (casas, fazendas e arte), fatura por ano cerca de R$ 101,2 bilhões.

Mais: R$ 518 milhões por ano é quanto a coroa recebe do Estado por ano, destinados à manutenção dos castelos, funcionários e viagens. E as atividades da realeza rendem, por ano, R$ 15 bilhões para a economia do Reino Unido.

In - Pudim de paçoca

Out - Pudim de canjiquinha

Nova estratégia

Depois de sofrer a primeira derrota no Congresso, o presidente Lula mandou liberara R$ 3,2 bilhões para emendas parlamentares, sob coordenação de Arthur Lira, presidente da Câmara. Agora, quer adotar nova estratégia, calçada num tripé: liberação de emendas, reuniões lideradas pelo próprio presidente com líderes alinhados ao Planalto e pedido para que ministros exijam fidelidade de seus correligionários na Câmara e no Senado. Parte deles já começou a ser cobrado, mas muitos ministros não conseguem controlar companheiros do partido.

RASCUNHO

O ex-chanceler Celso Amorim, transformado em assessor especial para assuntos internacionais de Lula e que vive passando por cima do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, voa nesses dias para a Ucrânia, levando na pasta uma nova missão do presidente. Lula quer chegar à reunião dos líderes mundiais do G7, a partir do dia 19, em Tóquio, com o rascunho de uma proposta de trégua para a guerra entre Ucrânia e Rússia. Em outros encontros de Amorim sobre o tema, ele não tem sido levado à sério.

Quem não quer

Os próprios assessores mais chegados do presidente Lula estimam que cerca de 400 currículos indicados por aliados nos cargos de segundo e terceiro escalões estacionaram no Planalto. Há trâmites burocráticos normais, mas também existe o boicote de quem detém o poder de liberar a nomeação (leia-se Rui Costa, da Casa Civil). Nesses dias, Lula se reuniu com ele e Alexandre Padilha (Relações Institucionais), que vinha levando a culpa e ganhou empoderamento do presidente. Quer relação semanal dos nomeados.

CIRO SENADOR

O ex-candidato à Presidência derrotado Ciro Gomes já voltou ao Brasil há semanas, depois de uma temporada nos Estados Unidos, mas tratou de ficar em silêncio e sem fazer qualquer comentário sobre o que planeja para seu futuro. Não quer concorrer pela quinta vez ao Planalto em 2006 e tem sido aconselhado a disputar uma cadeira no Senado. Seu irmão Cid Gomes (PDT-CE), senador eleito em 2018, defende a ideia publicamente e se compromete a abrir mão da reeleição em favor do irmão.

Guerra na Medicina

Há um novo embate entre o Conselho Federal de Medicina e o governo Lula. A entidade tem feito articulações junto a parlamentares com o objetivo de brecar a nova política de abertura de faculdades de medicina porque os cursos criados não atendem requisitos plenos de boa formação profissional. Desde 2018, os grupos de educação receberam autorização para abrir seis mil vagas em 70 municípios. Hoje, o país tem 388 faculdades de Medicina e no ano passado, foram autorizadas 1.145 novas vagas em 15 instituições.

Potências diferentes

A atriz Carolina Dieckmann, 44 anos, a Lumiar da novela Vai na fé, embarcou de vez no modo mãe, não que não fosse antes, mas pela primeira vez faz campanhas voltadas para o Dia das Mães (duas delas ao lado do filho José, de 15 anos fruto do relacionamento com Tiago Worcman). Uma das capas da revista Marie Claire Brasil, conta que existe diferença entre a força de suas duas maternidades (também é mãe de Davi, 24 anos, com o ator Marcos Frota). “O primeiro e o segundo filho chegam com potências diferentes na vida de uma mãe. O mais velho vem com uma energia transformadora, que a gente não consegue entender, é uma coisa difícil de medir. Lembro de ser tudo muito superlativo, nada parecia normal, era tudo forte demais, meio bicho, sabe? No segundo, a gente já processa a chegada com mais tranquilidade e tem um entendimento maior da situação”. Carol ainda revelou que está bem menos consumista do que quando era jovem, porque percebeu que excesso de compra é bobagem, que divide em suas redes sociais fotos no qual se sente confortável. Mais: ela garante que o tempo que ficou fora das novelas, morando em Miami e aproveitando o anonimato foi excelente para seu crescimento, tanto na vida pessoal quando profissional. Sobre sua personagem ela se diz apaixonada, porque ela tem muitas facetas. “Ela é um parque de diversões inteiro para uma atriz”.

Bolsonaro já em campanha

“Se a morte não chegar” disse Jair Bolsonaro na inauguração do diretório do PL Mulher, em São Paulo, já se considera “uma alternativa para o Brasil”, já antecipando que será candidato ao Planalto em 2026. Ele havia dito que “era um dia das mulheres”, mas resolveu falar por mais de dez minutos (o que não chega a ser novidade), já criando um clima de campanha. Ao lado de Michelle Bolsonaro, a ex-primeira-dama, responsável pela coordenação do novo grupo do partido, o ex-presidente tratou de não abrir a boca para falar de ex-seguranças e ex-ajudante-de-ordens presos pela Polícia Federal por fraude em cartões de vacina. Muitos consideraram que esses foram abandonados por Bolsonaro, o que “não é um bom exemplo” e fatalmente acabarão fazendo delação premiada. Quem conhece Bolsonaro, aposta que ele esperar contar com admissão de culta por parte do tenente-coronel Mauro Cid, que pilotou a falsidade dos cartões de vacina na cidade de Duque de Caxias, interior do Rio. Advogados do ex-presidente acham que o ex-ajudante-de-ordens deixará o Capitão “de fora” da fraude. Também lá estava o prefeito Ricardo Nunes, tentando se aproximar de Bolsonaro e ganhar seu apoio em sua tentativa de reeleição. Não vai dar: o ex-presidente alega que Nunes não o apoiou no segundo turno.





Rainha da transparência

Com medidas de 86-60-89, 55 Kg distribuídos em 1,79 de altura e sendo uma das queridinhas do mundo fashion e a modelo mais bem paga do mundo no ano passado, Kendall Jenner, tem chamado mais atenção ainda pelos looks que vem escolhendo, tanto para eventos oficiais quanto para o lazer. Quase todos com transparência, que tem se mostrado uma tendência da moda há alguns anos, mas é um assunto ainda polêmico entre os fashionistas. Kendall sempre gostou de usar transparência, que voltou com tudo nas semanas de modas como Nova York, Londres e Milão ficando evidente que tendência é um recurso usado para deixar o visual mais sexy ou mais romântico.

Anulação ameaçada

O deputado federal José Medeiros (PL-MT) acionou a PGR para representar junto ao STF pela anulação do indulto que perdoou a pena de prisão conferida ao ex-ministro petista José Dirceu, condenado por crimes no mensalão e no petrolão. Nos bastidores, Dirceu é uma figura influente no governo Lula. Para Medeiros, se as alegações dos ministros do STF valem para Daniel Silveira, devem valer também para Dirceu.

Atração extra

Os vestidos usados pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, na cerimônia de coroação do reio Charles III, foram considerados “atração extra” e inspiraram comentários recheados de humor nas redes sociais. Usava uma amarelo e outro vermelho, que ganharam na internet logotipos de mostarda e Ketchup entre outros. A criação foi de Rafaela Caniello, dona da marca Nariage, em parceira com Rita Lazzaroti. Vestem-se com Rafaela, Natuza Nery (GloboNews), Taís Araújo e Débora Falabella.

De fora

Entre os 246 integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), chamado de “Conselhão” e recriado na semana passada, Lula deixou todas as lideranças evangélicas de fora. Os evangélicos respondem por uma das maiores taxas de desaprovação à atual gestão, segundo pesquisa do Ipec e a maioria desse bloco apoiou o projeto de reeleição de Jair Bolsonaro. Entre 2003 e 2004, Lula manteve no “Conselhão” alguns líderes evangélicos, entre eles, Silas Malafaia. Hoje, só o padre católico Júlio Lancellotti participa do grupo.

BILIONÁRIOS CONTIDOS

Na composição do “Conselhão” de Lula, há ao menos sete bilionários, com fortunas somadas de R$ 67,3 bilhões. Só que nenhum deles fez doações à campanha de Lula. De acordo com a Justiça Eleitoral foram R$ 8,5 milhões doados pelos muito ricos, mas eles preferiram candidatos apoiados pela oposição. Até Luiza Trajano, cotada para ministra do PT desde o governo Dilma, não colocou um centavo na campanha de Lula (só deu R$ 100 mil para campanha de Tabata Amaral, do PSB).

MISTURA FINA

OS advogados do ex-ministro Anderson Torres garantem que ele chora todos os dias e precisa sair da cadeia, mas não quer que ele seja transferido para um hospital penitenciário, conforme facultou o ministro Alexandre de Moraes. O colunista Bernardo Mello Franco ironizou: “Então, ficamos combinados assim: Torres está doente demais para ficar preso e doente de menos para ser internado”.

EM algumas redes sociais, o que já foi repetido também em programas de rádio de teor bolsonarista, é que a primeira-dama do país, Rosângela da Silva, a Janja que tem merecido alguns apelidos, acaba de ganhar mais um: referem-se a ela como “cuidadora”.

A REUNIÃO de cúpula da Unasul, programada para o dia 30 de maio, em Brasília, pode ficar sem a presença de Nicolas Maduro, da Venezuela, que até agora não confirmou presença. Nem sequer chegou alguma delegação para cuidar dos preparativos e esquema de segurança. Paraguai e Equador já sinalizaram alguma resistência à participação de Maduro. O evento é importante para Lula, que praticamente ressuscitou a Unasul com o retorno do Brasil ao bloco (Bolsonaro havia retirado em 2019).

O VEREADOR Carlos Bolsonaro está processando o ex-deputado Julian Lemos, ex-apoiador de Bolsonaro, por conta de uma entrevista que ele deu em 2022, no qual define Carlos como “um sociopata capaz de matar o pai, matar a mãe” e “um esquizofrênico”. De quebra, ainda chamou Carlos de “frouxo”. O filho de Bolsonaro quer uma indenização de R$ 52 mil.

A LICITAÇÃO das concessões da BTU e da Trensbur está em marcha lenta. O ministro Rui Costa (Casa Civil), responsável pela gestão do PPI (Programa de Parcerias de Investimento), está reavaliando o leilão das duas licenças. A avaliação é que as circunstâncias atuais do mercado são desfavoráveis à operação. Sondagens feitas junto a grupos do setor de infraestrutura mostraram que os leilões podem ser um fracasso de bilheteria, dada a inapetência das empresas por novos investimentos na área.

EX-aliada de Bolsonaro, Janaina Paschoal, deputada mais votada da história, com mais de dois milhões de votos em 2018 (depois terminou em quarto lugar para o Senado), hoje dando aulas na USP (depois de uma volta polêmica, com direito a abaixo-assinado contra o retorno), conversa com o Republicanos e discute a possibilidade de se candidatar a vereadora em São Paulo no ano que vem. Além da carreira de docente, Janaina atualmente é comentarista na CNN Brasil.

Assine o Correio do Estado