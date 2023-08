Cães, gatos e peixes, cada um com características de sua espécie, integram a população brasileira de pets, que já superam 168 milhões de figuras, uma das maiores do mundo. O Censo do IBGE contabilizou 203 milhões de cidadãos.

Mais: bichanos ultrapassam a soma de quatro maiores torcidas de futebol – Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras – que reúnem 100 milhões de torcedores. Cabem quase dois pets a cada um dos 90 domicílios do país, “um outro país”.



“Senhor, obrigada por mais este dia. Que os teus olhos estejam sobre nós”,

de MICHELLE BOLSONARO // no Instagram, no mesmo dia em que uma ação da Polícia Civil do Distrito Federal atingiu Jair Renan, com quem teve um embate no ano passado.

In - Pantalona com cinto

Out - Pantalona com fenda

“Próxima Shakira”

Foi assim que a revista Rolling Stones Índia definiu a cantora, apresentadora e empresária Anitta. O grande fenômeno brasileiro acaba de debutar na nova campanha da Savage X Fenty da cantora Rihanna (escolhida por ela mesma) e comemorou o feito já que tem uma forte ligação também com a moda.

“Podemos ver algumas mudanças na indústria da moda vindas de algumas marcas, mas estaria mentindo se dissesse que isso já é um fenômeno global e que cada marca está realmente ligada a esses ideais. Mas a Savage X Fenty definitivamente é uma delas. Tenho grandes esperanças de que a indústria, um dia, perceba o valor da diversidade. Inclusão é a linguagem de amor que Savage X Fenty usa para abraçar a feminilidade. Todos deveríamos ser capazes de expressar nossa sensualidade e o quão bem nos sentimos sobre nós mesmos e Savage X Fenty tem tudo a ver com celebrar essa liberdade de ser. Eu sou uma grande fã”.

Afirmando ser uma pessoa obstinada, revela que as vezes cansa e já está diminuindo o ritmo de seu trabalho de como gostaria de estar aos 40 anos. “Em 10 anos, quero estar mais tranquila, desapegada do dinheiro, morando no meio do mato, plantando a minha comida, com um ou dois filhos. Já ando diminuindo o ritmo, fazendo menos shows... Fazer muito cansa e te faz perder o prazer. Já fiz o meu papel, e arrasei”.

Aécio, vai assumir liderança tucana

Com a barba (branca) crescida, inocentado por conta da decisão da Justiça de arquivar os processos do caso JBS do qual era alvo e já reconquistando seguidores em Minas Gerais, Aécio Neves (mais de 15 milhões de votos para Presidência em 2014) está de volta e já despontando como nova liderança tucana.

Ele tem comandado movimento de diferentes estados que se queixam que o PSDB, agora nas mãos do governador Eduardo Leite, deixa passar oportunidades de marcar posição e fazer enfrentamento a Lula.

Ex-presidente do partido e deputado federal, ele acha que o PSDB deveria criticar a aproximação de Lula com siglas do Centrão. Leite já promoveu um desagravo a Aécio e acha que os tucanos (agora, com seu antigo logotipo de volta) devem evitar ser associado ao bolsonarismo.

Os dois discutem, mas não brigam e avisam que a legenda semidestruída está de volta à cena da política nacional. Mais: dirigentes do que sobrou do PSDB querem lançar a candidatura de Tomás Covas, 18 anos, filho de Bruno Covas, que foi prefeito de São Paulo, a deputado estadual ou federal em 2026.

Ele acaba de concluir o ensino médio nos Estados Unidos, quer continuar seus estudos em São Paulo e ter maior participação na vida do partido de muitos familiares. O PSDB tenta recuperar sua imagem depois de perder nomes importantes como Geraldo Alckmin (foi para o PSB) e mesmo José Serra (está se aposentando

Prêmio internacional

No próximo dia 10 de setembro a cineasta brasileira Carolina Markowicz com o filme Pedágio será premiada no Festival Internacional de Cinema de Toronto, com o Tribute Awards do Festival na categoria emerging talent (talento emergente).

“É com imensa honra que recebi essa notícia incrível. O festival faz parte de minha história desde 2014, com meu segundo curta-metragem ‘Edifício Tatuapé Mahal’, nesse sexto ano em que tenho a alegria de voltar a Toronto com meu segundo longa, esse prêmio me comove imensamente”.

Além da brasileira também entre tantos premiados estão Spike Lee ganhador do Prêmio Ebert de Diretor e Pedro Almodóvar no Prêmio Jeffrey Skoll na Impact Media. Bissexual assumida Carolina namora a atriz brasileira Maeve Jinkings há pouco mais de um ano.

Três cirurgias

Em setembro, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai se submeter a três cirurgias para tratar problemas de “septo, refluxo e abdômen”, segundo o assessor e ex-Secom Fábio Wajngarten publicou em sua página na rede social anteriormente conhecida como Twitter (hoje, é X).

E ele emenda: “Todos os sintomas e exames desse momento, por óbvio, decorrem do atentado contra sua vida em 6/9/18, ainda sem resolução”.

Plano C

Agora, não é mais Plano B, é Plano C: o novo desenho do ministério de Lula para agradar ao Centrão partiria para a divisão do Ministério de Portos e Aeroportos, hoje, Márcio França, que continuaria no comando só de Portos e André Fufuca (PP-MA) ficaria com Aeroportos.

Já Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) herdaria outra pasta que é apenas uma secretaria no Ministério do Desenvolvimento, pilotada pelo vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, Micro e Pequenas Empresas.

Relógios

Pouca gente sabe, mas o relógio de pulso Piaget que Lula usa até hoje, avaliado em R$ 80 mil, não constava na lista de 568 itens que o atual presidente teve de devolver, depois de um processo, ao TCU. O modelo foi dado pelo presidente da França, Jacques Chirac, em 2005.

O Piaget foi dado como perdido e Lula pagou R$ 11 mil em ressarcimento. Ainda relógios: nos presentes da Arábia Saudita havia um relógio Patek Philippe ao qual Bolsonaro não deu muita atenção. Não conhecia a famosa marca e tampouco seu valor.

MAIS CITADAS

Lula está buscando informações sobre candidatas à vaga de Rosa Weber em outubro no STF. Ouve muitos, inclusive Janja, o que não quer dizer que vá se decidir por um nome de saias.

Por enquanto, as mais citadas são a ministra Regina Helena Costa (STJ), Simone Schreiber (TRF-2), as advogadas Dora Cavalcanti e Carol Proner e a procuradora federal Manuelita Hermes Rosa. Lula não conhece nenhuma delas. E continua mantendo sua listinha de homens: Jorge Messias (AGU), Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) e Bruno Dantas (TCU).

Desconfiança

Holding dos irmãos Joesley e Wesley Batista, a J&F ofereceu R$ 10 bilhões pela dívida bancária da Braskem, mas a oferta foi recebida com um pé atrás. Executivo de um banco credor da NovaCor, acionista da Braskem, avalia que a J&F “não tem caixa suficiente” nem para arcar com suas dívidas e ninguém sabe de onde sairia o dinheiro para o negócio.

A dívida da J&F dobrou de R$ 3,2 bilhões para R$ 6,5 bilhões em 2022, para se ter melhor ideia. O custo da dívida da holding também cresceu, com a taxa média de juros chegando a 18,3%.

PETROTUR

Só com viagens de funcionários, a Petrobras já gastou com passagens e diárias entre janeiro e maio nada menos do que R$ 17,8 milhões (último período disponibilizados). O mês que registrou maior gastança foi abril, mais de R$ 5,7 milhões. Março teve o menor custo, R$ 668,5 mil.

As viagens não se limitaram ao território nacional: há registros por diversas regiões do planeta, como Américas, Europa e Ásia. A viagem mais cara foi realizada em janeiro. Um funcionário saiu de São Paulo para Frankfurt, na Alemanha e custou R$ 75,6 mil.

Também ‘04’

Os problemas financeiros – e sempre por conta da origem – da família Bolsonaro atingiram agora o filho ‘Zero Quatro”. O celular de Jair Renan Bolsonaro foi apreendido, numa operação que apura crimes de estelionato, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro.

A Polícia Federal de Brasília se referiu a Jair Renan como “comparsa” do mentor do esquema, um golpista que já chegou a ter dez CPFs. Os dois são amigos e costumam circular juntos nas noites da capital consumindo muito champanhe.

Insuficiência cardíaca

A cardiologista Ludhmila Abrahão Hajjar, chefe da cardiologia do Icesp e coordenadora da cardio-oncologia do Incor, está avisando que falta de ar, cansaço até para escovar os dentes e pernas inchadas são sintomas do cotidiano de paciente com insuficiência cardíaca.

Hoje, cerca de 26 milhões de pessoas no mundo tem a doença e, no Brasil, perto de 2 milhões. É uma das principais causas de morte no mundo e uma das principais causas de hospitalizações em adultos com mais de 60 anos. Nas próximas décadas, a doença pode ter seu número de pacientes dobrado.

RETRATO

A Organização Mundial de Saúde estima que 55,2 milhões de pessoas vivam com demência no mundo. Esse número pode chegar a 139 milhões em 2050. No Brasil são cerca de 1,8 milhão de pessoas acima de 60 anos com demência, mas a grande maioria, 77%, nunca teve um diagnóstico formal.

A estimativa é que em 2050 o Brasil possa ter 5,5 milhões de pessoas vivendo com demência. Em 2019, o custo global de demência foi estimado em US$ 1,3 trilhão, cerca de US$ 23,8 mil por caso.

MISTURA FINA