"Serão abatidos."

Presidente dos EUA, Donald Trump, sobre aviões venezuelanos próximos a navios americanos

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

08/09/2025 - 00h03
Quanto mais reprovado, Lula fica mais caro ao País

Lula (PT) custa mais caro ao Brasil sempre que aumenta a reprovação do seu governo, usando dinheiro público para adquirir popularidade. Após o Paraná Pesquisa revelar sua reprovação de 53%, mesmo com o palanque do tarifaço, Lula passou a mão em R$5 bilhões do pagador de impostos para comprar simpatias com botijões de gás. Após gastos populistas de R$285 bilhões em 2024, Lula continua torrando sem controle e sem piedade e pode chegar aos R$300 bilhões este ano.

 

Colapso logo ali

Especialistas da Câmara e do Instituto Fiscal independente do Senado advertiram que a gastança conduzirá o Brasil ao colapso já em 2027.

 

Dívida trilionária

Lula faz crescer a dívida pública 0,7% ao mês, como em julho, levando-a a R$7,9 trilhões. Ele não parece preocupado, problema do sucessor.

 

Data da falência

Até os técnicos responsáveis do governo (sim, existem) alertaram que, em 2027, ano do colapso, já não haverá dinheiro para serviços básicos.

 

Desastre é a meta?

Em vez de adotar políticas de estímulo à economia, Lula persegue a R$300 bilhões de gastos bancados por endividamento crescente.

 

Censura a Bolsonaro na eleição entra no radar

Com a condenação de Jair Bolsonaro esperada até no mundo mineral, governistas defendem a imposição de mordaça ao ex-presidente, para o impedir até de gravar vídeos de apoio na campanha eleitoral de 2026. Especialistas encontram espaço para o veto e para a autorização. O advogado e professor Gustavo Ferreira disse à coluna que, ainda que esteja preso, Bolsonaro estaria autorizado por lei a exercer o direito de voto e à manifestação política, o que inclui indicar candidaturas.

 

Está na lei, mas...

Ferreira lembra que a liberdade de manifestação é assegurada e que eventual proibição seria admitida só em caso de apologia ao crime.

 

...sem chances

Guilherme Barcelos, especialista em direito eleitoral, avisa que a situação será decidida pelo juízo penal. Ou seja, Alexandre de Moraes.

 

Precedente

Barcelos lembra que Lula cumpria pena por corrupção, em 2018, e o TSE o impediu de gravar vídeos da prisão.

 

Chamem a polícia

São indecentes os números da Contag (confederação de trabalhadores na agricultura), controlada pelo PT, no escândalo do INSS. A CPMI apurou que em um só dia de novembro de 2023 a Contag registrou “descontos associativos não autorizados” de 34.487 aposentados.

 

Anistia 100%

Líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL) negou a existência de “ala” do partido em favor de retirar Bolsonaro do projeto da anistia. “O PL votará 100% pela anistia”, garante.

 

Sob pressão

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) convocou “grandes empresários” a participarem da pressão sobre o Congresso no projeto de anistia: “O mínimo é Jair Bolsonaro estar nas urnas em 2026, o mínimo!”.

 

Atenção tem

Na disputa pelos holofotes nas redes sociais, a hashtag BolsonaroFree obteve mais de 53 mil reproduções no X, no segundo dia do julgamento no STF. “Alexandre de Moraes” foi citado 47 mil vezes.

 

Lula tem inspiração

Rodou na internet um despacho de 1966 do partido comunista chinês, no qual é celebrado o aniversário do “nosso grande líder Mao”, que “segundo pesquisa com cientistas”, diz, “pode viver 140-150 anos”.

 

Explica aí

O ministro Jorge Messias terá que explicar à Câmara sobre a Advocacia-Geral da União bancar advogado nos Estados Unidos para defender Alexandre de Moraes, sancionado pela Lei Magnitsky.

 

Com calma

Sem querer passar com o carro na frente dos bois, Marcos Pontes (PL-SP) acredita que não é hora de escolher nome para eventual disputa em lugar de Bolsonaro. “O ideal é aguardar”, diz o senador.

 

Guerra é defesa?

Deixou esquerdistas de cabelo em pé, a decisão do presidente Donald Trump de mudar o Departamento de Defesa para a denominação anterior de Departamento da Guerra, que vigorou de 1789 a 1947.

 

Pensando bem...

...tem quem goste de cutucar poder nuclear com vara curta.

 

PODER SEM PUDOR

Toró de bobagens

Faz a delícia do Itamaraty um diálogo entre Lula e o então chanceler Celso Amorim, durante uma viagem. Ao final de um assunto complexo, o ministro propôs: “Na volta, nós reunimos o ministro Zé Dirceu e fazemos um brainstorm.” Lula se interessou: “Brein o quê?” Amorim explicou: “É uma conversa que provoca ‘chuva’ de idéias, sugestões, presidente.” Lula captou: “Ah, na minha terra a gente chama isso de ‘toró de palpites’”...

Ignorar os riscos tributários pode custar caro

05/09/2025 07h45

A carga tributária no Brasil é elevada e a legislação fiscal é repleta de detalhes que mudam o tempo todo. Por isso, os riscos tributários tornaram-se um sério problema para as empresas, algo que pode afetar o dinheiro disponível no caixa e até a reputação da empresa no mercado. Esses riscos, além das multas, geram enormes dívidas, bloqueios de bens e até processos judiciais.

Segundo o Tesouro Nacional, em 2024 a situação ficou ainda mais delicada, quando a carga tributária bruta do Governo Geral, com os impostos e contribuições da União, estados e municípios, chegou a 32,32% do PIB, o maior nível em 15 anos. Isso representa um aumento de 2,06 pontos porcentuais em relação a 2023.

Com a tecnologia avançada, a fiscalização está cada vez mais moderna e, com isso, a Receita Federal tem investido em inteligência artificial e sistemas que analisam dados em tempo real, aumentando a capacidade de identificar erros e irregularidades rapidamente.

Então, sim, no geral, a pressão sobre as empresas está alta. Mas, afinal, quais são os riscos tributários que elas enfrentam? Eles são vários e acontecem em diferentes momentos. Um dos mais comuns é a apuração incorreta dos tributos, quando o cálculo do valor devido é feito de forma errada, seja por desconhecimento da legislação ou por falhas nos sistemas que controlam os impostos.

Outro risco frequente é a classificação inadequada de produtos e serviços, por exemplo, quando um item é registrado com código errado na nota fiscal, isso pode gerar cobranças incorretas para mais ou para menos, o que chama a atenção da Receita Federal.

Também existem riscos relacionados aos regimes tributários especiais, que algumas empresas têm direito, mas que podem ser esquecidos, aplicados de forma incorreta ou ignorados, gerando autuações ou prejuízos financeiros. Além disso, o planejamento tributário feito de forma imprudente, excessivamente ou que ultrapasse os limites legais pode ser interpretado como elisão abusiva ou evasão fiscal, acarretando multas pesadas, autuações e até processos criminais.

Outras situações de risco incluem o não cumprimento dos prazos para entrega das obrigações acessórias, como declarações e relatórios fiscais que podem resultar em multas e bloqueios administrativos. E, também, a falta de documentação adequada para comprovar créditos fiscais ou deduções, porque a ausência dessas provas pode levar à rejeição desses benefícios fiscais e à cobrança retroativa de tributos.

A legislação tributária brasileira é complexa e as mudanças são constantes, o que aumenta o risco de interpretação equivocada das normas, especialmente quando as equipes internas não estão atualizadas ou não são capacitadas para a função.

Em uma pesquisa recente, o Global Reframing Tax Survey 2025 revelou que 83% das empresas no Brasil reconhecem que a área tributária desempenha um papel fundamental na definição das decisões estratégicas de negócio. Contudo, 70% das empresas no país afirmaram estarem confortáveis com a ideia de terceirizar, pelo menos, parte de suas atividades tributárias nos próximos três anos, refletindo uma tendência crescente de busca por auxílio, prática já adotada por muitas organizações.

As empresas não podem esperar o problema aparecer para tomar providências. É necessário agir de forma preventiva, criando uma governança fiscal forte, com processos claros, auditorias regulares e equipes atualizadas sobre as mudanças na lei.

Diante de toda essa constante e imprevisível evolução da legislação tributária no país, um escritório de contabilidade especializado pode ser o suporte para interpretar corretamente a legislação e evitar riscos. Profissionais auxiliam na correta apuração dos tributos, no cumprimento das obrigações fiscais e na escolha do regime tributário mais vantajoso, considerando o perfil e as atividades da empresa. Ainda, oferecem solução estratégica para o planejamento, identificando oportunidades de economia fiscal e evitando riscos de autuações e penalidades. Com a crescente fiscalização digital e o aumento do cruzamento de dados pela Receita Federal, a orientação de especialistas contribui para a conformidade contínua e a segurança jurídica da organização.

Em resumo, deixar os riscos tributários de lado é uma aposta arriscada que pode custar caro. Num País com regras fiscais tão complexas, cumprir a lei não pode ser só uma regra, porque precisa ser parte da estratégia da empresa. Quem investe em controle e conhecimento ganha segurança e estabilidade para crescer.

Não se pode mais lucrar a qualquer custo

05/09/2025 07h30

No início dos anos 2000, cursar administração era, de certa forma, um mergulho em um único dogma: o objetivo principal de uma empresa é gerar lucros para seus sócios ou acionistas. Essa máxima, repetida em sala de aula e impressa nos livros, soava inquestionável.

Era o mantra que guiava qualquer decisão de negócios: vender o máximo, para o maior número possível de clientes, pelo maior preço que o mercado aceitasse. A ideia de que esse objetivo deveria ser perseguido “a qualquer custo” raramente encontrava resistência, mesmo que esse custo fosse a saúde das pessoas ou o equilíbrio do meio ambiente.

Pouco se discutia sobre o impacto social ou ambiental dos produtos e serviços. O raciocínio dominante era simples e linear: o investidor arriscou seu dinheiro, logo deve ser recompensado, independentemente dos efeitos colaterais da operação. Mas esse modelo, chamado de capitalismo shareholder, já não se sustenta no mundo atual.

Como apontam estudiosos como Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, e Peter Vanham, essa mentalidade começou a ganhar força nos anos 1970, espalhando-se globalmente nas décadas seguintes. No entanto, a pressão social e as mudanças no acesso à informação tornaram impossível manter essa lógica intacta.

A popularização da internet e das redes sociais alterou de forma radical a relação entre empresas e consumidores. Antes, o fluxo de informações era controlado por poucos canais: TV, rádio, jornais e sites corporativos. Hoje, qualquer pessoa pode não só acessar dados em tempo real, mas também produzir e divulgar conteúdo para milhares ou, milhões, de pessoas.

O empoderamento do consumidor se tornou real e irreversível. E ele não se restringe apenas aos clientes: comunidades, funcionários, investidores e até governos são parte ativa desse ecossistema de fiscalização e cobrança.

O problema, portanto, não está em gerar lucro. O problema é buscar lucro a qualquer custo, ignorando fronteiras éticas, sociais e ambientais. É nesse ponto que entram os princípios ambiental, social e governança (ESG), que funcionam como limites claros para a atuação empresarial.

Ser uma empresa relevante hoje não significa apenas ter bons produtos ou serviços, mas operar de forma transparente, responsável e alinhada às expectativas de uma sociedade que observa e reage instantaneamente.
A verdade é que as empresas do passado não sobreviverão no futuro se insistirem nas velhas práticas. A era da impunidade empresarial está chegando ao fim. A narrativa mudou: não basta vender, é preciso vender de forma ética. Não basta crescer, é preciso crescer de maneira sustentável. Não basta comunicar valores, é preciso vivê-los na prática.

Buscar o lucro continua sendo legítimo, desde que não custe a saúde, o planeta e a dignidade das pessoas. Esse é o único caminho possível daqui para frente.

