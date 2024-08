Servidor Público: "mudança de letra", um direito não respeitado

CLÁUDIO HUMBERTO

Deputado Rodrigo Valadares (União-SE), que vê incapacidade no controle da inflação

Proteção de Lula a ditador explica vaias chilenas

Lula (PT) desafiou o nojo dos chilenos a qualquer forma de ditadura ao manter a visita após fazer pouco dos valores democráticos, apoiando o ditador enlouquecido da Venezuela. Chilenos são intolerantes a ditadura, após décadas sob o general Augusto Pinochet. Isso explica a demorada vaia. A repulsa é a qualquer ditadura, de direita ou de esquerda, por isso o anfitrião Gabriel Boric denunciou a fraude. Ontem, não escondeu seu desconforto quando Lula puxou papo cabuloso, tentando defender o ditador que expulsou diplomatas em razão da corajosa posição chilena.

Boric mandou bem

Fotos mostram Boric olhando para o alto, impaciente, enquanto Lula tentava defender apoio a Maduro contra suas convicções democrática.

Constrangimento

As vaias de chilenos e brasileiros a Lula coincidem com o agradecimento constrangedor do ditador pela passação de pano do petista à ditadura.

Ignorância da História

Lula ignora as lições chilenas: até o ditador Pinochet teve a dignidade de vazar após o plebiscito de 1990. Já seu ditador favorito optou por fraude.

Ditadura rastaquera

Encanta Lula o que enoja democratas: a ditadura que persegue, prende e mata. E censura: antes da eleição, fechou 47 rádios e 22 portais.

Recesso acaba, mas Congresso tem agenda livre

O recesso terminou dia 1º, como prevê a Constituição, mas deputados e senadores continuam longe de Brasília, local de trabalho, concentrados na única pauta política que verdadeiramente importa até outubro: as eleições. Extraoficialmente, haverá apenas duas semanas parlamentares de trabalho em agosto e outra em setembro. No Senado, são destaques a PEC do parcelamento de dívidas de municípios e a reforma tributária. Na Câmara, há previsão apenas de duas sessões para homenagens.

Concentra

Antes da eleição, a promessa no Congresso é de realizar “esforço concentrado” durante nove dias para votar projetos mais importantes.

Pauta fundamental

A Câmara irá homenagear os cem anos de nascimento de um ativista de esquerda. A pedido de deputados do PT, claro.

Linguiça cheia

Está marcada também para o plenário da Câmara uma homenagem à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pelos seus 25 anos.

Trabalho suspenso

Não há sessões deliberativas previstas na Câmara ou no Senado e as comissões estão paradas. Votações, nem pensar. A turma está mais focada nas eleições municipais e na sucessão nas mesas diretoras.

Prontidão israelense

Diante da ameaça de ataque do Irã, após a morte do terrorista palestino Ismail Hanyeh, Israel colocou em operação o maior hospital subterrâneo do mundo, o Rambam Health Care Campus, de Haifa, norte do país. São três andares subterrâneos com dois mil leitos para até oito mil pessoas.

Chama o Amorim

O chanceler decorativo Mauro Vieira estava ao lado de Lula, na ruidosa vaia de ontem (5), no Chile. Se expressão falasse, pareceria dizer algo como “Celso Amorim faz as suas presepadas e eu que pago o pato”.

País pequeno

Figura admirada no mercado, Pedro Cerize destacou no canal BM&C News o significado dos US$270 bilhões que tem em caixa a Berkshire, do megainvestidor Warren Buffet: quase toda reserva cambial brasileira.

Telepolítica

Viralizou a promessa do candidato do PRTB a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, durante a convenção partidária, revelando no debate os dois candidatos ele diz saber serem “cheirador[es] de cocaína”.

Desconstrução

Além de muito feios, salvo exceções, os uniformes do Brasil nos Jogos Olímpicos, encomendados na Riachuelo, tentam desconstruir a camisa canarinha. Era o verde e amarelo, agora predomina a ideologia. Até inventaram um azul-velório que nada tem a ver com a bandeira do Brasil.

Escola Taxad

Haddad deve ter inspirado anúncio das autoridades dos EUA de que os americanos resgatados em troca de prisioneiros com a Rússia devem taxas e multas à Receita Federal (IRS, lá) pelos anos de prisão.

Hexa ao contrário

No dia de ontem, marcado pelo derretimento nas bolsas de valores mundo afora, anotou também o 14º dia seguido de alta do Dólar em relação ao Real. O dólar “turismo” chegou fechou a quase R$5,96.

Pensando bem...

...já tem gente achando que o STF fixará 48 horas de prazo para que os chilenos expliquem as vaias a Lula.

PODER SEM PUDOR

Bananas intolerantes

Em 1968, corria o boato de que a ditadura iria endurecer. Presidia a Câmara o deputado mineiro José Bonifácio Lafayette de Andrada, o Zezinho Bonifácio, que anunciou: o Congresso permaneceria “em recesso por tempo ilimitado”. A oposição se revoltou com sua falta de empenho para evitar aquele ato de força. Em meio à confusão, o também mineiro Celso Passos (MDB) protesta ao microfone: “Seja mais Andrada e menos Zezinho, nobre deputado!” Zezinho se levantou, fechou a mão, levantou o braço bruscamente e deu diversas bananas em direção ao adversário. E foi embora.