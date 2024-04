"Tem até bilionário tentando fazer foguete, tentando fazer viagem para ver se encontra espaço",

O TRE do Paraná recusou a cassação do mandato do senador Sérgio Moro (União-PR). O placar foi de 5 desembargadores eleitorais contra dois indicados de Lula. Esses indicados acataram as alegações do PT e PL de que o ex-juiz cometeu abuso de poder econômico antes de se eleger senador pelo Paraná.

Mais: O placar escancarou aquilo que se sabe desde que Moro se candidatou: o mundo político e especialmente, os petistas, nunca perdoarão o ex-juiz pela Operação Lava Jato. Deltan Dallagnol também foi absolvido por unanimidade pelo TRE-PR, mas condenado, também por unanimidade, pelo TSE. É onde o futuro de Moro será decidido



Repetindo o sucesso



Em 2016 a série Justiça, de Manuela Dias fez muito sucesso, tanto que após 8 anos está de volta. A segunda temporada estreia hoje na plataforma de streaming Globoplay e que depois será exibido na TV Aberta. Sem protagonistas a série mostra a cada dia uma trama diferente que no final se cruzam. Com personagens novos parte do elenco, se reuniu na terça-feira (9) no Kinoplex Rio Sul, no Rio, para promover a pré-estreia ao lado da autora e do diretor artístico Gustavo Fernández. Entre tantos presentes estavam por lá, da esquerda para à direita, Leandra Leal, que exibia sua primeira gravidez biológica, Alice Wegmann, que confessou que tirou algumas semanas de folga, porque estava bem cansada; Nanda Costa que chamou a atenção com uma calça jeans com um desenho de uma mão na região de sua virilha; Maria Padilha, que confessa que agora está mais seletiva na escolha de seus trabalhos; e Julia Lemmertz, que também acaba de fazer uma participação na novela Elas por elas.

Bloqueado lá fora



No domingo (7), uma decisão do STF chamou a atenção do mundo todo: Elon Musk, dono do X (anteriormente, Twitter), enfrenta agora um inquérito sob acusações de obstrução de Justiça e outros delitos. À frente dessa ação, está o ministro Alexandre de Moraes (STF), já se preparando para um eventual bloqueio no X no Brasil, caso Musk avance na guerra contra ele carregando nas críticas, que já ganhou matéria até no The New York Times. Em diversos países, a rede social está bloqueada. Desde a China que restringe o acesso a várias plataformas desde 2009 até a decisão da Rússia de bloquear o X em meio a conflitos. Na lista, estão também Mianmar, Coreia do Norte e Turcomenistão.



Nos smartphones



A plataforma de Elon Musk é a sexta mais popular nos smartphones dos brasileiros. Seu aplicativo está em 29% dos celulares, atrás de Instagram (91%), Facebook (61%) e TikTok (41%). Mais: o X tem direcionado o debate público pela presença de jornalistas políticos, acadêmicos e influenciadores, o que provocaria um grande impacto num possível encerramento de suas atividades no país. Por outro lado, mudanças implementadas na rede sob gestão de Musk, como a redução de conteúdos, afastaram recentemente, usuários no Brasil e no mundo. Analistas decretam que a rede social está longe das preferências dos brasileiros e está perdendo usuários em todo o mundo.



Novo trabalho



Agora sem contrato fixo, muitos artistas estão mergulhando em novas experiências, em outras emissoras ou plataformas de streaming. É o caso de Fabiana Karla, que será a apresentadora da 10ª temporada do Bake Off Brasil – Mão na Massa, do SBT surpreendendo a muitos que apostavam em outros nomes (Ana Furtado e Chris Flores eram apontadas como favoritas). No início do ano a emissora de Silvio Santos, havia anunciado o fim da produção, e dispensado o elenco. Vendo emissoras rivais se aproveitarem da brecha, resolveu voltar atrás e produzir uma nova temporada, que também contará com novos jurados: a chef confeiteira Carole Crema e o chef André Mifano.



In – Forro de fibra mineral

Out – Forro de isopor



Prejuízo à vista



Uma eventual saída ou suspensão de atividades da plataforma X (antigo Twitter) no Brasil não seria um bom negócio para a companhia de Elon Musk, segundo os analistas. Ele já falou sobre a possiblidade de “perder receitas” em meio aos ataques de Alexandre de Moraes. A companhia também pode enfrentar risco de bloqueio, se desobedecer decisões da Alta Corte. Com a saída do X, ocorreria grande perda financeira com anúncios publicitários. O Brasil tem hoje o sexto maior número de perfis na rede social de Musk: em janeiro, os usuários brasileiros somavam 22,1 milhões, o que representa 6% da contas da plataforma.



Sempre ele



Menos de um mês dos eventos dos trabalhadores no 1º de Maio, a relação do governo Lula com algumas centrais sindicais estão mais do que complicadas. Três delas – CTB, CSB e Nova Central – tencionam acionar a Justiça reclamando estar fora dos conselhos dos quais alegam ter direito de participar, especialmente o do FGTS (as maiores e mais conhecidas centrais já estão participando). O alvo da reclamação é o ministro Rui Costa, da Casa Civil, que não simpatizaria com essas centrais. Costa, como se sabe, é um colecionador de reclamantes de várias áreas.



Pérola

“Tem até bilionário tentando fazer foguete, tentando fazer viagem para ver se encontra espaço lá fora, não tem. Vai ter que usar muito dinheiro que ele tem para ajudar a preservar isso aqui”,

de LULA // sobre a preservação de florestas, sem citar o nome de Elon Musk.

REPUTAÇÃO EM ALTA

Há um nome em ascensão na estrutura de segurança do governo: o diretor da Polícia Rodoviária Federal, Antonio Fernando de Oliveira. Seu prestigio subiu depois da participação da PRF nas investigações e captura dos dois fugitivos da penitenciária de Mossoró. O ministro Ricardo Lewandowski (Justiça) vai visitar a sede da corporação. Lula tem todo o interesse político em levantar a bola da Polícia Federal. É uma forma de fazer um contraponto à instrumentação da PRF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que acuminou com acusações de interferência nas eleições de 2022.

Mega distribuidora

A Cosan trabalha num projeto que pode criar uma mega distribuidora de gás: a Necta (ex-Gás Brasiliano) mantém conversações com o governo de São Paulo para a renovação antecipada de sua concessão, que vence em 2029. As tratativas envolvem a extensão de contrato até 2049. É exatamente o prazo de concessão da Comgás, a maior distribuidora de São Paulo, ao lado da Necta, compõe a intrincada malha societárias da Cosan no setor. A unificação da vigência dos dois contratos pode ser a peça que falta para fusão entre a Comgás e a Necta.

REVELAÇÃO

O próprio Jair Bolsonaro que, de vez em quando, acompanha sua mulher Michelle a cidades onde ela trata de arregimentar mais filiadas para seu partido – ela é presidente do PL Mulher – acha que a ex-primeira-dama é “uma revelação”. Em encontros, cultos e até reuniões com teor partidário, Michelle adota tom de pregação ao microfone e, muitas vezes, se ajoelha e chora. Os presentes aplaudem e gritam seu nome. “Nem eu imaginava que Michelle falava tão bem assim”. Detalhe: ela não gosta muito que Bolsonaro esteja no ambiente: fica incomodada.



Sem data marcada

Ao lado da guerra entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, apenas por coincidência, Arthur Lira, presidente da Câmara, avisou que não levará mais ao plenário o projeto de regulamentação das redes sociais. Um grupo de trabalho será designado: não se sabe quando, onde, quem será convocado e menos ainda quando chegará a algum resultado. Lira não quer regras antes das eleições municipais e as grandes plataformas batalham por manter a internet como um território sem lei. A direita também se opõe a qualquer tipo de regulamentação das redes.

PERGUNTAR NÃO OFENDE

Lula, Janja, Rodrigo Pacheco, Alexandre de Moraes e outros acham que o X (antigo Twitter) é uma terra sem lei” (na realidade, a maioria das plataformas não são tão diferentes). A pergunta que fica no ar é porque eles não encerram suas contas. Janja ainda diz que “a ação do Twitter é uma ação que visa lucro e o mundo civilizado não pode ficar de joelhos a essa articulação da extrema direita”. Janja tem 1,2 milhão de seguidores na rede social que é onde condenou a plataforma e Musk, claro .

MISTURA FINA

PARTICIPANDO da Brazil Conference, evento organizado por estudantes brasileiros de Harvard e do MIT de Cambridge, o apresentador Luciano Huck disse que a novata Tabata Amaral (PSB) “será prefeita de São Paulo, se Deus quiser”. O desejo se espalhou pelas redes sociais como um rastilho de pólvora, transformando Huck numa espécie de “cabo eleitoral independente” e não admirador de Ricardo Nunes (candidato à reeleição) e Guilherme Boulos. Nas pesquisas, Tabata aparece em terceiro lugar, com 10% de intenções de votos.

A DIREÇÃO da Enel Energia vem sendo aconselhada a se demitir e cuidar da vida: não dão a menor bola ao tormento que a empresa enfrenta no Brasil. A Enel SP já confirmou a multa de R$ 165,8 milhões que a Aneel lhe deu, em razão do apagão de novembro passado. O Estado italiano é o maior acionista (23%) da Enel (Ente Nazionale per l’Energia Eletrica), maior empresa da Europa em valor do mercado.

HÁ um movimento no Senado para que o relatório de Marcelo Castro (MDB-PI) sobre o novo Código Eleitoral amplie os mandatos dos senadores de oito para dez anos. O conchavo vai de Davi Alcolumbre (União-AP) a Jorge Kajuru (PSB-GO). Deputados também teriam mais um ano, com a coincidência das eleições e o fim da reeleição. Deputados passariam a ter mandatos de cinco anos.

DIRIGENTES da estatal chinesa Jinneng tem mantido conversações com Alexandre Silveira (Minas e energia) e assessores. A própria embaixada da China no Brasil atuou diretamente na costura entre as duas pontas. A Jinneng quer investir em geração eólica e solar e em projetos de hidrogênio verde no país. A estatal é responsável por um dos maiores projetos de transição energética em curso na China: a instalação de um megacomplexo de US$ 8 bilhões na província de Shanxi, que combina turbinas eólicas, painéis fotovoltaicos e super bactérias de lítio.

O JORNAL Valor Econômico andou sendo parceiro de eventos do Lide, de João Doria, no exterior. Agora, resolveu sair sozinho em campo. No dia 15 de maio, realiza em Nova York, o Summit Valor Econômico Brazil-USA, que anuncia como o maior debate sobre negócios bilaterais – e na semana de entrega do Person of The Year, promoção da Câmara Brasil-Estados Unidos. O patrocínio reúne a Gerdau e a JHSF. Na plateia, similares dos presentes nos eventos do Lide: autoridades, empresários e especialistas (os convites – de graça e pagos – estão sendo feitos ainda).

Assine o Correio do Estado