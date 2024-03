"Uma narcomilícia evangélica, aparentemente no Rio de Janeiro, onde já se tem um acordo"

Está numa matéria no The New York Times: países médios e ricos deverão encolher até o final do século. O Brasil, por exemplo chegará a 230 milhões de habitantes em 2050, e encolherá para 185 milhões em 2100. A China terá 771 milhões, metade do que possui agora.

MAIS: a Índia crescerá, será o número um em população do planeta, mas chegará quase empatada com a quantidade atual, com 1,5 bilhão. Espanha, Itália e Rússia terão população tão encolhida que só sobreviverão com habitantes estrangeiros. E o Japão que tem 125 milhões encolherá para 67 milhões em 2100.





Marca de princesa



A ex-duquesa de Sussex, e esposa do príncipe Harry (que abdicou do trono) a ex-atriz americana, Meghan Markle, realmente parece não sentir nenhum pouco falta da rotina que tinha quando morava em Londres. Atualmente morando na Califórnia (EUA) resolveu empreender, irá lançar uma marca de estilo de vida. Batizada de ‘American Riviera Orchard’ tem também no logotipo o nome da cidade onde moram: Montecito. A marca terá produtos para decoração de casas, jardins e também pode envolver alimentação. Afastada das redes sociais, disse em entrevista ao site Page Six Style ela revelou que está trabalhando há mais de um ano na marca e que todas os produtos que estarão no catalogo são coisas pela qual é apaixonada e são feitas de coração. Meghan não revela se irá voltar a atuar, mas em breve ela deverá voltar as telas pela Netflix com um programa de estilo de vida e gastronomia. Mais: um grande executivo da plataforma de streaming garante que há outros projetos incluindo o casal: como uma série de animação criada por Meghan e um filme.

Reformas de Janja



A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, agora não apenas viaja com o presidente, dá palpites e sugestões, faz cobranças, participa de eventos na ONU, chama Lula de “amor” em público, promove lives e avança em determinados setores da Presidência, além de outras ações – sempre surpreendentes. Ela também faz reformas: acaba de redefinir o esquema de segurança nos gabinetes dela e de Lula, amplia o espaço limite do trânsito de auxiliares na área. Novos funcionários, transformados em agentes, tratam de filtrar quem chega, o que quer e com quem. Celulares ficam de fora. Para entrar no gabinete presidencial, todos devem bater à porta (só ela entra direto). Janja também quer transferir a administração das contas de Lula nas redes para Brunna Rosa, chefe da Secretaria de Estratégias e Redes – e subordinada à Secom. É de confiança; os outros, não são.



Olho na inflação



A mudança da meta da inflação logo está de volta. Membros da equipe econômica e o Boletim Focus acham que é quase impossível o Banco Central trabalhar com a de meta de 3% até final do mandato de Lula. Instituições financeiras trabalham com 3,7% este ano, embora o mercado acalente que a taxa possa permanecer em 3% em dezembro, conforme sinaliza o Banco Central. A discussão está começando e vai longe, embora a meta da inflação para 4% é uma proposta que permanece estacionada na mesa desde o governo Bolsonaro.



Chuvas de elogios e críticas



Rafaella Pinheiro Justus, ou Rafa Justus como é conhecida, filha da apresentadora Ticiane Pinheiro e do empresário Roberto Justus, voltou a publicar algumas fotos em suas redes sociais após sua cirurgia de rinoplastia que fez em fevereiro. Ela que completará 15 anos este ano apareceu toda produzida para prestigiar o desfile de sua irmã caçula, filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, Vicky, de 3 anos. E claro choveu elogios, entre eles dos pais e também da madrasta e do padrasto e também críticas da nova aparência. A neta de Helô Pinheiro, a eterna garota de Ipanema, não ligou para as críticas.

In – Pulseira com pingentes

Out – Pulseira de berloques



ÁRBITA

Rosa Weber, ex-ministra do STF, aceitou o convite de Lula para o cargo de árbitra do Tribunal Permanente de Revisão (TPR) do Mercosul. A indicação ainda precisa passar pela aprovação do Conselho do Mercado Comum, instância ligada ao bloco sul-americano. Caso seja aprovado pelo colegiado, o nome de Weber assumirá o lugar que era do ex-ministro do Supremo Ricardo Lewandowski, e atual ministro da Justiça.



Mercosul-Japão

Enquanto as conversas entre Mercosul e União Europeia não atam e nem desatam, Lula quer entrar numa nova empreitada diplomática: a negociação de um tratado de livre comércio entre o bloco econômico e o Japão. Foi Lula que fez as gestões para a entrada de novos países nos BRICS e no ingresso da Venezuela no Mercosul. Está sendo tratada a visita do primeiro-ministro do Japão, Funio Kishida ao Brasil, ainda no primeiro semestre. Ele e Lula já conversaram por telefone em janeiro, quando o premiê japonês disse, com todas as letras, ser favorável ao acordo com o Mercosul.



PÉROLA

“Uma narcomilícia evangélica, aparentemente no Rio de Janeiro, onde já se tem um acordo entre narcotraficantes e milicianos pertencentes ou integrados a uma rede evangélica”,

de GILMAR MENDES (STF) // sobre o crime organizado no Rio.



ESFORÇO TOTAL

Na reunião ministerial que abriu a semana, Lula cobrou maior empenho dos presentes na comunicação das ações do Executivo. está preocupado com sua queda de popularidade. Quer ver ministros de todas as áreas rodando pelo Brasil, dando entrevistas e ocupando espaços na mídia. Alguns acham que esse movimento poderia ajudar a defender as falas do presidente, que acabam afetando sua popularidade. Os ministros também devem explorar o canal direto que têm com os eleitores e não ficarem restritos às suas áreas. Falar bem do governo de forma abrangente.

Campeã

Nísia Andrade, ministra da Saúde, é a mais criticada até por colegas de ministério (à distância, claro). Interlocutores de Lula acham que sua capacidade técnica para o posto é indiscutível, mas ela vende pouco o que tem feito no ministério. Muitos insistem que ela faça comparações com o governo anterior de Bolsonaro por causa do comportamento dele na pandemia. Nísia acha que o Ministério da Saúde tem cumprido sua comunicação na vacinação, no Mais Médicos, na Farmácia Popular e na volta do Zé Gotinha. Ela se importa mais com campanha de utilidade pública.

"MELANCIAS"

O general Gomes e o brigadeiro Baptista Junior, que relataram novas informações que pioraram a situação de Jair Bolsonaro continua sendo alvos de milícia digital e chamados de “melancia”, verde por fora e vermelha por dentro. Os dois forneceram à Polícia Federal detalhes da conspiração do golpe, mas muitos acham que não fizeram mais do que a obrigação e não pode ser considerados “heróis”. Afinal, os dois sempre souberam das intenções de Bolsonaro e permitiram acampamentos golpistas nas portas dos quartéis.

Análise profunda

Espera-se que a Abin, o Gabinete Civil, a área de Recursos humanos da Petrobras, seja lá qual for a instância responsável esteja analisando com muito cuidado os currículos e a trajetória dos conselheiros da estatal – no mercado há expectativa de que o rodizio não pare nos nomes já definidos. O alerta é para ser levado a sério: não falta precedentes desabonadores. Nenhuma estatal teve tantos senões com os integrantes de seu Conselho. Falta habilitação para o cargo, graves problemas de lisura ou conflito de interesses só para começo de conversa.

SALÁRIOS

Para quem não tem ideia: 11 conselheiros da Petrobras recebem anualmente R$ 170 mil. A faixa salarial anual estimada para diretor da Petrobras (são oito) é de 420 mil a R$ 1 bilhão (salário base e remuneração variável). Salário de presidente (reajustado) é de R$ 165 mil mensais. Agora, a empresa quer contratar colaboradores especiais, cujos cargos podem chegar a R$ 90 mil.



MISTURA FINA

O NOME de Flávio Dino chegou tão forte ao STF que atropelou uma tradição secular quando o Presidente da República submete o nome do escolhido aos ministros da Corte antes da indicação se tornar pública. Basta um veto para barrar a escolha. E teve um veto: foi o do ministro André Mendonça – e solenemente ignorado. Dino soube e azedou as relações entre eles que terão de conviver lá pelo menos por 20 anos.

SERVIDORES do Tribunal de Contas da União estão reclamando que o chefe da AGU, Jorge Messias, prefere técnicos alinhados com o governo Lula – e não esconde isso. Já conseguiu desmontar grupos radicais de bolsonaristas que faziam circular falsas informações sobre o presidente. Messias é chegado ao chefe do Governo que já pensou em seu nome para o STF, para o Ministério da Justiça e ele preferiu permanecer no comando da AGU.

O GENERAL Marco Antônio Amaro dos Santos, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) está tratando de reaparelhar sua área porque acha que nunca se sabe se pode surgir uma situação de emergência. Há mais de mês, tratou de repor o estoque de munição e agora está fazendo uma licitação para comprar granadas. Melhor prevenir que remediar.

O PLANO emergencial de apoio ao agronegócio, que será lançado ainda este mês, está gerando discussões. O ministro Carlos Fávaro (Agricultura) quer promover grande evento na região de Rondonópolis (MT), uma das maiores produtoras de grãos do Brasil. Seria uma forma de agredir todas as correntes ligadas ao agronegócio ao redor do presidente. Rui Costa (Casa Civil) é contra: teme protestos contra Lula.

O BRASIL tem um crédito de US$ 3,1 bilhões, equivalentes a cerca de R$ 15,5 bilhões com 13 países, segundo o relatório do Ministério da Fazenda (valores atualizados até janeiro de 2023). A revisão dessas dívidas será discutida na G20, em novembro, no Rio de Janeiro. A campeã é a Venezuela com US$ 1,2 bilhão em atraso (R$ 6 bilhões) e em segundo, Cuba com US$ 608 milhões (R$ 3 bilhões), mais US$ 500 milhões a vencer.

UM dos cartões-postais mais famosos de Jericoacoara (CE), a chamada Duna do Pôr do Sol, que atrai cerca de 600 mil visitantes por ano e em 2022 esteve entre os 10 destinos turísticos mais procurados por brasileiros, segundo o Google, sumiu. O espaço onde ficava a duna de 60 metros foi ocupado pelo mar e a maré vem alcançando a rua principal e entradas de restaurantes e pousadas. A expansão urbana inviabiliza a chegada de novas dunas e a praia corre o risco de ser tomada totalmente.

