"Uma ordem de prisão pode surgir do nada"

PVC

É o resultado de quatro anos de sites atuando sem regulamentação

O Ministério da Fazenda enviou nesta quinta-feira (16) texto de Medida Provisória para ser avaliado pela Casa Civil e assinado pelo presidente Lula, depois do Carnaval. A urgência é regulamentar os sites de apostas no Brasil. Muito urgente!



O escândalo de manipulação em partidas da Série B mostra a consequência e a irresponsabilidade de quatro anos de sites atuando com autorização, mas sem regulamentação.



A lei sancionada em dezembro de 2018 dizia que os sites não podiam ter sede no Brasil nem pontos de venda fixos. Havia dois anos para regulamentar. Nunca aconteceu.



O futebol está em risco. Todo o esporte está.



Três jogos da última rodada da Série B são investigados: Vila Nova x Sport, Sampaio Corrêa x Londrina, Criciúma x Tombense. O meia Romário, que à época jogava no Vila Nova, admite ter sido procurado por apostadores. Os três jogos deveriam ter pênaltis marcados no primeiro tempo. Romário não foi relacionado para o jogo e só nessa partida a arbitragem não marcou penalidade máxima.



Se 30% de uma rodada está sob suspeita, é óbvio que 30% do campeonato também está. Se a Série B é alvo, se houve escândalos na segunda divisão do Rio de Janeiro e do Amazonas, é claro que a Série A também está na mapa do estelionato.

O futebol não é o vilão, é vítima —assim como os sites. Isso também acontece no tênis, no basquete... Aposta-se no número de saques errados, de faltas no primeiro quarto, se um jogador vai receber cartão amarelo. Aposta-se em tudo.



Antes da Copa, o meia suíço Xhaka, do Arsenal, foi investigado por ter demorado para cobrar uma falta no meio de campo e recebido cartão amarelo nos minutos finais de partida contra o Leeds United. Havia uma aposta de R$ 321 mil de que ele seria amarelado. Foi.Em junho do ano passado, esta coluna tratou do tema. Nem precisou profetizar, como diz um comercial, que tem o ex-meia Hernanes como garoto propaganda. Era fácil adivinhar que o próximo escândalo viria das apostas.



A regulamentação não resolve tudo. Ajuda em dois aspectos: 1. exige dos sites que indiquem volumes incomuns; 2. Faz o dinheiro ficar no Brasil. Como a maioria das casas está no exterior, o dinheiro não fica aqui. O governo perde bilhões em impostos.



O texto da Medida Provisória é da equipe de José Francisco Mansur, assessor da Secretaria Especial do Ministério da Fazenda. Nesta quinta (16), Mansur teve reuniões no COB e na CBF. Levou propostas como tirar do cardápio todos os campeonatos investigados. Se as denúncias se confirmarem, os torneios serão excluídos do menu.