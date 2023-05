“Vai impedir que PT repita conhecido filme de terror: o aparelhamento”

GIBA UM

de HAMILTON MOURÃO // senador e ex-vice presidente, sobre Nicolás Maduro no Brasil.

“Maduro é acusado de torturas, desaparecimentos, agressões e crimes contra a humanidade. Lula, ao receber Maduro, mostra que não tem compromisso com a democracia e nossos valores!”,

de HAMILTON MOURÃO // senador e ex-vice presidente, sobre Nicolás Maduro no Brasil.

O PT foi o partido que mais recebeu emendas, de acordo com o Painel do Orçamento Federal: engordou em R$ 346,1 milhões. O segundo colocado é o PSD de Gilberto Kassab com R$ 234,8 milhões. O PP de Ciro Nogueira e Arthur Lira ficou com R$ 199,2 milhões.

Mais: os cinco parlamentares que mais receberam foram senadores. No Senado, a maior liberação de verbas foi para senadores do PSD com R$ 241,1 milhões, seguido pelo MDB com R$ 148,9 milhões. O pessoal do PT ficou em terceiro com R$ 76,5 milhões.

No final da semana passada, em meio aos desentendimentos públicos das ministras Marina Silva (Meio Ambiente) e Sonia Guajajara (Povos Indígenas), Lula se reuniu com as duas e depois, escalou Rui Costa (Casa Civil) para dizer que o Planalto iria atuar para reverter as mudanças. Sem Lula e com prazo curto, as duas não acreditaram. À propósito de Rui Costa: a mudança aprovada no ministério pelos parlamentares tirará o Sistema Brasileiro de Inteligência da Casa Civil e será comandada pelo general Marcos Amaro, do GSI. A Abin segue sob responsabilidade de Costa.

TERRAS INDÍGENAS

Ainda Rui Costa (Casa Civil): ele classificou como “inócua” a discussão sobre o Cadastro Ambiental Rural, cujo comando passou do Meio Ambiente para o Ministério da Gestão. Ele pondera que o acesso às informações acrescentadas pelos ruralistas seguirá aberta aos órgãos do governo. Apenas a homologação das terras indígenas foi deslocada para a Justiça e que as fases anteriores seguem com o ministério de Guajajara.

Motivo especial

O presidente Lula recusou convite do presidente Vladimir Putin para participar do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. O russo estava certo de que o brasileiro aceitaria depois de sua participação discutida em Hiroshima, onde fingiu ignorar o ucraniano Volodymyr Zelensky e não participar da decisão de todos os participantes do encontro contra a Rússia. Lula teria sido mais esperto (força de expressão): sabe que Putin não discutiria a paz, mas trataria de envolvê-lo para seu lado da guerra – e é o que ele menos quer, na tentativa de recuperar sua imagem.

CONDENADAS

Em situação financeira mais que complicada, as empreiteiras OAS e Andrade Gutierrez romperam, na semana passada, acordos fechados com o Cade há sete anos e voltam a ser processadas por formação de cartel em obras investigadas pela Lava Jato. Como confessaram os crimes na assinatura dos pactos, agora deverão ser condenadas, além de sofrerem mais sanções de quase R$ 17 milhões pelo descumprimento dos termos. Há pouco tempo, as duas procuraram o Cade: a OAS pediu mais prazo e a Andrade reclamou dos valores. Em seguida, avisaram que não pagariam mais e o Cade julgou os acordos rompidos.

Outra chinesa

Mais uma grande plataforma asiática de e-commerce prepara seu desembarque no Brasil. No rastro da Shein, Shopee e Aliexpress, a chinesa Banggood fez chegar às autoridades brasileiras o interesse de montar uma operação no país. A companhia já iniciou uma aproximação diplomática com o Ministério da Fazenda, acenando com investimentos. A Banggood quer montar, na largada, dois grandes centros de distribuição por aqui. Ela já vende para clientes brasileiros desde 2014, valendo-se do mesmo expediente das grandes plataformas do setor: milhões de pacote enviados da China não monitorados pela Receita.

Transparência está em alta

Aproveitando a 76ª edição do Festival de Cannes, como nos últimos anos a Fundação Americana para a Pesquisa da AIDS, realizou seu 29º amfAR de gala, o evento black-tie foi celebrado com uma brilhante lista de convidados, no Hôtel du Cap-Eden-Ro. A apresentação ficou por conta Queen Latifah que teve apresentações de Bebe Rexha, Halsey, Gladys Knight e Adam Lambert cantou “Who Wants to Live Forever” em homenagem a Tina Turner. E assim como no tapete vermelho do Festival, a tendência nos looks femininos, foram os decotes profundos, longas fendas e transparência, muita transparência, que veio para ficar e ditar a moda nas próximas estações. Entre tantas celebridades presentes exibiam suas curvas nas transparências, da esquerda para à direita, as modelos brasileiras Alessandra Ambrósio, Izabel Goulart e Isabeli Fontana, Carine Roitfeld a editora-chefe da revista Vogue Paris, no alto de seus 68 anos; a atriz Eva Longoria e talvez a mais ousada transparência a modelo sueca Elsa Hosk.

Lula não tem mais paciência

Depois de tantas derrotas, Lula estaria disposto a abrir as portas de seu gabinete para conversar com empresários, representantes de movimentos sociais e especialmente políticos. Nesses cinco meses, ele se reuniu apenas nove vezes com parlamentares aliados (no mesmo período, já se encontrou com 30 chefes de governos estrangeiros). Detalhe: aos 77 anos, Lula não tem paciência para conversas prolongadas. Não tem também o fôlego dos mandatos anteriores. Há quem diga que o churrasco da semana passada (com pouco mais de 20 convidados) foi um sinal de que Lula quer mudar seu comportamento dos velhos tempos, quando lotava a Granja do Torto para comer e jogar conversa fora. Almoça mais com a Janja do que com líderes partidários.

Grandes comitivas de convidados em viagens internacionais não produzem resultados. Mas, quem imagina que Lula permanecerá mais tempo dentro do Planalto, pode esperar sentado. Ele quer viajar pelos Estados brasileiros, encontrar políticos nas principais cidades, prometer obras (não há como ir além das promessas hoje) e gravar uma live nesses municípios, ao lado de um ministro que levará junto. Aliados acham que, se ele não recuperar um pouco da paciência, nada dará certo. Encontros onde só ele fala – e não ouve – não encantam e nem aumentam a popularidade. Os mesmos aliados também acham que ele tem de ser menos agressivos nos discursos e nem dizer que “depois de oito anos no poder e do nível de popularidade, ele sabe tudo”.

Pessoas diferentes

No último dia no Teatro dos 4, no Rio de Janeiro, Lilia Cabral e sua filha Giulia Bertolli com a peça A Lista contou com a presença de alguns amigos e amigas na plateia. Entre tantas Mariana Ximenes e Marina Ruy Barbosa. Giulia também filha do economista Iwan Figueiredo, garante que adora trabalhar com a mãe, mas que no começo de carreira detestou as comparações. “As comparações são inevitáveis em qualquer família onde os filhos seguem a profissão dos pais. O que fiz foi seguir o meu caminho. Apesar de sermos mãe e filha, temos personalidades diferentes, somos duas pessoas diferentes. À medida que as pessoas vão conhecendo o meu trabalho, as comparações vão se atenuando. Cada um tem um caminho”.

Nada de terceira

Modelo e atriz, Silvia Pfeifer, 65 anos, acaba de voltar à passarela da São Paulo Fashion Week, o conhecido evento de moda no Brasil. No domingo (28), foi atração-extra vestindo peças do estilista Lino Villaventura. Ela está na tela na TV Globo na reexibição de O rei do gado, em que interpreta Léia Mezenga. “Uma mulher de 65 anos é uma consumidora de moda. Normalmente, a pessoa de mais idade é retirada dessa realidade. Não existe isso de “terceira idade”. Nós participamos dessa roda que gira todos os dias, em todos os lugares”.





Candidato

Depois que Jair Bolsonaro vetou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à prefeitura do Rio, ganhou força o nome do ex-ministro e general da reserva (e candidato à vice-presidente na chapa de Bolsonaro) Walter Braga Netto, que também foi interventor da Segurança Pública do Rio no governo de Michel Temer. O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, também gosta da alternativa, embora as primeiras pesquisas internas não sejam muito favoráveis a Braga Netto. Nelas, a reeleição de Eduardo Paes (PSD) está muito à frente de todas as candidaturas.

Fazendo as contas

De olho nos carros baratos: 70% dos brasileiros ganham até dois salários-mínimos. A manutenção de um carro, incluindo licenciamento, IPVA, combustível, estacionamento, troca de óleo e prestação fica em torno de R$ 1.500 por mês. Ou seja: não é nada popular para essa legião de brasileiros, mesmo que o fiscal também vai para ricos que compram carros de R$ 120 mil. Mais: para receber a isenção de impostos, os carros devem ter “eficiência energética”, que ninguém sabe o que é. No Sensacionalista: “Os carros mais baratos poderiam ser vendidos sem acessório como pneus e volante. Sem seta e farol baixo, a gente vende, porque o brasileiro não usa”, diz o diretor de marketing de uma montadora. Os carros baratos estão cada vez menores, e as montadoras estão mirando nos muito ricos para vender os novos modelos para usar de chaveiro para seus carrões.

COFRINHO

A Adidas encaminhou aos profissionais que cuidam da imagem de Vinicius Jr. uma oferta cheia de dígitos para patrocinar o atleta a partir do segundo semestre. Além de polpudas bonificações financeiras, a empresa alemã teria colocado sobre a mesa uma série de ações para apoiar campanhas globais sobre racismo, usando o jogador como uma espécie de embaixador contra a intolerância étnica. A Adidas é a fornecedora de material esportivo do Real Madri, o que pode encurtar o caminho de Vini Jr. A assinatura com novo patrocinador depende da resolução entre ele e a Nike, sua parceira desde os 13 anos.

MISTURA FINA

A EX-primeira-dama Michelle Bolsonaro acaba de fazer sua estreia como coordenadora do PL Mulher em comerciais do partido, onde convoca as mulheres para se filiarem. Valdemar Costa Neto, dono do PL, que perdeu filiados nos últimos dois anos, quer atingir um milhão de filiados. Michelle aparece com uma postura calma, sem exageros, fruto de gravações com teleprompter, com o qual logo se habituou.

O POLÊMICO ministro do STF, Alexandre de Moraes é o novo poderoso de Brasília. Duas vagas do TSE, que preside, foram preenchidas por indicações suas em tempo recorde. Almoçou num dia com Lula e no dia seguinte, seus indicados estavam nomeados. De quebra, foi o articulador da condenação de Deltan Dallagnol: Moraes queria um decisão no TSE sem dissidências para fortalecer a Corte.

O MINISTRO Paulo Pimenta (Secom) tem se queixado de tentativas de desestabilização de aliados que ambicionam seu cargo. Agora, André Janones, que esperava ter o cargo de Pimenta, na formação do governo, tem dado conselhos a Pimenta, como se ensinasse um principiante. À propósito: Pimenta é um dos poucos ministros de Lula que tem estabilidade no emprego.

ARTHUR Lira, presidente da Câmara, não perde nunca. Os deputados federais já apresentaram cerca de R$ 200 milhões em emendas junto à Codevasf, uma espécie de “agência de fomento do Centrão”. Os pedidos de verbas se intensificaram nas últimas duas semanas diante da votação do projeto do arcabouço fiscal na Câmara. Com a ida da proposta para o Senado, a contrapartida deve aumentar nos próximos dias. Olho vivo.

O FIRST Citizens Bank estuda abrir um escritório de representação em São Paulo. Seria parte do esforço da instituição norte-americana de reaproximação com as grandes startups brasileiras. A First Citizens comprou a parte boa da Silicon Valley Bank, que entrou em colapso há cerca de dois meses. A parte boa, mas não muito. No caso do Brasil, as startups rasparam seus depósitos no Silicon Valley, sacando quase US$ 3 bilhões. O desafio do SVB é fisgar ao menos parte dessa dinheirama de volta.

ATÉ o jornal britânico The Guardian lembrou, na semana passada que a TV Globo tem hoje protagonistas negros em suas novelas das 18h, das 19h e das 21h. Os telespectadores de plantão tratam de emendar: a tendência atinge também os comerciais que são veiculados nos intervalos das produções, de clientes de setores de alimentação até de vestuário feminino das grandes lojas varejistas.

