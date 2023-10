GIBA UM

de FLÁVIO DINO // ministro da Justiça, sobre a chance de ir para o STF

“Se um dia, talvez, eu fosse para o Supremo e pensasse em retornar à política, haveria uma premissa de que eu usaria a toga para ganhar popularidade. Isso eu não farei, ou faria”, de FLÁVIO DINO // ministro da Justiça, sobre a chance de ir para o STF.

Pessoas que não suportam a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, estão publicando críticas ácidas da oposição, como se fosse uma metralhadora giratória organizada, por sua viagem a Porto Alegre e a cidades do interior do Rio Grande do Sul.

Mais: nas redes sociais muitos acusam-na de usurpar funções do marido e estranho visitar vítimas de três ciclones depois de mais de um mês ignorando a tragédia. Numa cidade, Janja foi vaiada e teve de escapar pela porta dos fundos.

IN: Caramel slice

OUT: Pavlova

“Bonitão”

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, era, muito provavelmente, a mais entusiasmada com a cirurgia de pálpebras de Lula. Só que não tratou de abrir a boca, imaginando que a oposição trataria a operação como “plástica”, à essa altura dos acontecimentos, podendo atingir o maridão. Nas redes sociais, já começaram e continuarão os comentários sobre o procedimento, destacando que a vaidade do paciente está incluída. Janja acha que o presidente será um tanto remoçado com a retirada do excesso de pele nos olhos do “bonitão” (é como se refere a Lula, em ocasiões mais íntimas).

MÉDICO PESSOAL

E nem poderia se esperar que fosse diferente: sob o rótulo de médico pessoal de Lula, o cardiologista Roberto Kalil Filho apareceu em Brasília e acompanhou a cirurgia de quadril de Lula (com o ortopedista Giancarlo Polesello no comando) e plástica de correção da pálpebra, realizada pela médica Eliana Forno. Kalil também acompanhou os primeiros passos do chefe do Governo no pós-operatório. E tem sido o comentarista do antes e depois da operação. Na recuperação, Kalil fará visitas ao paciente no Alvorada.

Sem mesa e cadeira

O novo ministro da Micro e Pequena Empresa, o 38º criado por Lula e que será comandado por Márcio França, ex-Portos e Aeroportos, até agora não tem dinheiro e tampouco mesa e cadeira. A pasta deverá ocupar todo o segundo andar do prédio que abriga o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. O valor (ainda não liberado) disponível para o ministério deverá ser o mesmo na secretaria vinculado ao MDIC: R$ 3,6 milhões em 2023 e R$ 11 milhões no ano que vem. Até agora, o ministério tem dois cargos: o de França e o de um secretário-executivo, ainda não escolhido por ele.

SEIS HORAS

Também Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, foi operada: passou por uma revascularização do miocárdio. Dois enxertos de mamária foram feitos para desviar sangue da aorta para as artérias coronárias. O procedimento durou seis horas e foi considerado de grande porte. Gleisi está bem com “sinais indicativos de recuperação progressiva”. Ela vinha sentindo dores na área e logo depois dos primeiros exames, foi determinada a operação. O namorado Lindbergh Farias, deputado federal, permaneceu sempre a seu lado.

Colapso

O ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) tem feito gestões junto à ministra Esther Dweck (Gestão e Inovação), reivindicando a realização urgente de concurso público para a Agência Nacional de Mineração, ameaçada de entrar em colapso. No ritmo atual, há riscos de interrupção de serviços essenciais por falta de servidores. A agência opera com um déficit de mais de 70% em seu quadro de funcionários e os efeitos colaterais se espalham pelo setor: mais de 20 mil pedidos de pesquisa se acumulam, à espera de análise.

Trouxe muita maturidade

Com apenas 22 anos e depois de um rompimento momentâneo com os pais, a atriz, cantora e empresária Larissa Manoela está realmente no controle de sua vida. O momento não está sendo fácil, mas ela acredita que o episódio lhe trouxe coisas boas. “Esse momento me trouxe muita maturidade, mais responsabilidade do que eu já tinha e um olhar mais atento, direto. Muito daquilo que sempre almejei: minha liberdade, meu lugar, minha escolha”.

A atriz tem feito agora suas escolhas e como embaixadora da marca L’Oréal há 5 anos, ao lado de Tais Araújo desfilou para marca no Paris Fashion Week e comemorou: “É por você, mini mim. De Guarapuava para as passarelas da Paris Fashion Week. Deu tudo certo”.

A frente de algumas campanhas publicitárias como Puma e uma delas ao lado do noivo o ator André Luiz Frambach, esclareceu por que aceitou a propaganda de uma rede de fast food, onde dizia que “o dinheiro era dela”: “Preciso continuar, seguir em frente, e entender até que ponto a minha história pode ser significativa para uma campanha. Preciso equacionar de uma maneira que me traga conforto. A galera achou ousado, mas foi interessante”.

Nova direita mostra a cara

Nas últimas semanas, conservadores de todos os tipos e tamanhos, incluindo bolsonaristas e decepcionados com o bolsonarismo, encantados com Tarcísio de Freitas, radicais em formação, estão recebendo vídeos e cards nas redes sociais, convocando para a primeira manifestação nas ruas do que começa ser chamada de nova direita. Será dia 15 de novembro, data da Proclamação da República, na mesma Avenida Paulista.

Ex-Twitter, TikTok, YouTube, Facebook e grupos de WhatsApp exibem avisos de sua mobilização, com símbolos da pátria e guerra contra o atual governo. Lula deverá ganhar um grande boneco e não deverá haver sinais do ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível e que não quer aparecer em meio à corrida contra golpistas seguidores dele – e agora um pouco órfão. Ainda não há novas lideranças definidas: é o primeiro ensaio.

Ressignificando esse amor

Na semana passada muita gente foi pega de surpresa com anúncio da separação de Sandy e Lucas Lima. A mídia ficou efervescente tentando achar uma explicação ou um culpado para o feito. No programa Altas Horas do sábado (30) o ex-casal tratou de tentar amenizar a dor dos fãs (que só não era maior do que o fim da dupla Sandy & Junior).

Sandy falou “Existe uma amizade, um amor de 24 anos e isso nunca vai mudar. Pra mim e pra ele não é estranho estar aqui. A gente se ama muito, somos melhores amigos, temos um fruto lindo que é o Theo, de 9 anos, nosso filho que é a prioridade. Só estamos ressignificando esse amor”.

Assim como a participação no programa, todos os compromissos agendados por eles antes da separação serão cumpridos. Os dois embarcarão para a Europa para cumprir a agenda de shows por lá (dia 6 de outubro em Lisboa, dia 8 em Porto, Dublin, dia 11 e Londres dia 13.

“O trabalho permanece e a família permanece”, decretou Sandy.

Apoio a Dino

Enquanto muitos integrantes da cúpula do PL discordam da possível indicação de Flávio Dino para o Supremo, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, tem alardeado que a legenda apoia a eventual escolha de Dino, filiado ao PSB. Muitos reclamam, incluindo o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente. Seu pai também não quer ver Dino no STF: acha que ele também faz parte do grupo que vive em sua “perseguição”, mas não quer abrir a boca, na atual conjuntura.

Quase decidido

O presidente Lula já sinalizou a interlocutores que está mesmo decidido a indicar Flávio Dino, ministro da Justiça para a vaga de Rosa Weber no STF. Dino tem a preferência de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, do Supremo. A possível indicação de Dino para a Alta Corte abriu uma corrida pelo comando do Ministério da Justiça. O preferido de Lula é o advogado-geral da União, Jorge Messias que, se não for escolhido para o STF prefere ficar na AGU. E já tem gente de olho na Advocacia-Geral da União: Augusto de Arruda Botelho, secretário nacional da Justiça e Ricardo Cappeli, secretário-executivo, além de Marco Aurélio de Carvalho (Prerrogativas).

50 anos

A internet está cheia de fotos de biquini, deitada semicoberta por um lençol e usando vestido com decote que deixa à mostra a quase totalidade dos seios da ex-funkeira, cantora e apresentadora (tem um programa de pets chamado Miados e Latidos) Clara Brasil, 32 anos, namorada do ex-presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, 82 anos. Os dois estão juntos há cinco anos e não se importam com a diferença da idade. Del Nero também namorou uma jovem modelo chamada Carol Muniz que voltou a ser assunto por conta de um vídeo junto de um candidato à Presidência da República.

LUA-DE-MEL

O presidente norte-americano Joe Biden escreveu a Lula para que ele tivesse sucesso na cirurgia no quadril e que sua recuperação fosse rápida. A velocidade com que o presidente dos Estados Unidos se pronunciou é incomum. A preocupação com Lula é uma referência cheia de significado político e importância estratégia. O petista queria divulgar a mensagem, mas como recebeu mensagens de outros presidentes, o Itamaraty queria divulgar todas. Aí, Lula foi contra.

MISTURA FINA

O PASTOR Jackson Vilar, organizador de motociatas bolsonaristas em São Paulo rompeu com Jair Bolsonaro: “Nunca foi cristão. Enganou a todos, principalmente os evangélicos. Agora, estão acordando”. Vilar, à propósito, mandou um convite por e-mail para que Lula e Geraldo Alckmin participem de uma motociata que ele pretende organizar em 2024. Ele é líder do grupo “Acelera para Cristo” e acaba de publicar um vídeo onde diz que está sendo ameaçado depois de publicação contra Bolsonaro e Paulo Guedes.

RELATÓRIO da Receita Federal aponta que somente nos oito primeiros meses de 2023 foram ajuizados mais de 14,6 mil mandados de segurança contra cobrança indevida de impostos no país. A grande maioria são ações (38%) que questionam a base de cálculo de PIS/Cofins, ICMS e ISS, além de cumulatividade de impostos. Contribuintes que questionam a cobrança indevida ou abusiva de tributos são comparados a “detentos” pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda).

O CONSELHO da Justiça Federal está advertindo tribunais pelo descumprimento de normas para repasse dos créditos de precatórios. As cortes vêm quitando precatórios comuns, sem considerar prioridades previstas em lei, como créditos alimentares para portadores de doenças graves ou deficiência e para pessoas com mais de 60 anos. Caso recente foi o pagamento de R$ 1,8 bilhão em favor da Petrobras. O desembolso furou a fila, atropelando uma série de pagamentos prioritários.

DIRETOR de logística do Ministério da Saúde durante a gestão de Eduardo Pazuello, general da reserva Ridauto Fernandes, foi alvo de busca e apreensão da PF por suspeita de participar dos atos de 8 de janeiro. Negou ter invadido prédios, mas foi lá ver de perto a quebradeira. Em 2020, ele publicou um texto num grupo de WhatsApp onde ele se dizia disposto “a morrer e matar” pelo Brasil. E acentuou: “Por minha pátria, eu morro. E também mato e faço coisas que não vou listar aqui para não provocar chiliques”.

VETERANOS e conhecidos cirurgiões plásticos estão reclamando que a cirurgia nos olhos de Lula foi plástica mesmo. E nada de “correção nas pálpebras’. O nome correto é blefaroplastia, que corrige “o olhar cansado e caído”. Para os homens, é considerada a primeira plástica facial, antes de um lifting que pode incluir outras áreas do rosto e também pescoço.

A B3 decidiu permanecer com uma participação minoritária criada a partir da fusão das bolsas de valores da Colômbia, Chile e Peru. Terá, inclusive, um representante no board: Claude Jacob, diretor de mercados e clientes da B3. Há dois anos, a brasileira saiu da Bolsa do México, sinalizando que também sairia gradativamente do Chile.

