"Vamos aguardar a mais uma nomeação do atual descondenado"

Deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) sem boas perspectivas sobre a vaga no STF

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

13/10/2025 - 00h01
Direita governa 9 dos 10 Estados mais bem pagos

Unidades da federação governadas pela direita estão no topo dos maiores salários médio do Brasil, aponta a preliminar do Censo 2022, divulgado na última semana pelo IBGE. Entre os 10 primeiros colocados (DF, SP, SC, MT, PR, RJ, RS, MS, GO e ES) apenas o Espírito Santo elegeu governador de esquerda, Renato Casagrande (PSB). A média salarial nesses Estados varia de R$4.715 a R$2.718; o rendimento capixaba é o único abaixo da média nacional (R$2.851).

 

Vermelho de vergonha

No fim tabela, o resultado é o contrário. Dos 10 Estados com menores salários médios, oito são da esquerda, um da direita e um “no muro”.

 

Espia a lista

Os oito Estados com piores resultados (em ordem: MA, PI, BA, CE, AL, PB, PA e SE) têm média salarial variando entre R$1.855 e R$2.129.

 

DNA tucano

No muro, aparece Pernambuco, de Raquel Lyra (PSD), R$2.174. Que nas eleições ainda estava no PSDB e correu de Lula e Bolsonaro.

 

Fecha a conta

O Estado gerido pela direita é o Amazonas, governado por Wilson Lima (União Brasil). A média salarial ficou em R$2.212.

 

Vieira ainda não marcou encontro com Rubio

Apesar do telefonema entre os presidentes Lula e Donald Trump e da conversa de Marco Rubio, secretário de Estado do governo americano, com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ainda não há encontro marcado, tão prometido pelas autoridades brasileiras. O próprio Itamaraty admitiu a falta de agenda (“data a ser definida”) em nota oficial e fez lembrar outros casos de demora do atual chanceler em casos críticos para as relações internacionais brasileiras.

 

Recorrente

No início da crise com os EUA, após Trump enviar a carta com as primeiras tarifas, Vieira submergiu e viajou para... Zagreb (Croácia).

 

Silêncio grita

Após Maduro aplicar golpe, fraude eleitoral e ordenar o aparelho estatal reprimir opositores na Venezuela, Mauro Vieira se calou.

 

Nem autoridade

Vieira demorou 81 dias para aparecer no Senado e explicar a posição branda do Brasil em relação ao golpe de Maduro na Venezuela.

 

Não custa sonhar

Atual ministra do Meio Ambiente, Maria Silva (Rede) já deixa escapar que pode não tentar renovar o mandato de deputada federal. Aliados dizem que ela avalia tentar uma cadeira como senadora por São Paulo.

 

Trem da alegria

Aprovada na Câmara, a PEC que garante aposentadoria integral dos agentes de saúde tem tudo para acabar na Justiça. A Confederação Nacional de Municípios quer barrar o texto no Senado. Diz que é inconstitucional e tem impacto de R$69,9 bilhões aos municípios.

 

Os melhores

Confins, Brasília e Campinas são os aeroportos, acima de 10 milhões de passageiros, com melhor avaliação do País. O resultado está na pesquisa da Secretaria Nacional de Aviação Civil.

 

Olha o golpe

Levantamento da Teltec Solution comprova como a malandragem deita e rola no País: o Brasil concentra 90% das tentativas de ataques cibernéticos na América Latina; cerca de 550 mil ocorrências por dia.

 

A ver

O TCU autorizou investigação sobre uso irregular da Lei Rouanet em 1º de maio de 2024. O evento serviu de palanque para Lula e o deputado Guilherme Boulos (Psol-SP). A ação foi movida pelo Partido Novo.

 

Prêmio de consolação?

Ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco perdeu espaço no PSD em Minas Gerais e anda tão mal nas pesquisas que não tem chances de voltar ao Senado... mas se movimenta para faturar vaga no STF.

 

E não tem base

O deputado Osmar Terra (PL-RS) observa que além das sucessivas altas de impostos criadas por Lula e cia. em menos de três anos, o petista ainda criou um ministério. Total: 41 ministérios.

 

Identifica com quem?

Ex-presidenciável, Aécio Neves (PSDB-MG) disse que “mais da metade dos brasileiros não se identifica nem com Lula nem com Bolsonaro”. O PSDB, vice de Simone Tebet (MDB), obteve 4,16% dos votos em 2022.

 

Pensando bem...

...“pré-agenda” não é encontro.

 

PODER SEM PUDOR

Convite irrecusável

Os muitos anos como interventor em Minas deixaram Benedito Valadares mal-acostumado. Ao anunciar que deixaria a vida pública, ele respondeu assim ao convite para ocupar cargo de direção em uma empresa privada: “Vou ter gabinete? Secretárias? Telefones?...”. O presidente da companhia respondeu afirmativamente, ele continuou: “carro preto com motorista? Vou ter carro preto?”. O executivo respondeu: “Isso não estava nos planos, governador, mas a gente dá um jeito”. “Então eu aceito, uai...:” respondeu Valadares, com um sorriso maroto.

ARTIGOS

Respeitar o juiz é proteger a democracia

11/10/2025 07h30

A magistratura sul-mato-grossense carrega uma missão diária que vai muito além da aplicação técnica da lei. Cada juiz e juíza, ao assumir a responsabilidade de decidir, torna-se o elo direto entre o cidadão e o Estado, muitas veze o único ponto de esperança para quem busca justiça.

Em Mato Grosso do Sul, essa realidade ganha contornos ainda mais desafiadores: estamos presentes tanto nas grandes cidades quanto nos pequenos municípios, lidando com demandas que refletem a diversidade social, econômica e cultural do nosso estado. Isso exige preparo, equilíbrio e, acima de tudo, independência.

Valorizamos a toga não como símbolo de distância, mas de compromisso. Por trás de cada sentença, há um magistrado que renuncia a momentos pessoais, enfrenta pressões externas e responde por decisões que afetam profundamente a vida das pessoas. Humanizar essa função é essencial para que a sociedade compreenda que a Justiça não é abstrata – é feita de homens e mulheres que dedicam suas vidas a pacificar conflitos.

Vivemos um tempo de crescente judicialização, de sobrecarga estrutural do Judiciário e de ataques que tentam fragilizar a confiança na Justiça. É preciso reafirmar que enfraquecer a magistratura é enfraquecer os próprios direitos fundamentais dos cidadãos.

A Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (Amamsul), criada em 1978 e prestes a completar cinco décadas de história, segue firme na defesa da independência judicial. Queremos um Mato Grosso do Sul em que os juízes possam exercer sua missão com serenidade e coragem, livres do medo e da intimidação. Pois é dessa força que depende a integridade do Estado Democrático de Direito.

EDITORIAL

MS: 48 anos de trabalho e conquistas

Acreditamos neste estado antes mesmo de sua criação e lideramos, com voz firme, a campanha que resultou na emancipação de Mato Grosso do Sul

11/10/2025 07h15

Buscar o desenvolvimento é um esforço constante, diário e permanente. É o que deve mover não apenas as autoridades de Mato Grosso do Sul, que, afinal, têm o dever institucional de fazê-lo, mas todos nós, cidadãos, empresários, produtores, trabalhadores e instituições que acreditam no potencial deste estado. O desenvolvimento verdadeiro não se resume a números ou a indicadores, ele se manifesta na capacidade coletiva de construir um ambiente equilibrado, justo e sustentável para as próximas gerações.

Mato Grosso do Sul chega a mais um aniversário, neste 11 de outubro, com muito a celebrar. É um estado que, em menos de meio século de existência, alcançou conquistas que outros levaram mais de um século para consolidar. Hoje, vive uma situação de pleno emprego, acumula dezenas de bilhões de reais em investimentos contratados e apresenta uma agenda promissora de crescimento – com novos polos industriais, expansão logística, avanços na agroindústria, na energia e no turismo. Essa prosperidade não é obra do acaso, mas fruto de um trabalho coletivo, de políticas públicas acertadas, de um setor produtivo forte e de uma sociedade que, com esforço e resiliência, soube transformar desafios em oportunidades.

Há, evidentemente, obstáculos a enfrentar. O desenvolvimento regional ainda é desigual, a infraestrutura carece de novas soluções e a transição para uma economia cada vez mais verde exige investimentos, inovação e políticas consistentes. Mas é reconfortante constatar que Mato Grosso do Sul tem gente preparada para lidar com esses desafios: técnicos competentes, lideranças comprometidas e uma juventude que enxerga no Estado um lugar de futuro, não de partida.

Nosso maior patrimônio, sem dúvida, é o humano. A população de Mato Grosso do Sul é feita de trabalhadores que acreditam, empreendem e constroem com suas próprias mãos o progresso de suas cidades.

Ao lado disso, há outro ativo que o mundo reconhece: o ambiental. O Estado é dono de um dos ecossistemas mais ricos e preservados do planeta, e essa característica, longe de ser um obstáculo, é uma vantagem competitiva. A produção sustentável, o agronegócio de baixo impacto e o turismo ecológico fazem de Mato Grosso do Sul um modelo de equilíbrio entre crescimento e conservação.

Nós, do Correio do Estado, temos um orgulho especial desta data. Acreditamos neste estado antes mesmo de sua criação e lideramos, com voz firme, a campanha que resultou na emancipação de Mato Grosso do Sul. Ao longo dessas décadas, acompanhamos cada etapa de sua construção: dos primeiros governos à consolidação de uma economia moderna e diversificada. Hoje, celebramos não apenas o que o Estado é, mas o que ainda pode ser.

Porque Mato Grosso do Sul, com apenas 48 anos, ainda está apenas começando a mostrar toda a sua força. E o futuro, sem dúvida, continuará sendo promissor.

