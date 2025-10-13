"Vamos aguardar a mais uma nomeação do atual descondenado"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Direita governa 9 dos 10 Estados mais bem pagos

Unidades da federação governadas pela direita estão no topo dos maiores salários médio do Brasil, aponta a preliminar do Censo 2022, divulgado na última semana pelo IBGE. Entre os 10 primeiros colocados (DF, SP, SC, MT, PR, RJ, RS, MS, GO e ES) apenas o Espírito Santo elegeu governador de esquerda, Renato Casagrande (PSB). A média salarial nesses Estados varia de R$4.715 a R$2.718; o rendimento capixaba é o único abaixo da média nacional (R$2.851).

Vermelho de vergonha

No fim tabela, o resultado é o contrário. Dos 10 Estados com menores salários médios, oito são da esquerda, um da direita e um “no muro”.

Espia a lista

Os oito Estados com piores resultados (em ordem: MA, PI, BA, CE, AL, PB, PA e SE) têm média salarial variando entre R$1.855 e R$2.129.

DNA tucano

No muro, aparece Pernambuco, de Raquel Lyra (PSD), R$2.174. Que nas eleições ainda estava no PSDB e correu de Lula e Bolsonaro.

Fecha a conta

O Estado gerido pela direita é o Amazonas, governado por Wilson Lima (União Brasil). A média salarial ficou em R$2.212.

Vieira ainda não marcou encontro com Rubio

Apesar do telefonema entre os presidentes Lula e Donald Trump e da conversa de Marco Rubio, secretário de Estado do governo americano, com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ainda não há encontro marcado, tão prometido pelas autoridades brasileiras. O próprio Itamaraty admitiu a falta de agenda (“data a ser definida”) em nota oficial e fez lembrar outros casos de demora do atual chanceler em casos críticos para as relações internacionais brasileiras.

Recorrente

No início da crise com os EUA, após Trump enviar a carta com as primeiras tarifas, Vieira submergiu e viajou para... Zagreb (Croácia).

Silêncio grita

Após Maduro aplicar golpe, fraude eleitoral e ordenar o aparelho estatal reprimir opositores na Venezuela, Mauro Vieira se calou.

Nem autoridade

Vieira demorou 81 dias para aparecer no Senado e explicar a posição branda do Brasil em relação ao golpe de Maduro na Venezuela.

Não custa sonhar

Atual ministra do Meio Ambiente, Maria Silva (Rede) já deixa escapar que pode não tentar renovar o mandato de deputada federal. Aliados dizem que ela avalia tentar uma cadeira como senadora por São Paulo.

Trem da alegria

Aprovada na Câmara, a PEC que garante aposentadoria integral dos agentes de saúde tem tudo para acabar na Justiça. A Confederação Nacional de Municípios quer barrar o texto no Senado. Diz que é inconstitucional e tem impacto de R$69,9 bilhões aos municípios.

Os melhores

Confins, Brasília e Campinas são os aeroportos, acima de 10 milhões de passageiros, com melhor avaliação do País. O resultado está na pesquisa da Secretaria Nacional de Aviação Civil.

Olha o golpe

Levantamento da Teltec Solution comprova como a malandragem deita e rola no País: o Brasil concentra 90% das tentativas de ataques cibernéticos na América Latina; cerca de 550 mil ocorrências por dia.

A ver

O TCU autorizou investigação sobre uso irregular da Lei Rouanet em 1º de maio de 2024. O evento serviu de palanque para Lula e o deputado Guilherme Boulos (Psol-SP). A ação foi movida pelo Partido Novo.

Prêmio de consolação?

Ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco perdeu espaço no PSD em Minas Gerais e anda tão mal nas pesquisas que não tem chances de voltar ao Senado... mas se movimenta para faturar vaga no STF.

E não tem base

O deputado Osmar Terra (PL-RS) observa que além das sucessivas altas de impostos criadas por Lula e cia. em menos de três anos, o petista ainda criou um ministério. Total: 41 ministérios.

Identifica com quem?

Ex-presidenciável, Aécio Neves (PSDB-MG) disse que “mais da metade dos brasileiros não se identifica nem com Lula nem com Bolsonaro”. O PSDB, vice de Simone Tebet (MDB), obteve 4,16% dos votos em 2022.

Pensando bem...

...“pré-agenda” não é encontro.

PODER SEM PUDOR

Convite irrecusável

Os muitos anos como interventor em Minas deixaram Benedito Valadares mal-acostumado. Ao anunciar que deixaria a vida pública, ele respondeu assim ao convite para ocupar cargo de direção em uma empresa privada: “Vou ter gabinete? Secretárias? Telefones?...”. O presidente da companhia respondeu afirmativamente, ele continuou: “carro preto com motorista? Vou ter carro preto?”. O executivo respondeu: “Isso não estava nos planos, governador, mas a gente dá um jeito”. “Então eu aceito, uai...:” respondeu Valadares, com um sorriso maroto.