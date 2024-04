"Vamos avançar com a mobilização... para reverter o tema"

Giba Um

manchete", de LULA, no café com jornalistas, recuando da fama que ganhou de "língua mole".

Um marco inesquecível para o esporte brasileiro, a medalha de ouro conquistada pela seleção brasileira de futebol masculino nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, agora pode ser sua. Anunciado pela Memorabilis do Esporte, o item está à disposição para compra por R$ 170 mil.

Mais: preservando a identidade do vendedor, a medalha olímpica representa o ápice do futebol brasileiro, com grande simbolismo histórico, além do valor material. É considerada um grande tesouro para qualquer colecionador ou amante do esporte.

Vai ser o que quiser



A segunda data comemorativa mais lucrativa, atrás apenas do Natal, o Dia das Mães já esquenta a publicidade e o comércio. Faltando pouco mais de 15 dias para a data, as lojas já estão todas decoradas para data e as marcas correm atrás das celebridades para estamparem suas campanhas. A apresentadora Angélica juntamente com sua filha Eva está na campanha da grife de calçados, bolsas e acessórios Luiza Barcelos. A escolha não foi por acaso: Angélica tem a mesma idade que tinha Dona Dorinha, fundadora da marca quando a criou. A campanha também foca na jornada mãe e filha que se unem por meio de valores e ensinamentos, cada uma à sua maneira. A apresentadora falou da parceria com a filha: “Me identifico com ela, porque tem uma timidez em alguns momentos, mas também tem uma coisa solta, de coragem mesmo. Uma coragem que não tinha na idade dela. E completa: “Se ela quiser ser mãe, inclusive, vai ser. Se não quiser, não vai. A gente tem que criar filhos para a felicidade. Não vou criar uma filha para ser uma CEO ou uma grande empreendedora. Quero criar uma filha pra ser feliz, fazendo aquilo que ela desejar”.

Pau para toda obra



Ele foi o governador que mais tempo comandou São Paulo (de 2001 a 2006 e 2011 a 2018), trocou o PSDB pelo PSB depois de 33 anos, foi eleito vice-presidente na chapa de Lula, coordenou toda a transição e além de vice, é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Seu nome foi cotado nos últimos dias para comandar a Secretaria da Comunicação da Presidência (Secom) sem largar sua pasta e agora poderá assumir grande parte da articulação do governo, ao lado de Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Rui Costa (Casa Civil). Outros ministros aliados costumam dizer que Geraldo Alckmin “é pau para toda obra”, usando uma comparação popular. Ele tem proximidade com políticos do centro-direita, setores conservadores da igreja e de empresários. Interlocutores de Lula acham que Alckmin tem espaço para ter maior peso político, criando uma agenda direta com setores conservadores do Congresso, resistentes ao PT.



Pé na tábua

Nesses dias, Lula pediu para o vice, Geraldo Alckmin ‘acelerar’ em suas relações com o Congresso. Nas redes sociais, seu rosto foi colocado no corpo do personagem de desenho animado, o Papa-léguas, mais uma fala: “O presidente pediu para acelerar. Pé na tábua!”. O que lembra famosa frase do governador Adhemar de Barros: “Fé em Deus e pé na tábua!”. Significa se esforçar com muita fé para alcançar seus objetivos. No cotidiano, Alckmin é chamado regularmente no gabinete de Lula. Nos primeiros meses de governo, o vice manteve 52 reuniões com 75 parlamentares de 12 siglas. Para a articulação, é o favorito de muitas alas no Congresso.



Sonho não imaginado



Muitos ex-participantes do Big Brother Brasil, com o tempo (até mesmo os vencedores) caem o esquecimento. E para isso não acontecer, mesmo que não se consagre o grande vencedor, o importante é deixar sua marca. Foi o que aconteceu com Fernanda Bande e Giovanna Pitel, que marcaram a última edição com uma amizade pura. Uma amizade que terá um novo capitulo. As duas foram contratadas pela Globo para apresentarem um programa juntas, que focará no dia a dia dos convidados. Ainda se nome definido, mas que deve estrear em breve no Multishow, deverá ter como cenário um lugar muito frequentado por elas durante o confinamento: uma cama. Para se ter noção da importância da novidade, o anúncio foi feito pelo diretor geral de TV da Globo, Amauri Soares, durante a Conexão NIP 24. Pitel ainda surpresa agradeceu em suas redes sociais: “Nunca imaginei que até os meus maiores sonhos não chegariam perto da minha atual realidade! "

In – Choconhaque

Out – Chocopinga



Doará 60% da fortuna



“Eu aprendi que doar dinheiro é muito bom, mas não basta. Você tem de fazer outras pessoas fazerem o mesmo”. É o que diz Elie Horn, fundador da Cyrela que, em 2025 vai completar dez anos na lista dos super ricos que prometeram doar em vida parte de sua fortuna (ele doará 60%). Como parte do plano para convencer os outros a fazer o mesmo, Horn agendou para dia 6 de maio uma reunião com 20 empresários brasileiros. Horn diz que o projeto “ficou em gestação por dois anos” e que esse será apenas o primeiro encontro.

Correndo atrás



O ministro Camilo Santana (Educação) tem outro problema para equacionar, além da greve dos professores: a falta de verba para os hospitais universitários. Parte das 39 instituições administradas pela estatal Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, vinculada à Pasta, enfrentam dificuldade pela ausência de fundos. O orçamento deste ano, de R$ 13 bilhões, não dá para cobrir os gastos obrigatórios e até agora os recursos não foram liberados. O governo prevê R$ 1,5 bilhão entre 2024 e 2027 (menos de R$ 400 milhões por ano). A falta de dinheiro tem impacto nas duas áreas: na saúde propriamente dita (integram o SUS) e na Educação (todos os hospitais são universitários).

Pérola

"É preciso que a gente pense o que vai falar, porque tudo o que a gente falar pode virar manchete"

NOVA DUPLA

O advogado-geral da União, Jorge Messias, se ofereceu para um dueto com Alexandre de Moraes (STF). Encaminhou ao ministro uma “notícia de fato”, sugerindo que ele “mande investigar” a publicação do Twitter Files do jornalista norte-americano Michael Shellenberger. Segundo Messias, a divulgação de documentos – um conjunto de mensagens internas da rede social de Elon Musk – constituiu “violação de sigilo de processos judiciais” e “tentativa de desestabilizar o Estado Democrático do Brasil”. Quando quer investigar, Moraes sai na frente. No caso de Shellenberger ficou quieto, esperando intervenção de Messias.



Anúncios proibidos





O Google vai proibir, a partir de maio, a veiculação de anúncios políticos no Brasil nos serviços da empresa, como buscador e YouTube. A decisão ocorre depois do TSE atualizar as regras para impulsionamento da propaganda. Há incerteza, de imediato, é sobre o impacto no mercado de anúncios eleitorais no país com a medida. Em 2022, para se ter melhor ideia, políticos gastaram cerca de R$ 127 milhões com publicidade apenas no Google. Foram 53.483 anúncios veiculados nas plataformas daquele ano e a data do segundo turno da eleição presidencial. A campanha de Jair Bolsonaro gastou R$ 28,7 milhões; a de Lula R$ 22,8 milhões.

IMOVÉIS DA CÂMARA

Tal como Senado, a Câmara dos Deputados também banca moradia para ministros de Lula. André Fufuca, Alexandre Padilha, Celso Sabino, Juscelino Filho, Paulo Teixeira e Silvio Costa Filho, alçados a postos de assessores de Lula, não renunciaram à regalia. Ao contrário do Executivo, que tem imóveis de sobra, 1.345 dos quais 288 estão vazios. A Câmara nem mesmo tem apartamento para todos os deputados: são 447 imóveis. Deste total, 48 estão aguardando reforma. Além dos ministros de Lula, 11 senadores também ocupam espaços em apartamentos da Câmara.



Em Washington

Depois da manifestação em Copacabana, o clã Bolsonaro ensaia novo movimento. Eduardo e Flávio Bolsonaro querem liderar uma visita de comissão de parlamentares brasileiros, a maioria do PL, a Washington. O objetivo é se reunir com membros do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que divulgou sentenças de processos sigilosos proferidas por Alexandre de Moraes. Para irritá-lo, levarão junto os deputados Bia Kicis (PL-DF) e Gustavo Meyer (PL-GO) que divulgaram informações falsas.

A ESPERA DE MADONNA

Tudo é grande no show de Madonna, na Praia de Copacabana, no próximo dia 4 de maio. Além do maior palco da atual turnê da cantora, já ocupando a areia, o espetáculo trará 200 pessoas na equipe, 45 baús de figurinos e 80 toneladas de equipamentos. Nas conhecidas lojas do comércio popular na 25 de Março, em São Paulo e na Saara, no Rio, está tudo mais que agitado com a chegada da “rainha do pop”, vendendo vários produtos: bonés, camisetas com diversas fotos da cantora e até o icônico sutiã de cone dourado da turnê de 1990.

MISTURA FINA

O PLANALTO escanteou Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e apelou a parlamentares ligado aos governadores Claudio Castro (Rio de Janeiro) e Romeu Zema (Minas Gerais) para barrar o penduricalho de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) que turbina salários de juízes. Impactaria em nada menos do que R$ 82 bilhões (em três anos) e sangraria as contas estaduais. O próprio Pacheco, quer ser governador de Minas Gerais, foi alertado que, se conseguir se eleger, teria de administrar a bomba que armou.

NO café da manhã com jornalistas, Lula chamou a atenção dos ministros Fernando Haddad, Wellington Dias, Rui Costa e até do vice-presidente Geraldo Alckmin para que “acelerassem suas conversas com parlamentares”. Haddad devolveu dizendo que “só faz isso na vida”. No dia seguinte, em café da manhã com jornalistas, Paulo Pimenta (Secom), dada a grosseria da pressão exercida pelo presidente, disse que “era tudo brincadeira”. E acabou ofuscando a divulgação do mais importante programa de crédito já anunciado na história do Brasil. alguns jornalistas acharam que Pimenta “anda vendo muita novela”.

QUATRO empresas (quase desconhecidas) venceram a maior licitação da história do governo federal de comunicação digital: levaram o contrato com a Secom as agências Usina Digital, Área Comunicação, Moringa L2W3 e o consorcio BR e Tal, composto pela BRMais e Digi&Tal. Desbancaram nomes famosos. Novidade: as escolhidas venceram pelo critério técnico e não pelo melhor preço, como em outros processos de licitação, o que já provoca questionamentos. A Secom diz que “são propostas de cunho intelectual”. Deve ter sido invenção de Paulo Pimenta.

JOSÉ Dirceu, quem diria, agora também ataca de articulista. Um de seus textos, diz que a volta da extrema direita ao poder seria útil aos negócios de Elon Musk. Além do X, ele é CEO da Tesla, concorrente da BYD, instalada em Camaçari. Ele depende de baterias de íon de lítio que alimenta seus carros elétricos. O Brasil é o quinto maior produtor mundial do mineral, com 2.200 toneladas métricas por ano. Além disso, Dirceu defende a regulamentação urgente das plataformas digitais.

ESTUDO feito por Marcelo Neri, da FGV Social, revela que, entre 2022 e 2023 a classe C subiu de 56,2% para 59,7% da população, o que equivale a ascensão de 11,3 milhões da classe média em um único ano (soma dos dois movimentos). Esse volume de gente é maior que a população de Portugal. E a classe média, segundo outros estudos, é a menos cuidada pelo atual governo federal.

