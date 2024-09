"Vamos endurecer contra eles"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Proposta quer submeter ato de Moraes ao Senado

Requerimento do líder do Podemos no Senado, Rodrigo Cunha (AL), desta quarta (4), pretende submeter ao plenário do Senado a decisão monocrática do ministro do STF Alexandre Moraes que suspendeu redes sociais e bloqueou contas pessoais do senador Marcos do Val (Pode-ES) além de impor multa de incríveis R$50 milhões. O Legislativo tem essa prerrogativa, mas não a utiliza. Em março, a Assembleia capixaba anulou a prisão do deputado Capitão Assumção (PL), ordenada por Moraes.

Constituição ofendida

Rodrigo Cunha lembra o artigo 53 da Constituição, que garante a imunidade parlamentar e dá ao Senado poder de sustar decisão do STF.

O que diz a Constituição

O artigo 53 determina que “os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.”

Dignidade cassada

Com o bloqueio de contas, o senador está proibido de receber quaisquer depósitos, inclusive salários. Para os senadores, a dignidade foi cassada.

Mãe sem assistência

As medidas de Moraes impedem o senador, por exemplo, segundo seus colegas, de dar assistência devida à própria mãe, que padece de câncer.

Padilha cria problema para sabatina de Galípolo

O Planalto correu para tentar livrar Alexandre Padilha (Relações Institucionais) de mais uma desmoralização, mas não deu. Enrolado na tramoia de Lula para esvaziar a presidência e até antecipar a saída de Roberto Campos Neto do Banco Central, o ministro seguiu ordens do chefe e plantou que seria no dia 10 a sabatina de Gabriel Galípolo, indicado para o lugar de Campos Neto, atropelando a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), e anunciou Jaques Wagner (PT-BA) relator.

Senadores escanteados

Presidente da CAE, Vanderlan Cardoso, a quem cabe indicar o relator, avalia também os baianos Angelo Coronel (PSD) e Otto Alencar (PSD).

Motivo da pressa

Dia 10 não dá: norma do BC obriga Galípolo ao “período de silêncio”, no período de sete dias antes a sete depois da reunião do Copom, dia 17.

Questão de interpretação

No governo havia até plano para viabilizar sabatina em sessão secreta para driblar o “período de silêncio”. Sem previsão legal, não colou.

Chave de cadeia

Provocou perplexidade a suposta ligação de Lula (PT) e de Janja à influencer Deolane Bezerra, presa no Recife. Foto da acusada fazendo o “L” ao lado de Lula e do presidente beijando sua testa gerou indignação.

Governo se une

Placar da oposição sobre o impeachment de Alexandre Moraes no Senado tem 25 votos favoráveis, 14 contrários e 42 “indefinidos”. Todos os senadores que se posicionam contra são do governo Lula.

Pobre Oswaldo Cruz

Sem justificativa, Lula concedeu a Medalha Oswaldo Cruz, por “serviços à saúde”, à própria mulher, à eleitora Xuxa, à empresária cambaleante Luiza Trajano e um deputado do PT. O cientista se revira no túmulo.

Te cuida, petista

Em vez de bajular o ditador Kim Jong Un, os petistas deveriam botar as barbas de molho: ele mandou executar 30 funcionários “relapsos”, diz a TV Chosun, após enchentes de julho que mataram milhares na Coreia do Norte. Se o tirano mata maus funcionários, imagine quem rouba o país.

Êxodo gaúcho

Devastada por cinco enchentes em um ano, Muçum (RS) perdeu quase um quarto da população, que decidiu abandonar a cidade. Cerca de mil habitantes deixaram o devastado município com medo de perder tudo.

Caravana mineira

Jair Bolsonaro (PL) e Nikolas Ferreira (PL-MG) promovem evento nesta quinta (5) em Belo Horizonte. Além da capital mineira, a caravana da dupla vai passar pelos municípios de Santa Luzia e Contagem.



Fumaça do amor

Nikolas Ferreira (PL-MG) mostrou cidade afetada por fumaça dos incêndios que devastam o País e comparou a reação se fosse na época da gestão de Jair Bolsonaro, “Fumaça do governo do amor”.

50% do dobro

Após avalanche de críticas e pressão, a agência Aneel realizou suposta “correção de informações” que fará com que a conta de luz não aumente para a bandeira vermelha 2, a mais cara. As distribuidoras comemoram.

Pensando bem...

...liberdade de expressão é ‘X’ da questão.

PODER SEM PUDOR

Confuso horário

Copa do Mundo de 2002, no Japão. No bar Triângulo das Bermudas, em Vitória, lotado de torcedores, entra o vereador Antonio Pelaes (MDB). Reza a lenda na política capixaba que o vereador se sentou à mesa, pediu um chope e, diante das imagens da multidão no estádio, assistindo a Itália x Camarões, sentencia: “Dizem que brasileiro é que gosta de futebol. Quem gosta de futebol é japonês. São duas da manhã e olha como eles torcem!”