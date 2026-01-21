Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

GIBA UM

"Vocês, mulheres, tomem cuidado com essa tal de inteligência artificial. Eles são capazes de...

... tirar uma foto sua, sentada do jeito que você está aqui e colocar você pelada (em edição) no celular. isso que é a inteligência artificial", de Lula, em evento na Casa da Moeda

Giba Um

Giba Um

21/01/2026 - 06h00
O Sesc, que completa 80 anos em 2026, lança nova orquestra nacional, a Orquestra Sesc Jovem Brasil, formada por jovens músicos de todas as regiões do país. O grupo reúne 51 instrumentistas de 11 estados, com idades entre 18 e 29 anos. Todos foram selecionados a partir das orquestras mantidas pelo Sesc pelo Brasil.

MAIS: projeto do Sesc que combina formação musical e inclusão social. A estreia acontece no Festival Internacional Sesc de Música em Pelotas (RS). A apresentação está marcada para o dia 29 de janeiro, no Theatro Guarany. O repertório inclui obras brasileiras e internacionais, além de arranjos inspirados em trilhas sonoras conhecidas.

Em terras portuguesas

A atriz Vanessa Giácomo engrossou a lista de atores que fazem novelas em outros países, no  caso da atriz ela vive uma vilã na novela portuguesa ‘Vitória’ produzida pela SP Televisão e em parceria com a Disney que é exibida pela SIC em simultâneo no Disney+. Em entrevista a revista Mensch Vanessa conta que o ritmo de gravação é bem diferente da brasileira. “O ritmo de gravação é diferente do Brasil, sim, mas não menos intenso. Existe uma outra organização, um tempo de escuta maior, e isso tem sido muito enriquecedor para mim como atriz”. Com pouco mais de 20 anos de carreira ela conta que aprendeu a filtrar a fama, onde só guarda o carinho e o reconhecimento. “A fama pode ser uma ferramenta bonita quando vem acompanhada de respeito. Eu fico com o carinho, com o reconhecimento, e descarto o excesso, o ruído, aquilo que não me pertence”. Sobre sua carreira ela contou o que faz ela aceitar convites para cada trabalho: “Gosto de personagens que me tiram da zona de conforto, que me provocam, que me obrigam a olhar para mim e para o mundo de outro jeito, independentemente do formato. O desafio é o que me move”. Sobre a experiência de estar morando “temporariamente” em Portugal, ela contou que está sendo uma boa experiência. “Portugal é um país que acolhe com delicadeza, com afeto. A língua, a história, a cultura…tudo isso cria uma sensação de pertencimento. Me sinto respeitada, bem recebida e muito inspirada a viver esse novo momento”. E contou também seus planos para este ano: “2026 vêm com muitos desejos e alguns projetos já encaminhados, tanto no audiovisual quanto no teatro. Quero continuar transitando entre formatos, países e narrativas que façam sentido para mim neste momento da vida”.

"É a maior fraude bancária do país"

Na lista de pagamentos, alguns gloriosamente altos, do Banco Master, no entorno do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, já foram encontradas figuras de todos os naipes, empresários, políticos, ministros, advogados, tem para todos os gostos e habilidades. Vorcaro conseguiu armar um grande volume de amigos com poder no eixo Rio-São Paulo. O único que desde o começo dessa novela se recusou a ter um encontro com ele foi o ainda ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Resistiu por não conhecer o banco, depois por ter opiniões de outros amigos sobre a situação da instituição (todos diziam que iria "explodir" no curto prazo) e a distância permitiu a Haddad o direito de decretar hoje, com muita certeza, que "é a maior fraude bancária do país". Agora, o rombo já é estimado em R$ 50 bilhões. Enquanto isso, multiplicavam-se os mais chegados, de Rui Costa a Alexandre de Moraes, através de sua mulher advogada Viviane. E até mesmo quem diria - o ex-ministro Guido Mantega, o "homem das mil utilidades" do circo petista, que nesses dias até foi cogitado para o lugar de Haddad, que está arrumando as malas. estufando o peito: o tempo provou que ele estava certo ao evitar contato e menos ainda uma foto ao lado de Vorcaro.

Lula nas big techs

Lula demoniza as big techs, mas a Secom despejou R$ 537mil e R$ 632,6 mil em propaganda na plataforma Meta, controladora das redes sociais no Brasil como Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger e Threads. A dinheirama bancou propaganda entre dois dias (11 e 16). O anúncio mais caro foi divulgar, entre os dias 9 e 16, balões de Lula no Rio Grande do Sul. Custou entre R$ 90 mil e R$ 280 mil. No Ceará, gastos da Secom para propagandear o governo Lula custou entre R$ 119,2 mil e R$ 135,3 mil.

Um novo desafio

Acostumado a grandes cobertura como  as Diretas Já, a visita do Papa João Paulo II , a greve dos metalúrgicos em São Bernardo do Campo, coordenada pelo então líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva, o jornalista Ernesto Paglia tem agora um novo desafio: a partir de fevereiro, logo após o Carnaval assumirá a apresentação do programa Roda Viva, transmitido pela Cultura. Ao anunciar sua nova função Ernesto, um dos jornalistas que inspira muitos a ingressarem na carreira falou: “É a chance de encarar um novo desafio na carreira. Prova de que é possível fazer coisas novas, mesmo depois de tanto tempo de profissão”. Paglia dedicou 44 anos de sua carreira à Globo, de onde deixou de ter contrato fixo em 2023. Em relação ao programa, é a atração mais antiga da Cultura e, ao longo de seus 40 anos, teve 14 apresentadores entre tantos Rodolpho Gamberini, Rodolfo Konder, Heródoto Barbeiro, Paulo Markun, Lillian Witte Fibe, Marília Gabriela e Vera Magalhães.

Com casca

O governador de Minas Gerais e pré-candidato ao Planalto, Romeu Zema (Novo) está circulando pelo país, participando de eventos e reuniões com representantes de áreas estratégicas. Na saúde, participa amanhã, em São Paulo, de encontro do SindHosp, que reúne hospitais e clínicas privadas e continuará mantendo agendas do tipo para se viabilizar nacionalmente. Detalhe: em muitas ocasiões, Zema é conhecido como "aquele que gosta de comer banana com casca", devido a um vídeo que ele exibiu nas redes sociais, que motivou diversos entendimentos.

"Puro sangue", não

Um pouco de memória: a pior derrota do PT na história das eleições presidenciais foi responsabilidade da única chapa "puro sangue" do partido desde a redemocratização. Em 1994, a dupla Lula/Aloizio Mercadante levou a pior surra, perdeu no primeiro turno para Fernando Henrique Cardoso (54% dos eleitores) com menos da metade dos votos (27%). Desde então, o PT foge do "puro sangue”. Para piorar, na primeira vitória de Lula, em 2002, o PT formou chapa com o PL, hoje partido de Bolsonaro. Já na reeleição, o vice era José Alencar do então PRB, atual Republicanos (vendido por José Dirceu), que depois integrou a coligação de Bolsonaro e hoje é partido de Tarcísio de Freitas.

Pérola

"Vocês, mulheres, tomem cuidado com essa tal de inteligência artificial. Eles são capazes de tirar uma foto sua, sentada do jeito que você está aqui e colocar você pelada (em edição) no celular. isso que é a inteligência artificial", 

de Lula, em evento na Casa da Moeda.

Olho em 2030

Facções do PT começam a pensar num nome que poderia suceder Lula, caso seja eleito (ou mesmo que perca) em 2030, quando terá avançados 85 anos. Os entusiastas da ideia citam dois ministros: Camilo Santana (Educação) e Fernando Haddad (Fazenda). Geraldo Alckmin segue como favorito para repetir a dobradinha, mas o vice precisa bater o martelo se fica ou disputa a majoritária em São Paulo. E o PT deixa claro ao PSB que a preferência não é do partido, mas de Alckmin. O MDB já está de olho  até na cadeira de vice.

Tiro no pé

Aliados de Tarcísio de Freitas apostam que a atuação dele ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pela prisão domiciliar do ex-presidente e para reabilitar a candidatura presidencial do governador de São Paulo. Acha que o quadro atual ainda  pode mudar, apesar até de mais percentuais de votos dedicados a Flávio Bolsonaro nas últimas pesquisas. Entusiasta da candidatura do "01" afirmam que nem a prisão domiciliar poderia demover Bolsonaro de apoiar o filho. Apostem que não há nenhuma chance do senador desistir e que a articulação de Tarcísio pode ser um "tiro no pé" caso sugira que está conspirando contra a escola do Capitão.

"Unânime"

Bolsonaro, agora na Papudinha, queria livros para diminuir a pena, banhos de sol a qualquer hora e orientação religiosa. Foi autorizado o bispo Robson Rodovalho e a Smart TV também pedida, foi negada: ele já tem uma televisão com canais de TV aberta. Com referência a "orientação religiosa", a ideia era que o bispo autorizado se aproximasse do filho e candidato Flávio Bolsonaro e o levasse aos líderes evangélicos para que apoiassem sua candidatura. Rodovalho jogou um "balde d'água fria" nessa história: já avisou que as lideranças evangélicas têm "preferência unânime" por Tarcísio de Freitas.

PSD sem chance

O plano de Gilberto Kassab, dono do PSD, de lançar candidatura própria para disputar a Presidência, não vai dar certo: hoje, cinco estados (e poderão vir mais) tem resistência de pesselistas que tem vínculo total com o PT de Lula. No Piauí, o PSD já trocou juras de fidelidade ao governador Rafael Fonteles e dificilmente caciques irão pedir votos para Ratinho Jr e menos ainda para o gaúcho Eduardo Leite. Alas do PSD mineiro, também nutrem simpatia ao PT e igualmente há dissidentes na Bahia, onde Otto Alencar emplacou o filho no TCE.

Memórias de Dirceu

José Dirceu já terminou de escrever seu segundo livro de memórias (primeiro saiu em 2018), que tem o título provisório "Escritos da prisão". O lançamento será apenas no ano que vem porque ele prefere não publicar em ano eleitoral. O segundo livro de memórias abordará os três períodos em que ficou preso no século passado, entre 2013 e 2019.  E o livro terá uma avaliação do governo Dilma Rousseff.

Pregando união

O candidato Flávio Bolsonaro publicou vídeo pregando união em seu campo político. "Como unir o Brasil se a gente não consegue unir a direita antes?". E elogiou governadores pré-candidatos ao Planalto pedindo que ataquem o governo Lula nas redes sociais (alguns ironizaram achando que Flávio "já está se considerando eleito"). Depois, disse que um palanque conjunto dele com a madrasta Michelle e Tarcísio de Freitas "acontecerá no momento certo". E emendou:" Tarcísio é um aliado fundamental e Michelle tem um papel importantíssimo".

Mistura Fina

Na última reunião de 2025 com seus ministros, o presidente Lula deixou uma lição de casa para seus 38 auxiliares: fazer um pente fino em suas equipes para exonerar quem não estiver totalmente engajado com o governo. Neste ano eleitoral, ele não quer saber de manter nos ministérios quem, daqui a alguns meses, estará pedindo votos para seus adversários na disputa pelo Palácio do Planalto.

Ganha força no Congresso movimentações para apresentar propostas que disciplinam a conduta de ministros do STF. Um fator propulsor é a ligação de magistrados e familiares com Daniel Vorcaro, figura central da megafraude. Há grande bloco, o esforço é andar com o projeto que cria o "código de conduta" para ministros do Supremo. A oposição considera o "código" proposto pelo Psol, pano de fundo para ajudar na criação de um "código" próprio, gestado pelo STF.

A ofensiva quer avançar com textos como os que ampliam  as hipóteses de crimes de responsabilidade e suspeição de ministros. Já para o primeiro semestre, a pressão deve ser em cima do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) para criar a CPI do Banco Master. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que já avisou que não quer saber de CPI "em ano eleitoral". As investigações em curso garantem que ele também tinha relações com Vorcaro.

Não será apenas Antônio Fagundes que estará de volta à Rede Globo na próxima novela das nove "Quem ama cuida": também Alexandre Borges acaba de assinar contrato com a emissora e estará no mesmo elenco. Viverão dois irmãos. A Globo, à propósito, capitulou diante de condições especiais de contrato de Fagundes, que chegou a recusar o primeiro contato e a emissora tratou de correr atrás dele. Também Flávia Alessandra deverá estar na mesma novela.

A CNBC Brasil está completando pouco mais de um ano no ar, sem menor impacto, com audiência irrisória e nenhuma repercussão. No YouTube, os números são simbólicos: 75 espectadores em um dia, 130 no dia seguinte. Motivos: programação poluída, mudança de marca (nem foi lançada com alguma pompa e por isso, nem foi percebida) e uso ostensivo de IA. É tão invisível quanto a CNT. Por outro lado, a recém-lançada SBT News já tem 6 mil espectadores ao vivo, a CNN Brasil, cerca de  10 mil  e a Record News, 8 mil.

In – Livro: A mulher em silêncio
Out – Livro: O último voo

CLAÚDIO HUMBERTO

"Lá [na Operação Lava Jato] não havia contratos milionários"

Ex-juiz Marcelo Bretas sobre juízes considerados suspeitos na lendária operação

20/01/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Lula boicotou acordo com ciúmes do paraguaio Peña

Lula (PT) boicotou a assinatura do acordo com a União Europeia por ciúmes de Santiago Peña, presidente de direita do Paraguai que estreou sua presidência no Mercosul fazendo História. Lula quis assinar o acordo quando presidia o bloco, mas fracassou. Também está com raiva porque Peña negocia com Donald Trump atrair datacenters dos EUA com sua energia de Itaipu, e sem “pedir licença” a Lula. Que não quer ver Peña “nem vestindo camisa do PT”, ironiza um diplomata no Planalto. Político conservador com ideias atuais, não há perigo de Peña vestir vermelho.

Paraguai tem de sobra

Energia barata atrai datacenters e indústrias. Porém, gente competente no comando e segurança jurídica são diferenciais próprios do Paraguai.

Brasileiros se mudam

Lula também está enciumado porque mais de 200 indústrias trocaram o Brasil pelo Paraguai, atraídas pela elogiada política econômica de Peña.

São todos Mercosul

O Paraguai quer os empregos das fábricas que se mudam para lá e que continuam abastecendo o mercado brasileiro: afinal, são todos Mercosul.

Empregos roubados

Indústria no Paraguai paga de 1% de imposto de exportação, 10% de IR e 0% ao importar insumos. O Brasil rouba mais de 37% de quem produz.

Gasto público ultrapassa R$ 300 bilhões em 20 dias

A torneira da gastança do dinheiro do pagador de impostos segue aberta em 2026 e já ultrapassou os R$ 300 bilhões nos primeiros 20 dias do ano, como registra a plataforma Gasto Brasil, desenvolvida pela Associação Comercial de São Paulo e pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Sob gestão gastadora de Lula, o governo federal está no topo da gastança, torrou mais de R$ 120 bilhões.

Sangria sem fim

Epicentro de recente escândalo, a Previdência aparece como principal gastador no governo federal, quase R$ 80 bilhões.

Gastam sem dó

Ainda na conta federal, o Judiciário supera o Legislativo, Ministério Público e Defensoria Pública e torrou quase R$ 3 bilhões no início do ano.

Segue a lista

Seguindo a lista do gasto público, tem ainda os municípios, mais de R$ 92 bilhões e os estado, que torraram mais de R$ 83,5 bilhões.

Malas prontas

Lula não vai perder tempo e no próximo mês já deve fazer o primeiro tour internacional. Os destinos escolhidos pelo petista incluem belos dias na Índia e na Coreia do Sul. O passeio fica para depois do Carnaval.

Final feliz

Decisão considerada histórica do desembargador Carlos de Castro, do TJ de Alagoas, encerrou processo antigo envolvendo o inventário do ex-deputado João Lyra e a falência de suas usinas de Alagoas, sem prejuízo aos credores e mais de R$ 200 milhões para cada um dos seis herdeiros.

De saída

Com chance zero de vitória em seu Estado, o Mato Grosso do Sul, a ministra Simone Tebet deve lançar candidatura em São Paulo, em 2026. Seu MDB é oposição por lá, ela deve se unir ao PSB de Alckmin.

Morango da discórdia

Chamou atenção do deputado Evair de Melo (PP-ES) a importação de 40 toneladas de morango do Egito. O parlamentar cobrou explicações do Ministério da Agricultura e acusou a pasta de abandonar o agronegócio.

Descendo

O número de homicídios em Santa Catarina caiu 18%. O governador Jorginho Mello (PL) destacou que é o menor índice da História, "Em um ano, menos mortes do que alguns Estados registraram em um mês".

Rumo a Brasília

Devem chegar a Brasília no domingo (25) o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), o vereador Lucas Pavanato (PL-SP) e o ex-vereador Fernando Holiday, que partiram em caminhada por justiça desde Paracatu (MG).

Conhecido

O bispo que vai atender a Jair Bolsonaro é conhecido em Brasília. Robson Rodovalho foi deputado federal quando o ex-presidente também estava na Câmara. Antes disso, foi secretário do Trabalho do DF.

Na ativa

Jorge Messias (AGU) não descansa no recesso de fim/início de ano e está na cola de senadores em busca de votos para conseguir aprovação para assumir a cadeira de ministro do STF.

Pensando bem...

...a gente “não foi esperto” e a mentira já venceu.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Um cruzado de HH

Discutia-se no Senado a violência contra a mulher quando Ney Suassuna (PMDB-PB) cutucou Heloisa Helena (PSOL-AL) com vara curta, lembrando que os homens também são vítimas de violência doméstica, embora não apareçam nas estatísticas. A valente senadora exibiu os bíceps:

- Fique calado, se não o senhor será responsável pelo aumento das estatísticas...

"Traficantes e assassinos recebem tratamento mais humano"

Senador Rogério Marinho (PL-RN) sobre a situação da prisão de Jair Bolsonaro

19/01/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Congresso quer avançar com ofensiva contra STF

Ganha força no Congresso as movimentações para andar com propostas que disciplinam a conduta de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O fator propulsor é a estranhíssima ligação de magistrados e familiares com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e figura central no que se desenha ser a maior fraude bancária da história do País, como disse o ministro Fernando Haddad (Fazenda). Na esquerda, a proposta é andar com o projeto que cria o código de conduta para ministros do STF.

 

Pressão meia-boca

A oposição considera o “código de conduta”, proposto pelo Psol, pano de fundo para ajudar na criação de um código próprio, gestado no STF.

 

Só o começo

A ofensiva ainda quer avançar com textos como os que ampliam e hipóteses de crimes de responsabilidade e suspeição de ministros.

 

Engavetador

Já para o primeiro semestre, a pressão deve ser em cima do presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), para criar a CPI do Banco Master.

 

Água no chopp
Motta não tem dado sinais de urgência para andar com a CPI, solta desculpas como pedidos mais antigos que estão represados na Câmara.

 

Alianças locais podem implodir candidatura do PSD

O plano de Gilberto Kassab, dono do PSD, de lançar candidatura própria para disputar a Presidência este ano, enfrenta resistência de pessedistas de ao menos cinco estados, onde todo o diretório ou raposas tem vínculo quase visceral com o PT de Lula. No Piauí, por exemplo, o PSD já trocou juras de amor e fidelidade ao governador Rafael Fonteles e dificilmente caciques piauienses vão pedir votos para o paranaense Ratinho Jr ou para o gaúcho Eduardo Leite, pouco conhecidos no Nordeste.

 

Prefeito lulista

Mesmo no Sudeste, a questão não está pacificada. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), é o principal aliado de Lula no Estado.

 

Minoritários

Alas do PSD mineiro, ligadas ao ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) e ao senador Rodrigo Pacheco, também nutrem simpatia ao PT.

 

Carne e unha

Também há dissidentes na Bahia, onde Otto Alencar emplacou o filho no TCE, e em Sergipe, onde o neto de Lula arranjou boquinha no governo.

 

Deu ruim

Médico espertinho que atendia consultas particulares durante horário no serviço público vai pagar multa de R$120 mil. O caso foi em Umuarama (PR). O acordo saiu após arrocho do Ministério Público no ortopedista.

 

Recorde

O Porto de Santos bateu recorde histórico de movimentação de cargas em 2025, foram 186,4 milhões de toneladas. A movimentação nacional também registrou alta, superou 1,34 bilhão de toneladas no ano.

 

Ralo de dinheiro

Levantamento da plataforma Gasto Brasil revela a estratosférica fatura em despesas públicas nos primeiros 15 dias do ano: R$233 bilhões. Nas esferas de governo, a União é quem lidera a gastança, R$94,7 bilhões.

 

Rede capenga

O setor fotovoltaico tem muito do que reclamar. A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) aponta retração de 29% em 2025. A culpa: Cortes de geração e dificuldades de conexão à rede.

 

Na pressão

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, espera apresentar nas próximas semanas o tal código de conduta para ministros do tribunal, que viu as críticas se intensificarem após o Caso Master.

 

Dá em nada

O tal grupo de trabalho para acompanhar as investigações do Banco Master pouco deve resolver. Quase tudo que a comissão paralela pode fazer já é autorizado aos parlamentares.

 

Trabalho no cárcere

Cabe a Alexandre de Moraes (STF) decidir sobre pedido da Marinha para que o almirante Almir Garnier possa trabalhar e estudar durante o cárcere. A solicitação prevê um computador, sem acesso à internet.

 

Birra

Foi de última hora o encontro no Brasil de Lula e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. O petista não quer ficar escanteado na foto paraguaia que vai registrar a assinatura do acordo Mercosul-UE

 

Pensando bem...

...ferramenta contra abertura de conta falsa funciona. Já contra banco falso...

 

PODER SEM PUDOR

Política e verborragia

Lula não é o primeiro político a utilizar palavras cujo significado ignora. Em 1996, na campanha para a prefeitura de Curitiba, o radialista Carlos Simões cometia frases do gênero “Os problemas de Curitiba precisam ser tratados de forma equidistante” ou “A cidade cresce para o sul, o norte, para o leste e para o oeste, de forma colateral”. As pesquisas indicavam o favoritismo de Cassio Taniguchi, mas ele tinha uma explicação para o fracasso anunciado:

- A eleição ainda não foi bem encalacrada pelo povo...

