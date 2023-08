"Vocês não ouviam falar em MST no [meu] governo"

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Confira a coluna de Juliane Penteado, desta sexta-feira, 11 de agosto

Para quem vai solicitar a Aposentadoria Especial, um dos documentos mais importantes é o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT).

Não se esqueça, o laudo deve estar preenchido e assinado por um profissional habilitado.

Meu assunto de hoje é esse. Fique comigo.

Bom, o LTCAT é o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, documento que avalia o ambiente de trabalho do segurado, descrevendo as condições em que esse trabalhador desenvolve suas atividades especiais, se são insalubres ou perigosas.

Para você que está lendo: não se engane, o LTCAT é um documento grande, extenso, e o profissional correto da área de segurança do trabalho é quem o fará.

LTCAT e o PPP, quais as diferenças?

LTCAT é o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho e o PPP é o Perfil Profissiográfico Previdenciário.

O PPP comprova a mesma coisa que o LCAT porém, é um documento menos detalhado, uma vez que o PPP é baseado no LTCAT.

Se o segurado puder ter os dois juntos,melhor ainda.

O que contém no LTCAT?



São informações que estão no artigo 276 da Instrução Normativa (IN) 128/2022 do INSS:

• LTCAT é individual ou coletivo;

• identificação da empresa;

• identificação do setor e da função;

• descrição da atividade laboral;

• identificação do agente prejudicial à saúde;

• Local das possíveis fontes geradoras desse agente;

• via de penetração no organismo e tempo de exposição ao agente prejudicial à saúde;

• método de como foi feita a avaliação do agente prejudicial à saúde;

• medidas de controle existentes;

• conclusão do LTCAT;

• Importante: assinatura e identificação do médico ou engenheiro de segurança do trabalho;

• data da realização da avaliação.

Quem deve fazer e assinar o LTCAT?

LTCAT sem assinatura do responsável por ela, não tem validade, e quem pode elaborar é o Médico do Trabalho, ou o Engenheiro de Segurança do Trabalho.

Porém, o Técnico em Segurança do Trabalho não pode emitir LTCAT, mesmo que ele tenha registro no CREA.

Esse profissional pode:

• informar sobre as normas de segurança do trabalho;

• verificar a utilização de EPI e EPC;

• implementar, na prática, projetos e políticas de saúde e segurança do trabalho;

• investigar, analisar e recomendar medidas de prevenção e controle de acidentes no local.

O LTCAT não tem prazo de validade?

O laudo técnico não tem validade e só será válido para o período especificado no documento.

A responsabilidade de emitir o LCAT é da empresa que o segurado trabalha. Ela que contrata o profissional para elaborar o laudo.

Agora, se o trabalhador for autônomo, fica por conta do contribuinte.

É recomendado que o laudo seja atualizado a cada 3 anos.

Espero ter ajudado.

Assine o Correio do Estado